Morenistas son demócratas a conveniencia: Vargas del Villar

¿Derechos de Audiencias o censura?, la interrogante sin respuesta * Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, en su columna del diario El Universal, detalla y hace un análisis del derecho de las audiencias, el tema de moda en el mundo político.

“Pasamos de las ‘benditas redes sociales’ como las llamó el expresidente López Obrador, a las intenciones de censura que contemplan los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que fueron anunciados y puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que depende del Ejecutivo federal”, añade.

La iniciativa morenista atenta contra la libertad de expresión, enfatiza Vargas del Villar.

“Llevamos siete años de gobiernos de Morena en el Poder Ejecutivo Federal y sus errores los han llevado a hacer lo que tanto criticaron: atentar contra la libertad de expresión.

“Los ya famosos lineamientos que ellos llaman protección de los derechos de las audiencias es realmente una reacción del Estado ante las fuertes críticas que todos los días abundan en la escucha digital y en los medios de comunicación”, agrega.

“Demócratas a conveniencia es en lo que se han convertido, porque no les importa enfrentar a la prensa libre. Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia”, asevera Enrique Vargas.

Comenta que esto no lo hicieron ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto.

“¿Se imaginan ustedes a los expresidentes Enrique Peña o Felipe Calderón realizando algo similar para callar las críticas que tuvieron sus gobiernos? Pues eso hace ahora Morena después de haber desaparecido a los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y ahora va por el control de los medios y sus contenidos, bajo el falso argumento de defender los derechos de las audiencias, porque en la realidad responderá a sus intereses políticos y electorales”, añade.

Vargas fue más directo en sus señalamientos.

“Es la muestra más clara de que Morena cambió por completo al convertirse en gobierno. Así como en su momento fueron por el control del Poder Judicial y lo lograron con una elección con acordeones, ahora enfilan sus intenciones hacia los medios de comunicación”, agrega.

“Debemos evitar que la borrachera de poder en que se encuentra una gran parte de los morenistas desmantelen esos espacios de crítica al poder que, paradójicamente, un sector del partido guinda luchó porque fueran independientes y críticos de los gobiernos.

“El fondo del asunto es que quien definirá si la información es falsa o si es una información objetiva, es un organismo que depende del gobierno federal, por lo que no se podrá garantizar que su opinión sea imparcial”, afirma Vargas.

“No son unos lineamientos que protejan a las audiencias, son un instrumento que busca evitar que existan críticas en contra de sus gobiernos, como ahora sucede de manera constante en los medios y en las ‘benditas redes sociales’”, expresa Enrique Vargas del Villar.