Seguridad nacional, una prioridad de Estado: Enrique Vargas

Un tema que no debe estar sujeto a diferencias partidistas * Es una de las principales preocupaciones de la población mexicana, en un contexto marcado por los altos niveles de violencia e inseguridad que enfrenta el país, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, asegura que la seguridad nacional debe asumirse como una prioridad de Estado y no como un tema sujeto a diferencias partidistas, al destacar la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, de la cual forma parte.

En un posicionamiento público, el legislador señala que la nueva comisión representa un espacio para fortalecer el trabajo legislativo en una de las principales preocupaciones de la población mexicana, en un contexto marcado por los altos niveles de violencia e inseguridad que enfrenta el país.

Vargas del Villar sostiene que la coordinación entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno será fundamental para mejorar la estrategia de seguridad, al considerar que el combate a la delincuencia requiere una actuación conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales.

Enrique Vargas también afirma que el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales debe ser una prioridad, mediante mayores inversiones y una mejor coordinación institucional, con el propósito de incrementar la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos delictivos.

En materia económica, destaca que la seguridad pública también es un factor determinante para atraer inversiones y generar empleos.

Señala que empresarios nacionales y extranjeros requieren condiciones de estabilidad y certeza para continuar apostando por México.

Durante su mensaje, el senador panista considera positivo el cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal y expresa que la política de “abrazos y no balazos”, implementada durante el sexenio anterior, no dio los resultados esperados, al sostener que únicamente contribuyó al incremento de la violencia.

Reitera que desde el Senado de la República continuará participando en los trabajos relacionados con la seguridad nacional, Defensa, Marina, Guardia Nacional, justicia y seguridad pública, impulsando propuestas que fortalezcan las políticas públicas en la materia.

Los trabajos de la Comisión Bicamaral estarán orientados a fortalecer las acciones del Ejecutivo Federal mediante el diálogo y la emisión de recomendaciones, siempre bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, expresa Enrique Vargas del Villar.