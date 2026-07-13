Quien administra recursos públicos está obligado a responder con legalidad: Nora Arias

IECM debe reintegrar recursos públicos asignados al PRD de la CDMX, expresa la exdelegada de la GAM y agrega: Exigimos transparencia y rendición de cuentas

ARMANDO GARCÍA

A solicitud del Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral capitalino (IECM) debe reintegrar a la Secretaría de Administración y Finanzas el monto total de las prerrogativas asignadas en 2025 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para que sean reincorporados a la hacienda pública.

Ello como resultado del Punto de Acuerdo que presentó la diputada Nora Arias Contreras ante la Comisión Permanente, y que fue aprobado por la mayoría parlamentaria de ese órgano.

Desde la tribuna, Arias Contreras argumentó que esos recursos públicos no fueron ejercidos para el periodo legalmente autorizado, y que éstos no pueden permanecer retenidos ni trasladarse automáticamente a otro ejercicio fiscal.

“El Instituto Electoral de la Ciudad de México no puede asumir funciones de administración patrimonial permanente sobre los recursos públicos no ejercidos. Su obligación es garantizar el curso legal y oportuno del financiamiento, así como no conservar recursos fiscales fuera del ciclo presupuestario”, expresó.

La exdelegada en Gustavo A. Madero destaca la importancia de que los recursos públicos sean manejados con transparencia y responsabilidad, por lo cual deberán ser reincorporados a la hacienda pública de la capital del país.

“Permitir que los recursos públicos no ejercidos permanezcan fuera del control hacendatario vulnera el principio de anualidad presupuestal, la transparencia y rendición de cuentas, y la correcta fiscalización de recursos públicos y las disposiciones de disciplina financiera aplicables”, enfatizó.

Arias Contreras también solicitó al IECM informar el monto de los recursos del PRD local que permanecen bajo su resguardo, así como los rendimientos financieros o intereses generados durante el tiempo que han estado en su poder.

Asimismo, advirtió que la permanencia de recursos públicos fuera del periodo autorizado podría generar responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de su manejo.

Recuerda que desde febrero de este año, el Sol Azteca local había solicitado al IECM la devolución de estos recursos, por lo que llevó el tema al Congreso capitalino.

“Solicitamos al Instituto Electoral capitalino reintegrar dicho recurso, pero el día de hoy lo hacemos desde esta tribuna. Exigimos rendición de cuentas, y quien administra recursos públicos tiene la obligación constitucional y moral de responder con legalidad”, enfatiza la perredista.