Abordar la inseguridad con responsabilidad institucional y sin distinciones partidistas: Vargas del Villar

El legislador panista llama a reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aumentar la inversión destinada a las corporaciones policiacas * El Poder Legislativo debe contribuir a consolidar políticas públicas que garanticen mejores condiciones para combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, llama a reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aumentar la inversión destinada a las corporaciones policiacas durante la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, de la que forma parte como uno de sus seis integrantes.

Durante su participación, el legislador Vargas del villar sostiene que el fortalecimiento de las policías municipales, estatales y federales es una condición indispensable para mejorar la seguridad en el país y responder a una de las principales demandas de la ciudadanía y del sector productivo.

Enrique Vargas señala que, aunque persisten desafíos importantes, existe un cambio en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México, situación que reconoció al considerar que el tema debe abordarse con responsabilidad institucional y sin distinciones partidistas.

El senador mexiquense asegura que la seguridad pública requiere mayores esfuerzos de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como una asignación adecuada de recursos que permita fortalecer capacidades operativas, equipamiento y formación de los cuerpos policiales.

Asimismo, considera que el Poder Legislativo debe contribuir a consolidar políticas públicas que garanticen mejores condiciones para combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas, especialmente ante el contexto que enfrenta el país en esta materia.

Durante la sesión de instalación también se destacó la relevancia de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional como un mecanismo de supervisión legislativa encargado de evaluar políticas públicas, revisar estrategias gubernamentales y dar seguimiento a temas prioritarios relacionados con la seguridad nacional.

El presidente de la Comisión, Eugenio Segura Vázquez, indica que entre las tareas del órgano legislativo estará analizar avances, identificar áreas de oportunidad y contribuir al fortalecimiento de las acciones del Estado Mexicano en materia de seguridad.

La Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional está integrada por tres senadores y tres diputados federales, y cuenta con atribuciones para solicitar información, analizar la Agenda Nacional de Riesgos, emitir recomendaciones y vigilar que las acciones en materia de seguridad se desarrollen con apego a la legalidad, los derechos humanos y los principios de control democrático.