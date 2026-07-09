Clausuran Rüstung Blindajes y buscan a Fabián López Galindo

Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México

ILDEFONSO LÓPEZ

Tras acumular múltiples denuncias por fraude y abuso de confianza, las oficinas de la empresa Rüsting Motors, S. A. de C. V. (operada comercialmente como Rüstung Blindajes) fueron formalmente clausuradas en Santa Fe.

Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha intensificado la búsqueda de su fundador, Fabián López Galindo, quien se encuentra prófugo y ha eliminado todo rastro de sus redes sociales.

SELLOS DE SUSPENSIÓN EN SANTA FE

El pasado 30 de junio, la alcaldía Cuajimalpa intervino de manera física en las instalaciones de la compañía.

Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

“MODUS OPERANDI” DEL ENGAÑO

La FGJCDMX mantiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de la blindadora.

De acuerdo con los expedientes, el fraude millonario consistía en:

* Contratos incumplidos: Celebraban acuerdos para fabricar y entregar camionetas blindadas.

* Cobros por adelantado: Exigían anticipos significativos o el pago total de los vehículos.

* Unidades fantasma: Las unidades jamás eran entregadas a los compradores.

* Evasión sistemática: Los clientes afectados reportaron meses de largas, mentiras y corte total de comunicación.

FUNDADOR EN LA MIRA DE LA JUSTICIA

Ante el aumento de denuncias penales que iniciaron a finales del año pasado y se dispararon en meses recientes, la directiva de la empresa optó por desmantelar su presencia digital para evadir la acción de la justicia.

Tanto el sitio web oficial de Rüstung Blindajes como su cuenta de Instagram fueron dados de baja de manera repentina.

De igual forma, el fundador Fabián López Galindo borró todos sus perfiles personales y canales de contacto, por lo que la Fiscalía General de Justicia ha concentrado sus esfuerzos en su localización para que responda por los delitos de fraude, abuso de confianza y falsedad de declaraciones.