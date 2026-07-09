NACIONAL
Clausuran Rüstung Blindajes y buscan a Fabián López Galindo
Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México
ILDEFONSO LÓPEZ
Tras acumular múltiples denuncias por fraude y abuso de confianza, las oficinas de la empresa Rüsting Motors, S. A. de C. V. (operada comercialmente como Rüstung Blindajes) fueron formalmente clausuradas en Santa Fe.
Al mismo tiempo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ha intensificado la búsqueda de su fundador, Fabián López Galindo, quien se encuentra prófugo y ha eliminado todo rastro de sus redes sociales.
SELLOS DE SUSPENSIÓN EN SANTA FE
El pasado 30 de junio, la alcaldía Cuajimalpa intervino de manera física en las instalaciones de la compañía.
Las autoridades colocaron sellos de Suspensión de Actividades bajo el folio 213 del expediente ACHÍSIAJR/019/0026-EM, tras detectar violaciones graves a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
“MODUS OPERANDI” DEL ENGAÑO
La FGJCDMX mantiene abiertas varias carpetas de investigación en contra de la blindadora.
De acuerdo con los expedientes, el fraude millonario consistía en:
* Contratos incumplidos: Celebraban acuerdos para fabricar y entregar camionetas blindadas.
* Cobros por adelantado: Exigían anticipos significativos o el pago total de los vehículos.
* Unidades fantasma: Las unidades jamás eran entregadas a los compradores.
* Evasión sistemática: Los clientes afectados reportaron meses de largas, mentiras y corte total de comunicación.
FUNDADOR EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
Ante el aumento de denuncias penales que iniciaron a finales del año pasado y se dispararon en meses recientes, la directiva de la empresa optó por desmantelar su presencia digital para evadir la acción de la justicia.
Tanto el sitio web oficial de Rüstung Blindajes como su cuenta de Instagram fueron dados de baja de manera repentina.
De igual forma, el fundador Fabián López Galindo borró todos sus perfiles personales y canales de contacto, por lo que la Fiscalía General de Justicia ha concentrado sus esfuerzos en su localización para que responda por los delitos de fraude, abuso de confianza y falsedad de declaraciones.
NACIONAL
Enrique Vargas y Romina Contreras, el dúo dinámico en Huixquilucan
Según encuestas, el vicecoordinador de los senadores panista va muy fuerte rumbo al 2027 * La administración de la alcaldesa aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza * El PAN aventaja con amplio margen en la intención del voto
EL TOPO
Dos mediciones difundidas el fin de semana pasado colocan al grupo político encabezado por Enrique Vargas del Villar en una posición privilegiada rumbo a la elección municipal de 2027.
Mientras el PAN aventaja por amplio margen en intención de voto, la administración de Romina Contreras Carrasco aparece como la mejor evaluada del Estado de México en percepción de confianza.
De acuerdo con la encuesta de Rumbo al 27, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Huixquilucan, el PAN obtendría el 52% de la intención de voto, superando con amplitud a Morena, que registra 24 por ciento.
El PRI aparece con 9%, seguido por el Partido Verde con 5%, Movimiento Ciudadano con 3% y otras opciones con porcentajes menores.
La ventaja de 28 puntos porcentuales confirma que Huixquilucan continúa siendo uno de los bastiones más sólidos del panismo mexiquense y fortalece la expectativa de continuidad del proyecto político construido desde hace más de una década por Enrique Vargas.
A este escenario se suma el más reciente estudio de Massive Caller, que ubica a la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco como la alcaldesa con mayor percepción de confianza en todo el Estado de México, al alcanzar 37.5%, superando a los gobiernos municipales de Texcoco, Metepec, Tlalnepantla y el resto de los municipios evaluados.
Tras conocerse los resultados, Enrique Vargas del Villar felicita públicamente a la alcaldesa.
“Felicito a la Presidenta Municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, por ocupar el primer lugar en todo el Estado de México en el ranking de percepción de confianza. Esto es gracias a la experiencia y al trabajo 24/7 que se realiza desde hace más de 10 años a favor de las familias”, expresa.
Las cifras refuerzan la narrativa de continuidad que ha impulsado el panismo en Huixquilucan.
Desde la llegada de Vargas al gobierno municipal y posteriormente con la administración de Romina Contreras, el municipio ha mantenido una línea de gestión que hoy se traduce en altos niveles de aprobación ciudadana y una ventaja electoral que, por ahora, ninguna otra fuerza política parece disputar con éxito.
En el ámbito político, diversos actores consideran que estos resultados fortalecen el liderazgo de Vargas del Villar dentro del panismo mexiquense y consolidan a Huixquilucan como la principal carta de presentación de su proyecto político rumbo a los próximos procesos electorales.
Con el PAN superando el 50% de la intención de voto y la alcaldesa encabezando el ranking estatal de confianza, el mensaje que dejan ambas encuestas es claro: el proyecto político de Enrique Vargas mantiene una base social sólida y llega fortalecido al camino que lo lleve al 2027.
NACIONAL
Isaac Montoya sigue Impulsando tu Salud en Naucalpan
El Gobierno de Naucalpan suma más de 10 mil afiliados y 95 mil atenciones gratuitas * En Minas Palacio el alcalde acerca una jornada más de servicios médicos gratuitos * La atención a la salud se dejó de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades: atender y prevenir posibles enfermedades en toda la población
EL TOPO
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, en Minas Palacio -junto con personal del Sistema DIF Municipal- encabeza una jornada más del programa Impulsando tu Salud que suma casi 10,300 afiliados y más de 95,300 atenciones en las diferentes colonias del municipio, a la vez que señala que la atención a la salud se deja de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades atender y prevenir posibles enfermedades.
El alcalde enfatiza que la atención a la salud se lleva a cabo a través de este programa, impulsado por el Sistema DIF Municipal, con consultas generales, dentales optometría, laboratorio con análisis sanguíneos, vacunaciones y un catálogo de más de 200 medicamentos.
Montoya Márquez, quien es vecino de esta zona del municipio, reconoce el trabajo del Sistema DIF Municipal, que con dos unidades médicas móviles recorren las diferentes colonias, además de las unidades médicas fijas, como la de reciente creación que se instaló en la colonia La Raquelito, así como la Clínica de Especialidades Médicas de la cabecera municipal, que se ampliará para ofrecer un mejor servicio.
“Un aplauso para todo el personal médico, para todo el equipo que trabaja en territorio, que sin duda es el lado más cercano, más amable de una administración y por eso les agradecemos mucho la labor”, añade el alcalde.
En presencia de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares, servidores públicos municipales y del líder natural de la colonia, Martín Delgado Alday, reitera que su gobierno no se detiene y que trabaja en diferentes direcciones para recuperar el atraso en el que se dejó al 70 por ciento de las colonias de Naucalpan por gobiernos insensibles e indiferentes ante las necesidades de la población.
Anuncia que próximamente se contará con una nueva Preparatoria Margarita Maza en San Agustín, un nuevo Telebachillerato en Río Hondo, además de una nueva primaria Ford para apoyar la educación de niñas, niños y jóvenes.
Menciona que, con trabajos conjuntos con la Conagua, se ha trabajado para evitar los rebosamientos de los ríos con muros de gavión para evitar afectaciones a las vecinas y vecinos.
Al finalizar el evento, Montoya Márquez entrega aparatos funcionales para personas con movilidad limitada como tres sillas de ruedas, andaderas y bastones.
En Minas Palacio se llevaron a cabo reparación y sustitución de luminarias, atención a fugas de agua, reparación de calles, bacheo, instalación de alarmas vecinales REMUS, entre otras acciones.
NACIONAL
Romina Contreras y Enrique Vargas, solidarios con el joven fallecido de Huixquilucan durante los festejos en el Ángel
La alcaldesa está atenta a cualquier solicitud que realicen sus familiares * El vicecoordinador de los senadores panistas ofrece cubrir los gastos funerarios del joven que murió durante los festejos en Paseo de la Reforma
EL TOPO
Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, lamenta el fallecimiento del joven, residente del municipio, que perdió la vida durante las celebraciones del triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador, en el Ángel de la Independencia.
Luego de que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmara que el joven, quien se convirtió en la cuarta víctima de los festejos, fue identificado como un vecino del municipio de Huixquilucan, la presidenta municipal manifestó sus condolencias a los familiares y amigos.
A través de sus redes sociales, Romina Contreras, también externó su disposición en apoyar a la familia del aficionado, en lo que necesite.
“Ante el lamentable deceso de un aficionado de futbol de nuestro municipio y quien habría fallecido en el marco de las celebraciones que se llevaron a cabo este martes en la Ciudad de México, expreso mi solidaridad y más sentido pésame a su familia y amigos, y manifiesto mi disposición y la de mi gobierno para apoyarlos en lo que requieran”, añade.
“Estoy atenta a cualquier solicitud que realicen sus familiares. ¡Cuentan con nosotros!”, agrega.
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ofreció cubrir los gastos funerarios del joven que murió en el Ángel de la Independencia.
Luego de que autoridades de la Ciudad de México confirmaran que el joven falleció era residente del municipio de Huixquilucan, el senador Vargas del Villar ofreció cubrir los gastos funerarios.
En un corto mensaje a través de su cuenta de Facebook, el también expresidente municipal de Huixquilucan externó su disposición para apoyar a la familia del joven aficionado de futbol con los gastos funerarios.
“Estoy atento para brindar todo el apoyo y gastos funerarios a la familia del joven huixquiluquense fallecido el pasado martes en la noche en el marco de los festejos en el Ángel de la Independencia”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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