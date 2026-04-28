Tlalnepantla, distinguido por el Gobierno mexiquense con el distintivo “Destino de Reuniones”

Bajo el liderazgo del alcalde Raciel Pérez se consolida como referente turístico e industrial * El presidente municipal y la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, encabezan la develación de la placa que acredita al municipio en esta categoría de excelencia * La infraestructura hotelera y de servicios de la ciudad se posiciona como una de las más competitivas para la atracción de grandes convenciones y eventos de negocios

EL TOPO

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, junto con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco Godínez, llevaron a cabo la develación de la placa que certifica oficialmente a la demarcación como municipio “Destino de Reuniones”.

Este acto protocolario representa un triunfo estratégico para la administración actual, ya que enarbola la capacidad de Tlalnepantla para competir en los más altos niveles del turismo de negocios, sumándose a un selecto grupo de apenas cinco municipios mexiquenses que ostentan este importante reconocimiento que avala su infraestructura y calidad.

Pérez Cruz menciona que “esta distinción consolida a nuestra ciudad como un punto estratégico para la realización de convenciones, exposiciones y ferias. Tenemos la infraestructura, tenemos la conectividad para ofrecer al turismo de negocios las condiciones para que nuestra ciudad sea un punto de encuentro del sector productivo nacional e internacional. El pasado 14 de noviembre se entregó esta placa en la ciudad de Toluca, hoy la recibimos aquí en el Recinto del Pueblo, y esa placa simboliza un esfuerzo conjunto con un mensaje claro para visitantes, organizadores y ciudadanos”.

“Hoy Tlalnepantla reafirma su vocación turística y de reuniones, no sólo por ser el primer municipio con el nombramiento de Barrio Mágico, sino también cuenta con importantes recintos como el centro de convenciones, el Teatro Gran Recinto, la Ex Hacienda de Santa Mónica, el Teatro Centenario, entre muchos, muchos otros que cuentan con una capacidad inmejorable para recibir encuentros, congresos, convenciones, ferias, eventos y muchos más”, enfatiza la secretaria de Cultura y Turismo.

Con esta acreditación Tlalnepantla fortalece su competitividad frente a otros destinos del país, asegurando que cada evento realizado en el municipio cuente con el respaldo de una logística impecable y una oferta hospitalaria de primer orden que beneficia directamente al crecimiento económico de la región.