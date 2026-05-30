PUNTO… Y SEGUIMOS
Tan malo el guinda como el blanquiazul
Morena y el PAN se cruzan acusaciones de corrupción y narcotráfico * El partido guinda tiene su viacrucis con los 10 funcionarios señalados por el gobierno de Estados Unidos y Acción Nacional sus escándalos por Genaro García Luna, el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México y la presunta traición a la patria de Maru Campos
ALFREDO IBÁÑEZ
El pleito entre el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Partido Acción Nacional (PAN) crece todos los días.
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista, obviamente está en la pelea, se dicen de todo; uno y otro bando saca a relucir las corruptelas en las que han incurrido.
La acusación más recurrente, y en la que ambos rivales coinciden, es que son corruptos, que están ligados al narcotráfico y que son pésimos para gobernar. Evidentemente tienen toda la razón, no hay ni a quién irle. Acción Nacional, con su doble moral, señala a la fuerza política guinda de ser un narcopartido, un narcogobierno.
Puntualmente ha demostrado que está en lo cierto; el caso más emblemático es lo que sucede en Sinaloa, donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, es requerido por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntos nexos con el narcotráfico.
Pero no sólo él, hay otros nueve funcionarios denunciados por asociación delictuosa, narcotráfico y uso de armas de fuego en apoyo al Cártel de Sinaloa, entre ellas el senador “prófugo” Enrique Inzunza.
No podemos olvidar al exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rocha Moya, Gerardo Mérida Sánchez, y a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.
Ambos no aguantaron la presión del gobierno de Donald Trump y decidieron entregarse a la justicia estadounidense, en donde seguramente, en el afán de salvarse y obtener una condena no tan severa, darán las pruebas que tanto exigen la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo y la Fiscalía General de la República (FGR), para de esa manera llevar a prisión a Rocha Moya, al igual que al legislador Inzunza.
El encarcelamiento de tales personajes es cuestión de tiempo, son muchas las evidencias en su contra y le dan la razón al PAN, que por largos años ha insistido en que Morena es un partido que estableció vínculos con el crimen organizado, que aceptó o promovió el financiamiento ilícito de campañas y que se ha centrado en defender con fe ciega a políticos señalados de tener nexos con el crimen organizado.
El partido guinda y el gobierno federal no se han quedado con los brazos cruzados y sistemáticamente sostienen que el PAN es un partido de narcotraficantes, y de manera constante les recuerdan el caso del secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna.
Sostienen que no operó solo, que son muchos los panistas implicados, por lo que han pedido, aunque de manera tibia, se investigue a la cúpula del blanquiazul, pues ese partido encabezó un narcogobierno.
A diferencia de Morena, partido que aún no tiene tras las rejas a uno de sus prominentes integrantes, el hombre de todas las confianzas del expresidente Calderón Hinojosa, el encargado de combatir al crimen organizado y tener en paz al país.
Cabe recordar que García Luna purga una condena de 38 años de prisión dictada por una Corte en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
Su detención no fue porque el PAN lo entregara o lo denunciara, al contrario, lo protegieron y defendieron hasta donde les fue posible.
MARU CAMPOS, SIN DEBERLA NI TEMERLA, YA RESIENTE LOS GOLPES
La confrontación que sostiene el PAN contra el gobierno federal y Morena, seguramente va a subir de tono con el paso de los días.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya resiente los golpes de esa pelea y ya llegó a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en su contra.
A la mandataria panista se le acusa de traición a la patria por permitir la presencia y operación de agentes de la CIA en ese estado.
Como se recordará, tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio clandestino, en el que se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias químicas, murieron dos agentes de investigación de Estados Unidos.
El gobierno de Acción Nacional ocultó por muchas horas los hechos, sin embargo, finalmente se conocieron y se desató el escándalo político en el que hoy está envuelta la gobernadora Campos, quien fue citada a la FGR para que declare lo conducente.
Temerosa, insiste que es persecución política, no obstante, es público el afán de su partido de que Estados Unidos intervenga militarmente en México.
Han acudido en diversas ocasiones a ese país para recibir apoyo del gobierno estadounidense, por lo que no se descarta haya promovido la injerencia extranjera.
Su obsesión por arrebatarle el poder al partido guinda tiene al PAN metido en una lucha feroz de la que seguramente no saldrá bien librado.
En sus filas hay políticos señalados de delitos graves y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha endurecido su discurso.
Tienen en la mira a Maru Campos, a quien ya le giraron un segundo citatorio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues el senador Javier Corral la acusa de secuestro.
No se quedó callada la mandataria chihuahuense y denuncia una “persecución política pura y dura” en su contra.
“A mí se me persigue por todo y por nada. A otros que enfrentan señalamientos graves y documentados, se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz”, añade.
En vísperas de las elecciones del 2027 la confrontación se agudiza.
Ariadna Montiel tiene en la mira al líder panista Jorge Romero, de quien dijo es un delincuente protegiendo delincuentes, y precisa que es un criminal promotor inicial del llamado Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México.
El encarcelamiento de políticos de ambos partidos es un hecho, y mientras esto pasa el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ve los toros desde las barreras, observa a la distancia la pelea.
¡Ah!, por cierto, el partido tricolor, de acuerdo con la casa encuestadora Polikratos, es el mejor posicionado para derrotar a Morena en el 2027 y supera con amplio margen al PAN y a Movimiento Ciudadano (MC), preferencia que podría crecer, pues la añoranza de la población por el PRI de sus mejores tiempos cobra fuerza.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Una tras otra!
Los nexos de morenistas con el crimen organizado surgen como fuentes brotantes * Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia * El director de Servicios Públicos de Huixquilucan, Edomex, Julio César Zepeda Montoya, toma sus vacaciones y deja sin el servicio de recolección de basura a colonos y vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de México y Morena atraviesan por uno de sus peores momentos, las evidencias y señalamientos directos de sus nexos con el crimen organizado son cada vez mayores.
Los casos en los que políticos o funcionarios están al servicio de organizaciones criminales salen a la luz pública todos los días.
Lo más reciente es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al que le imputa delitos relacionados con armas y narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del “hermano” cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la ira del gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como es su costumbre, la Mandataria recurrió al sentimiento nacionalista y sostuvo que la detención provisional con fines de extradición emitida por ese país viola la soberanía porque se carece de pruebas.
A partir de ahí el discurso de las demás instancias y personajes políticos ha sido el mismo. Se han metido al terreno legaloide, donde argumentan -una y otra vez- que no está fundamentada la petición y que la soberanía no se negocia.
Más que defender la soberanía nacional, lo que hacen es proteger a presuntos delincuentes, han ignorado las acusaciones directas contra Rocha Moya, lo mismo de jefes del narcotráfico, de organizaciones de abogados y de políticos opositores respecto a que tiene vínculos con organizaciones criminales.
Además, el gobernador con licencia es una persona con derechos y obligaciones como cualquier mexicano, porque ya hasta el fuero perdió, pero de ninguna manera es el pueblo como para gritar a los cuatro vientos que su extradición sería violar la soberanía nacional.
No nos hagamos bolas, lo que les duele es que son exhibidos como un gobierno y un partido proclive a encubrir a presuntos narcotraficantes.
Son diversas las acusaciones que pesan contra Rocha Moya en el sentido de que tiene nexos con el narcotráfico, de haber recibido cantidades millonarias del crimen organizado para financiar su campaña, por lo que la FGR, en lugar de fungir como su tapadera, debería desquitar el millonario presupuesto que tiene, ponerse a trabajar e iniciar una investigación alterna a la de Estados Unidos y llevarlo ante la justicia.
Ciertamente es mucho pedir, porque la fiscal Ernestina Godoy Ramos hace lo que le dictan desde Palacio Nacional y en estos momentos la consigna es gritar pruebas, pruebas, para proteger con el manto de la impunidad a Rubén Rocha.
Conocida la tenacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emplea la presión comercial contra el gobierno de México para generar cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que Rocha sea finalmente encarcelado.
Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia.
El panorama es sombrío para los narcopolíticos, la presión externa apenas empieza y -como puede advertirse- va en ascenso.
PRESIÓN DE LA CASA BLANCA
Recientemente la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el cual establece que la administración de Trump priorizará acciones bilaterales para obligar a sus países socios a incautar precursores y frenar la producción.
Asimismo, exige a México mejores resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Expuso que buscará que las autoridades mexicanas lleven a cabo más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas para acabar con la capacidad de los cárteles del narcotráfico porque representan una amenaza para el territorio estadounidense.
Añadió que aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas como China, India y Canadá, además de Colombia y México, adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
La estrategia estadounidense indica que el gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control, y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo.
Estados Unidos sigue firme en su objetivo de combatir el narcotráfico, para ello sostuvo que usará todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos destinados a Estados Unidos.
ROMINA CONTRERAS, 53 SEMANAS SIENDO LA MEJOR ALCALDESA DEL EDOMEX… Y VA POR MÁS
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Estado de México, cumple 53 meses consecutivos como la alcaldesa mejor calificada del Estado de México.
Así lo reflejan dos encuestas recientes: la Medición Mensual de Alcaldes de Massive Caller correspondiente a mayo de 2026 y el Ranking de Alcaldes Edomex de Statistical Research Corporation de abril de 2026. Ambas mediciones la colocan en el primer lugar entre sus homólogos mexiquenses.
El respaldo ciudadano hacia Contreras Carrasco se ha mantenido desde el inicio de su primera administración, ya que ha implementado políticas de bienestar como la entrega de 28 mil apoyos alimentarios para familias vulnerables de Huixquilucan.
Según los datos de Massive Caller, la alcaldesa obtuvo 62 por ciento de aprobación ciudadana en mayo de 2026, superando a otros 19 presidentes municipales del Estado de México incluidos en la medición.
La cifra la consolida como una de las líderes políticas con mayor respaldo no sólo en la entidad sino también a nivel nacional.
No cabe duda que con Romina Contreras, Huixquilucan se consolida como un municipio referente no sólo en el Edomex, sino también a nivel nacional.
PUNTO… Y SEGUIMOS
La Luz del Mundo “iluminó” a la FGR
El líder espiritual Naasón Joaquín García, exonerado de toda culpa * Vargas del Villar, con alta aprobación ciudadana * Tres mujeres, un camino… en Ecatepec, Edomex
ALFREDO IBÁÑEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) se colocó del lado del líder espiritual mundial de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien pese a ser señalado desde 2019 de abuso sexual infantil y de enriquecimiento ilícito, lo exoneró de toda culpa al pronunciarse por no ejercer la acción penal.
Hoy esa dependencia, que una y otra vez insistió en protegerlo y por cerrar el caso tendrá que reabrir la investigación, así se lo ordenó un juez federal de Jalisco.
Cabe recordar que Naasón Joaquín García, junto con sus familiares y amigos cercanos, la élite de esa organización, son señalados de establecer una compleja red de abuso sexual infantil.
Pese a la serie de acusaciones en su contra, por muchos años libraron la acción de la justicia debido a los nexos que tienen con políticos de alto nivel del país.
Su red de influencia llegó hasta la FGR, la cual mostró un interés obscuro y de manera inexplicable el año pasado decidió no ejercer la acción penal.
El nivel de corrupción gubernamental y la inclinación por hacer trato con los delincuentes es cada vez más manifiesta. Los titulares de esa dependencia, encargadas de investigar los delitos y procurar justicia de manera eficaz, hacen lo contrario, protegen a los delincuentes e ignoran los hechos, e incluso persiguen a las víctimas.
Como contraste de la turbia actuación de la FGR, están las acciones emprendidas por las autoridades de Estados Unidos, las cuales -con cargos similares a las que se le señalan en México- de entrada le dieron a Naasón Joaquín García 17 años de cárcel, pero además lo tienen acorralado con otras acusaciones que pudieran llevarlo a permanecer de por vida tras las rejas.
En México, como ya sabemos, lo perdonaron, lo exoneraron. Pues bien, recientemente un juez federal ordenó poner fin al “carpetazo”, por lo que la fiscal Ernestina Godoy Ramos tiene otro caso que resolver, los expedientes sobre su escritorio se acumulan y hasta ahora toda queda en declaraciones.
Como dijera mi abuelita, “queremos hechos, no palabras”.
ENRIQUE VARGAS, CON ACEPTACIÓN DEL ELECTORADO
En el Estado de México las precampañas de cara a las elecciones del 2027 están en marcha.
Como ya es costumbre, para evadir un posible llamado de atención de las autoridades electorales, los diferentes partidos políticos se las ingenian para hacer labor proselitista sin caer en delitos electorales.
En Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ha incrementado notablemente sus actividades, pese a que su trabajo es permanente y de muchos años, lo que le ha valido la aceptación del electorado.
En estos momentos no hay quién le haga sombra, literalmente va solo, en caballo de hacienda, para ocupar una vez más la alcaldía de ese municipio por tercera ocasión.
Es innegable su trabajo, su liderazgo, sólo que hay varios factores a considerar, uno de ellos es el papel que quiera jugar Morena en ese municipio.
Por lo visto, y ante los hechos, el partido guinda ve con desdén a la población de esa localidad.
No se puede soslayar el poder electoral, político y económico de ese partido; está más que mostrado y demostrado que es una auténtica máquina para ganar elecciones, pues tiene la Presidencia de la República, 24 gubernaturas, la mayoría en ambas Cámaras, y por si lo anterior fuera poco, también tienen al INE y al TEPJF, máximas instancias para validar los ganadores de las elecciones.
Es la principal fuerza política en el país, lo mismo le ha arrebatado gobiernos municipales y estatales al PRI que al PAN, de manera que tiene con qué para hacer un mejor papel. De ellos depende.
POR SUS RESULTADOS AZUCENA CISNEROS PUEDE REPETIR EN ECATEPEC
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, en poco tiempo ha logrado transformar a ese municipio, de manera paulatina se reduce la grave marginación e inseguridad que por años prevaleció bajo administraciones pasadas.
Su trabajo es la carta de presentación para buscar, si es que ella quiere, la reelección al cargo; el apoyo del electorado es manifiesto, sólo que hay una o dos piedras en el camino a las que tendrá que prestarles atención.
La alcaldesa por Morena tiene diversos rivales políticos, lo mismo del PAN que del PRI, los cuales prácticamente están en extinción en esa localidad, por lo que no representan ningún riesgo, pero las que podrían quitarle el sueño son sus propias compañeras de partido.
La dirigente del partido guinda en el Estado de México, Luz María Hernández, no quita el dedo del renglón, está en la pelea por la presidencia municipal, goza del respaldo de importantes sectores de la población.
El otro frente es la diputada local Zaira Cedillo Silva, quien tiene apoyo manifiesto del palacio de gobierno estatal.
Azucena Cisneros, como públicamente se pudo constatar, juega en el equipo del senador Higinio Martínez Miranda, el cual de manera reiterada se confronta con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Esa cercanía con Martínez Miranda en su momento le facilitó su ascenso a la presidencia municipal, pero ahora que están en pleito ambos bandos podría restarle fuerza y contrariar sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.
El poder cambió de manos y Zaira Cedillo está del lado de quien toma las decisiones.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Inseguridad brilla más en México que el propio Mundial de Futbol 2026
La muerte de dos presuntos oficiales instructores de EU y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la balacera en Teotihuacán prenden la alerta * Horacio Duarte e Higinio Martínez calientan la plaza del Estado de México al tener la disputa cantada con el apoyo de sus corrientes: el secretario de Gobierno con la cargada oficial y el senador morenista con sus Mexiquenses de Corazón
ALFREDO IBÁÑEZ
Faltan menos de dos meses para el arranque del Mundial y la inseguridad en México es preocupante.
Pese al esfuerzo del gobierno federal por revertir esa situación, las organizaciones criminales y los homicidios dolosos ganan terreno.
Los ojos del mundo están puestos en el país, saben de la existencia y operación del narcotráfico, de la guerra entre los grupos rivales, por lo que están pendientes de lo que ocurre.
La incertidumbre está presente, los elevados niveles de criminalidad son una pésima carta de recomendación.
México, una y otra vez, es noticia. Hace uno días volvió a ocupar importante espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la muerte de dos presuntos oficiales instructores de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Pasaron muchas horas para que las autoridades responsables, como la gobernadora panista Maru Campos, señalara que se trató de un accidente.
Presuntamente la unidad en la que viajaban derrapó y se precipitó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura de la comunidad de Polanco Morelos.
Según reportes, tres de los ocupantes salieron disparados y el cuarto perdió la vida calcinado.
Generalmente este tipo de percances se difunde de manera amplia, sobre todo porque se trató de dos ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuya estancia en el país no está claro; sin embargo, esta vez dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) guardaron silencio.
Minimizaron el hecho e incluso no se mencionó el nombre de las víctimas de Estados Unidos, no obstante, la noticia trascendió.
El discurso inmediato de parte del fiscal de Justicia de Chihuahua fue que los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”.
Hayan participado o no en el operativo, eran agentes o instructores, lo cierto es que el deceso de los cuatro tripulantes de la unidad se dio en el marco de la destrucción de seis laboratorios clandestinos diseminados en un predio de más de 100 hectáreas que se le atribuye al Cártel de Sinaloa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del caso al argumentar que no tenía conocimiento ni había otorgado autorización para los trabajos de entrenamiento conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense.
Culpó a la gobernadora panista Maru Campos de falta de comunicación y recordó que “la relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.
Todavía no se digería la noticia de los cuatro muertos, cuando una más impactó a la opinión pública: un sujeto armado atacó a balazos a los visitantes de las Pirámides de Teotihuacán.
Disparó indiscriminadamente desde la Pirámide de la Luna y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense, además de lesionar a seis turistas.
El agresor, tras atacar a los visitantes de la zona arqueológica, se quitó la vida. Entre los heridos están dos colombianos, una mujer de nacionalidad rusa y otra canadiense. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.
Con esas cartas de presentación, aunado a los 331 homicidios dolosos que se perpetraron el fin de semana que comprende del 17 al 19 de este mes, definitivamente la imagen del país no es nada halagadora.
EL DUELO DE LA DOBLE H
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ya tiene contendiente para las elecciones a la gubernatura del 2029.
Aunque todavía falta mucho tiempo, el senador Higinio Martínez se apuntó para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo estatal de Mexiquenses de Corazón, agrupación que encabeza y que está conformada por legisladores locales y federales, alcaldes y líderes sociales.
Ahí fue ovacionado por sus seguidores, quienes durante su discurso no se cansaron de gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”.
No sólo se dejó querer, sino que además soltó varias consignas con destino claro a Palacio de Gobierno de Plaza de Los Mártires, una de ellas fue: “Nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un Estado de México justo, libre, democrático, no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.
Con amplia trayectoria en la política y conocedor de las debilidades de sus alumnos, la gobernadora y el secretario de Gobierno, sentenció: “Nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos”.
“Si no pudieron, no podrán el día de hoy hacerlo”, enfatiza el líder de la corriente morenista Mexiquenses de Corazón.
Higinio Martínez y su grupo van por la gubernatura y por el presupuesto millonario de 410,341 millones 615 mil 262 pesos. La disputa entre morenistas está cantada. ¡Hagan sus apuestas y cierren las puertas señores!
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