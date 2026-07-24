Enrique Vargas, con el respaldo de los jóvenes

Cercanía con la ciudadanía, fortaleza del PAN * La legisladora expresa su respaldo al vicecoordinador de los senadores panistas al demostrar capacidad para gobernar y representar al Estado de México

EL TOPO

Emma Laura Álvarez Villavicencio, diputada local del PAN, asegura que el partido debe regresar a las calles y mantener un contacto permanente con la ciudadanía, al considerar que esa cercanía ha sido una de las principales fortalezas de Acción Nacional.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora sostuvo que las familias necesitan representantes que conozcan sus necesidades y trabajen de la mano con la sociedad.

La panista señaló que en el partido existen hombres y mujeres comprometidos con defender a las familias mexiquenses y afirma que es momento de demostrar que todavía hay personas dispuestas a hacer política con responsabilidad y resultados.

JÓVENES, CON VARGAS DEL VILLAR

Como parte de su mensaje, Emma Laura Álvarez destaca que Acción Nacional es un espacio donde las juventudes encuentran oportunidades reales para participar.

Recordó que ella inició su trayectoria política a los 18 años y asegura que el partido continúa abriendo espacios para que nuevas generaciones se involucren en la vida pública.

La legisladora expresó además su respaldo al senador Enrique Vargas del Villar, de quien dijo ha demostrado capacidad para gobernar y representar al Estado de México (Edomex).

Afirma que su experiencia y liderazgo son un referente para quienes buscan construir una nueva forma de hacer política.

Actualmente Vargas del Villar se desempeña como senador por el Estado de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Alta.

Rumbo al proceso de 2027, Emma Laura también llama a la ciudadanía a exigir resultados a las autoridades y a no permanecer en silencio ante los problemas que enfrenta el Estado de México.

Asegura que existe esperanza para los jóvenes en el PAN-Edomex y sostiene que el partido llegará fortalecido al proceso electoral de 2027.

La diputada, integrante de la LXII Legislatura mexiquense, ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con participación ciudadana y formación política de las juventudes, además de organizar ejercicios legislativos con estudiantes para incentivar su involucramiento en los asuntos públicos.