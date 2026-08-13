EL ÁGORA
En crisis la educación en México
A cerrar la brecha generacional entre maestros y alumnos * Las actuales instancias escolares ya no ofrecen una mejor calidad de vida ni responden a las necesidades “aspiracionales” de los egresados * Un llamado al alcalde de la Álvaro Obregón: Hace falta más energía y medidas drásticas para más transitable la avenida Vasco de Quiroga
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La educación en México está en crisis.
El sistema se ve rebasado por un mundo globalizado que utiliza nuevas herramientas tecnológicas para difundir el conocimiento -tenemos planes de estudio del siglo XIX, con maestros del siglo XX para alumnos del siglo XXI-, lo que hace menos competitivos a los estudiantes de todos los niveles frente a los del primer mundo, incluso los universitarios y posgraduados no son aptos para atender la oferta laboral.
Las actuales instancias escolares ya no ofrecen una mejor calidad de vida ni responden a las necesidades “aspiracionales” de los egresados, no cuentan con nada.
Sin embargo, hoy la educación privada puede ser la opción para cumplir la promesa de valor, de ser alguien en la vida, como decían los padres de anteriores generaciones.
Los colegios privados, en opinión de Rafael Agüero y de Adrián Garza, pueden ser el pilar para el desarrollo del país y cerrar la brecha frente a los países del primer mundo con educación de calidad.
Los directivos de KPTA Estrategia Educativa y de mattilda -ecosistema de gestión integral educativa- coinciden en que es fundamental mejorar la oferta educativa y reconfigurar el modelo para atender la nueva realidad y alentar nuevas aptitudes en el alumnado.
Hay que cerrar la brecha generacional entre maestros y alumnos para que cuenten con las mismas herramientas.
La educación privada representa uno de los soportes del sistema educativo nacional.
En México existen poco más de 20 mil instituciones particulares que atienden a más de cinco millones de estudiantes, por lo que constituye un sector estratégico para el crecimiento educativo y económico del país.
La Encuesta Nacional de Egresados revela que hay mayores niveles de empleabilidad en quienes concluyen sus estudios en instituciones privadas y alrededor del 53 por ciento de los egresados consigue empleo antes de finalizar su formación profesional.
Esto es importante porque en un mundo globalizado y más tecnificado es fundamental contar con nuevas herramientas del conocimiento, la utilización de la Inteligencia Artificial y adaptarse a la transformación digital.
CRISIS DESDE 2020
Sin embargo, la propia educación privada enfrenta los retos de una crisis que arrastra desde el 2020.
Por la pandemia se perdieron 300 mil lugares en las escuelas no públicas y hasta el nuevo ciclo escolar se podrá recuperar esa matrícula; hoy los colegios tienen una ocupación del 70 por ciento de sus aulas.
Pero también hay otros factores que afectan a ese sector, como la disminución de la tasa de natalidad -menos alumnos-, la movilidad poblacional, el incremento de la competencia, la presión económica sobre las familias, la acelerada transformación digital, lo que obliga a replantear la oferta educativa.
También las instituciones privadas deben reformar su modelo de gestión, de comunicación, de admisión y de permanencia escolar.
El 85 por ciento de los ingresos de las escuelas provienen de las colegiaturas, pero enfrentan la morosidad en los pagos.
Por otro lado, está el crecimiento en un 300 por ciento del homeschooling -educación en el hogar-, lo que desplaza la educación presencial o semipresencial.
¿Cómo atender la exigencia de dar educación de calidad, con apego a la transformación digital y el uso responsable de la Inteligencia Artificial, con maestros capacitados y transparentes y adecuarse a las necesidades económicas de los padres de familia?, es la pregunta sin respuesta.
Del 5 al 7 de noviembre se celebrará en México el 9º. Congreso Internacional de Marketing Educativo (CIMEDU9), un encuentro especializado para propietarios, rectores, directores generales, responsables de admisiones, mercadotecnia, comunicación y desarrollo institucional de escuelas privadas.
KPTA Estrategia Educativa y la plataforma mattilda coordinarán 12 talleres que permitirán a los líderes educativos encontrar soluciones prácticas para enfrentar retos mediante estrategias de marketing educativo, Inteligencia Artificial, automatización, innovación, experiencia del estudiante y transformación institucional.
Crisis en el sistema educativo hay, pero parece que sólo a los colegios particulares interesa impulsar, desde la educación, el desarrollo del país y preparar mejores estudiantes para su inclusión en el mundo globalizado y tecnológico que vivimos.
APOSTILLA
Más con buena voluntad que eficiencia, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier Joaquín López Casarín, inició un operativo para impedir que vehículos de todo tipo se estacionen en la avenida Vasco de Quiroga, que conecta Tacubaya con Santa Fe.
Puso sus mantas preventivas y arrancó con elementos de tránsito, patrullas, camionetas y grúas.
Sin embargo, conforme pasan los días, regresa el ciudadano a estacionarse en tan importante vía ante la mirada complaciente de los uniformados o empleados de la alcaldía.
No todo es culpa de las autoridades, es la idiosincrasia del mexicano que, mientras no vea afectado su bolsillo con multas cobrables o el aseguramiento de su vehículo, no despejará la avenida, la cual cree extensión de su casa.
Hace falta más energía y medidas drásticas, porque sí es urgente hacer más transitable la avenida Vasco de Quiroga.
EL ÁGORA
Prensa y democracia
Preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional * Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La semana pasada se presentó el libro “Soy periodista”, compilación de 23 ensayos de sendos informadores que plasmaron su preocupación por el destino de la libertad de expresión y la urgencia de que un sistema democrático proteja y haga vigente esa garantía constitucional.
Bajo el patrocinio de la Fundación de Comunicadores y Periodistas Latinoamericanos, la obra editorial reúne los trabajos de profesionales de la información que visualizan un futuro poco halagüeño para una actividad de gran responsabilidad social: mantener enterados a todos los ciudadanos de la actuación de la administración pública y denunciar los abusos del poder.
Informar no sólo es transmitir las noticias del diario acontecer, es también tribuna de las demandas de una población que siente los efectos de los yerros gubernamentales, la violencia del crimen organizado y las consecuencias de los grupos de poder fáctico.
Los coautores externaron su preocupación por el devenir de la democracia, el acoso a la libertad de expresión, el detrimento del derecho a la información y el imperativo de profesionalizar y colegiar el periodismo.
Justificado el razonamiento sobre la formación de las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores que enfrentarán un amenazante e incierto panorama laboral y el acecho gubernamental que pretende coartar derechos fundamentales, ejercer el control de los medios, fomentar la autocensura y ser omiso ante el asesinato de comunicadores. No en vano México está catalogado como el país -sin conflictos bélicos- más peligroso para ejercer el periodismo.
Las redes sociales también representan un obstáculo para el ejercicio periodístico y la consecución de informar con veracidad.
El Internet convirtió las benditas redes sociales en frívola herramienta para crear la infodemia y la post verdad.
Las nuevas generaciones de comunicadores deben alejarse del canto de las sirenas cibernéticas para informar con ética y responsabilidad social.
Si bien es cierto que no existe la plena objetividad, la función reporteril se basa en la búsqueda de la verdad, sin posturas ideológicas o pretender quedar bien con los grupos de poder, que se creen poseedores de esa verdad.
VATICINIO DE JACOBO ZABLUDOVSKY
Hace algunos años, Jacobo Zabludovsky dijo que “deseaba a las nuevas generaciones de periodistas tener más derechos y más respetados que los que él tuvo, que fueron mucho mejor que los que disfrutaron sus antecesores en el ejercicio del periodismo.
“La lucha democrática -agregó- no se acaba y la mejor forma de defender la libertad del periodista es ejercer esa libertad… Más vale el abuso de la libertad de opinar que el más leve ejercicio de una restricción”.
LECTURA OBLIGADA
Es una lectura obligada el libro “Soy Periodista”, con un imperdible prólogo de Víctor Sánchez Baños.
Los escritos de los 23 periodistas representan un baluarte de la defensa de la democracia y del derecho a la libertad de expresión y a la información.
La peor amenaza para el ejercicio periodístico es la consolidación de un gobierno autocrático.
APOSTILLA
Funcionarios y políticos ligados al actual Gobierno de Baja California trabajan ya en favor de la senadora con licencia Julieta Ramírez, quien se encuentra en campaña por Morena, denuncia el exalcalde morenista de Tecate, Darío Benítez.
Dijo que gente como Netza Jáuregui, hombre de mayor confianza de la mandataria estatal, encabeza la lista.
Jáuregui fue secretario del ayuntamiento de Mexicali, luego fungió como secretario de Bienestar de la entidad en la actual administración.
Otro de ese equipo es Jaime Cantón, diputado local por la diversidad, exsecretario particular de la gobernadora, así como de la diputada Alejandra Ang Hernández, quien fuera secretaria de Bienestar en la administración municipal de Mexicali.
Sí, aquella que intentó cruzar la frontera con 40 mil dólares en efectivo sin declararlos, simplemente “porque por error se le olvidó guardarlos en casa”.
La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, cuyos hijos e hija presuntamente han hecho millonarios negocios a través de prestanombres, cuyas evidencias han publicado medios locales sin que suceda algo.
La edil también realiza ya trabajo político en favor de Julieta Ramírez, afirma el exedil de Tecate.
Darío Benítez destaca que en este grupo también participa el exalcalde priísta mexicalense, Francisco Pérez Tejada, encargado de recaudar fondos en la anterior campaña política para gobernador y actualmente hace lo propio para Julieta Ramírez.
Esto es algo que ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron en sus años de gobernar la entidad, tampoco Jaime Bonilla como mandatario morenista llegó a esos extremos.
El exgobernador con su nuevo partido, el Partido del Trabajo (PT), dijo que no aceptará una alianza política con Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como sucedió en las dos elecciones pasadas, y que en este caso llevará candidata propia en la figura de la también cuestionada expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero.
Tampoco admitirá si por género la candidatura recae en un hombre, a quien apoya Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, el alcalde de Tijuana con licencia, Ismael Burgueño.
EL ÁGORA
Se alinean los astros en favor del régimen
Es fundamental que el Estado convoque a la unidad nacional y prepararnos para un nuevo orden social * A basarse en el diálogo inclusivo para acabar con las confrontaciones, erradicar la corrupción y fortalecer la democracia * Un país con seguridad, certeza jurídica, empleo, salud y educación hará grande a México
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
Si bien es cierto que una golondrina no hace verano, pareciera que hoy los astros se alinean en favor del régimen. Más allá de las cifras sobre la incidencia delictiva, es significativo que haya mejorado la percepción ciudadana de seguridad en la encuesta trimestral del INEGI.
Después de mucho tiempo, la población que se siente insegura dejó los valores de los sesenta por ciento, para ubicarse en el rango del 59 por ciento, aunque se agudizó la violencia política y las agresiones a comunicadores.
Para mantener o mejorar la sensación de seguridad debe implementarse una bien definida política de prevención y avanzar en el combate a la impunidad, la cual hoy es del 96 por ciento.
BUENAS NOTICIAS
Asimismo, la inflación mejoró, se aleja del acumulado 4 por ciento y cede la presión sobre los precios de la canasta básica.
También del norte llegan buenas noticias: acaba el veto al ganado mexicano, se reconoce que la lechuga mexicana no provoca la diarrea explosiva y nuevos aranceles no afectarán a más productos nacionales, pese a que todavía faltan muchas negociaciones para definir un modificado tratado comercial con la Unión Americana.
PRESUPUESTO MILLONARIO EN EL SECTOR SALUD
Otro aspecto positivo en las políticas públicas es el anuncio de una inversión multimillonaria para la construcción, modernización y mantenimiento de la red hospitalaria en el sector salud.
Pero para acercarnos al modelo danés, no sólo es necesario contar con más nosocomios, sino habilitarlos con equipo tecnológico, quirófanos bien acondicionados, instrumental suficiente y, sobre todo, abasto real de medicamentos y vacunas.
Son necesarias más clínicas e instalaciones de tercer nivel o de especialidades, pero es muy importante, vital, que en los presupuestos de los años venideros se contemple y garantice el mantenimiento de la infraestructura sanitaria con recursos humanos calificados para atender la demanda de salud en una cobertura universal, como se anunció.
A DETONAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Nuevas inversiones y más gasto público en infraestructura pueden detonar el crecimiento económico, pero queda como asignatura pendiente frenar el desempleo y crear más plazas en el comercio formal para ocupar una mayor fuerza laboral.
En este nuevo impulso no puede ser el comercio informal el motor de nuestra economía, que hoy representa casi el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La administración debe materializar las anunciadas inversiones y acabar con el terror fiscal y la falta de certeza jurídica.
POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA
La educación es importante generador del desarrollo nacional con la formación de profesionistas mejor preparados que se puedan incorporar a un mundo global más tecnificado.
Para lograr lo anterior, se requiere de educación de calidad y abandonar la enseñanza ideologizante que sólo forma mano de obra barata; sólo así se puede abatir la deserción educativa y disminuir el rezago en la materia.
Hay que ponderar la excelencia académica. Gran avance es evitar el uso indiscriminado de las redes sociales a temprana edad y supervisar el uso de la Inteligencia Artificial.
FIN A LA POLARIZACIÓN
Ahora que están alineándose los astros, es fundamental que el Estado convoque a la unidad nacional, prepararnos para un nuevo orden social, que más allá de ideologías se acabe con la polarización y se haga más participativo al ciudadano de la calle en la formulación de las políticas públicas, sobre todo atender la demanda de menos inseguridad en la vía pública, el transporte y las carreteras.
Un país con seguridad, certeza jurídica, empleo, salud y educación hará grande a México.
Un nuevo orden social, basado en el diálogo inclusivo, acabará con las confrontaciones, erradicará la corrupción y fortalecerá la democracia.
Es una buena oportunidad que no puede desaprovechar el gobierno federal.
APOSTILLA
Algunos medios han cuestionado ciertas compras -por supuesto que con sobreprecio- de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en productos como placas para chalecos antibalas (en 2026 se adquirieron más de 60 mil unidades), espoletas para granadas y telas, entre otros.
¿Por qué no plantear un cambio en el modelo de los entes fabriles, los cuales han demostrado ser poco eficientes y resultan más costosos los artículos acabados?
Recordemos el caso de éxito de la Secretaría de Marina (Semar) y de otras instituciones que han dejado de fabricar directamente para enfocarse en la adquisición de productos terminados.
Este modelo puede observarse en proveedores como Protactic, entre otros, que durante varios sexenios han ofrecido mejores precios, lo que genera un ahorro considerable para las instituciones y fortalece las cadenas de suministro y las hace más eficientes.
EL ÁGORA
Traición a la Patria, tema muy manoseado en la 4T
También en la Carta Magna está la figura de indulto presidencial * El expresidente Andrés Manuel López Obrador es quien más uso político del término hizo para exaltar la crispación social contra sus antecesores, a quienes les endilgó, como a todo opositor a su proyecto, el sambenito de traidores al pueblo, además de responsabilizarlos de saquear al país
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La polarización social provocada por el gobierno, la maniquea narrativa oficial para justificar los yerros en la conducción del país y las supuestas bondades o logros de un trasnochado populismo setentero han subido al debate público el ignominioso delito de traición a la Patria, contemplado en la Carta Magna.
Es una conducta que contempló, dada nuestra experiencia histórica, la pena de muerte.
Desde nuestra independencia, las ambiciones de poder provocaron continuos golpes de Estado, asonadas militares, complots civiles, invasiones extranjeras y traiciones entre grupos.
Ello devino en inestabilidad política y social, por lo que los constituyentes implantaron desde la Ley Suprema el más severo de los castigos: la pena capital, aunque también contemplaron la figura del indulto presidencial.
Al derrocamiento del segundo imperio mexicano, fueron fusilados en el Cerro de Las Campanas Maximiliano de Habsburgo y los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía -otrora honrados cadetes del Colegio Militar- por los delitos de traición a la Patria y a la soberanía nacional.
En el transcurso de la historia, se modificó el precepto para derogar la pena de muerte y sólo mantenerla para el Ejecutivo en turno.
Hoy es tan laxo el término que ha dejado de tener un sentido patriótico, de defensa de la soberanía y de la seguridad nacional, lo que ha servido como pretexto para el cachondeo político y argumento falaz de ataque, descalificación, confrontación, estigmatización y alentar la visión maniquea de la realidad.
La 4T incorpora la figura del renegado -como los irlandeses sacrificados o herrados que defendieron a México-, sólo falta que a los opositores les marquen con hierro candente la R.
Además, hacen uso político del argumento para encubrir sus propias fechorías. Versión moderna de “al ladrón… al ladrón”.
El tlatoani tabasqueño es quien más uso político del término hizo para exaltar la crispación social contra sus antecesores, a quienes les endilgó, como a todo opositor a su proyecto, el sambenito de traidores al pueblo, además de responsabilizarlos de saquear al país, lo cual no deja de ser cierto, aunque hoy también lo hacen -pero el PRI robaba más-, aunque nunca formalizó las denuncias, sólo era un recurso retórico que respaldaba su narrativa y mantenía la irritación de la gente que encontraba a los responsables de todos sus males.
El expresidente lanzó acusaciones contra sus colegas -curiosamente nunca menciona a Luis Echeverría Álvarez o a José López Portillo, seguramente porque son sus ideólogos, a pesar de que la “docena trágica” fue una de las épocas más desgraciadas de México-, incluso llegó a la consulta popular para ver si la gente quería que se les juzgara, sabedor de que no votarían en improvisado proceso. Puro cachondeo político.
Este régimen, agobiado por las presiones externas de la Casa Blanca, la sospecha de su colusión con el crimen organizado, la evidente corrupción de sus políticos, rebasada en su estrategia de control de daños y de comunicación recurre al sambenito de la traición a la Patria, argumento que no es nuevo, ya que se utilizó cuando el republicano sugirió la intervención directa para eliminar a los barones de la droga, considerados terroristas.
Muchos mexicanos pidieron considerar la posibilidad y de inmediato vino el anatema: traidores, vendepatrias y se envolvieron en el llamado patriotero y reiterado petate del muerto: ¡mexicanos al grito de guerra!
Ante tanta adversidad, ahora hacen uso faccioso y político de la justicia. Con una juez de consigna, de esa del acordeón, encarcelaron al exgobernador de Baja California y empresario Ernesto Ruffo Appel por defraudación fiscal y delincuencia organizada.
Pero qué curioso, nada que incomode a los creadores del huachicol fiscal y la corrupción en aduanas. ¡Viva México, cabrones!
APOSTILLA
Sólo como dato curioso. En el siglo XXI, ha habido 13 indultos presidenciales.
Vicente Fox Quesada otorgó ocho a militares, a quienes computó la pena de muerte por 20 años de prisión.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa otorgó cuatro; destaca el caso de Antonio Ortega Gallardo, acusado sin pruebas en un juicio viciado y violatorio de los derechos humanos.
Enrique Peña Nieto otorgó uno, el del profesor chiapaneco Alberto Patishtán.
Por cierto, qué raro, pero el inquilino de Palenque no otorgó ninguno, pese a ser una promesa de campaña para, supuestamente, corregir tantas injusticias. Una más de sus mentiras.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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