CONGRESO DE LA UNIÓN
Falta de certeza jurídica, un obstáculo para las nuevas inversiones: Vargas del Villar
El senador panista advierte que la Reforma Judicial continúa debilitando la independencia del Poder Judicial * “Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, senador de la República y vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirma que la Reforma Judicial impulsada por Morena continúa generando consecuencias negativas para el país, al tiempo que acusa al oficialismo de reconocer implícitamente las fallas de su propia iniciativa mediante las modificaciones que actualmente se discuten en el Congreso de la Unión.
A través de su columna de opinión titulada “Nuevamente la Reforma Judicial”, para el diario El Universal, el vicecoordinador de los senadores panistas, señala que la mayoría oficialista aprueba nuevos cambios a la reforma originalmente impulsada por Morena, lo que, a su juicio, evidencia errores en el diseño y aplicación del nuevo modelo de elección de integrantes del Poder Judicial.
Vargas del Villar recuerda que -desde el inicio de la discusión de la reforma- Acción Nacional advirtió sobre los riesgos que representaba para la autonomía judicial y sostuvo que los acontecimientos recientes han confirmado dichas preocupaciones.
Señala que el aplazamiento de algunos procesos relacionados con la elección de juzgadores constituye una muestra de las deficiencias que ha enfrentado la implementación de la reforma.
Enrique Vargas afirma que la pérdida de independencia del Poder Judicial ha generado incertidumbre jurídica que impacta directamente en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Considera que la falta de certeza en el Estado de Derecho representa un obstáculo para la llegada de nuevas inversiones y para la generación de empleos en México.
Asimismo, sostiene que los efectos de esta situación ya comienzan a reflejarse en la economía nacional y en los hogares mexicanos, al señalar que la falta de crecimiento económico limita las oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias.
En su análisis, Vargas expresa preocupación por la participación de perfiles con militancia partidista dentro de órganos judiciales.
Como ejemplo, mencionó el caso de una juez de Sonora, que asumió responsabilidades dentro de la estructura de Morena, situación que, afirmó, alimenta la percepción de una creciente influencia política en espacios que deberían mantenerse independientes.
El legislador panista considera que este tipo de casos ponen en riesgo la imparcialidad del sistema de justicia y debilitan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el equilibrio entre poderes.
Enrique Vargas del Villar insiste en que México requiere fortalecer la división de Poderes establecida en la Constitución y evitar cualquier acción que comprometa la autonomía judicial.
El vicecoordinador de los senadores panistas advierte que las modificaciones que actualmente se realizan a la Reforma Judicial demuestran que el proyecto original continúa presentando problemas estructurales que deberán seguir corrigiéndose en el futuro.
“Lo importante no es tener la razón, sino que México cuente con una verdadera división de Poderes y con instituciones fuertes que garanticen certeza jurídica para todos los ciudadanos”, afirma Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El descontento económico influiría en los procesos electorales venideros: Vargas del Villar
El legislador advierte deterioro económico y cuestiona rumbo del país * “El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, sostiene que la economía mexicana enfrenta un momento complejo que ya se refleja en la vida cotidiana de las familias.
Durante su intervención, el legislador panista señala que existe una percepción generalizada de disminución en el poder adquisitivo.
Como ejemplo, mencionó la reciente Feria de Aguascalientes -considerada una de las más importantes del país-, en donde se observó menor afluencia de visitantes en comparación con años anteriores.
“Las familias no traen dinero, esa es la realidad”, añade, al afirmar que indicadores cotidianos, como el consumo en tiendas de barrio, vinaterías y misceláneas, muestran una caída.
“Ese termómetro social del día a día está bajando muchísimo”, agrega.
Vargas del Villar advierte que esta situación podría tener repercusiones políticas en el futuro, al considerar que el descontento económico podría influir en los procesos electorales venideros.
No obstante, expresa su deseo de que al país le vaya bien bajo la actual administración federal, aunque critica lo que calificó como decisiones erróneas en materia económica, de seguridad y de relación con el sector empresarial.
“El gobierno debe entender que quienes generan empleo son los empresarios y los trabajadores”, subraya, al tiempo que acusa falta de condiciones favorables para el desarrollo productivo.
Enrique Vargas cuestiona la congruencia ideológica de algunos actores políticos, al contrastar discursos de austeridad con estilos de vida de alto nivel.
Asimismo, hizo referencia a casos mediáticos relacionados con figuras públicas, señalando la necesidad de que cada partido responda por sus propios integrantes.
Sobre temas de seguridad, Vargas aborda el caso de agentes extranjeros fallecidos en México, enfatizando la importancia de la coordinación entre instituciones nacionales.
Asevera que dependencias como el Instituto Nacional de Migración y las Fuerzas Armadas deben garantizar una adecuada comunicación para evitar fallas operativas.
No hay duda que Vargas del Villar se ocupa en los problemas del país y propone soluciones para todos los mexicanos sin tintes partidistas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Una auditoría termina cuando se actúa: Nora Arias
La rendición de cuentas no es opcional y no puede haber auditorías sin consecuencias, afirma de manera categórica la coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México
ILDEFONSO PEREYRA
El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Auditoría Superior de la capital del país a que informe sobre las acciones tomadas por las anomalías en contra de los responsables del mal manejo de las finanzas en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México.
“Cuando se detectan anomalías en el manejo de los recursos públicos, lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional: informar, señalar, sancionar, y si corresponde, denunciar”, declara Nora Arias Contreras, coordinadora del PRD en el recinto de Donceles y Allende.
Desde el Congreso de la Ciudad de México exhortamos a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a informar con claridad qué acciones se han tomado tras la auditoría al PRD que solicitamos.
“Lo expusimos muy claro: una Auditoría no termina cuando se detectan irregularidades; una Auditoría termina cuando se actúa, y más cuando se detectan anomalías en el manejo de recursos públicos.
“Lo que sigue no es el silencio; lo que sigue es la responsabilidad institucional, informar, señalar, sancionar, y si corresponde denunciar. No puede haber auditorías sin consecuencias”, añade.
En su calidad también de presidenta del PRD-CDMX, Arias Contreras urge a la rendición de cuentas y a la transparencia e insiste en que la rendición de cuentas no es opcional.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El peso político de Vargas del Villar
Enrique Vargas fortalece su presencia en temas clave de seguridad nacional desde el Senado de la República * La participación del vicecoordinador de los senadores panistas en la Comisión de Seguridad Nacional adquiere especial relevancia, al tratarse de un espacio donde convergen decisiones que impactan directamente en la estabilidad, gobernabilidad y estrategia de seguridad del país
EL TOPO
En un momento clave para la agenda nacional en materia de seguridad, Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, fue designado como integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Su nombramiento es de total importancia, pues la Comisión Bicameral es uno de los órganos más relevantes del Congreso de la Unión para la supervisión y análisis de las políticas estratégicas del país.
La designación se da tras la aprobación, por parte del Pleno del Senado de la República, de los acuerdos impulsados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para la integración de diversas comisiones bicamerales, entre ellas las encargadas de la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, Seguridad Nacional y el Canal del Congreso.
En este contexto, la participación de Vargas del Villar en la Comisión de Seguridad Nacional adquiere especial relevancia, al tratarse de un espacio donde convergen decisiones que impactan directamente en la estabilidad, gobernabilidad y estrategia de seguridad del país.
Su incorporación refleja el peso político que ha consolidado dentro de su grupo parlamentario y su proyección en temas de alta sensibilidad nacional.
La comisión será presidida por el senador morenista Eugenio Segura Vázquez y estará integrada también por la senadora Juanita Guerra Mena.
En este equilibrio plural, la presencia del legislador mexiquense abre una ventana de interlocución clave entre fuerzas políticas en un tema donde el consenso resulta indispensable.
Más allá de la integración formal, el movimiento perfila a Vargas como un actor activo en la discusión de los grandes temas de seguridad, en un momento donde el país demanda visión, firmeza y capacidad de articulación institucional.
Con esta designación, el senador no sólo amplía su radio de acción legislativa, sino que se posiciona en una de las trincheras más estratégicas del Congreso de la Unión, en donde se delinean decisiones que marcan el rumbo del país.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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