Bienestar, un espejismo si no hay crecimiento económico

La distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social * Las buenas noticias de una inflación controlada no deben distraernos de que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo

J, ADALBERTO VILLASANA

Hay que estar atentos al crecimiento económico, porque sin él el bienestar puede ser un espejismo. La activación de los sectores agrario, industrial y manufacturas, los servicios, así como el de educación, ciencia y tecnología son fundamentales para un mejor futuro en México.

Las medidas paliativas de la distribución de la riqueza es sólo un primer paso en la justicia social, la cual se logrará con la autosuficiencia alimentaria, energética y con tecnología propia.

Aunque el crecimiento de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso del Mundial de Futbol, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.

Por lo anterior, desde las esferas de los poderes público y privado, se deben analizar las oportunidades de crecer.

MEJORA LA ECONOMÍA FAMILIAR

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resalta que la economía de las familias mexicanas mejora; hay bienestar y destaca reducción de la inflación anual al registrar 3.12% en julio.

“Si no tuviéramos el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, añade.

Sheinbaum Pardo informa que la inflación general anual continúa a la baja por cuarto mes consecutivo al pasar de 3.37 por ciento en junio a 3.12 por ciento en julio, lo que demuestra que la economía de las familias mexicanas mejora y hay bienestar.

“Baja la inflación anual en México a 3.12 por ciento. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12 por ciento. Importantísimo”, puntualiza en la Mañanera del Pueblo.

Señala que esta reducción se debe a los acuerdos voluntarios como el Pacic, que mantiene la canasta básica -conformada por 24 productos- en 910 pesos para proteger la economía de las familias mexicanas.

Además del Acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna a 24 pesos el litro y del diésel en 27 pesos por litro, el Gobierno de México hace el esfuerzo para la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Son acuerdos voluntarios que nos permiten ordenar el mercado, vamos a decirlo así, y quien comercializa gasolina, diésel, la canasta Pacic, el jitomate, acuerda este esquema que nos permite disminuir los precios. Es un esfuerzo muy importante.

“Y también hay variaciones estacionales, hay veces que hay mayor producción que en otros meses y los precios particularmente de verduras y frutas puede variar, pero si no tuviéramos el Pacic, si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, reitera la Primera Mandataria.

INDICADORES DEL INEGI

La inflación general anual en México se ubicó en 3.12% al cierre de julio de 2026, reportando una baja desde el 3.37% de junio y alcanzando su nivel más bajo desde diciembre de 2020, datos oficiales que provienen del INEGI y del Banco de México (Banxico).

Los componentes de la inflación (julio 2026) son: General mensual, 0.03%; inflación subyacente anual: 3.95% (su nivel más bajo desde abril de 2025); inflación no subyacente anual: 0.29%; semáforo nacional: En verde (por debajo del objetivo prioritario).

MEDICIONES DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR

El Índice Nacional de Precios Productor (INPP) mide la evolución de los precios de una canasta fija de bienes y servicios. La anterior es representativa de la producción nacional para el consumo interno y para la exportación.

En julio de 2026, el INPP total, incluido petróleo, disminuyó 0.03 % a tasa mensual y creció 2.56 % a tasa anual.

En el mismo mes de 2025, cayó 0.48 % a tasa mensual e incrementó 3.77 % a tasa anual.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, descendió 0.16 % a tasa mensual y subió 1.73 % a tasa anual.

En el séptimo mes de 2025, bajó 1.17 % y ascendió 3.11 %, respectivamente.

El Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 0.02 % mensual y de 2.90 % anual.

En julio de 2025, descendió 0.21 % a tasa mensual y aumentó 4.03 % a tasa anual.

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

Si la economía creciera a 1.5% trimestral durante 4 trimestres consecutivos, el crecimiento acumulado en un año superaría el 6%, con lo que avanzaríamos en la Meta 1 del Plan México, considera el Gabinete Estratégico México, ¿Cómo Vamos? (MCV).

De acuerdo con la estimación oportuna del PIB, la economía mexicana creció 2.1% anual en el segundo trimestre de 2026 (2T2026) y el semáforo MCV se encuentra en naranja.

En su comparación trimestral el PIB avanzó 1.5%, después de haberse contraído (-)0.6% en el 1T2026. El avance trimestral fue generalizado a todas las actividades económicas.

CRECIMIENTO NACIONAL

En el segundo trimestre de 2026, la economía mexicana creció 2.1% real respecto al segundo trimestre de 2025 y 1.5% frente al trimestre anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB (INEGI). El semáforo de crecimiento nacional se encuentra en naranja.

El 24 de agosto de 2026 el INEGI publicará los datos observados del PIB. De confirmarse la estimación oportuna al 2T2026, la economía mexicana habría alcanzado un nuevo nivel máximo, tras haber registrado su peor desempeño trimestral desde el 4T2024 en el primer trimestre del año.

PLAN MÉXICO

La Meta 1 del Plan México propone posicionar a nuestro país en el top 10 del mundo. Entre 2024 y 2025, México descendió al lugar 15, desde la posición 13 (FMI).

De acuerdo con las perspectivas actualizadas de la economía global del Fondo Monetario Internacional (FMI) de julio de 2026, Brasil, que se encuentra en la posición 11, crecerá 2.4% anual en 2026, superior al 1.2% anual estimado para México.

Aunque el crecimiento trimestral de 1.5% registrado en el segundo trimestre de 2026 se considera atípico y asociado al impulso de la Copa del Mundo, muestra que la economía mexicana tiene capacidad para crecer a un mayor ritmo.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Como lo platea MCV, para mantener esta trayectoria se requieren mejores condiciones de seguridad pública y una mayor disponibilidad de energía, indispensables para atraer inversiones de alto valor agregado, ampliar la capacidad productiva y generar crecimiento sostenido de largo plazo. Hay potencial en México, tanto natural como en recursos humanos, hace falta enfocarse.

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