Ford México reafirma su confianza en Naucalpan

La empresa global refrenda su compromiso en el municipio mexiquense mediante acciones de responsabilidad social * Reconoce el alcalde Isaac Montoya que la empresa mantiene más de 4 mil empleos, principalmente ocupados por jóvenes * Se sumará una nueva primaria que se construirá en la zona de Buenavista

EL TOPO

Naucalpan continúa consolidándose como uno de los principales polos de innovación, desarrollo tecnológico e inversión del país, gracias a la confianza de empresas globales como Ford México, que refrenda su compromiso en el municipio mediante acciones de responsabilidad social como la donación de una unidad móvil Ford Ranger XL 4×4 a Protección Civil y Bomberos, así como la construcción de una nueva escuela en Naucalpan que se asentará en la zona de Buenavista.

En un evento encabezado por el alcalde Isaac Montoya y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Adriana G. Escobar, Ford México realiza la donación de una unidad móvil Ford Ranger XL 4×4 a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, vehículo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias y en zonas de difícil acceso.

El presidente municipal reconoce la estrecha relación histórica entre Naucalpan y Ford México, destacando que la empresa recientemente celebró 100 años de presencia en México y mantiene en el municipio uno de sus centros más importantes de operación e innovación.

RELACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO MUTUO

Naucalpan y Ford han construido una relación de confianza y desarrollo mutuo. Ford elige una vez más a Naucalpan y Naucalpan reconoce el compromiso de Ford con nuestra gente, con nuestras comunidades y con el futuro del municipio.

El alcalde, ante la presencia de directivos de Ford México y servidores públicos municipales, reconoce el esfuerzo diario de bomberos, paramédicos y personal operativo, quienes han trabajado sin descanso para atender las contingencias recientes derivadas de las lluvias. “Hoy fortalecemos el trabajo de las mujeres y hombres que arriesgan diariamente su vida para proteger a los demás”, añade.

Destaca que Ford México mantiene una fuerza laboral superior a los 4 mil empleos en su complejo de Lomas Verdes, donde gran parte de las y los trabajadores son jóvenes talentosos, con una edad promedio cercana a los 24 años, lo que convierte a Naucalpan en un semillero de innovación, ingeniería y desarrollo tecnológico.

Subraya la importancia de que el Centro Global de Tecnología y Negocios (GTBC) de Ford tenga su sede en Naucalpan, posicionando al municipio como referente nacional en innovación automotriz y desarrollo de ingeniería.

Cabe destacar que parte importante del parque vehicular de seguridad pública del municipio está conformado por unidades Ford, incluidas patrullas híbridas de última generación, lo que refleja la confianza institucional en la tecnología, desempeño y eficiencia de la marca.

Desde 2022, el complejo de Lomas Verdes opera como un centro estratégico de negocios y desarrollo tecnológico para Ford a nivel internacional. Durante la reciente conmemoración de los 100 años de la marca en México, la empresa anunció nuevas inversiones para ampliar sus laboratorios de ingeniería y fortalecer las operaciones tecnológicas en Naucalpan.

EDUCACIÓN EN MOVIMIENTO

Como parte de este compromiso social y educativo, Ford México anunció, durante su pasada conmemoración, la construcción de una nueva escuela primaria en el municipio que el alcalde destacó será en la zona de Buenavista, proyecto que forma parte de la expansión de su programa “Educación en Movimiento”. Esta obra representa un hecho histórico, ya que desde 2017 la compañía no construía una nueva escuela en México.

El director de Relaciones Gubernamentales de Ford México, Raúl del Campo Núñez, señaló que la compañía decidió retribuir a las comunidades donde tiene presencia con acciones concretas que generen bienestar social y fortalezcan la atención ciudadana.

El director general de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, Carlos Sánchez González, destacó que la nueva unidad fortalecerá significativamente la operación de emergencias y rescate en beneficio de las y los naucalpenses.

En el evento, a través de la unidad de Procuración de Fondos del DIF, la empresa Salón de eventos Oasis, contribuyó al mejoramiento de las condiciones laborales del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, con más de 50 colchones. En este sentido el alcalde agradece a Gaby Portilla, por ocuparse de que las y los elementos cuenten con mejores espacios para desarrollar de mejor forma su trabajo, en una labor que no tiene horarios ni descanso.