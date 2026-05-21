A confesión de parte, relevo de pruebas

El gran reto: revertir el desastre heredado de AMLO * La Primera Presidenta tiene la inteligencia y habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como Mandataria. Que así sea por el bien de todos los mexicanos

MARCO ANTONIO FLORES***

Prever cómo terminará su sexenio la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es un verdadero galimatías dada la problemática que enfrenta.

¿Qué cuentas entregará a su pueblo, qué resultados reales, qué avances en lo económico, en salud, en lo social, lo cultural y educativo? ¿Seremos un país más democrático, justo y próspero? ¿Cumplirá la Primera Mandataria con la misión histórica que le corresponde?

Para aproximarnos a los posibles escenarios que tendrá al final de su gobierno, no necesitamos una bola de cristal, mejor podemos hacer un ensayo general, basados en “escenarios”.

No hay la menor duda que la titular del Poder Ejecutivo, al llegar a la máxima responsabilidad política del país con la mayor votación de la historia, se sacó la “rifa del tigre”, término coloquial que describe el enorme reto que enfrenta. Tiene abiertos muchos frentes, con los cuales debe nadar a contracorriente. Una problemática que heredó por los malos resultados de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El menor crecimiento económico en 40 años, la peor crisis de seguridad del país con un crecimiento exponencial del crimen organizado, con al menos la tercera parte del territorio nacional tomada por los cárteles del narcotráfico, según lo afirma el Comando Militar Norte de Estados Unidos.

Un sistema de salud en crisis por el fracasado Insabi, el destrozado Seguro Popular y un IMSS Bienestar que no acaba de nacer, por tanto ni siquiera está en pañales, en medio de una grave falta de medicamentos.

En materia de educación, con los peores resultados de la prueba internacional PISA, reprobados en lectura y matemáticas, con un rezago que ocasionó la contrarreforma educativa de AMLO, que regresó privilegios a la CNTE y que tardará al menos 15 años en revertirse, según los expertos. En el ámbito político, si bien Sheinbaum Pardo y su movimiento alcanzaron un poder casi absoluto, que no tuvo el PRI, ni en sus mejores tiempos, es un poder que resulta ser contrario a los principios básicos democráticos constitucionales, ya que al tener el control de los tres Poderes nulifica de facto la división de Poderes, desaparecen los contrapesos que tenían los organismos autónomos constitucionales y se dio la puntilla con la cooptación de los últimos bastiones democráticos que quedaban, el INE y el TEPJF, todo lo cual trasciende al ámbito económico y al T-MEC , por la incertidumbre y falta de certeza jurídica, así como el riesgo de no contar con elecciones limpias y transparentes.

Por si lo anterior fuera poco, todos somos testigos de la gran problemática que Claudia Sheinbaum enfrenta a diario. Adicionalmente, tenemos como socio y vecino al país más poderoso del mundo, bajo el mando del presidente Donald Trump, que un día y otro también agrede a México y a Sheinbaum con expresiones nada diplomáticas.

Tiene muchos frentes de ataques, el más reciente la inauguración del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA. Y todo porque hace 4 años, en diciembre de 2021, López Obrador inauguró el tren que recorría las instalaciones del AIFA, estando como testigos funcionarios de primer nivel: Secretarios de Marina y de la Defensa, el entonces gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza y la propia Claudia Sheinbaum, en ese entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Las críticas se centran en cómo inaugurar algo ya inaugurado… ¿o fue un montaje del expresidente Andrés Manuel, un tema que le encantaba para lanzar ofensivas contra Carlos Loret de Mola?

POSIBLES ESCENARIOS

La técnica de elaboración de escenarios no es nueva, desde los años noventa tuvimos oportunidad de conocerla gracias a un brillante jefe y amigo, quien en ese entonces era director general del Conacyt.

Motivados por él, tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario sobre el uso y desarrollo de escenarios, en San Francisco, California, en el Global Business Network (GBN). Algunos conceptos generales que podemos citar respecto a esta técnica. Un escenario es una fotografía de futuro, relativa a una condición conectada con el presente, partiendo de decisiones clave y de eventos y consecuencias insertos en la narrativa. Un escenario “constituye la descripción de un futuro posible y de la forma de alcanzarlo”.

En suma, se trata de una “Narrativa de un estado futuro al que un sistema objeto de estudio puede evolucionar y que permite al tomador de decisiones anticipar las implicancias de su configuración”.

Entre los autores de escenarios se destaca el método de Peter Schwartz dada la facilidad para su desarrollo.

El proceso se compone de varias etapas a partir de su “Método de ejes” que consiste en plasmar sobre un esque (matemático) de dos ejes, uno horizontal (X) y uno vertical (Y), que se cruzan y forman cuatro planos con posibles narrativas que establecen el alcance, temporalidad y objetivos del estudio.

Se lleva a cabo un ejercicio de análisis sistémico de variables, entre las que se hallan: Actores, tendencias, hechos y otras circunstancias con el fin de identificar tendencias, megatendencias, eventos, riesgos y oportunidades.

Los ejes de Peter Schwartz de sus escenarios son: 1. (+ , +); 2. (+ , -); 3. (- , -), 4. (- , +).

A efecto de hacer un sencillo ensayo de los posibles escenarios del gobierno de la Presidenta, podríamos establecer dos grandes variables, las de mayor relevancia, en cada uno de los ejes. En el vertical la estabilidad económica y en horizontal la estabilidad política. Así el escenario ideal o de mayor éxito (+ , +) sería el que se daría en el cuadro superior derecho en el que convergen los mejores futuros de estabilidad económica y política.

Un segundo escenario (+ , -) , ubicado en el cuadro inferior derecho, sería óptima estabilidad política y pésima estabilidad económica.

Un tercer escenario (- , -) sería el más desastroso, pésima estabilidad económica y pésima estabilidad política… y finalmente en el cuadro superior izquierdo se daría un cuarto escenario, con óptima estabilidad económica, pero con pésima estabilidad política.

Adicionalmente deberán considerarse factores externos que influencien las dos grandes variables que establecimos (aspectos políticos y económicos) como factores culturales, sociales, tecnológicos, legales, ambientales, así como de actitudes, valores y ética, entre otros.

Con los anteriores factores y elementos se caracteriza cada cuadrante, es decir, cada escenario según su naturaleza con narrativas o historias coherentes de la evolución del objeto de estudio hacia el largo plazo. Finalmente se estiman y visualizan las posibles implicancias de los escenarios generados en la matriz.

La técnica de escenarios para el gobierno de la Mandataria (2024-2030) se articula a través de instrumentos de planeación prospectiva como el “Plan México” y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030, que incidirían en el eje de “estabilidad económica”.

Esta metodología permitiría al gobierno federal formular hipótesis estratégicas para gestionar riesgos y oportunidades en un entorno de incertidumbre, como la revisión del T-MEC o la transición energética.

En el ámbito económico, el gobierno podría utilizar la técnica de escenarios para definir una “hoja de ruta” que alinee la inversión pública y privada con metas a largo plazo. Esto implicaría la Identificación de Variables Críticas: Factores como la incertidumbre jurídica que genera la “reforma judicial”; la relocalización de empresas (nearshoring), la soberanía energética y la seguridad nacional.

A partir de ello, habrá que hacer la “Construcción de Narrativas”: Se fundamenta en los “100 Compromisos” y las “Catorce Repúblicas”, que sirven como el escenario base o deseado para el sexenio.

Vale la pena ensayar la Simulación de Resultados: El “Plan México” establece metas específicas (cómo convertir a México en la 10a. economía mundial para 2030) para evaluar el progreso frente a diferentes contextos internacionales.

Los Escenarios Estratégicos por Ejes de Gobierno incluyen en el eje de la estabilidad económica. Economía y Desarrollo (“Plan México”) con la meta de elevar la inversión al 25% del PIB y generar 1.5 millones de empleos adicionales, así como la ejecución de 2,000 proyectos estratégicos y la creación de 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar en diversos estados.

En el mismo eje económico el factor Seguridad Nacional será determinante con una Estrategia: Basada en cuatro ejes (Atención a las causas, Guardia Nacional, Inteligencia y Coordinación) y un Escenario de Inteligencia: Creación del Sistema Nacional de Inteligencia para reducir delitos de alto impacto, como la extorsión y el homicidio.

Otro factor determinante será la Soberanía Tecnológica y Energética, que incluye Innovación: Desarrollo de tecnología propia, como el auto eléctrico “Olinia” y drones de alta eficiencia; Energía: Análisis de nuevas técnicas para exploración de gas (fracking de bajo impacto) y consolidación de la CFE. En este renglón hay muy buenas noticias con el anuncio de Claudia Sheinbaum Pardo de dar un giro a la política energética que impuso su antecesor.

En la narrativa de los dos ejes, económico y político deberán considerarse la Gestión de Incertidumbre y Riesgos Externos, como la Revisión del T-MEC (2026): El gobierno ha integrado un equipo económico especializado para fortalecer su postura ante las presiones de socios comerciales, especialmente de Estados Unidos. De la misma manera, las Relaciones Internacionales: Colaboración estratégica con la ONU en materia de derechos humanos para mitigar críticas internacionales y fortalecer la legitimidad institucional.

Todos los mexicanos esperaríamos que al final de su sexenio Sheinbaum Pardo lleve a México al mejor cuadrante de escenarios en el que el eje de la estabilidad económica y el de la política están en el punto óptimo.

Para ello, la toma de decisiones políticas oportunas es determinante. Ejemplos: lo que ya se hizo en materia energética. Pendientes, revertir las regresivas reformas judicial y educativa, así como el respeto al régimen democrático constitucional.

Claudia Sheinbaum tiene la inteligencia y la habilidad política para llevar a México al mejor escenario posible. Está a tiempo de tomar las decisiones que determinarán el futuro de México y el de su misión histórica como nuestra primera mujer presidenta. Que así sea por el bien de todos los mexicanos.

***Académico y consultor.