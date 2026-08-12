CONGRESO DE LA UNIÓN
Morenistas son demócratas a conveniencia: Vargas del Villar
¿Derechos de Audiencias o censura?, la interrogante sin respuesta * Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, en su columna del diario El Universal, detalla y hace un análisis del derecho de las audiencias, el tema de moda en el mundo político.
“Pasamos de las ‘benditas redes sociales’ como las llamó el expresidente López Obrador, a las intenciones de censura que contemplan los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que fueron anunciados y puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que depende del Ejecutivo federal”, añade.
La iniciativa morenista atenta contra la libertad de expresión, enfatiza Vargas del Villar.
“Llevamos siete años de gobiernos de Morena en el Poder Ejecutivo Federal y sus errores los han llevado a hacer lo que tanto criticaron: atentar contra la libertad de expresión.
“Los ya famosos lineamientos que ellos llaman protección de los derechos de las audiencias es realmente una reacción del Estado ante las fuertes críticas que todos los días abundan en la escucha digital y en los medios de comunicación”, agrega.
“Demócratas a conveniencia es en lo que se han convertido, porque no les importa enfrentar a la prensa libre. Más que gobernar bien, siguen buscando el modo de mantenerse en el poder, eliminando la pluralidad informativa y de expresión, uno de los pilares más importantes de la democracia”, asevera Enrique Vargas.
Comenta que esto no lo hicieron ni Felipe Calderón Hinojosa ni Enrique Peña Nieto.
“¿Se imaginan ustedes a los expresidentes Enrique Peña o Felipe Calderón realizando algo similar para callar las críticas que tuvieron sus gobiernos? Pues eso hace ahora Morena después de haber desaparecido a los organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y ahora va por el control de los medios y sus contenidos, bajo el falso argumento de defender los derechos de las audiencias, porque en la realidad responderá a sus intereses políticos y electorales”, añade.
Vargas fue más directo en sus señalamientos.
“Es la muestra más clara de que Morena cambió por completo al convertirse en gobierno. Así como en su momento fueron por el control del Poder Judicial y lo lograron con una elección con acordeones, ahora enfilan sus intenciones hacia los medios de comunicación”, agrega.
“Debemos evitar que la borrachera de poder en que se encuentra una gran parte de los morenistas desmantelen esos espacios de crítica al poder que, paradójicamente, un sector del partido guinda luchó porque fueran independientes y críticos de los gobiernos.
“El fondo del asunto es que quien definirá si la información es falsa o si es una información objetiva, es un organismo que depende del gobierno federal, por lo que no se podrá garantizar que su opinión sea imparcial”, afirma Vargas.
“No son unos lineamientos que protejan a las audiencias, son un instrumento que busca evitar que existan críticas en contra de sus gobiernos, como ahora sucede de manera constante en los medios y en las ‘benditas redes sociales’”, expresa Enrique Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Ya son 9 meses y no hay informe del presunto feminicidio cometido en PRD-Cuajimalpa: Nora Arias
La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades • Los criminales no pueden andar por la calle como si nada hubiese sucedido; debe haber condena para las y los responsables, expresa la legisladora del Sol Azteca
ERIC GARCÍA
Un informe puntual y minucioso, sobre las investigaciones del presunto feminicidio cometido en las instalaciones del PRD en Cuajimalpa el pasado 14 de octubre de 2025, solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la coordinadora de este instituto político en el Congreso de la Ciudad, Nora Arias Contreras.
Mediante un punto de acuerdo presentado durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la legisladora señala que, a nueve meses de los hechos, no se tiene conocimiento sobre el curso de las investigaciones, ni las sanciones para las y los presuntos responsables.
“El pasado 07 de julio de 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo Ledón 215, colonia Cuajimalpa.
“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, destaca.
Arias Contreras menciona que, derivado de los hechos, el 14 de octubre de 2025, en dicho inmueble se suscitó un presunto feminicidio, crimen que no ha sido esclarecido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pese a la gravedad del delito, máxime por haber ocurrido al interior de un inmueble con previa investigación judicial.
La diputada del partido del Sol Azteca en la Ciudad de México advierte que dicho delito no puede ni debe quedar impune, sobre todo, por tratarse de un hecho tan grave, por el cual una mujer perdió la vida.
“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, añade.
“Es deber y obligación de las autoridades informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley. Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, agrega.
La diputada Nora Arias establece: “No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”.
“La procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses o complicidades, ésta debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad, por ello, es preciso que la Fiscalía remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones sobre estos hechos”, expresa Nora Arias Contreras.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, un senador de trabajo y resultados
Una figura de mucho peso político dentro de la bancada panista y un gran activo de la oposición * En el marco de su segundo año legislativo, consolida liderazgo nacional desde la Cámara Alta con intensa actividad, propuestas y defensa de las instituciones
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en donde se refleja una intensa participación parlamentaria, una agenda enfocada en seguridad, justicia, vivienda, protección de la niñez y fortalecimiento institucional, además de una presencia constante en los órganos de decisión más importantes del Senado de la República.
Destaca que su labor se centró en impulsar iniciativas, construir consensos y defender una agenda basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la economía, la seguridad, la justicia social y las libertades, particularmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Uno de los ejes centrales de su desempeño es la participación dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano de gobierno del Senado, desde donde interviene en la construcción de acuerdos parlamentarios, la organización de los trabajos legislativos y la definición de la agenda nacional, privilegiando el diálogo, la institucionalidad y el equilibrio entre los poderes públicos.
Durante el primer periodo ordinario asistió a 36 sesiones ordinarias y dos solemnes, mientras que en el segundo periodo ordinario participó en 27 sesiones ordinarias y tres solemnes, además de acudir al periodo extraordinario celebrado en mayo de 2026, donde se discutieron reformas de gran relevancia nacional.
La actividad de Vargas del Villar se refleja dentro de las comisiones legislativas más relevantes del Senado. Participa de manera permanente en las Comisiones de Seguridad Pública, Marina, Justicia, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como en la de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, consolidando una presencia constante en temas considerados estratégicos para el país.
Durante el segundo año constitucional, Enrique Vargas promovió 55 iniciativas propias, 23 durante el primer periodo ordinario y 32 durante el segundo, colocándose entre los senadores más activos de su bancada.
“La política debe traducirse en resultados, propuestas y soluciones concretas para las familias mexicanas”, la ideología legislativa del legislador panista.
Con este segundo informe, Vargas demuestra que su papel en el Senado trasciende la representación política para convertirse en una plataforma desde la cual impulsa iniciativas que abarcan desde la seguridad nacional hasta la protección de la infancia, la vivienda, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, consolidándose como una de las figuras de mayor peso dentro de la bancada panista y uno de los principales referentes de la oposición rumbo a los próximos desafíos políticos del país.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Diputadas de Morena, en el centro de la polémica
A raíz de comentarios sobre adultos mayores * Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas
ERIC GARCÍA
Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, legisladoras de Morena, protagonizan una nueva polémica luego de viralizarse un fragmento del podcast DesCasadas, donde realizaron comentarios sobre personas de la tercera edad que desataron una ola de reacciones en redes sociales.
Durante una conversación en el podcast, las legisladoras abordaban experiencias relacionadas con las relaciones de pareja y los hombres mayores.
En ese contexto, realizaron expresiones sobre las personas adultas mayores que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por considerarse discriminatorias.
Las imágenes muestran a ambas diputadas conversando en un ambiente informal mientras intercambian comentarios que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.
LEGISLADORAS SE DEFIENDEN
Nayeli Salvatori asegura que el video fue sacado de contexto.
Tras la polémica, Salvatori publicó un video en redes sociales donde explicó que el episodio fue grabado hace aproximadamente un año durante una charla entre amigas dentro de un programa de entretenimiento.
Afirma que el contenido difundido corresponde únicamente a fragmentos editados para redes sociales y sostuvo que el tema central era hablar sobre las diferencias de edad en las relaciones sentimentales y no descalificar a las personas adultas mayores.
Asimismo, ofrece disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y asegura que nunca fue su intención menospreciar a ese sector de la población.
Graciela Palomares también ofrece una disculpa pública y difundió un comunicado hacia las personas que se sintieron agraviadas por sus declaraciones.
La diputada señala que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta al contexto en el que fueron emitidas y afirmó que mantiene un compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
Además, considera que la oposición aprovecha la controversia para politizar el tema y afectar su imagen pública.
Pese a las disculpas, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde usuarios mantienen opiniones divididas entre quienes consideran suficientes las aclaraciones y quienes cuestionan el lenguaje utilizado por representantes populares al referirse a grupos en situación de vulnerabilidad.
Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Por encima de vecinos está la ideología cubana de Clara Brugada: Ale Rojo
Azucena Cisneros realiza una hazaña hídrica en Ecatepec
Colombia impacta al mundo
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
NACIONALHace 5 días
La recuperación del espacio público genera bienestar: Janecarlo Lozano
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 6 días
Ya son 9 meses y no hay informe del presunto feminicidio cometido en PRD-Cuajimalpa: Nora Arias
-
PULPO POLÍTICOHace 7 días
El pueblo manda: Ve lo que quiere y escoge a quién creer
-
EL ÁGORAHace 4 días
Prensa y democracia
-
IMPACTUSHace 3 días
¿Morena avalará la honestidad valiente de Lobo?
-
ESPECTÁCULOSHace 3 días
Shimdra, entre la fuerza del rock y memoria ancestral
-
LA FERIAHace 3 días
La raza sabe que el gobierno engaña… ¡sin derecho de audiencias!
-
NACIONALHace 2 días
Isaac Montoya, respaldado por la Primera Presidenta Sheinbaum y por la gobernadora Delfina Gómez