Huachicol mancha y “quema” a las Aduanas

Involucrados instituciones y dependencias oficiales * Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización * Gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa

EMMA ESPÍNDOLA

El contenido de este espacio no es un cuento de las Mil y Una Noches.

Tampoco una ficción.

Hechos reales, cifras auténticas y personajes de carne y hueso, muestran que -lejos de ser un mito- involucra instituciones y dependencias oficiales que generan complicidad y tolerancia.

Mas no se trata de resignación o pasividad involuntaria, sino de una confabulación que genera ganancias por miles de millones de pesos.

Además del personal aduanero, están involucradas en el contubernio esferas del Poder Ejecutivo federal, gobernadores, presidentes municipales, legisladores y corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno.

La historia de Alí Babá, que ha inspirado adaptaciones a la ópera, el cine y numerosas obras artísticas, es aplicable a las Aduanas ante el botín tolerado que ha construido grandes fortunas.

Al iniciar el contenido de esta columna para los lectores de IMPACTO, surgieron escenarios que motivaron cuál título estaría más acorde para esta colaboración.

Entre ellos los siguientes:

Vampiros aduanales chupan del huachicol.

Aduanas, refugio de maleantes.

Sistema aduanero, cueva de Ali Babá.

Porque tal pareciera que apegado al relato de la época medieval, los cómplices en el huachicol y el huachicol fiscal, descubrieron el tesoro oculto en una guarida de ladrones, en donde no fue necesario entrar con la frase mágica de “¡ábrete sésamo!”.

El huachicol es el combustible robado o adulterado en México. A las personas que cometen este delito se les llama huachicoleros.

Están tipificados dos tipos de huachicol: el tradicional, que es el robo físico de gasolina o diésel de los tubos de Pemex usando tomas ilegales que han ocasionado tragedias.

Otro es el huachicol fiscal, que es el contrabando de combustible que entra al país por puertos o fronteras terrestres con documentos falsos para no pagar impuestos.

El modus operandi del huachicol fiscal incluye una falsa declaración: El ingreso de diésel, nafta o gasolinas declarados como aceites lubricantes o aditivos para pagar menos impuestos.

Además de una subvaluación de los contenedores con valor fiscal mínimo frente a los volúmenes reales transportados.

Las redes de complicidad incluyen agencias aduanales y flotillas de transporte para la distribución terrestre sin la debida fiscalización.

Y, desde luego, autoridades aduanales y corporaciones policiales en recintos fiscales terrestres o marítimos que no ven lo que ven.

Para que se tenga una idea del impacto económico del huachicol en México, durante un año alcanza los 123,500 millones de pesos, impulsado principalmente por el daño financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la evasión fiscal.

Las dos vertientes principales de esta crisis son el robo tradicional de ductos y el huachicol fiscal.

El robo físico directo de los ductos genera un boquete estimado en más de 56,000 millones de pesos anuales para la empresa paraestatal.

Mientras que con la evasión fiscal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deja de percibir más de 67,000 millones de pesos al año.

En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrió una tragedia al estallar la fuga de combustible causada por una toma ilegal en un poliducto de Pemex.

La explosión dejó un saldo de 139 personas. 69 personas murieron en la explosión, otras 68 en hospitales

También durante su sexenio, López Obrador afirma reiteradamente que el huachicol había sido prácticamente erradicado.

Las incautaciones del huachicol y el contrabando de combustible en México registran importantes operativos federales recientes, destacando el aseguramiento de centros de almacenamiento ilegal y el desmantelamiento de instalaciones donde se procesan hidrocarburos.

Las acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se concentran en estados con alta incidencia delictiva.

En Veracruz, en julio de 2026, las autoridades aseguraron un centro ilegal de almacenamiento de hidrocarburos en Coatepec.

En el Estado de México fueron desarticuladas células ligadas al narcomenudeo y almacenamiento de Gas LP con la intervención de 14 inmuebles y decomiso de vehículos y dinero en efectivo.

Tamaulipas, con sus refinerías ilegales que ahí están, pero que para los gobiernos federal, estatal y municipal son cosa normal.

Cifras oficiales y de aduanas reportan acumulación de decenas de millones de litros incautados en operativos recientes.

Autoridades federales informaron la incautación de más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado durante un año de operativos coordinados.

Destacan eventos como el aseguramiento de 15 millones de litros en carrotanques en Coahuila y diversos operativos en estados como Tabasco y Tamaulipas, que suman varios millones más a nivel regional.

Entre los aseguramientos de combustibles obtenidos o transportados de manera ilegal destaca el operativo realizado en Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel.

Dicen que el combate al llamado ‘huachicol’ se desarrolla bajo cuatro ejes fundamentales: La prevención; la inteligencia estratégica; la operatividad coordinada entre autoridades federales y autoridades locales, así como la judicialización de los responsables.

Pero toda esa logística pone en evidencia la tolerancia, la corrupción y la impunidad.

Las principales aduanas y puertos involucrados en el contrabando de combustible o “huachicol fiscal” en México son Matamoros, Reynosa, Tampico y Altamira, además de otros puntos en estados costeros y fronterizos.

Las investigaciones oficiales apuntan a un total de 21 aduanas bajo sospecha en 13 estados del país. Destacan aduanas y puertos como Matamoros (Tamaulipas); Aduana terrestre fronteriza señalada por el ingreso irregular millonario de litros de hidrocarburos con presunta complicidad de mandos militares.

Otros lugares son Tampico y Altamira (Tamaulipas), puertos clave en el Golfo de México. Otros recintos estratégicos son aduanas de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, Guaymas y La Paz, donde se registró un aumento inexplicable en el volumen de sustancias importadas.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), desde su creación en 2021, ha tenido a 5 titulares oficiales: Héctor Alonso Romero Gutiérrez, André Georges Foullon Van Lissum y Rafael Marín Mollinedo.

Romero Gutiérrez fue nombrado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Rafael Marín Mollinedo nombrado por López Obrador, pero luego de un par de años renunció y de octubre de 2024 a marzo de 2026 tuvo un segundo periodo bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum.

André Georges Foullon Van Lissum ocupó el cargo de junio de 2023 a febrero de 2025 designado por el expresidente Andrés Manuel. Rafael Marín Mollinedo fue en dos ocasiones titular de Aduanas y ahora busca ser gobernador de Quintana Roo.

Horacio Duarte Olivares, ahora secretario de Gobierno en la administración de Delfina Gómez en el Estado de México, fue titular de la ANAM y previamente desde mayo de 2020 como administrador general de Aduanas del SAT.

Ricardo Peralta Saucedo fue administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, fecha en la que pasó a ser subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Asumió el cargo al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de ellos, cabeza visible del sistema aduanero, jamás han sido investigados o citados a declarar por el escandaloso robo.

Diversos actores políticos han sido señalados o investigados por su presunta vinculación con redes de contrabando e introducción ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Entre los casos recientes más sonados figura el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido por la FGR en julio de 2026 debido a su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando, ligado a operaciones de una empresa accionista vinculada al combustible no declarado.

Pero Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y ex colaboradores de su gobierno han sido señalados por supuestos lazos con el manejo ilegal de hidrocarburos en aduanas fronterizas.

Otras figuras políticas como Andy López Beltrán, Adán Augusto López y Mario Delgado han sido señalados de forma reiterada por sus ligas con Sergio Carmona, el famoso “Rey del Huachicol”.

Carmona venía con frecuencia a la Ciudad de México y operaba en un departamento que tenía en Polanco. Ahí solía recibir las visitas de altos personajes del gobierno y del partido morenista, a los que agasajaba con comidas, fiestas y reuniones, además de entregarles dinero en efectivo.

Fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, justo cuando era mencionado como un mecenas porque era señalado en el financiamiento a campañas de candidatos del partido oficial Morena.

Incluso se habían publicado diversas fotos de miembros del partido, incluyendo al entonces líder nacional Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, viajando en aeronaves pagadas por Carmona Angulo.

Oficialmente desde hacía años Carmona era un exitoso contratista de diversas dependencias federales y estatales, pero en realidad la verdadera fuente de su inconmensurable riqueza era el tráfico ilegal de hidrocarburos que compraba masivamente en Estados Unidos y metía ilegalmente a México, gracias a sus contactos al más alto nivel con el gobierno federal.

Ante este panorama, gobernadores, exdirectores de aduanas, funcionarios federales, legisladores y mandos policiales de muy alto nivel están muertos… de la risa.