Mejor calidad de vida y garantizar vialidades seguras, la prioridad de Isaac Montoya

El alcalde de Naucalpan, Estado de México, continúa con el rescate de calles históricamente deterioradas * La administración del presidente municipal realiza la rehabilitación de la calle Sigma Sur, en la colonia San Rafael Chamapa 4ª. sección tras años en el olvido * Se resuelve un problema de raíz, las fugas de agua constantes que habían “destrozado” la vía y socavones derivados de una red hidráulica obsoleta

EL TOPO

A fin de elevar la calidad de vida de las familias naucalpenses y garantizar vialidades seguras, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, concluyó la rehabilitación de la calle Sigma Sur perteneciente a la 4ª sección de la colonia San Rafael Chamapa, donde se sustituyó la red hidráulica obsoleta y se repuso la superficie con concreto premezclado tipo MR-45, intervención que respondió al deterioro extremo de la vialidad, afectada durante años por fugas constantes y socavones.

La intervención que, representó una inversión aproximada de un millón de pesos, responde a una demanda histórica de vecinos que padecían el deterioro extremo de la carpeta asfáltica y constantes hundimientos provocados por fallas en la red hidráulica. Hoy, gracias a la planeación estratégica y a la utilización de materiales de alta resistencia en esta nueva obra, se ha resuelto el problema de fondo, garantizando que no vuelvan a padecer estas complicaciones.

Debido a que Sigma Sur es una arteria vital que conecta zonas importantes, el trabajo fue coordinado directamente por el Organismo Municipal del Agua (OAPAS). La prioridad fue atacar la raíz del problema: las fugas de agua que habían “destrozado” la vía y socavones.

En presencia de vecinos, autoridades auxiliares destacaron que estas acciones forman parte del plan de rescate urbano del municipio para mejorar el bienestar de las familias, es una reconstrucción profunda para que la obra dure muchos años.

Montoya Márquez señala que su administración ha mantenido un recorrido constante por el territorio para resolver problemáticas históricamente acumuladas; problemas que nunca antes habían sido atendidos. En ese sentido, calificó el caso de la calle Sigma Sur como un ejemplo paradigmático de este cambio.

El alcalde recalca que el deterioro en dicha vía era un conflicto recurrente: año tras año se presentaban fugas que obligaban a romper el pavimento recién reparado para intervenir las tuberías. Criticó que estas fallas eran el resultado de trabajos de pésima calidad realizados por administraciones pasadas.

El alcalde enfatiza que las obras entregadas no sólo buscan dignificar el entorno urbano, sino enviar un mensaje profundo: en este gobierno, primero van los últimos, porque proviene de estas colonias, asegurando que su origen le otorga un conocimiento de causa real sobre las luchas de la comunidad. Afirma que, a pesar de su cargo, mantiene los pies en la tierra y su compromiso intacto con quienes más lo necesitan.

Definitivamente Montoya Márquez está comprometido con el bienestar de naucalpenses y una pequeña muestra es evitar las fugas y socavones, además de optimizar significativamente el suministro de agua potable para toda la zona.