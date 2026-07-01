Ale Rojo, amenazada de muerte

La alcaldesa de la Cuauhtémoc ya presentó la denuncia y notificó de los hechos a las autoridades capitalinas * Lo más grave: meterse con los hijos de la también activista y feminista * Es claro que su trabajo en pro de colonos y vecinos “pisa callos” y afecta intere$e$

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia que durante los últimos días ha recibido amenazas de muerte dirigidas contra ella y sus hijos.

A través de sus redes sociales, la funcionaria dio a conocer la gravedad de los mensajes y asegura que ya inició las acciones legales correspondientes para que las autoridades correspondientes investiguen los hechos.

“Los últimos días he recibido amenazas de muerte, contra mis hijos y contra mí”, expresa Rojo de la Vega Piccolo.

La alcaldesa explica que la denuncia ya fue presentada formalmente y que informó de la situación tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como a la Fiscalía capitalina.

“Ya está presentada la denuncia, y ya le informé al secretario y a la fiscal”, añade.

Hasta el momento, Alessandra Rojo de la Vega no ha revelado mayores detalles sobre el origen de las amenazas, la identidad de los presuntos responsables o si ya recibió medidas adicionales de protección.

Se espera que las autoridades capitalinas abran las investigaciones correspondientes para identificar a las personas involucradas y determinar si existe un riesgo directo contra la alcaldesa y su familia.

Es del dominio público que Rojo de la Vega goza de la preferencia ciudadana y eso da como resultado que la vean con buenos ojos para el 2027 y 2030… y eso molesta a sus detractores.

No olvidar la agresión que sufrió en la Zona Rosa, en una “acción coordinada” en donde los ambulantes actuaron como unos maleantes.

La pregunta que surge en el aire es la siguiente: ¿Qué sucederá si algo grave le llega a pasar a Ale Rojo? Las autoridades capitalinas no podrán argumentar que no estaban enterados de la situación.

No olvidar que ya sufrió un atentado. Es claro que su trabajo en pro de colonos y vecinos “pisa callos” y afecta intere$e$.

Ya hay señales de alerta y ojalá que la sangre no llegue al río. La alcaldía Cuauhtémoc, y en general todo México, merecen vivir en paz. La ciudadanía lo agradecería muchísimo.