La Cuauhtémoc tiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad: Ale Rojo

Reinaugura la llamada Fuente del Hongo del Parque España * “Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa la alcaldesa

REBECA MARÍN

Fotos: Martín Aguilar

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, reinaugura la llamada Fuente del Hongo, instalada en 1924, pero desde hace décadas no funcionaba y estaba deteriorada.

Con la fuente ya suman 68 espacios rehabilitados durante la presente administración.

“Este es el número 68, la Fuente del Hongo, me dicen que hace cien se hizo esta fuente y hay vecinos que me comentan que llevan 60 años viviendo aquí y que nunca la han visto funcionar”, añade.

Cabe señalar que la fuente fue reconstruida, debido a que las raíces ya habían destruido la estructura.

Se renovó el sistema de bombeo, se incorporaron los mosaicos originales que sobrevivieron al tiempo, se cambió cableado, tuberías, pintura, se reconstruyeron las banquetas, entre otros trabajos.

Rojo de la Vega Piccolo informa que la rehabilitación de la fuente se realiza gracias a una asociación público-privada.

Al realizar un balance de acciones en esta colonia, la edil informa que su gobierno ha desazolvado 64 coladeras, podado 100 árboles y derribado 14 más en estado de deterioro.

Asimismo, han tapado 118 baches y reparado 16 banquetas; y como parte del programa ‘Brilla Cuauhtémoc’ (en el que se han atendido 40 mil luminarias en toda la demarcación, ya sea instalando nuevas, reparando dañadas o reconectando algunas) hay 744 luminarias encendidas más en la Condesa.

Alessandra Rojo de la Vega destaca que, pese a operar con un presupuesto reducido, su administración mantiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad.

“Nos dan presupuesto para 600 mil habitantes, no para los millones de personas que transitan todos los días, que trabajan, que desgastan nuestros parques y nuestras plazas. De los cinco mil millones que nos asignan, 62 por ciento se va en nómina y otro tanto ya está etiquetado para agua y luz. Aun así, cada peso que llega se ve reflejado en las calles y en los parques”, explica Rojo de la Vega.

Me da mucho orgullo recuperar espacios, porque con el poco presupuesto no nos alcanzaría, pero sí nos alcanza con la voluntad de la gente, con las ganas de vecinas y vecinos, con las ganas de nuestra directora, señala.

“Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa.

Respecto al Mundial de Futbol 2026, la también activista y feminista informa que está en una mesa de trabajo con el gobierno central debido a que le solicitaron instalar un festival futbolero en Plaza Garibaldi.

Indica la alcaldesa que están en proceso de análisis, pero señala que las autoridades deben garantizar la seguridad y la protección civil en Garibaldi y en otros espacios de la demarcación, como la Zona Rosa o colonias como Roma, Condesa, Hipódromo o San Rafael.