Huixquilucan, un municipio seguro para los transportistas: Vargas del Villar

Líderes brindan su total apoyo al legislador panista * Acción Nacional es un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Líderes del transporte público de pasajeros reconocen el trabajo que se hace en Huixquilucan, Estado de México, desde hace once años, que ha permitido tener un municipio más seguro.

Ante su gran trabajo, este gremio reitera su apoyo a Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, para acompañarlo en sus proyectos de trabajo para los próximos años.

“Agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades municipales y del senador Vargas, a quien nos sumamos para fortalecer el proyecto Huixquilucan, trabajando de la mano para que a todos nos vaya mejor”, coincidieron.

También mencionaron que mientras en otros municipios el tema de la inseguridad en el transporte es difícil, en Huixquilucan la movilidad y seguridad se han atendido de manera eficaz, lo que permite que los usuarios transiten en mejores condiciones.

En su momento, Vargas del Villar reiteró a los transportistas de diferentes rutas que cruzan por Huixquilucan, que desde la Tribuna más alta del país seguirá defendiendo a México y al municipio para mantener los niveles de bienestar que se han alcanzado en favor de las familias.

“Les pido seguir trabajando por el bien de Huixquilucan, cuyo gobierno ha sido el mejor calificado por ser una administración cercana y de trabajo”, añade.

El senador por el Estado de México pidió a los transportistas seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios, al tiempo que agradeció el apoyo que este sector le ha dado durante estos once años de gobierno municipal panista, ahora encabezado por Romina Contreras.

“Tener un gobierno como el que hay en Huixquilucan se puede llevar a todo el Estado de México”, asevera.

Enrique Vargas dijo que Huixquilucan seguirá siendo gobernado por Acción Nacional, un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas.

“Hay equipo Vargas por muchos años más”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas.