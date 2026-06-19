Con Omar García bajan los delitos de altos impacto

Reducción del 31 por ciento en la gestión de la Presidenta Sheinbaum Pardo * “Coyotaje” en el Registro Agrario Nacional y en la Procuraduría Agraria en detrimento de los campesinos * El 29 y 30 de junio se realizará el decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de la FGR

ALFREDO IBÁÑEZ

Las buenas noticias también son noticia. El Gobierno de México celebra, en su último reporte mensual de cifras de seguridad, los esfuerzos por mejorar las estadísticas de crimen en el país.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informa el martes 16 de junio pasado en rueda de prensa de que disminuyeron en un 31% los delitos de alto impacto, que incluyen homicidios, feminicidios, secuestros, entre otros, en todo el país desde octubre de 2024.

Y es que anteriormente se reportaban 636 denuncias diarias en comparación con las 437 que hay ahora.

Un dato a resaltar es que las autoridades ya venían presentando cada mes las cifras sobre asesinatos que reflejaban una caída sostenida de casi a la mitad.

La Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo celebra los resultados y agradece al equipo de García Harfuch su labor “por estar atentos 24 horas” y conseguir reducir los homicidios dolosos en un 46%, el promedio más bajo desde 2016.

Los homicidios dolosos que se cometen cada día entre enero y mayo en México pasaron de 96.6 en 2020 a 50.4 en 2026. El último dato registrado, de 47.3 homicidios al día durante el mes de mayo, es el más bajo que registra la administración de Sheinbaum Pardo desde su inicio, en septiembre de 2024. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca el caso de Morelos, donde el promedio diario de homicidios ha caído un 49% desde el inicio del sexenio.

“Se puede observar una importante reducción en los homicidios dolosos, específicamente en este último mes, gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad desde finales de abril y a las detenciones de exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, realizadas en el mes de mayo por el gabinete de seguridad”, añade.

García Harfuch detalla algunos de los logros de su dependencia en los últimos meses, como operativas para golpear diversos cárteles de la droga y decomisos de varias toneladas de cocaína en todo el país.

Resalta los esfuerzos de la Operación Enjambre, una iniciativa para combatir la corrupción dentro de las instituciones del gobierno.

“Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones”, agrega.

En menos de dos años de la gestión de Claudia Sheinbaum, las fuerzas de seguridad arrestaron a 56,134 personas, de las cuales 57 eran objetivos prioritarios o líderes de células criminales, aseguraron 29,572 armas de fuego, 419 toneladas de droga y desmantelaron 2,407 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.

“Tenemos una estrategia, pero las características de la estrategia en determinado lugar, pues se va alimentando con esta información y con lo que recibimos de la ciudadanía”, expresa la Presidenta Sheinbaum Pardo.

ATROPELLOS EN LA FGR

En la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, continúan los atropellos y complicidades. No obstante que es una instancia de procuración de justicia, que debiera ser un ejemplo a seguir, establecen lazos de presunta colaboración con instancias caciquiles como los sindicatos, que en teoría son buenos para defender los derechos laborales, pero cuando ya es motivo de explotación a trabajadores o cuando los dirigentes hacen “acuerdos” con las autoridades es “cuando la puerca tuerce el rabo” y ya valió queso todo.

Tal es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR), presidido por Humberto Nava Genera, con 33 años en el cargo que le ha permitido amasar una fortuna considerable (y eso pasa en la mayoría de los dirigentes, no hay nada de qué espantarse), está listo para realizar una simulación y perpetuarse en el poder.

El 29 y 30 de este mes se llevará a escena el Decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario, una farsa pues el comité estará incompleto, sometido, y todo para seguir dañando a los trabajadores y seguir como dirigente.

Humberto Nava se enfoca en difundir entre el gremio presuntos logros, como la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo, un argumento falso que utiliza para hacer creer a los empleados que está trabajando en pro de la base trabajadora.

Un dato a resaltar es que las demandas que los quejosos han interpuesto ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGR no prosperan. ¿Lo sabrá Ernestina Godoy?

Basta recordar que fue denunciado por presunto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, pero extrañamente no lo han tocado, pero eso sí, se prepara para realizar el Consejo Nacional Ordinario del sindicato que preside y así gozar otros años de privilegios.

Estimado lector, ¿sabía que hay trabajador de primera y segunda en la FGR? Lo digo porque los directivos de Comunicación Social, presidida por Omar Cruz Juárez, para no “agotar ni cansar” a sus empleadas consentidas, quienes tienen sus oficinas en Santa Fe, echaron a andar el Home Office, de manera que una semana se presentan a laborar y otra despachan desde la comodidad de sus casas.

Pero eso sólo es para las empleadas consentidas, a las cuales sus jefes inmediatos les extienden justificantes para que continúen con sus vacaciones todo pagado.

Lo que llama la atención es que esos permisos para no laborar los avala Recursos Humanos, al mando de Diana Granados Arriero. Como quien dice, sanción y severidad contra los cumplidos y privilegios para las protegidas o recomendadas.

Ojalá la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se dé un tiempo para atender los problemas de su casa, ya que los de afuera y de su competencia duermen los sueños de los justos, como es caso emblemático del senador Adán Augusto López o del presunto narcotraficante y gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

APARECEN “COYOTES” EN EL SECTOR AGRARIO

Luis Cruz Nieva, director del Registro Agrario Nacional (RAN), y Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, despachan tranquilamente en sus oficinas de Juárez 92, en la Ciudad de México, en tanto la corrupción en sus delegaciones florece plenamente.

La sede de ambas, en el Estado de México, es una de ellas. Los gestores o “coyotes”, al saber de antemano que los campesinos no van a ser atendidos, intervienen y los sangran económicamente, o lo peor: los engañan y despojan de sus propiedades.

El delegado del Registro Agrario en Toluca es inalcanzable para los labriegos, no los atiende, no resuelve sus problemas y una simple cita que solicitan para hablar con él, tiene que hacerse vía correo electrónico, la cual por lo general nunca llega.

Un trámite de inscripción al padrón de los campesinos que en teoría cuesta menos de 500 pesos, se eleva hasta 30 mil o más, porque los empleados del RAN les cierran la puerta a los campesinos y los mandan a los brazos de los “coyotes” que operan a las afueras del inmueble.

Es una complicidad descarada, de la cual Luis Cruz Nieva o no sabe o es partícipe.

Respecto al procurador agrario, Víctor Suárez, sus subordinados de las delegaciones se convierten en abogados de comisariados ejidales o presidentes de bienes comunales vivales, toman partido en favor del dinero y las quejas que llegan a sus oficinas son desechadas. Estaremos pendientes.