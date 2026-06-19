PUNTO… Y SEGUIMOS
Con Omar García bajan los delitos de altos impacto
Reducción del 31 por ciento en la gestión de la Presidenta Sheinbaum Pardo * “Coyotaje” en el Registro Agrario Nacional y en la Procuraduría Agraria en detrimento de los campesinos * El 29 y 30 de junio se realizará el decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de la FGR
ALFREDO IBÁÑEZ
Las buenas noticias también son noticia. El Gobierno de México celebra, en su último reporte mensual de cifras de seguridad, los esfuerzos por mejorar las estadísticas de crimen en el país.
El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informa el martes 16 de junio pasado en rueda de prensa de que disminuyeron en un 31% los delitos de alto impacto, que incluyen homicidios, feminicidios, secuestros, entre otros, en todo el país desde octubre de 2024.
Y es que anteriormente se reportaban 636 denuncias diarias en comparación con las 437 que hay ahora.
Un dato a resaltar es que las autoridades ya venían presentando cada mes las cifras sobre asesinatos que reflejaban una caída sostenida de casi a la mitad.
La Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo celebra los resultados y agradece al equipo de García Harfuch su labor “por estar atentos 24 horas” y conseguir reducir los homicidios dolosos en un 46%, el promedio más bajo desde 2016.
Los homicidios dolosos que se cometen cada día entre enero y mayo en México pasaron de 96.6 en 2020 a 50.4 en 2026. El último dato registrado, de 47.3 homicidios al día durante el mes de mayo, es el más bajo que registra la administración de Sheinbaum Pardo desde su inicio, en septiembre de 2024. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca el caso de Morelos, donde el promedio diario de homicidios ha caído un 49% desde el inicio del sexenio.
“Se puede observar una importante reducción en los homicidios dolosos, específicamente en este último mes, gracias al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la entidad desde finales de abril y a las detenciones de exfuncionarios y autoridades municipales, incluido el alcalde de Cuautla, realizadas en el mes de mayo por el gabinete de seguridad”, añade.
García Harfuch detalla algunos de los logros de su dependencia en los últimos meses, como operativas para golpear diversos cárteles de la droga y decomisos de varias toneladas de cocaína en todo el país.
Resalta los esfuerzos de la Operación Enjambre, una iniciativa para combatir la corrupción dentro de las instituciones del gobierno.
“Con esta operación suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones”, agrega.
En menos de dos años de la gestión de Claudia Sheinbaum, las fuerzas de seguridad arrestaron a 56,134 personas, de las cuales 57 eran objetivos prioritarios o líderes de células criminales, aseguraron 29,572 armas de fuego, 419 toneladas de droga y desmantelaron 2,407 laboratorios clandestinos de metanfetaminas.
“Tenemos una estrategia, pero las características de la estrategia en determinado lugar, pues se va alimentando con esta información y con lo que recibimos de la ciudadanía”, expresa la Presidenta Sheinbaum Pardo.
ATROPELLOS EN LA FGR
En la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, continúan los atropellos y complicidades. No obstante que es una instancia de procuración de justicia, que debiera ser un ejemplo a seguir, establecen lazos de presunta colaboración con instancias caciquiles como los sindicatos, que en teoría son buenos para defender los derechos laborales, pero cuando ya es motivo de explotación a trabajadores o cuando los dirigentes hacen “acuerdos” con las autoridades es “cuando la puerca tuerce el rabo” y ya valió queso todo.
Tal es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR), presidido por Humberto Nava Genera, con 33 años en el cargo que le ha permitido amasar una fortuna considerable (y eso pasa en la mayoría de los dirigentes, no hay nada de qué espantarse), está listo para realizar una simulación y perpetuarse en el poder.
El 29 y 30 de este mes se llevará a escena el Decimoséptimo Consejo Nacional Ordinario, una farsa pues el comité estará incompleto, sometido, y todo para seguir dañando a los trabajadores y seguir como dirigente.
Humberto Nava se enfoca en difundir entre el gremio presuntos logros, como la actualización de las Condiciones Generales de Trabajo, un argumento falso que utiliza para hacer creer a los empleados que está trabajando en pro de la base trabajadora.
Un dato a resaltar es que las demandas que los quejosos han interpuesto ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la propia FGR no prosperan. ¿Lo sabrá Ernestina Godoy?
Basta recordar que fue denunciado por presunto desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito, pero extrañamente no lo han tocado, pero eso sí, se prepara para realizar el Consejo Nacional Ordinario del sindicato que preside y así gozar otros años de privilegios.
Estimado lector, ¿sabía que hay trabajador de primera y segunda en la FGR? Lo digo porque los directivos de Comunicación Social, presidida por Omar Cruz Juárez, para no “agotar ni cansar” a sus empleadas consentidas, quienes tienen sus oficinas en Santa Fe, echaron a andar el Home Office, de manera que una semana se presentan a laborar y otra despachan desde la comodidad de sus casas.
Pero eso sólo es para las empleadas consentidas, a las cuales sus jefes inmediatos les extienden justificantes para que continúen con sus vacaciones todo pagado.
Lo que llama la atención es que esos permisos para no laborar los avala Recursos Humanos, al mando de Diana Granados Arriero. Como quien dice, sanción y severidad contra los cumplidos y privilegios para las protegidas o recomendadas.
Ojalá la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, se dé un tiempo para atender los problemas de su casa, ya que los de afuera y de su competencia duermen los sueños de los justos, como es caso emblemático del senador Adán Augusto López o del presunto narcotraficante y gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
APARECEN “COYOTES” EN EL SECTOR AGRARIO
Luis Cruz Nieva, director del Registro Agrario Nacional (RAN), y Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, despachan tranquilamente en sus oficinas de Juárez 92, en la Ciudad de México, en tanto la corrupción en sus delegaciones florece plenamente.
La sede de ambas, en el Estado de México, es una de ellas. Los gestores o “coyotes”, al saber de antemano que los campesinos no van a ser atendidos, intervienen y los sangran económicamente, o lo peor: los engañan y despojan de sus propiedades.
El delegado del Registro Agrario en Toluca es inalcanzable para los labriegos, no los atiende, no resuelve sus problemas y una simple cita que solicitan para hablar con él, tiene que hacerse vía correo electrónico, la cual por lo general nunca llega.
Un trámite de inscripción al padrón de los campesinos que en teoría cuesta menos de 500 pesos, se eleva hasta 30 mil o más, porque los empleados del RAN les cierran la puerta a los campesinos y los mandan a los brazos de los “coyotes” que operan a las afueras del inmueble.
Es una complicidad descarada, de la cual Luis Cruz Nieva o no sabe o es partícipe.
Respecto al procurador agrario, Víctor Suárez, sus subordinados de las delegaciones se convierten en abogados de comisariados ejidales o presidentes de bienes comunales vivales, toman partido en favor del dinero y las quejas que llegan a sus oficinas son desechadas. Estaremos pendientes.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Morena sufre las de Caín tras la salida de AMLO
De tres, tres derrotas electorales: Durango, Veracruz y Coahuila * Fernando Flores queda evidenciado y el PAN se desmarca * Iraí Albarrán, perjudicada políticamente sin deberla ni temerla
ALFREDO IBÁÑEZ
La humillante derrota que sufrió Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Coahuila -por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- dejó ver con claridad que ese instituto político no es invencible.
Y es que la población está inconforme con el partido guinda por su estilo de gobernar, por su falsa prédica de abrazar la austeridad, cuando de manera recurrente exhiben que son amantes, adoradores y esclavos del dinero.
En las pasadas elecciones en Coahuila, el PRI ganó los 16 distritos de mayoría relativa, con lo que se encamina a tener el control absoluto del Congreso local.
La franquicia que controla Alejandro Moreno Cárdenas dio la sorpresa y aumentó en seco, duro y directo, la racha de derrotas de Morena, y se confirma lo que diversas casas encuestadoras han dado a conocer: que para los comicios del 2027 es el partido opositor el que tiene grandes posibilidades de triunfo.
No precisamente porque sea la mejor opción, de ninguna manera, pero al compararlo con el Partido Acción Nacional (PAN) y con Morena, los cuales están en feroz lucha para ver cuál de los dos es más corrupto e incapaz, resulta que es el menos nocivo.
Acción Nacional ha dejado en claro que es amante de poder por el poder, que opta por las alianzas híbridas con tal de ganar elecciones; ya lo hizo en el pasado reciente al sumarse con el PRI, fue como juntar el agua y el aceite.
Son totalmente diferentes, el PAN ve con desdén a los mexicanos de a pie, no defiende alguna causa común, se heredan los cargos públicos entre familiares, son totalmente proclives al conservadurismo tradicional, al libre mercado y responden a los intereses de las élites económicas.
Lo más grave es que tejen alianzas con el narcotráfico, como quedó demostrado con el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Una y otra vez lo niegan, repiten una serie de excusas, pero los hechos demuestran que Genaro García Luna, quien purga una condena de 38 años en prisión por su culpabilidad de cinco delitos, entre ellos colaborar directamente con el Cártel de Sinaloa, no actuó solo, hay más panistas implicados, pero están agazapados.
Es de resaltar que los morenistas exigen pruebas a Estados Unidos en el caso de Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más, pero García Luna está en prisión sin pruebas, todo es por dichos de “testigos colaboradores”… y así será con Rocha y Cía.
Otro de los rasgos del PAN es que son promotores de la intervención extranjera.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, líderes panistas han viajado a Estados Unidos no sólo para denunciar al gobierno mexicano por sus presuntas malas prácticas, sino que han promovido el intervencionismo extranjero.
MORENA REPITE LAS VIEJAS PRÁCTICAS
En el campo de las corruptelas, Morena no se queda atrás, a pasos agigantados quiere arrebatarle el primer lugar al PAN y al PRI, repite las mismas viejas prácticas, esas que criticaba, sólo que con más ahínco.
Lo novedoso, porque evidentemente quieren imponer su sello personal, es que son cínicos y adoran la impunidad.
De continuar el gobierno de la 4T por ese camino, seguirá abonando el regreso del PRI y de la oposición.
Ojalá que no sea el de Alejandro Moreno, quien actúa dueño y representa lo más corrupto de ese partido, sino aquel que construyó la amplia red de instituciones educativas, de movilidad, de salud y sociales que hoy son sustento de la base del país.
SALIÓ AMLO Y DE TRES… TRES DERROTAS
Luego de la salida del expresidente Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional, en elecciones populares no le ha ido nada bien a Morena.
En Durango al partido guinda le fue mal, pues la victoria fue para la alianza del PAN-PRI, que obtuvo la mayoría de los ayuntamientos de dicho estado.
En Veracruz ni se diga, el gran perdedor de la jornada electoral fue Morena, debido a que perdió territorios clave y obtuvo una baja votación directa.
Con esto, desde hace un año, ya se reflejaba el debilitamiento de Morena tras las derrotas en Durango y Veracruz.
Y en este 2026 se confirma el desgaste que ya tiene el partido guinda, al ser apaleado por el PRI en Coahuila.
El 2027 será la gran prueba de fuego, pero es innegable que la oposición debe ir unida para no abonarle el triunfo a Morena, pues le conviene la frase que dice “divide y vencerás”.
FERNANDO FLORES, CADÁVER POLÍTICO
Fernando Flores, alcalde de Metepec por el PAN, fue evidenciado públicamente por su actuar déspota y violento, al ingresar con sus guardaespaldas a un club en esa localidad.
Quiso distorsionar la realidad, pero los hechos lo superaron, nadie le cree, incluso su mismo partido le dio la espalda. Prácticamente es un cadáver político.
Se fueron a la basura sus aspiraciones de heredarle el cargo a su esposa Iraí Albarrán.
Es de los que cree que los espacios públicos son de su propiedad, de los que no quieren renunciar a las arcas públicas y para ello recientemente la destapó bajo el disfraz del evento masivo denominado “Primer Encuentro Municipal de Soldados Azules”.
Por otra parte, frente al mal gobierno que ha ejercido y que tiene sumido en la inseguridad a ese municipio, se blindó y puso en práctica una intensa campaña de publicidad que, sin lugar a dudas, representa millonario gasto con cargo a los contribuyentes.
Hasta ahora su gobierno no ha dado a conocer el monto ejercido para promocionar su imagen y comprar el silencio de diversos medios de comunicación.
El futuro de Fernando Flores no es nada halagador, es un lastre para el PAN, está en la mira del gobierno federal, del estatal y de la Fiscalía General de Justicia, la cual por cierto ya investiga si los sujetos armados que lo acompañaban tienen permiso para portar armas, si son policías municipales o escoltas privados.
Tarde o temprano habrá un resultado y entonces podrán conocerse las sanciones a las que se hará acreedor.
El “alcalde viajero”, quien se burla de aquellos que no tienen dinero para vacacionar en el extranjero, está en el banquillo de los acusados.
El partido que está feliz con esta situación es el partido guinda, que no va a quitar el dedo del renglón, es su oportunidad para arrebatarle al PAN esa alcaldía.
Después de ser exhibida la gran fortuna que ha acumulado, va a tener que explicar ante la justicia el origen de sus millonarios ingresos.
Esta vez no va a ser suficiente con señalar que es empresario, tendrá que informar sobre los contratos que al amparo del poder ha realizado con gobiernos de diversas entidades. Estaremos pendientes.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Tan malo el guinda como el blanquiazul
Morena y el PAN se cruzan acusaciones de corrupción y narcotráfico * El partido guinda tiene su viacrucis con los 10 funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos y Acción Nacional sus escándalos por Genaro García Luna, el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México y la presunta traición a la patria de Maru Campos
ALFREDO IBÁÑEZ
El pleito entre el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Partido Acción Nacional (PAN) crece todos los días.
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista, obviamente está en la pelea, se dicen de todo; uno y otro bando saca a relucir las corruptelas en las que han incurrido.
La acusación más recurrente, y en la que ambos rivales coinciden, es que son corruptos, que están ligados al narcotráfico y que son pésimos para gobernar. Evidentemente tienen toda la razón, no hay ni a quién irle. Acción Nacional, con su doble moral, señala a la fuerza política guinda de ser un narcopartido, un narcogobierno.
Puntualmente ha demostrado que está en lo cierto; el caso más emblemático es lo que sucede en Sinaloa, donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es requerido por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.
Pero no sólo él, hay otros nueve funcionarios denunciados por asociación delictuosa, narcotráfico y uso de armas de fuego en apoyo al Cártel de Sinaloa, entre ellas el senador “prófugo” Enrique Inzunza.
No podemos olvidar al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.
Ambos no aguantaron la presión del gobierno de Donald Trump y decidieron entregarse a la justicia estadounidense, en donde seguramente, en el afán de salvarse y obtener una condena no tan severa, darán las pruebas que tanto exigen la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR), para de esa manera llevar a prisión a Rocha Moya, al igual que al legislador Inzunza.
El encarcelamiento de tales personajes es cuestión de tiempo, son muchas las evidencias en su contra y le dan la razón al PAN, que por largos años ha insistido en que Morena es un partido que estableció vínculos con el crimen organizado, que aceptó o promovió el financiamiento ilícito de campañas y que se ha centrado en defender con fe ciega a políticos señalados de tener nexos con el crimen organizado.
El partido guinda y el gobierno federal no se han quedado con los brazos cruzados y sistemáticamente sostienen que el PAN es un partido de narcotraficantes, y de manera constante les recuerdan el caso del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna.
Sostienen que no operó solo, que son muchos los panistas implicados, por lo que han pedido, aunque de manera tibia, se investigue a la cúpula del blanquiazul, pues ese partido encabezó un narcogobierno.
A diferencia de Morena, partido que aún no tiene tras las rejas a uno de sus prominentes integrantes, el hombre de todas las confianzas del expresidente Calderón Hinojosa, el encargado de combatir al crimen organizado y tener en paz al país.
Cabe recordar que García Luna purga una condena de 38 años de prisión dictada por una Corte en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Su detención no fue porque el PAN lo entregara o lo denunciara, al contrario, lo protegieron y defendieron hasta donde les fue posible.
MARU CAMPOS, SIN DEBERLA NI TEMERLA, YA RESIENTE LOS GOLPES
La confrontación que sostiene el PAN contra el gobierno federal y Morena, seguramente va a subir de tono con el paso de los días.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya resiente los golpes de esa pelea y ya llegó a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en su contra.
A la mandataria panista se le acusa de traición a la patria por permitir la presencia y operación de agentes de la CIA en ese estado.
Como se recordará, tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino, en el que se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias químicas, murieron dos agentes de investigación de Estados Unidos.
El gobierno de Acción Nacional ocultó por muchas horas los hechos, sin embargo, finalmente se conocieron y se desató el escándalo político en el que hoy está envuelta la gobernadora Campos, quien fue citada a la FGR para que declare lo conducente.
Temerosa, insiste que es persecución política, no obstante, es público el afán de su partido de que Estados Unidos intervenga militarmente en México.
Han acudido en diversas ocasiones a ese país para recibir apoyo del gobierno estadounidense, por lo que no se descarta haya promovido la injerencia extranjera.
Su obsesión por arrebatarle el poder al partido guinda tiene al PAN metido en una lucha feroz de la que seguramente no saldrá bien librado.
En sus filas hay políticos señalados de delitos graves y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha endurecido su discurso.
Tienen en la mira a Maru Campos, a quien ya le giraron un segundo citatorio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues el senador Javier Corral la acusa de secuestro.
No se quedó callada la mandataria chihuahuense y denuncia una “persecución política pura y dura” en su contra.
“A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”, añade.
En vísperas de las elecciones del 2027 la confrontación se agudiza.
Ariadna Montiel tiene en la mira al líder panista Jorge Romero, de quien dijo es un delincuente protegiendo delincuentes, y precisa que es un criminal promotor inicial del llamado Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México.
El encarcelamiento de políticos de ambos partidos es un hecho, y mientras esto pasa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ve los toros desde las barreras, observa a la distancia la pelea.
¡Ah!, por cierto, el partido tricolor, de acuerdo con la casa encuestadora Polikratos, es el mejor posicionado para derrotar a Morena en el 2027 y supera con amplio margen al PAN y a Movimiento Ciudadano (MC), preferencia que podría crecer, pues la añoranza de la población por el PRI de sus mejores tiempos cobra fuerza.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Una tras otra!
Los nexos de morenistas con el crimen organizado surgen como fuentes brotantes * Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia * El director de Servicios Públicos de Huixquilucan, Edomex, Julio César Zepeda Montoya, toma sus vacaciones y deja sin el servicio de recolección de basura a colonos y vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de México y Morena atraviesan por uno de sus peores momentos, las evidencias y señalamientos directos de sus nexos con el crimen organizado son cada vez mayores.
Los casos en los que políticos o funcionarios están al servicio de organizaciones criminales salen a la luz pública todos los días.
Lo más reciente es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al que le imputa delitos relacionados con armas y narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del “hermano” cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la ira del gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como es su costumbre, la Mandataria recurrió al sentimiento nacionalista y sostuvo que la detención provisional con fines de extradición emitida por ese país viola la soberanía porque se carece de pruebas.
A partir de ahí el discurso de las demás instancias y personajes políticos ha sido el mismo. Se han metido al terreno legaloide, donde argumentan -una y otra vez- que no está fundamentada la petición y que la soberanía no se negocia.
Más que defender la soberanía nacional, lo que hacen es proteger a presuntos delincuentes, han ignorado las acusaciones directas contra Rocha Moya, lo mismo de jefes del narcotráfico, de organizaciones de abogados y de políticos opositores respecto a que tiene vínculos con organizaciones criminales.
Además, el gobernador con licencia es una persona con derechos y obligaciones como cualquier mexicano, porque ya hasta el fuero perdió, pero de ninguna manera es el pueblo como para gritar a los cuatro vientos que su extradición sería violar la soberanía nacional.
No nos hagamos bolas, lo que les duele es que son exhibidos como un gobierno y un partido proclive a encubrir a presuntos narcotraficantes.
Son diversas las acusaciones que pesan contra Rocha Moya en el sentido de que tiene nexos con el narcotráfico, de haber recibido cantidades millonarias del crimen organizado para financiar su campaña, por lo que la FGR, en lugar de fungir como su tapadera, debería desquitar el millonario presupuesto que tiene, ponerse a trabajar e iniciar una investigación alterna a la de Estados Unidos y llevarlo ante la justicia.
Ciertamente es mucho pedir, porque la fiscal Ernestina Godoy Ramos hace lo que le dictan desde Palacio Nacional y en estos momentos la consigna es gritar pruebas, pruebas, para proteger con el manto de la impunidad a Rubén Rocha.
Conocida la tenacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emplea la presión comercial contra el gobierno de México para generar cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que Rocha sea finalmente encarcelado.
Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia.
El panorama es sombrío para los narcopolíticos, la presión externa apenas empieza y -como puede advertirse- va en ascenso.
PRESIÓN DE LA CASA BLANCA
Recientemente la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el cual establece que la administración de Trump priorizará acciones bilaterales para obligar a sus países socios a incautar precursores y frenar la producción.
Asimismo, exige a México mejores resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Expuso que buscará que las autoridades mexicanas lleven a cabo más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas para acabar con la capacidad de los cárteles del narcotráfico porque representan una amenaza para el territorio estadounidense.
Añadió que aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas como China, India y Canadá, además de Colombia y México, adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
La estrategia estadounidense indica que el gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control, y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo.
Estados Unidos sigue firme en su objetivo de combatir el narcotráfico, para ello sostuvo que usará todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos destinados a Estados Unidos.
ROMINA CONTRERAS, 53 SEMANAS SIENDO LA MEJOR ALCALDESA DEL EDOMEX… Y VA POR MÁS
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, cumple 53 meses consecutivos como la alcaldesa mejor calificada del Estado de México.
Así lo reflejan dos encuestas recientes: la Medición Mensual de Alcaldes de Massive Caller correspondiente a mayo de 2026 y el Ranking de Alcaldes Edomex de Statistical Research Corporation de abril de 2026. Ambas mediciones la colocan en el primer lugar entre sus homólogos mexiquenses.
El respaldo ciudadano hacia Contreras Carrasco se ha mantenido desde el inicio de su primera administración, ya que ha implementado políticas de bienestar como la entrega de 28 mil apoyos alimentarios para familias vulnerables de Huixquilucan.
Según los datos de Massive Caller, la alcaldesa obtuvo 62 por ciento de aprobación ciudadana en mayo de 2026, superando a otros 19 presidentes municipales del Estado de México incluidos en la medición.
La cifra la consolida como una de las líderes políticas con mayor respaldo no sólo en la entidad sino también a nivel nacional.
No cabe duda que con Romina Contreras, Huixquilucan se consolida como un municipio referente no sólo en el Edomex, sino también a nivel nacional.
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