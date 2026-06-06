Falta de certeza jurídica, un obstáculo para las nuevas inversiones: Vargas del Villar

El senador panista advierte que la Reforma Judicial continúa debilitando la independencia del Poder Judicial * “Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, senador de la República y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirma que la Reforma Judicial impulsada por Morena continúa generando consecuencias negativas para el país, al tiempo que acusa al oficialismo de reconocer implícitamente las fallas de su propia iniciativa mediante las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión.

A través de su columna de opinión titulada “Nuevamente la Reforma Judicial”, para el diario El Universal, el vicecoordinador de los senadores panistas, señala que la mayoría oficialista aprueba nuevos cambios a la reforma originalmente impulsada por Morena, lo que, a su juicio, evidencia errores en el diseño y aplicación del nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial.

Vargas del Villar recuerda que -desde el inicio de la discusión de la reforma- Acción Nacional advirtió sobre los riesgos que representaba para la autonomía judicial y sostuvo que los acontecimientos recientes han confirmado dichas preocupaciones.

Señala que el aplazamiento de algunos procesos relacionados con la elección de juzgadores constituye una muestra de las deficiencias que ha enfrentado la implementación de la reforma.

Enrique Vargas afirma que la pérdida de independencia del Poder Judicial ha generado incertidumbre jurídica que impacta directamente en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

Considera que la falta de certeza en el Estado de Derecho representa un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones y para la generación de empleos en México.

Asimismo, sostiene que los efectos de esta situación ya comienzan a reflejarse en la economía nacional y en los hogares mexicanos, al señalar que la falta de crecimiento económico limita las oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias.

En su análisis, Vargas expresa preocupación por la participación de perfiles con militancia partidista dentro de órganos judiciales.

Como ejemplo, mencionó el caso de una juez de Sonora, que asumió responsabilidades dentro de la estructura de Morena, situación que, afirmó, alimenta la percepción de una creciente influencia política en espacios que deberían mantenerse independientes.

El legislador panista considera que este tipo de casos ponen en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el equilibrio entre poderes.

Enrique Vargas del Villar insiste en que México requiere fortalecer la división de Poderes establecida en la Constitución y evitar cualquier acción que comprometa la autonomía judicial.

El vicecoordinador de los senadores panistas advierte que las modificaciones que actualmente se realizan a la Reforma Judicial demuestran que el proyecto original continúa presentando problemas estructurales que deberán seguir corrigiéndose en el futuro.

“Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma Vargas del Villar.