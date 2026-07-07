Isaac Montoya sigue Impulsando tu Salud en Naucalpan

El Gobierno de Naucalpan suma más de 10 mil afiliados y 95 mil atenciones gratuitas * En Minas Palacio el alcalde acerca una jornada más de servicios médicos gratuitos * La atención a la salud se dejó de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades: atender y prevenir posibles enfermedades en toda la población

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, en Minas Palacio -junto con personal del Sistema DIF Municipal- encabeza una jornada más del programa Impulsando tu Salud que suma casi 10,300 afiliados y más de 95,300 atenciones en las diferentes colonias del municipio, a la vez que señala que la atención a la salud se deja de llevar a cabo en la administración pasada y hoy es una de las prioridades atender y prevenir posibles enfermedades.

El alcalde enfatiza que la atención a la salud se lleva a cabo a través de este programa, impulsado por el Sistema DIF Municipal, con consultas generales, dentales optometría, laboratorio con análisis sanguíneos, vacunaciones y un catálogo de más de 200 medicamentos.

Montoya Márquez, quien es vecino de esta zona del municipio, reconoce el trabajo del Sistema DIF Municipal, que con dos unidades médicas móviles recorren las diferentes colonias, además de las unidades médicas fijas, como la de reciente creación que se instaló en la colonia La Raquelito, así como la Clínica de Especialidades Médicas de la cabecera municipal, que se ampliará para ofrecer un mejor servicio.

“Un aplauso para todo el personal médico, para todo el equipo que trabaja en territorio, que sin duda es el lado más cercano, más amable de una administración y por eso les agradecemos mucho la labor”, añade el alcalde.

En presencia de las y los vecinos, así como de autoridades auxiliares, servidores públicos municipales y del líder natural de la colonia, Martín Delgado Alday, reitera que su gobierno no se detiene y que trabaja en diferentes direcciones para recuperar el atraso en el que se dejó al 70 por ciento de las colonias de Naucalpan por gobiernos insensibles e indiferentes ante las necesidades de la población.

Anuncia que próximamente se contará con una nueva Preparatoria Margarita Maza en San Agustín, un nuevo Telebachillerato en Río Hondo, además de una nueva primaria Ford para apoyar la educación de niñas, niños y jóvenes.

Menciona que, con trabajos conjuntos con la Conagua, se ha trabajado para evitar los rebosamientos de los ríos con muros de gavión para evitar afectaciones a las vecinas y vecinos.

Al finalizar el evento, Montoya Márquez entrega aparatos funcionales para personas con movilidad limitada como tres sillas de ruedas, andaderas y bastones.

En Minas Palacio se llevaron a cabo reparación y sustitución de luminarias, atención a fugas de agua, reparación de calles, bacheo, instalación de alarmas vecinales REMUS, entre otras acciones.