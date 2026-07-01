CONGRESO DE LA UNIÓN
Seguridad nacional, una prioridad de Estado: Enrique Vargas
Un tema que no debe estar sujeto a diferencias partidistas * Es una de las principales preocupaciones de la población mexicana, en un contexto marcado por los altos niveles de violencia e inseguridad que enfrenta el país, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, asegura que la seguridad nacional debe asumirse como una prioridad de Estado y no como un tema sujeto a diferencias partidistas, al destacar la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, de la cual forma parte.
En un posicionamiento público, el legislador señala que la nueva comisión representa un espacio para fortalecer el trabajo legislativo en una de las principales preocupaciones de la población mexicana, en un contexto marcado por los altos niveles de violencia e inseguridad que enfrenta el país.
Vargas del Villar sostiene que la coordinación entre los Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno será fundamental para mejorar la estrategia de seguridad, al considerar que el combate a la delincuencia requiere una actuación conjunta entre autoridades federales, estatales y municipales.
Enrique Vargas también afirma que el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad locales debe ser una prioridad, mediante mayores inversiones y una mejor coordinación institucional, con el propósito de incrementar la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos delictivos.
En materia económica, destaca que la seguridad pública también es un factor determinante para atraer inversiones y generar empleos.
Señala que empresarios nacionales y extranjeros requieren condiciones de estabilidad y certeza para continuar apostando por México.
Durante su mensaje, el senador panista considera positivo el cambio en la estrategia de seguridad del gobierno federal y expresa que la política de “abrazos y no balazos”, implementada durante el sexenio anterior, no dio los resultados esperados, al sostener que únicamente contribuyó al incremento de la violencia.
Reitera que desde el Senado de la República continuará participando en los trabajos relacionados con la seguridad nacional, Defensa, Marina, Guardia Nacional, justicia y seguridad pública, impulsando propuestas que fortalezcan las políticas públicas en la materia.
Los trabajos de la Comisión Bicamaral estarán orientados a fortalecer las acciones del Ejecutivo Federal mediante el diálogo y la emisión de recomendaciones, siempre bajo principios de legalidad y respeto a los derechos humanos, expresa Enrique Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Abordar la inseguridad con responsabilidad institucional y sin distinciones partidistas: Vargas del Villar
El legislador panista llama a reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aumentar la inversión destinada a las corporaciones policiacas * El Poder Legislativo debe contribuir a consolidar políticas públicas que garanticen mejores condiciones para combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, llama a reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aumentar la inversión destinada a las corporaciones policiacas durante la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de la que forma parte como uno de sus seis integrantes.
Durante su participación, el legislador Vargas del villar sostiene que el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y federales es una condición indispensable para mejorar la seguridad en el país y responder a una de las principales demandas de la ciudadanía y del sector productivo.
Enrique Vargas señala que, aunque persisten desafíos importantes, existe un cambio en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México, situación que reconoció al considerar que el tema debe abordarse con responsabilidad institucional y sin distinciones partidistas.
El senador mexiquense asegura que la seguridad pública requiere mayores esfuerzos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como una asignación adecuada de recursos que permita fortalecer capacidades operativas, equipamiento y formación de los cuerpos policiales.
Asimismo, considera que el Poder Legislativo debe contribuir a consolidar políticas públicas que garanticen mejores condiciones para combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, especialmente ante el contexto que enfrenta el país en esta materia.
Durante la sesión de instalación también se destacó la relevancia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional como un mecanismo de supervisión legislativa encargado de evaluar políticas públicas, revisar estrategias gubernamentales y dar seguimiento a temas prioritarios relacionados con la seguridad nacional.
El presidente de la Comisión, Eugenio Segura Vázquez, indica que entre las tareas del órgano legislativo estará analizar avances, identificar áreas de oportunidad y contribuir al fortalecimiento de las acciones del Estado Mexicano en materia de seguridad.
La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional está integrada por tres senadores y tres diputados federales, y cuenta con atribuciones para solicitar información, analizar la Agenda Nacional de Riesgos, emitir recomendaciones y vigilar que las acciones en materia de seguridad se desarrollen con apego a la legalidad, los derechos humanos y los principios de control democrático.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Falta de certeza jurídica, un obstáculo para las nuevas inversiones: Vargas del Villar
El senador panista advierte que la Reforma Judicial continúa debilitando la independencia del Poder Judicial * “Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, senador de la República y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirma que la Reforma Judicial impulsada por Morena continúa generando consecuencias negativas para el país, al tiempo que acusa al oficialismo de reconocer implícitamente las fallas de su propia iniciativa mediante las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión.
A través de su columna de opinión titulada “Nuevamente la Reforma Judicial”, para el diario El Universal, el vicecoordinador de los senadores panistas, señala que la mayoría oficialista aprueba nuevos cambios a la reforma originalmente impulsada por Morena, lo que, a su juicio, evidencia errores en el diseño y aplicación del nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial.
Vargas del Villar recuerda que -desde el inicio de la discusión de la reforma- Acción Nacional advirtió sobre los riesgos que representaba para la autonomía judicial y sostuvo que los acontecimientos recientes han confirmado dichas preocupaciones.
Señala que el aplazamiento de algunos procesos relacionados con la elección de juzgadores constituye una muestra de las deficiencias que ha enfrentado la implementación de la reforma.
Enrique Vargas afirma que la pérdida de independencia del Poder Judicial ha generado incertidumbre jurídica que impacta directamente en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Considera que la falta de certeza en el Estado de Derecho representa un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones y para la generación de empleos en México.
Asimismo, sostiene que los efectos de esta situación ya comienzan a reflejarse en la economía nacional y en los hogares mexicanos, al señalar que la falta de crecimiento económico limita las oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias.
En su análisis, Vargas expresa preocupación por la participación de perfiles con militancia partidista dentro de órganos judiciales.
Como ejemplo, mencionó el caso de una juez de Sonora, que asumió responsabilidades dentro de la estructura de Morena, situación que, afirmó, alimenta la percepción de una creciente influencia política en espacios que deberían mantenerse independientes.
El legislador panista considera que este tipo de casos ponen en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el equilibrio entre poderes.
Enrique Vargas del Villar insiste en que México requiere fortalecer la división de Poderes establecida en la Constitución y evitar cualquier acción que comprometa la autonomía judicial.
El vicecoordinador de los senadores panistas advierte que las modificaciones que actualmente se realizan a la Reforma Judicial demuestran que el proyecto original continúa presentando problemas estructurales que deberán seguir corrigiéndose en el futuro.
“Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El descontento económico influiría en los procesos electorales venideros: Vargas del Villar
El legislador advierte deterioro económico y cuestiona rumbo del país * “El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostiene que la economía mexicana enfrenta un momento complejo que ya se refleja en la vida cotidiana de las familias.
Durante su intervención, el legislador panista señala que existe una percepción generalizada de disminución en el poder adquisitivo.
Como ejemplo, mencionó la reciente Feria de Aguascalientes -considerada una de las más importantes del país-, en donde se observó menor afluencia de visitantes en comparación con años anteriores.
“Las familias no traen dinero, esa es la realidad”, añade, al afirmar que indicadores cotidianos, como el consumo en tiendas de barrio, vinaterías y misceláneas, muestran una caída.
“Ese termómetro social del día a día está bajando muchísimo”, agrega.
Vargas del Villar advierte que esta situación podría tener repercusiones políticas en el futuro, al considerar que el descontento económico podría influir en los procesos electorales venideros.
No obstante, expresa su deseo de que al país le vaya bien bajo la actual administración federal, aunque critica lo que calificó como decisiones erróneas en materia económica, de seguridad y de relación con el sector empresarial.
“El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya, al tiempo que acusa falta de condiciones favorables para el desarrollo productivo.
Enrique Vargas cuestiona la congruencia ideológica de algunos actores políticos, al contrastar discursos de austeridad con estilos de vida de alto nivel.
Asimismo, hizo referencia a casos mediáticos relacionados con figuras públicas, señalando la necesidad de que cada partido responda por sus propios integrantes.
Sobre temas de seguridad, Vargas aborda el caso de agentes extranjeros fallecidos en México, enfatizando la importancia de la coordinación entre instituciones nacionales.
Asevera que dependencias como el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas deben garantizar una adecuada comunicación para evitar fallas operativas.
No hay duda que Vargas del Villar se ocupa en los problemas del país y propone soluciones para todos los mexicanos sin tintes partidistas.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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