Gobierno de Tlalnepantla mantiene activo el Plan de Contingencia Municipal

Tras las constantes lluvias de los últimos días * Por instrucción del presidente municipal Raciel Pérez Cruz, las cuadrillas municipales trabajan sin descanso en la zona para garantizar la certidumbre, así como el cuidado físico y material de las familias y de todos los edificios habitacionales * Continúa activo y en servicio permanente el albergue en el Centro Comunitario “Matilde Rodríguez”

EL TOPO

Con la firme prioridad de generar certidumbre y garantizar el cuidado tanto físico como material de los habitantes en todos los edificios, el Gobierno de Tlalnepantla, que encabeza el presidente Raciel Pérez Cruz, mantiene una intervención intensiva mediante la implementación del Plan de Contingencia Municipal para atender de manera integral los efectos provocados por las constantes lluvias en Los Reyes Ixtacala.

En el ámbito operativo, personal de las diferentes áreas municipales trabaja en turnos continuos para devolver la total normalidad al sector. La Dirección de Protección Civil mantiene el monitoreo de riesgos y la atención prehospitalaria y de emergencias, al tiempo que el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM) ejecuta labores de desazolve profundo y limpieza de rejillas mediante el uso de equipos vactor, además del lavado de áreas comunes con apoyo de pipas de agua.

A este esfuerzo de contingencia se suma la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura Urbana, cuyos trabajadores realizan el levantamiento y retiro de escombros, lodo y basura pesada acumulada utilizando camionetas de redilas de gran capacidad y mini cargadores. Asimismo, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental colabora de forma estrecha en el manejo de residuos y el cuidado del entorno ecológico de la colonia afectada.

Aunado a estas áreas técnicas, el resto de las dependencias de la administración de Tlalnepantla ha enviado personal a su cargo para sumarse activamente en las intensas tareas de limpieza manual, desazolve secundario y sanitización de cisternas y espacios comunes.

Para asegurar el resguardo de la población y sus bienes, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana ha desplegado un operativo permanente que brinda seguridad perimetral en todas las entradas hacia los departamentos de los complejos habitacionales de la zona, el cual inhibe incidentes y asegura que las familias cuenten con un entorno protegido mientras se desarrollan las labores comunitarias.

Por su parte el DIF Tlalnepantla mantiene abierto el albergue del Centro Comunitario de Salud Mental “Matilde Rodríguez Cabo Guzmán”, ubicado en Los Reyes Ixtacala, en donde se ofrece diversos servicios médicos gratuitos. Entre las atenciones disponibles se encuentran consultas odontológicas y de medicina general, papanicolaou, control del niño sano, contención psicológica, toma de presión arterial y glucosa, así como pruebas rápidas de Hepatitis C.

De manera paralela a los trabajos de limpieza e infraestructura, la población cuenta con acceso a servicios de salud mediante un módulo de atención integral coordinado por el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud del Estado de México.

El personal médico aplica vacunas contra el tétanos y la hepatitis, completa esquemas de inmunización en menores de cinco años y brinda consultas generales con detección de glucosa. A estas acciones se suma la entrega gratuita de vida suero oral y albendazol para las familias de la comunidad.