CONGRESO DE LA UNIÓN
Quien administra recursos públicos está obligado a responder con legalidad: Nora Arias
IECM debe reintegrar recursos públicos asignados al PRD de la CDMX, expresa la exdelegada de la GAM y agrega: Exigimos transparencia y rendición de cuentas
ARMANDO GARCÍA
A solicitud del Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral capitalino (IECM) debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas el monto total de las prerrogativas asignadas en 2025 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que sean reincorporados a la hacienda pública.
Ello como resultado del Punto de Acuerdo que presentó la diputada Nora Arias Contreras ante la Comisión Permanente, y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria de ese órgano.
Desde la tribuna, Arias Contreras argumentó que esos recursos públicos no fueron ejercidos para el periodo legalmente autorizado, y que éstos no pueden permanecer retenidos ni trasladarse automáticamente a otro ejercicio fiscal.
“El Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede asumir funciones de administración patrimonial permanente sobre los recursos públicos no ejercidos. Su obligación es garantizar el curso legal y oportuno del financiamiento, así como no conservar recursos fiscales fuera del ciclo presupuestario”, expresó.
La exdelegada en Gustavo A. Madero destaca la importancia de que los recursos públicos sean manejados con transparencia y responsabilidad, por lo cual deberán ser reincorporados a la hacienda pública de la capital del país.
“Permitir que los recursos públicos no ejercidos permanezcan fuera del control hacendatario vulnera el principio de anualidad presupuestal, la transparencia y rendición de cuentas, y la correcta fiscalización de recursos públicos y las disposiciones de disciplina financiera aplicables”, enfatizó.
Arias Contreras también solicitó al IECM informar el monto de los recursos del PRD local que permanecen bajo su resguardo, así como los rendimientos financieros o intereses generados durante el tiempo que han estado en su poder.
Asimismo, advirtió que la permanencia de recursos públicos fuera del periodo autorizado podría generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de su manejo.
Recuerda que desde febrero de este año, el Sol Azteca local había solicitado al IECM la devolución de estos recursos, por lo que llevó el tema al Congreso capitalino.
“Solicitamos al Instituto Electoral capitalino reintegrar dicho recurso, pero el día de hoy lo hacemos desde esta tribuna. Exigimos rendición de cuentas, y quien administra recursos públicos tiene la obligación constitucional y moral de responder con legalidad”, enfatiza la perredista.
CONGRESO DE LA UNIÓN
La cooperación México-EU viene de tiempo atrás: Vargas del Villar
El legislador del PAN avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada * “Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hace un análisis sobre el caso Mayo Zambada, un tema que tensa la relación entre México y Estados Unidos.
Respecto a la declaración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que el exembajador Ken Salazar había mentido, Vargas del Villar comenta:
“Sí, bueno, fueron muy claras las fotografías, nosotros lo hemos dicho una y otra vez que debe de haber una cooperación y si el gobierno de México no tiene correcta la información, pues debería de haber más que vínculos para tener la información correcta”.
Señala que la cooperación entre los gobiernos mexicano y estadounidense viene de tiempo atrás.
“El avión es muy claro de lo que pasó con el Mayo Zambada y yo lo he dicho muchas veces, esto no viene de ahorita la cooperación, viene de muchos y muchos años atrás, del Plan Mérida, en fin, desde Kiki Camarena y por eso, con mucho respeto, yo le digo al gobierno federal que debe de haber más comunicación con el gobierno de Estados Unidos”, añade.
Sobre si hubo intervención estadounidense para sacar a Ismael Zambada, expresa: “Están muy claras las fotos de cómo llegaron, ahora el avión pues ya está donado en el que llegó el Mayo Zambada y hay que esperar lo que viene en los tribunales, las declaraciones que vienen, porque yo creo que después del mundial va a ser un poco más delicado el tema”.
Enrique Vargas avizora un conflicto diplomático por el caso Mayo Zambada.
“Yo sí lo veo y más por lo que vienen en tribunales, vienen en los próximos días declaraciones donde creemos que van a salir más nombres de gente de Morena.
“Yo creo que se va a poner más delicada la relación entre Estados Unidos y México, esperemos que no por el bien de las dos naciones”.
Vargas señala que el cruce de declaraciones se da en el marco del T-MEC.
“Y en medio del T-MEC sobre todo este forcejeo que hay de información, que el gobierno de México da una información y después el gobierno de Estados Unidos da completamente otra información con evidencias”, agrega.
Reitera que la cooperación México-EU no es algo nuevo.
“Lo vuelvo a repetir, esta relación no es de ahorita, es de muchos años, desde el tema de Kiki Camarena, Plan Mérida, que siempre ha habido una cooperación y siempre han salido adelante los temas”, puntualiza.
“Esperemos que se dé esta información por el bien de México y Estados Unidos”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
A seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno, transparente y cercano: Viridiana Velázquez
Rendir cuentas, esencia de una organización democrática y transparente, añade * Se puede hacer sindicalismo con diálogo, pero también con firmeza, asevera * Somos una agrupación que trabaja, escucha, gestiona y cumple
ERIC GARCÍA
Rendir cuentas es la esencia de un sindicato democrático, transparente y cercano a su base trabajadora, siempre en defensa de los derechos laborales, declara la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México (STUCCDMX), arquitecta Emma Viridiana Velázquez Guerrero, al presentar su Primer Informe de Actividades.
“Sabíamos que el camino no sería sencillo. Estamos ante retos importantes, resistencias y obstáculos”, asegura la dirigente sindical, acompañada de los integrantes del V Comité Ejecutivo durante el evento celebrado en el Salón Nelson Mandela del Congreso de la Ciudad de México.
Velázquez Guerrero se comprometió a construir una organización basada en la unidad, el respeto y el trabajo; en “defender con dignidad y conciencia los derechos de nuestra base trabajadora”.
Dice que su organización “ha demostrado que se puede hacer sindicalismo con responsabilidad, con propuestas, con diálogo, pero también con firmeza cuando ha sido necesario levantar la voz para exigir respeto a nuestros derechos”.
“Este es apenas el comienzo. Nuestro compromiso es seguir construyendo un sindicato fuerte, moderno, transparente y cercano a todas y todos ustedes.
“Porque el Sindicato de Trabajadores Unidos del Congreso de la Ciudad de México no pertenece a una dirigencia: pertenece a cada trabajador y trabajadora que cree que la unión sigue siendo nuestra mayor fortaleza.
“Con orgullo puedo decir que hoy somos una organización que trabaja, que escucha, que gestiona y que cumple”, manifestó la arquitecta Velázquez Guerrero, tras hacer un recuento de las actividades realizadas durante lo que va de su gestión al frente del STUCCDMX.
También rindieron sus respectivos informes: Juan Ramírez Sánchez, secretario de Organización; Enrique Olivos Cruz, secretario de Trabajo, Conflictos y Asuntos Laborales; Daniela Esmeralda Martínez Ramos, secretaria de Previsión Social y Vivienda; Jesús Ulises García Soto, secretario de Finanzas y Fomento Económico; María del Pilar Becerra Gasca, secretaria de Equidad y Género, Atención a Jubilados y de la Tercera Edad; Anelly Lujano Morales, secretaria de Educación, Capacitación y Fomento Sindical; Guadalupe Susana Lujano Morales, secretaria de Deporte, Cultura y Recreación; Mauricio Enrique Muñoz Mondragón, secretario de Escalafón, y María Julia Hernández Ortiz, secretaria de Actas y Acuerdos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Venden panistas tinacos con sobreprecio a vecinos de Tlalpan
Ante la gravedad de las acusaciones por el “Cártel Tinaquero”, la Comisión Permanente aprobó de manera unánime rastrear los flujos financieros entre el PAN capitalino y la “Fundación Sumando Oportunidades” y el exalcalde panista sentenciado, Jovani Miguel León Cruz
ILDEFONSO LÓPEZ
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (FEPADE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiguen al Partido Acción Nacional (PAN) por el esquema de fraude denominado RotoPAN, mediante el cual se vendieron tinacos con un sobrecosto a habitantes del sur de la capital.
La diputada del PAN, Daniela Álvarez, señalada en el caso, deslinda al partido y afirma que la responsabilidad final recae en los propios vecinos, que son los que decidirán si adquieren o no los productos.
“Las vecinas y los vecinos, ustedes creen que son tan idiotas como ustedes, que no hacen comparación de si les conviene o no les conviene adquirir cierto producto. Más de 2 mil vecinos han sido beneficiados a través de esta asociación”, señala tajante la panista.
Ante la gravedad de las acusaciones por el “Cártel Tinaquero”, la Comisión Permanente aprobó de manera unánime rastrear los flujos financieros entre el PAN capitalino y la “Fundación Sumando Oportunidades” y el exalcalde panista sentenciado, Jovani Miguel León Cruz.
La propuesta, presentada por el diputado Paulo García, de Morena, fue aprobada sin que algún legislador del PAN se atreviera a votar en contra.
“No voy a caer en los shows que quiere armar Acción Nacional, ni que nos quieran llevar con sus notarios amigos… Estamos diciendo que ustedes están ofreciendo productos a sobreprecio y que no hay una relación entre iguales que es una representación del Distrito quienes están insistiéndole a los vecinos para que compren”, respondió el diputado Paulo García.
La legisladora Cecilia Vadillo fue contundente al fijar la posición de Morena, “vinimos a representar al pueblo, no a hacer negocio de sus necesidades”.
El caso, conocido como RotoPAN o Cártel Tinaquero, documenta cómo dos diputados del PAN utilizaron su imagen e investidura legislativa para vender tinacos, calentadores solares y electrodomésticos en colonias de Tlalpan y Xochimilco bajo la apariencia de un programa social, a precios superiores a los del mercado.
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