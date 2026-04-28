Pese a la percepción de inseguridad * Más allá de sus autoridades, el país se mantiene como un destino turístico importante, por su historia, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, paradisiacas playas y la hospitalidad de su gente

J. ADALBERTO VILLASANA

Hay que contrastar encuestas y realidad; pese a la percepción de inseguridad que existen en las zonas urbanas del y el reciente hecho ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, el turismo internacional va a la alza, un dato a resaltar porque se está en la antesala del inicio del torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones, del que tres ciudades nacionales serán sede. Así es que México está de moda.

Recientemente la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México está de moda; resaltó el crecimiento de 9.3% en visitantes y de 6.5% de turistas internacionales en primer bimestre de 2026.

“La buena percepción que hay en el mundo entero de México hace que cada vez lleguen más turistas, por eso decimos: México está de moda”, añade.

Se informó que en enero-febrero se registró la llegada de 16.9 millones de visitantes internacionales y 8.17 millones de turistas internacionales

“La buena percepción que hay en el mundo entero de México hace que cada vez lleguen más turistas, por eso decimos: México está de moda. Fíjense, 9.3 por ciento más de visitantes, 6.5 por ciento más de turistas. Enero-febrero que no son los meses de más llegada, no es Semana Santa, no es diciembre que llegan muchos turistas por las vacaciones”, agrega.

“Y son diversos países, entonces está aumentando el número de turistas que llegan de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil, de Colombia. Entonces es una muy buena percepción de nuestro país, eso es muy importante y, además, obviamente, la derrama económica, los empleos que se generan a partir del turismo, Semana Santa récord de visitantes, entonces, repito, México está de moda”, reiteró en la Mañanera del pueblo.

Aprovechó la oportunidad para indicar que en el Tren Maya han sido transportadas 22 mil 821 personas, un 41 por ciento más que en 2025.

Atribuyó este crecimiento a la transformación que vive el país, a su historia, tradición, a su grandeza cultural, por sus playas, espacios culturales, sitios arqueológicos, así como a la calidez del pueblo de México.

“La gran transformación que está viviendo México, que es reconocida mundialmente, pues la historia, la tradición y la grandeza cultural, por eso está creciendo, además del buen trabajo que está haciendo Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo) y todo su equipo para promover a nuestro país”, expresa Sheinbaum Pardo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalla que durante el primer bimestre de 2026 la derrama económica fue de 6 mil 746 millones de dólares (mdd).

Además, llegaron a puertos mexicanos 2.33 millones de pasajeros en cruceros, es decir, un crecimiento de 4.2 por ciento, quienes registraron una derrama económica de 203.2 mdd, un incremento de 6.1 por ciento.

Además, se registraron 9.66 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales, un 1.1 por ciento más y en vuelos regulares internacionales, 10.74 millones de pasajeros, con un crecimiento de 1.9 por ciento. De los turistas que llegaron vía aérea, 2 millones fueron mujeres.

Puntualiza que también incrementaron los visitantes a museos en un 16.2 por ciento con 2.19 millones de personas, 31 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país y se registraron 16.6 millones de turistas nacionales en cuartos de hotel.

En febrero de 2026 se registró un récord histórico en los últimos 20 años con la llegada de 3.88 millones de turistas internacionales, mientras que la llegada de visitantes internacionales alcanzó 8 millones; la derrama económica también registró un hito en los últimos 20 años con más de 3 mil 268 mdd, es decir, 14 mdd más que el año pasado, señala.

Rodríguez Zamora informa que en el periodo vacacional de Semana Santa llegaron 7.82 millones de visitantes, lo que es un crecimiento de 4.1 por ciento respecto a 2025; la llegada de turistas registró 3.75 millones de personas, un aumento de 4.2 por ciento y la derrama económica fue de 30 mil 740 millones de pesos (mdp), es decir, 5.3 por ciento más.

La ocupación hotelera fue de 74 por ciento; se transportaron en el Tren Maya más de 10 mil pasajeros en dos días y más de 2.2 millones de personas presenciaron la Pasión de Cristo en Iztapalapa, lo que establece un nuevo récord.

INSEGURIDAD

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, en marzo 2026, 61.5% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad: mujeres 67.2% y 54.6%, en el caso de los hombres.

Las localidades con mayor percepción de inseguridad pública fueron: 92.1% Irapuato, 90.2% Guadalajara (que será sede del Mundial) y 87.6% el municipio de Ecatepec.

En marzo de 2026, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificaron a diversas autoridades de seguridad pública y que percibieron el desempeño como muy o algo efectivo fueron: 87.3% para la Marina, 85.5% para el Ejército, 84.9% para la Fuerza Aérea Mexicana, 77.0% para la Guardia Nacional, 56.1% para la Policía Estatal y 50.8% para la Policía Preventiva Municipal.

En la percepción de la población de 18 años y más sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas: Guadalajara tiene 21.4%; Monterrey, N. L., 43.4%, y la alcaldía de Coyoacán, donde se alberga el estadio mundialista de la Ciudad de México, 36.9 por ciento.

ALERTA POR CASO TEOTIHUACAN

La Zona Arqueológica de Teotihuacán tiene, ahora, un operativo reforzado de seguridad, luego del ataque armado registrado el lunes 20 de abril en la Pirámide de la Luna, que dejó una turista canadiense muerta y 13 personas extranjeras heridas.

Se trató de un caso inusual para uno de los sitios turísticos más visitados de México; por ello se encendieron las alertas sobre los controles de acceso en zonas arqueológicas y otros espacios de alta afluencia, a menos de dos meses del inicio del Mundial de Futbol 2026.

En 2025, Teotihuacán recibió alrededor de 1.8 millones de visitantes, según cifras citadas por autoridades, lo cual habla de la importancia de la zona para el turismo.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Más allá de sus autoridades, México se mantiene como un destino turístico importante, por su historia, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, paradisíacas playas y la hospitalidad de su gente.

El torneo internacional de fútbol será un escaparate para proyectar más el turismo.

Reitero: México está de moda.

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