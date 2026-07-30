Romina Contreras puntea el 61 Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes

Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías

TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA

Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.

La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.

“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.

En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.

Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.

“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.

“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.

Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.

Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.

En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.

Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.

“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.

“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.