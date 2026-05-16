NACIONAL
Ford México reafirma su confianza en Naucalpan
La empresa global refrenda su compromiso en el municipio mexiquense mediante acciones de responsabilidad social * Reconoce el alcalde Isaac Montoya que la empresa mantiene más de 4 mil empleos, principalmente ocupados por jóvenes * Se sumará una nueva primaria que se construirá en la zona de Buenavista
EL TOPO
Naucalpan continúa consolidándose como uno de los principales polos de innovación, desarrollo tecnológico e inversión del país, gracias a la confianza de empresas globales como Ford México, que refrenda su compromiso en el municipio mediante acciones de responsabilidad social como la donación de una unidad móvil Ford Ranger XL 4×4 a Protección Civil y Bomberos, así como la construcción de una nueva escuela en Naucalpan que se asentará en la zona de Buenavista.
En un evento encabezado por el alcalde Isaac Montoya y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Adriana G. Escobar, Ford México realiza la donación de una unidad móvil Ford Ranger XL 4×4 a la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, vehículo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias y en zonas de difícil acceso.
El presidente municipal reconoce la estrecha relación histórica entre Naucalpan y Ford México, destacando que la empresa recientemente celebró 100 años de presencia en México y mantiene en el municipio uno de sus centros más importantes de operación e innovación.
RELACIÓN DE CONFIANZA Y DESARROLLO MUTUO
Naucalpan y Ford han construido una relación de confianza y desarrollo mutuo. Ford elige una vez más a Naucalpan y Naucalpan reconoce el compromiso de Ford con nuestra gente, con nuestras comunidades y con el futuro del municipio.
El alcalde, ante la presencia de directivos de Ford México y servidores públicos municipales, reconoce el esfuerzo diario de bomberos, paramédicos y personal operativo, quienes han trabajado sin descanso para atender las contingencias recientes derivadas de las lluvias. “Hoy fortalecemos el trabajo de las mujeres y hombres que arriesgan diariamente su vida para proteger a los demás”, añade.
Destaca que Ford México mantiene una fuerza laboral superior a los 4 mil empleos en su complejo de Lomas Verdes, donde gran parte de las y los trabajadores son jóvenes talentosos, con una edad promedio cercana a los 24 años, lo que convierte a Naucalpan en un semillero de innovación, ingeniería y desarrollo tecnológico.
Subraya la importancia de que el Centro Global de Tecnología y Negocios (GTBC) de Ford tenga su sede en Naucalpan, posicionando al municipio como referente nacional en innovación automotriz y desarrollo de ingeniería.
Cabe destacar que parte importante del parque vehicular de seguridad pública del municipio está conformado por unidades Ford, incluidas patrullas híbridas de última generación, lo que refleja la confianza institucional en la tecnología, desempeño y eficiencia de la marca.
Desde 2022, el complejo de Lomas Verdes opera como un centro estratégico de negocios y desarrollo tecnológico para Ford a nivel internacional. Durante la reciente conmemoración de los 100 años de la marca en México, la empresa anunció nuevas inversiones para ampliar sus laboratorios de ingeniería y fortalecer las operaciones tecnológicas en Naucalpan.
EDUCACIÓN EN MOVIMIENTO
Como parte de este compromiso social y educativo, Ford México anunció, durante su pasada conmemoración, la construcción de una nueva escuela primaria en el municipio que el alcalde destacó será en la zona de Buenavista, proyecto que forma parte de la expansión de su programa “Educación en Movimiento”. Esta obra representa un hecho histórico, ya que desde 2017 la compañía no construía una nueva escuela en México.
El director de Relaciones Gubernamentales de Ford México, Raúl del Campo Núñez, señaló que la compañía decidió retribuir a las comunidades donde tiene presencia con acciones concretas que generen bienestar social y fortalezcan la atención ciudadana.
El director general de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, Carlos Sánchez González, destacó que la nueva unidad fortalecerá significativamente la operación de emergencias y rescate en beneficio de las y los naucalpenses.
En el evento, a través de la unidad de Procuración de Fondos del DIF, la empresa Salón de eventos Oasis, contribuyó al mejoramiento de las condiciones laborales del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, con más de 50 colchones. En este sentido el alcalde agradece a Gaby Portilla, por ocuparse de que las y los elementos cuenten con mejores espacios para desarrollar de mejor forma su trabajo, en una labor que no tiene horarios ni descanso.
NACIONAL
La transformación es posible cuando hay un gobierno que no se rinde: Azucena Cisneros
Participa la alcaldesa de Ecatepec en activación de operativos preventivos contra inundaciones en el Valle de México
ALFREDO IBÁÑEZ
“Ecatepec está pasando de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible cuando hay voluntad, inversión y un gobierno que no se rinde”, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
La presidenta municipal de Ecatepec participó en el Banderazo de Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, donde el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, activaron los operativos correspondientes.
Cisneros Coss dijo que este banderazo simboliza la coordinación metropolitana, la cual es necesario consolidar.
Desde 2025, el gobierno de Ecatepec puso en marcha el operativo Tormenta, en el que participan trabajadores de diversas áreas municipales, que realizan acciones preventivas previas, durante la atención de la emergencia y posteriores para brindar apoyo a los afectados.
Ecatepec también forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, implementado por los gobiernos federal y estatal, que canaliza recursos a municipios de esta región para obras y acciones, algunas en materia hídrica.
Entre las acciones preventivas que realiza Ecatepec ante las lluvias destacan jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria, con las que de enero a la fecha se recolectaron más de 55 mil toneladas de basura y desechos, lo que evita taponamientos de cauces y drenajes.
“Quienes gobernamos el Valle de México sabemos que cada ciclo de lluvias pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a la gente. Proteger significa prevenir, coordinar y actuar antes de que la emergencia llegue”, asegura Cisneros Coss durante el evento.
Agrega: “Significa drenajes funcionales, infraestructura preparada y equipos operativos listos. Los equipos que hoy se entregan representan una herramienta fundamental. Pero detrás de cada equipo hay una decisión política de no improvisar frente al riesgo”.
Reitera que durante muchos años Ecatepec fue el rostro más visible del abandono hídrico en el Valle de México, lo que se reflejó en inundaciones durante cada temporada de lluvias. “Y justamente por eso, porque aquí los problemas se sintieron con más fuerza, hoy también es donde más se están resolviendo”, expresa.
Insistió que actualmente el municipio pasa de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible, gracias al apoyo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
“Sabemos que falta mucho por hacer, pero no me cansaré de decirlo: vamos por el camino correcto. En Ecatepec, el cambio se ve en cada calle iluminada, en cada bache tapado, en cada toma de agua que se abre y sale el vital líquido”, dijo Cisneros Coss.
En el evento estuvieron presentes autoridades de los organismos de agua federal, estatal y de la CDMX, encabezados por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del OCAVM, así como la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y el de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.
NACIONAL
Nora Arias Contreras, respaldada por los dirigentes estatales del PRD
No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales, ni tendenciosas * No a la violencia política en razón de género; sí a la legalidad, advierten
JORGE BUENDÍA
Los dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, manifestaron su respaldo absoluto, firme y solidario a la diputada Nora Arias Contreras, presidenta del PRD-Ciudad de México.
Mediante un desplegado, expresaron su profunda preocupación y rechazo ante el “actuar sesgado y tendencioso” del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien presentó un proyecto de sentencia resuelto en menos de 72 horas.
Los dirigentes político partidistas, advirtieron que con esa decisión se pretende entregar el PRD-CDMX, a un grupo de actores políticos ajenos a nuestro instituto político.
“El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera mediante una resolución ilegal y tendenciosa, desconoce a una dirigencia legal y legítima, electa conforme a la normatividad interna de los principios democráticos de nuestro partido”, afirmaron.
Estas decisiones –establecieron- lastiman la vida democrática, generan incertidumbre jurídica y vulneran la autodeterminación de los partidos políticos.
Señalaron que no se puede hablar de legalidad, ni certeza cuando las resoluciones se construyen a espaldas de la militancia y sin un proceso claro, público y debidamente fundado, despertando suspicacias sobre el actuar de las instancias jurisdiccionales y sembrando la inquietud sobre a qué intereses o grupos pretende favorecer el magistrado.
“Con antelación el Tribunal Local y la Sala Regional CDMX, ya habían resuelto de fondo este asunto, reconociendo la dirigencia y personalidad de Nora Arias.
“La dirigencia de Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización, privilegiando los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política nacional”, aseguraron.
Y más aún, advirtieron con claridad: “No aceptaremos decisiones arbitrarias, discrecionales, ni tendenciosas, que busquen debilitar al PRD o intervenir indebidamente en su vida interna”.
“El PRD es un partido con historia de lucha por la Ciudad, y seguirá dando la batalla por los derechos, libertades y causas de la gente.
“Hacemos un llamado público al Tribunal de Disciplina Judicial, para que se revise el desempeño y conducta del magistrado por su actuación parcial y tendenciosa, ya que con estas decisiones unilaterales vulnera la confianza ciudadana depositada en los órganos jurisdiccionales”, destacaron.
Los dirigentes expresaron: “el PRD está de pie, unido y atento, si se meten con uno se meten con todos; no a la imposición; no a la violencia política en razón de género; sí a la legalidad, a la democracia y a la autonomía partidaria; nuestro apoyo es claro, público y contundente; unidad, legalidad y democracia”.
Firmaron el posicionamiento: dirigente del PRD Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre; el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo; el presidente del PRD Morelos, Sergio Prado Alemán; la presidenta del PRD Hidalgo, Margarita Ramos Villeda; el presidente del PRD Oaxaca, Tomás Basaldú Gutiérrez; el presidente del PRD Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria; el presidente del PRD Zacatecas, Néstor Santacruz Márquez y el presidente del PRD Baja California Sur, Noé de la Rosa Ojeda.
NACIONAL
En el horizonte de Enrique Vargas también está el 2029
El senador panista de logros y resultados no tiene límites en su futuro político * Por lo pronto, en el corto plazo, buscará regresar en el 2027 a su casa, a su tierra, Huixquilucan, Estado de México
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, es un personaje de retos y su futuro político no tiene límites.
Por lo pronto tiene en el horizonte el 2027 y el 2029, y ya se prepara para el próximo año volver a casa, a su tierra, Huixquilucan, Estado de México, el municipio que sigue siendo un referente a nivel nacional gracias al trabajo de la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.
Ya muchos aspirantes a la gubernatura mexiquense mueven su colita y empiezan a surgir nombres, pero en el caso concreto del Partido Acción Nacional hay un personaje que goza de la preferencia ciudadana: Vargas del Villar.
Claramente va perfilado el senador Enrique Vargas, pues no hay alguien que se le ponga enfrente.
El Ejecutivo mexiquense será su reto en el 2029, pero por lo pronto, en el 2027, el senador panista buscará regresar a la presidencia municipal de Huixquilucan.
Vargas ya tomó la decisión y buscará dar continuidad al modelo de gobierno que Acción Nacional mantiene en el municipio desde 2016.
Vargas del Villar asegura que su intención es mantener un esquema administrativo que, según sus datos, ha permitido mejorar la calificación financiera de la demarcación y ampliar servicios en seguridad, salud y obra pública.
“Ya es un hecho y vamos con todo”, advierte Enrique Vargas al ser cuestionado sobre su eventual candidatura en un municipio que actualmente es gobernado por el PAN, bajo la gestión de Romina Contreras.
La confianza de Vargas también radica en que mediciones internas le otorgan entre 53 y 57% de las preferencias electorales, por lo que tiene la plena seguridad de mantener el respaldo ciudadano.
El legislador panista resalta que Huixquilucan es actualmente el municipio con mayores ingresos del Estado de México, pese a no ser el más poblado, logro que atribuyó al manejo financiero implementado en los últimos diez años.
“Desde 2016 le hemos cambiado el rostro financiero al municipio y eso se traduce en servicios, policías, patrullas, calles y drenaje”, añade.
Afirma que actualmente el municipio cuenta con uno de los sistemas de atención médica más amplios a nivel local, además de programas deportivos y sociales, dirigidos a distintos sectores de la población.
Enrique Vargas también habla de sus propuestas en la Cámara Alta, entre ellas una iniciativa para facilitar créditos bancarios a micro y pequeños empresarios, así como la regulación de cobros en estacionamientos de plazas comerciales.
Señala que la propuesta busca generar mayores condiciones de inversión y liquidez para pequeños negocios, al considerar que el crecimiento económico depende de la generación de empleo.
Sobre los estacionamientos en plazas comerciales, reconoce que representan una fuente importante de ingresos para los complejos comerciales, aunque considera tener un equilibrio que no afecte la economía familiar.
Ante lo antes expuesto, no hay duda que Vargas VACOn todo por la presidencia municipal de Huixquilucan y luego por la gubernatura mexiquense.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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