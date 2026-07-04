En entredicho la unidad de Morena

Crecen las pugnas internas en la lucha por el poder * Las fisuras guindas “florecen” por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos * Morenistas mandan al carajo “no mentir, no robar y no traicionar” * La maestra Delfina Gómez “enseña” el cobre y es “reprobada” por la ciudadanía mexiquense

ALFREDO IBÁÑEZ

La unidad de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está en entredicho, así lo dejó ver la publicación que hiciera el diario estadounidense The New York Times.

Resulta que, en días pasados, en un amplio reportaje, informó que gobernadores y legisladores de ese partido se han convertido en informantes de la administración de Donald Trump.

La presunta cohesión que mantiene el partido guinda presenta fisuras, derivadas no sólo de las pugnas internas por la lucha del poder, sino especialmente por los señalamientos de corrupción y narcotráfico provenientes principalmente de Estados Unidos.

En público los políticos de Morena guardan las apariencias y cierran filas en torno a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien enarbola la bandera de la soberanía nacional para negarse a que se abran las correspondientes investigaciones en contra de diversos morenistas señalados de pertenecer y operar para el crimen organizado.

Pero sus posturas cambian cuando están lejos del escrutinio de la opinión pública y reconocen que ese papel de defensor de las causas difíciles ha provocado severos daños en la credibilidad de ese instituto político que, de acuerdo con su fundador Andrés Manuel López Obrador, se debería regir por los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, los cuales -como puede advertirse- quedaron en buenas intenciones.

Cada vez son más notorios los morenistas que no comparten esa actitud de encubrir a gobernadores o legisladores señalados por el gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado y que incluso se ha traducido en la revocación y cancelación de visas.

Esa discrepancia paulatinamente sale a flote. Ahora le tocó el turno al diario estadounidense The New York Times ventilar que al menos 10 funcionarios de la 4T se han convertido en informantes de la administración del presidente Trump.

El influyente medio de comunicación dio a conocer que funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, muchos pertenecientes a Morena, se habrían acercado a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros integrantes del ámbito político.

Añadió que varios de esos acercamientos ya habrían derivado en conversaciones con funcionarios de Estados Unidos.

Con base en las fuentes citadas por The New York Times, algunos de los funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

La publicación también indica que una iniciativa de la DEA habría consistido en contactar de manera privada a funcionarios mexicanos con el propósito de invitarlos a colaborar en investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

La titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, como ya es su costumbre, desestimó lo publicado al considerar que se sostiene sobre fuentes anónimas.

Es evidente que ese medio de comunicación estadounidense tiene información valiosa y de primera mano, pero protege a quienes se la brindaron.

Lo público, lo innegable, es que el gobierno del mandatario Donald Trump investiga a diversos funcionarios y políticos de Morena por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Está convencido, así lo ha manifestado en repetidas ocasiones, que en México hay narcopolíticos que tienen pacto con los líderes de las organizaciones criminales poderosas.

Una de las acciones visibles que ha llevado a cabo su gestión es la cancelación de visas; el siguiente paso será el bloqueo financiero a gobernadores y legisladores involucrados.

Mientras eso sucede, la unidad de Morena se debilita, las discrepancias internas crecen y las elecciones del 2027 seguramente las van a profundizar, ya que está en juego poder y dinero, combinación que tanto anhelan los morenistas.

Por ahora los “soplones”, de acuerdo con el New York Times, ya se acercaron con el gobierno estadounidense, la información que aporten es oro molido para Trump, quien espera el momento perfecto para hacerla valer y llevar ante la justicia a más de un político del partido en el poder.

DELFINA GÓMEZ, REPROBADA POR LA CIUDADANÍA MEXIQUENSE

La administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, genera opiniones encontradas entre la población.

A casi tres años de su gobierno, para las casas encuestadoras es una de las mejores evaluadas a nivel nacional al colocarse en el sexto lugar con el 64.5 por ciento de aprobación.

Sin embargo, ciudadanos de a pie la reprueban, le critican su escasa respuesta en temas como seguridad, infraestructura, desempleo y salud, sin olvidar la protección por omisión o complicidad que brinda a gobiernos municipales que de manera reiterada cometen agravios contra la población, como es el caso de algunos alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

No es la estadista que requiere la entidad para resolver los grandes problemas que la aquejan.

Su gabinete tampoco está a la altura de las necesidades de los mexiquenses, y como pintan las cosas seguramente su gestión va a transcurrir sin pena ni gloria.

El Estado de México se caracteriza por su enorme poder político y económico, lo que por décadas ha permitido que quienes lo gobiernan de inmediato sean considerados como presidenciables.

Después de diversos intentos el otrora Grupo Atlacomulco ganó la Presidencia de la República a través de Enrique Peña Nieto.

Esta vez la gobernadora luce lejos de esa pretensión, por ahora no tiene los elementos para aspirar a la primera magistratura del país, se le va la oportunidad la maestra al “enseñar” que no tiene las cartas credenciales al máximo puesto en la política.

Todavía tiene tiempo para un mejor desempeño, pues los mexiquenses que la favorecieron con su voto para terminar con el PRI aún están a la espera del cambio que prometió, pero eso implica sacudirse a esos colaboradores suyos, buenos para la politiquería, pero pésimos para gobernar. Estaremos pendientes.