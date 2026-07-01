NACIONAL
Gobierno de Tlalnepantla mantiene activo el Plan de Contingencia Municipal
Tras las constantes lluvias de los últimos días * Por instrucción del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, las cuadrillas municipales trabajan sin descanso en la zona para garantizar la certidumbre, así como el cuidado físico y material de las familias y de todos los edificios habitacionales * Continúa activo y en servicio permanente el albergue en el Centro Comunitario “Matilde Rodríguez”
EL TOPO
Con la firme prioridad de generar certidumbre y garantizar el cuidado tanto físico como material de los habitantes en todos los edificios, el Gobierno de Tlalnepantla, que encabeza el presidente Raciel Pérez Cruz, mantiene una intervención intensiva mediante la implementación del Plan de Contingencia Municipal para atender de manera integral los efectos provocados por las constantes lluvias en Los Reyes Ixtacala.
En el ámbito operativo, personal de las diferentes áreas municipales trabaja en turnos continuos para devolver la total normalidad al sector. La Dirección de Protección Civil mantiene el monitoreo de riesgos y la atención prehospitalaria y de emergencias, al tiempo que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) ejecuta labores de desazolve profundo y limpieza de rejillas mediante el uso de equipos vactor, además del lavado de áreas comunes con apoyo de pipas de agua.
A este esfuerzo de contingencia se suma la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura Urbana, cuyos trabajadores realizan el levantamiento y retiro de escombros, lodo y basura pesada acumulada utilizando camionetas de redilas de gran capacidad y mini cargadores. Asimismo, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental colabora de forma estrecha en el manejo de residuos y el cuidado del entorno ecológico de la colonia afectada.
Aunado a estas áreas técnicas, el resto de las dependencias de la administración de Tlalnepantla ha enviado personal a su cargo para sumarse activamente en las intensas tareas de limpieza manual, desazolve secundario y sanitización de cisternas y espacios comunes.
Para asegurar el resguardo de la población y sus bienes, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana ha desplegado un operativo permanente que brinda seguridad perimetral en todas las entradas hacia los departamentos de los complejos habitacionales de la zona, el cual inhibe incidentes y asegura que las familias cuenten con un entorno protegido mientras se desarrollan las labores comunitarias.
Por su parte el DIF Tlalnepantla mantiene abierto el albergue del Centro Comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”, ubicado en Los Reyes Ixtacala, en donde se ofrece diversos servicios médicos gratuitos. Entre las atenciones disponibles se encuentran consultas odontológicas y de medicina general, papanicolaou, control del niño sano, contención psicológica, toma de presión arterial y glucosa, así como pruebas rápidas de Hepatitis C.
De manera paralela a los trabajos de limpieza e infraestructura, la población cuenta con acceso a servicios de salud mediante un módulo de atención integral coordinado por el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado de México.
El personal médico aplica vacunas contra el tétanos y la hepatitis, completa esquemas de inmunización en menores de cinco años y brinda consultas generales con detección de glucosa. A estas acciones se suma la entrega gratuita de vida suero oral y albendazol para las familias de la comunidad.
NACIONAL
Ale Rojo, amenazada de muerte
La alcaldesa de la Cuauhtémoc ya presentó la denuncia y notificó de los hechos a las autoridades capitalinas * Lo más grave: meterse con los hijos de la también activista y feminista * Es claro que su trabajo en pro de colonos y vecinos “pisa callos” y afecta intere$e$
EL TOPO
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia que durante los últimos días ha recibido amenazas de muerte dirigidas contra ella y sus hijos.
A través de sus redes sociales, la funcionaria dio a conocer la gravedad de los mensajes y asegura que ya inició las acciones legales correspondientes para que las autoridades correspondientes investiguen los hechos.
“Los últimos días he recibido amenazas de muerte, contra mis hijos y contra mí”, expresa Rojo de la Vega Piccolo.
La alcaldesa explica que la denuncia ya fue presentada formalmente y que informó de la situación tanto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como a la Fiscalía capitalina.
“Ya está presentada la denuncia, y ya le informé al secretario y a la fiscal”, añade.
Hasta el momento, Alessandra Rojo de la Vega no ha revelado mayores detalles sobre el origen de las amenazas, la identidad de los presuntos responsables o si ya recibió medidas adicionales de protección.
Se espera que las autoridades capitalinas abran las investigaciones correspondientes para identificar a las personas involucradas y determinar si existe un riesgo directo contra la alcaldesa y su familia.
Es del dominio público que Rojo de la Vega goza de la preferencia ciudadana y eso da como resultado que la vean con buenos ojos para el 2027 y 2030… y eso molesta a sus detractores.
No olvidar la agresión que sufrió en la Zona Rosa, en una “acción coordinada” en donde los ambulantes actuaron como unos maleantes.
La pregunta que surge en el aire es la siguiente: ¿Qué sucederá si algo grave le llega a pasar a Ale Rojo? Las autoridades capitalinas no podrán argumentar que no estaban enterados de la situación.
No olvidar que ya sufrió un atentado. Es claro que su trabajo en pro de colonos y vecinos “pisa callos” y afecta intere$e$.
Ya hay señales de alerta y ojalá que la sangre no llegue al río. La alcaldía Cuauhtémoc, y en general todo México, merecen vivir en paz. La ciudadanía lo agradecería muchísimo.
NACIONAL
Medidas preventivas de Montoya Márquez mitigan desastres en temporada de lluvias
Gran trabajo del Gobierno de Naucalpan y de la Coordinación Metropolitana * Se implementaron protocolos de seguridad durante la tormenta del domingo 28 de junio pasado, catalogada como extraordinaria y la más fuerte de la temporada en el Valle de México * En administraciones pasadas, lluvias de menor magnitud provocaban graves afectaciones debido al abandono de la infraestructura hidráulica
EL TOPO
Ante la lluvia registrada el pasado domingo, catalogada como la más fuerte de la temporada en el Valle de México con un volumen de 70,000 millones de litros de agua, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, implementó protocolos de seguridad y gracias a las medidas preventivas y la coordinación metropolitana lograron mitigar algún desastre en las comunidades.
A diferencia de administraciones pasadas, donde lluvias de menor magnitud provocaban graves afectaciones en viviendas debido al abandono de la infraestructura hidráulica, se realizó un balance de las acciones de contingencia y los resultados de los protocolos de seguridad que se llevan a cabo con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por ello el director general del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan (OAPAS), Gregorio Ramos Ramírez, explicó que el municipio opera bajo un estricto protocolo metropolitano en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua).
Respecto a las fuertes lluvias del domingo pasado, enfatiza que, de acuerdo con este lineamiento, fue preciso que OAPAS suspendiera la operación del cárcamo de la calle 16 de Septiembre (encargado de desalojar el agua de la cabecera municipal y del Periférico Norte), cuando el Río Hondo alcanza un borde libre menor a un metro por razones de seguridad.
“La decisión estratégica consistió en priorizar la seguridad de las viviendas, aunque esto implicara generar encharcamientos temporales en las vialidades”, puntualiza Ramos Ramírez.
Ante el volumen de agua por la intensa lluvia, se aplicó el protocolo para evitar que el Río Hondo se desbordara e inundara las casas aledañas.
Los niveles de agua en Periférico Norte alcanzaron un punto máximo de 40 centímetros, lo que impactó severamente el tráfico vehicular, pero salvaguardó el patrimonio de las familias naucalpenses.
El titular de OAPAS explicó que las afectaciones en Periférico Norte se debieron a dos factores: el paro técnico preventivo del cárcamo y la acumulación de basura que obstruyó las rejillas y los accesorios pluviales.
Actualmente, el Organismo Municipal de Agua opera un sistema de 18 cárcamos de aguas negras y pluviales con una capacidad conjunta de desalojo de 28,000 litros por segundo.
De esta infraestructura, la planta de la 16 de Septiembre representa una pieza clave al aportar una capacidad por sí sola de 3,500 litros por segundo.
El director de OAPAS puntualiza que se evitaron daños mayores gracias al programa intensivo de desazolve indicado previamente por el alcalde Isaac Montoya.
Dichas labores se realizaron durante mes y medio en ambos sentidos del Periférico Norte, así como en escuelas, mercados, colonias y en los propios cárcamos, de donde se extrajeron toneladas de desechos.
Montoya Márquez hace un llamado enérgico a la población para evitar tirar basura en la vía pública y el drenaje, recordando que la participación ciudadana es vital para mantener la infraestructura pluvial libre de taponamientos durante la actual temporada de lluvias.
NACIONAL
Romina Contreras, consolidada como la mejor alcaldesa del país
La edil de Huixquilucan, Estado de México, conserva un gran liderazgo: Acumula ya 26 ocasiones en el primer lugar a nivel nacional y 54 meses consecutivos como la autoridad local con la más alta evaluación entre los municipios mexiquenses
EL TOPO
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, se mantiene como la alcaldesa mejor calificada del país y del Estado de México, de acuerdo con las más recientes mediciones de cuatro casas encuestadoras especializadas en aprobación ciudadana.
La mandataria municipal acumula ya 26 ocasiones en el primer lugar a nivel nacional y 54 meses consecutivos como la autoridad local con la más alta evaluación entre los municipios mexiquenses.
Son números que se dicen fácil, pero que reflejan el gran trabajo que Contreras Carrasco realiza en pro de sus gobernados, lo que la consolida como una alcaldesa de grandes resultados.
Romina Contreras atribuye estos resultados al trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, así como a las acciones emprendidas en materia de seguridad, infraestructura, salud, educación, servicios públicos y desarrollo social.
Entre las mediciones más recientes destaca la de Trending Poll, que le otorgó una aprobación de 84.1 por ciento para encabezar el ranking nacional, mientras que Demoscopia Digital la colocó en la primera posición de la Quinta Circunscripción con 69.6 por ciento.
A estos resultados se suman las evaluaciones de Statistical Research Corporation y Massive Caller, que también la ubicaron en el primer lugar estatal y entre las presidentas municipales con mayor respaldo ciudadano del país, consolidando su liderazgo en aprobación y confianza ciudadana.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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