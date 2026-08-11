NACIONAL
Isaac Montoya, respaldado por la Primera Presidenta Sheinbaum y por la gobernadora Delfina Gómez
La Primera Mandataria encabeza la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar * Claudia Sheinbaum recuerda que vivió en Naucalpan, municipio que será incorporado al programa de bacheo de la zona oriente
EL TOPO
En el marco de la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del alcalde Isaac Montoya Márquez, expresa: “Me da gusto estar en Naucalpan”, en donde se comprometió a respaldar a Montoya Márquez para incorporar al municipio al programa de bacheo.
Las mandatarias federal y estatal destacan los trabajos que se realizan en Naucalpan y respaldan el gobierno del edil Isaac Montoya con acciones coordinadas, como la construcción del Mexicable Línea 3, que beneficiará a más de 40 mil usuarios diariamente, así como la operación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que actualmente cuenta con más de mil estudiantes distribuidos en 10 carreras.
La Presidenta enfatiza que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones de vida de las familias. “Vamos a seguir trabajando por el pueblo”, reitera.
También revela que conversó con el presidente municipal Montoya para conocer las principales necesidades del municipio y que le comentó: “Hay que tapar todos los baches”.
Sheinbaum Pardo anuncia que Naucalpan será incorporado al programa de bacheo que inicialmente contempla a 10 municipios del Oriente del Estado de México, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las vialidades municipales.
“Hicimos un programa para 10 municipios del Oriente, pero ahora, para el bacheo, vamos a incorporar a Naucalpan también. Aquí ya se está haciendo el Mexicable y vamos a seguir trabajando para ustedes”, añade.
Mujeres Bienestar es un programa que reconoce el trabajo, esfuerzo y aportación de las mujeres de 60 a 64 años, quienes recibirán un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales.
Se informa que este programa beneficia actualmente a cerca de 3 millones de mujeres en todo el país, a más 361 mil en el Estado de México y cerca de 20 mil mujeres en Naucalpan, como parte de una política social que busca reconocer el trabajo que históricamente han realizado las mujeres en sus hogares, familias, comunidades y el sector productivo.
Ante la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, la Presidenta destaca el significado especial por regresar Naucalpan, en donde creció, particularmente en la zona de Echegaray.
“Las mujeres somos personas y tenemos derechos como todas y todos en nuestro país. Eso es parte de la libertad, eso es parte de la democracia. Es parte también de la soberanía y es parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, porque es ahora cuando se está reconociendo más a las mujeres”, agrega.
Claudia Sheinbaum señala que la Pensión Mujeres Bienestar forma parte de un conjunto de programas sociales universales que incluyen la pensión para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes de educación básica y media superior, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa y diversos programas de apoyo educativo y social.
NACIONAL
Azucena Cisneros realiza una hazaña hídrica en Ecatepec
Más agua para los colonos: El municipio mexiquense repara con tecnología alemana línea de agua del Sistema Cutzamala * La alcaldesa supervisa obras en avenida Cegor
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, con sus acciones en pro de sus gobernados, sigue siendo la alcaldesa que realiza un combate frontal al huahicol de agua, además de reparar las instalaciones de tuberías que estén en mal estado.
“¿Qué estamos haciendo?, pues una hazaña”, afirma la edil de Ecatepec, Estado de México, al supervisar la obra de rehabilitación y reforzamiento con el método “liner” de curado en sitio (sin zanja) de la línea de conducción de agua del Sistema Cutzamala, que realiza el organismo SAPASE para evitar fugas y mejorar el abastecimiento del líquido en la Quinta Zona.
Al realizar un recorrido por avenida Cegor, donde se llevan a cabo los trabajos para revestir/encamisar con una “manga” de fabricación alemana el tubo, la presidenta municipal recordó que esta red es “la más importante porque viene del Cutzamala. Toda la región de la Quinta Zona consume agua de esta línea, que tiene una serie de fugas”, debido a que se realizaron perforaciones para tomas clandestinas y se generaron averías en las conexiones, por lo que se están llevando a cabo los trabajos para su reparación.
Cisneros Coss destaca que “son acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea, se habían emprendido”.
La munícipe denuncia que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encuentran colapsado “producto de años y de años de abandono”, por lo que el gobierno municipal y SAPASE trabajan en su rehabilitación.
En avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, el gobierno municipal lleva a cabo la instalación de “liner” de fibra de vidrio en tuberías de 48 a 54 pulgadas, en cerca de un kilómetro de longitud.
Con estas acciones, Cisneros Coss se consolida como la alcaldesa que combate el robo de agua.
NACIONAL
La recuperación del espacio público genera bienestar: Janecarlo Lozano
El alcalde de la Gustavo A. Madero devuelve vida a Acueducto de Guadalupe con una renovación histórica y pone fin a 20 años de rezago
ILDEFONSO PEREYRA
Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, entrega la remodelación integral de la Unidad Habitacional Acueducto de Guadalupe, una intervención urbana que pone fin a más de 20 años de rezago y devuelve a miles de familias un entorno digno, iluminado y seguro.
Ante más de 2 mil vecinos, el alcalde inaugura una obra de gran alcance que transforma por completo la imagen de uno de los conjuntos habitacionales más representativos de la demarcación, mediante infraestructura urbana, movilidad, arte público y recuperación de espacios comunitarios.
“Cuando recuperamos un espacio público también recuperamos la tranquilidad de las familias. Esta obra no es únicamente pintura o pavimento; es una inversión para que niñas, niños, jóvenes y adultos mayores vuelvan a caminar con seguridad y orgullo por su comunidad”, añade.
El proyecto tiene como columna vertebral un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de más de un kilómetro de longitud, construido sobre la avenida Brisas y al interior de la unidad habitacional.
Como parte de esta estrategia se instalaron más de 500 luminarias, mejorando la visibilidad y reforzando las condiciones de seguridad para quienes diariamente transitan por la zona.
La transformación también incluyó el reencarpetado de las principales vialidades del conjunto habitacional, una intervención que mejora la movilidad peatonal y vehicular, además de dignificar un espacio que durante años presentó un marcado deterioro.
Uno de los cambios más significativos fue la rehabilitación integral de las fachadas de los 81 edificios que conforman la unidad habitacional.
Para ello se utilizaron más de 45 mil litros de pintura, renovando por completo la imagen urbana y fortaleciendo el sentido de pertenencia entre los habitantes.
Como parte del rescate de la identidad de la comunidad, se realizaron seis murales monumentales inspirados en la historia y el patrimonio de Acueducto de Guadalupe.
Las obras representan figuras emblemáticas como Frida Kahlo, el histórico Acueducto, un águila y un tigre, convirtiendo los espacios comunes en puntos de encuentro y expresión cultural.
La intervención se complementa con trabajos de bacheo en calles secundarias, reconstrucción de banquetas y andadores, pintura en herrería, balizamiento y poda de áreas verdes, acciones que consolidan una rehabilitación integral del entorno urbano.
Con esta obra, el gobierno encabezado por Janecarlo Lozano reafirma una estrategia basada en la recuperación del espacio público como herramienta para generar bienestar, prevenir la violencia y mejorar la calidad de vida.
NACIONAL
Con Isaac Montoya se siente seguro el pueblo de Naucalpan
El municipio mexiquense muestra disminución en la percepción de inseguridad, pasa del 80.8% en marzo al 71.0% en junio de 2026: ENSU * En comparación con mediciones previas, Naucalpan dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país
EL TOPO
Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al segundo trimestre de 2026, muestran una disminución en la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más residente en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.
De acuerdo con la información levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en el municipio pasó de 80.8 % en marzo de 2026 a 71.0 % en junio del mismo año, lo que representa una disminución de 9.8 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.
Este resultado ubica a Naucalpan entre los municipios que registraron una reducción significativa en la percepción de inseguridad durante el periodo de referencia y representa su nivel más bajo en los últimos años, de acuerdo con la serie histórica de la ENSU.
Asimismo, la información de la encuesta indica que, en comparación con mediciones anteriores, el municipio dejó de ubicarse entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, reflejando una evolución favorable en este indicador.
La ENSU es un instrumento estadístico que elabora trimestralmente el INEGI con el propósito de medir la percepción de la población sobre la seguridad pública en las principales ciudades del país, así como conocer experiencias relacionadas con el delito, desempeño de las autoridades y condiciones del entorno urbano.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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