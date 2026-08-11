Isaac Montoya, respaldado por la Primera Presidenta Sheinbaum y por la gobernadora Delfina Gómez

La Primera Mandataria encabeza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar * Claudia Sheinbaum recuerda que vivió en Naucalpan, municipio que será incorporado al programa de bacheo de la zona oriente

EL TOPO

En el marco de la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del alcalde Isaac Montoya Márquez, expresa: “Me da gusto estar en Naucalpan”, en donde se comprometió a respaldar a Montoya Márquez para incorporar al municipio al programa de bacheo.

Las mandatarias federal y estatal destacan los trabajos que se realizan en Naucalpan y respaldan el gobierno del edil Isaac Montoya con acciones coordinadas, como la construcción del Mexicable Línea 3, que beneficiará a más de 40 mil usuarios diariamente, así como la operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que actualmente cuenta con más de mil estudiantes distribuidos en 10 carreras.

La Presidenta enfatiza que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones de vida de las familias. “Vamos a seguir trabajando por el pueblo”, reitera.

También revela que conversó con el presidente municipal Montoya para conocer las principales necesidades del municipio y que le comentó: “Hay que tapar todos los baches”.

Sheinbaum Pardo anuncia que Naucalpan será incorporado al programa de bacheo que inicialmente contempla a 10 municipios del Oriente del Estado de México, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las vialidades municipales.

“Hicimos un programa para 10 municipios del Oriente, pero ahora, para el bacheo, vamos a incorporar a Naucalpan también. Aquí ya se está haciendo el Mexicable y vamos a seguir trabajando para ustedes”, añade.

Mujeres Bienestar es un programa que reconoce el trabajo, esfuerzo y aportación de las mujeres de 60 a 64 años, quienes recibirán un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Se informa que este programa beneficia actualmente a cerca de 3 millones de mujeres en todo el país, a más 361 mil en el Estado de México y cerca de 20 mil mujeres en Naucalpan, como parte de una política social que busca reconocer el trabajo que históricamente han realizado las mujeres en sus hogares, familias, comunidades y el sector productivo.

Ante la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la Presidenta destaca el significado especial por regresar Naucalpan, en donde creció, particularmente en la zona de Echegaray.

“Las mujeres somos personas y tenemos derechos como todas y todos en nuestro país. Eso es parte de la libertad, eso es parte de la democracia. Es parte también de la soberanía y es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque es ahora cuando se está reconociendo más a las mujeres”, agrega.

Claudia Sheinbaum señala que la Pensión Mujeres Bienestar forma parte de un conjunto de programas sociales universales que incluyen la pensión para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes de educación básica y media superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa y diversos programas de apoyo educativo y social.