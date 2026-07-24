CONGRESO DE LA UNIÓN
Enrique Vargas, con el respaldo de los jóvenes
Cercanía con la ciudadanía, fortaleza del PAN * La legisladora expresa su respaldo al vicecoordinador de los senadores panistas al demostrar capacidad para gobernar y representar al Estado de México
EL TOPO
Emma Laura Álvarez Villavicencio, diputada local del PAN, asegura que el partido debe regresar a las calles y mantener un contacto permanente con la ciudadanía, al considerar que esa cercanía ha sido una de las principales fortalezas de Acción Nacional.
Durante un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora sostuvo que las familias necesitan representantes que conozcan sus necesidades y trabajen de la mano con la sociedad.
La panista señaló que en el partido existen hombres y mujeres comprometidos con defender a las familias mexiquenses y afirma que es momento de demostrar que todavía hay personas dispuestas a hacer política con responsabilidad y resultados.
JÓVENES, CON VARGAS DEL VILLAR
Como parte de su mensaje, Emma Laura Álvarez destaca que Acción Nacional es un espacio donde las juventudes encuentran oportunidades reales para participar.
Recordó que ella inició su trayectoria política a los 18 años y asegura que el partido continúa abriendo espacios para que nuevas generaciones se involucren en la vida pública.
La legisladora expresó además su respaldo al senador Enrique Vargas del Villar, de quien dijo ha demostrado capacidad para gobernar y representar al Estado de México (Edomex).
Afirma que su experiencia y liderazgo son un referente para quienes buscan construir una nueva forma de hacer política.
Actualmente Vargas del Villar se desempeña como senador por el Estado de México y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara Alta.
Rumbo al proceso de 2027, Emma Laura también llama a la ciudadanía a exigir resultados a las autoridades y a no permanecer en silencio ante los problemas que enfrenta el Estado de México.
Asegura que existe esperanza para los jóvenes en el PAN-Edomex y sostiene que el partido llegará fortalecido al proceso electoral de 2027.
La diputada, integrante de la LXII Legislatura mexiquense, ha impulsado diversas iniciativas relacionadas con participación ciudadana y formación política de las juventudes, además de organizar ejercicios legislativos con estudiantes para incentivar su involucramiento en los asuntos públicos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
La cooperación México-EU viene de tiempo atrás: Vargas del Villar
El legislador del PAN avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada * “Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un análisis sobre el caso Mayo Zambada, un tema que tensa la relación entre México y Estados Unidos.
Respecto a la declaración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el exembajador Ken Salazar había mentido, Vargas del Villar comenta:
“Sí, bueno, fueron muy claras las fotografías, nosotros lo hemos dicho una y otra vez que debe de haber una cooperación y si el gobierno de México no tiene correcta la información, pues debería de haber más que vínculos para tener la información correcta”.
Señala que la cooperación entre los gobiernos mexicano y estadounidense viene de tiempo atrás.
“El avión es muy claro de lo que pasó con el Mayo Zambada y yo lo he dicho muchas veces, esto no viene de ahorita la cooperación, viene de muchos y muchos años atrás, del Plan Mérida, en fin, desde Kiki Camarena y por eso, con mucho respeto, yo le digo al gobierno federal que debe de haber más comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, añade.
Sobre si hubo intervención estadounidense para sacar a Ismael Zambada, expresa: “Están muy claras las fotos de cómo llegaron, ahora el avión pues ya está donado en el que llegó el Mayo Zambada y hay que esperar lo que viene en los tribunales, las declaraciones que vienen, porque yo creo que después del mundial va a ser un poco más delicado el tema”.
Enrique Vargas avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada.
“Yo sí lo veo y más por lo que vienen en tribunales, vienen en los próximos días declaraciones donde creemos que van a salir más nombres de gente de Morena.
“Yo creo que se va a poner más delicada la relación entre Estados Unidos y México, esperemos que no por el bien de las dos naciones”.
Vargas señala que el cruce de declaraciones se da en el marco del T-MEC.
“Y en medio del T-MEC sobre todo este forcejeo que hay de información, que el gobierno de México da una información y después el gobierno de Estados Unidos da completamente otra información con evidencias”, agrega.
Reitera que la cooperación México-EU no es algo nuevo.
“Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza.
“Esperemos que se dé esta información por el bien de México y Estados Unidos”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Quien administra recursos públicos está obligado a responder con legalidad: Nora Arias
IECM debe reintegrar recursos públicos asignados al PRD de la CDMX, expresa la exdelegada de la GAM y agrega: Exigimos transparencia y rendición de cuentas
ARMANDO GARCÍA
A solicitud del Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral capitalino (IECM) debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas el monto total de las prerrogativas asignadas en 2025 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que sean reincorporados a la hacienda pública.
Ello como resultado del Punto de Acuerdo que presentó la diputada Nora Arias Contreras ante la Comisión Permanente, y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria de ese órgano.
Desde la tribuna, Arias Contreras argumentó que esos recursos públicos no fueron ejercidos para el periodo legalmente autorizado, y que éstos no pueden permanecer retenidos ni trasladarse automáticamente a otro ejercicio fiscal.
“El Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede asumir funciones de administración patrimonial permanente sobre los recursos públicos no ejercidos. Su obligación es garantizar el curso legal y oportuno del financiamiento, así como no conservar recursos fiscales fuera del ciclo presupuestario”, expresó.
La exdelegada en Gustavo A. Madero destaca la importancia de que los recursos públicos sean manejados con transparencia y responsabilidad, por lo cual deberán ser reincorporados a la hacienda pública de la capital del país.
“Permitir que los recursos públicos no ejercidos permanezcan fuera del control hacendatario vulnera el principio de anualidad presupuestal, la transparencia y rendición de cuentas, y la correcta fiscalización de recursos públicos y las disposiciones de disciplina financiera aplicables”, enfatizó.
Arias Contreras también solicitó al IECM informar el monto de los recursos del PRD local que permanecen bajo su resguardo, así como los rendimientos financieros o intereses generados durante el tiempo que han estado en su poder.
Asimismo, advirtió que la permanencia de recursos públicos fuera del periodo autorizado podría generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de su manejo.
Recuerda que desde febrero de este año, el Sol Azteca local había solicitado al IECM la devolución de estos recursos, por lo que llevó el tema al Congreso capitalino.
“Solicitamos al Instituto Electoral capitalino reintegrar dicho recurso, pero el día de hoy lo hacemos desde esta tribuna. Exigimos rendición de cuentas, y quien administra recursos públicos tiene la obligación constitucional y moral de responder con legalidad”, enfatiza la perredista.
CONGRESO DE LA UNIÓN
A seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno, transparente y cercano: Viridiana Velázquez
Rendir cuentas, esencia de una organización democrática y transparente, añade * Se puede hacer sindicalismo con diálogo, pero también con firmeza, asevera * Somos una agrupación que trabaja, escucha, gestiona y cumple
ERIC GARCÍA
Rendir cuentas es la esencia de un sindicato democrático, transparente y cercano a su base trabajadora, siempre en defensa de los derechos laborales, declara la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México (STUCCDMX), arquitecta Emma Viridiana Velázquez Guerrero, al presentar su Primer Informe de Actividades.
“Sabíamos que el camino no sería sencillo. Estamos ante retos importantes, resistencias y obstáculos”, asegura la dirigente sindical, acompañada de los integrantes del V Comité Ejecutivo durante el evento celebrado en el Salón Nelson Mandela del Congreso de la Ciudad de México.
Velázquez Guerrero se comprometió a construir una organización basada en la unidad, el respeto y el trabajo; en “defender con dignidad y conciencia los derechos de nuestra base trabajadora”.
Dice que su organización “ha demostrado que se puede hacer sindicalismo con responsabilidad, con propuestas, con diálogo, pero también con firmeza cuando ha sido necesario levantar la voz para exigir respeto a nuestros derechos”.
“Este es apenas el comienzo. Nuestro compromiso es seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno, transparente y cercano a todas y todos ustedes.
“Porque el Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México no pertenece a una dirigencia: pertenece a cada trabajador y trabajadora que cree que la unión sigue siendo nuestra mayor fortaleza.
“Con orgullo puedo decir que hoy somos una organización que trabaja, que escucha, que gestiona y que cumple”, manifestó la arquitecta Velázquez Guerrero, tras hacer un recuento de las actividades realizadas durante lo que va de su gestión al frente del STUCCDMX.
También rindieron sus respectivos informes: Juan Ramírez Sánchez, secretario de Organización; Enrique Olivos Cruz, secretario de Trabajo, Conflictos y Asuntos Laborales; Daniela Esmeralda Martínez Ramos, secretaria de Previsión Social y Vivienda; Jesús Ulises García Soto, secretario de Finanzas y Fomento Económico; María del Pilar Becerra Gasca, secretaria de Equidad y Género, Atención a Jubilados y de la Tercera Edad; Anelly Lujano Morales, secretaria de Educación, Capacitación y Fomento Sindical; Guadalupe Susana Lujano Morales, secretaria de Deporte, Cultura y Recreación; Mauricio Enrique Muñoz Mondragón, secretario de Escalafón, y María Julia Hernández Ortiz, secretaria de Actas y Acuerdos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡Por siempre el Memo-rable Ochoa!
Ale Rojo, enemiga de los casos de abuso infantil
Enrique Vargas, con el respaldo de los jóvenes
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Día infernal en la México-Querétaro
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
DESTACADO
-
EL ÁGORAHace 6 días
Futbol, ¿el juego del hombre?
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
El misterio del piloto
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 5 días
Los “motivos personales” de Ulises Lara
-
LA FERIAHace 5 días
Mayo Zambada tiene ‘El privilegio de cantar’
-
NACIONALHace 6 días
¡Una delicia que con Ale Rojo Renace Cuauhtémoc!
-
NACIONALHace 6 días
“Zully” Aguirre ahonda pugna entre PT y Morena
-
IMPACTUSHace 5 días
La gran experiencia de viajar en el Suburbano del AIFA a Buenavista
-
LOS MALOSOSHace 22 horas
Audio sacude el caso Cruz Azul