La válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para las familias * Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos

J. ADALBERTO VILLASANA

Se ha convertido el comercio informal en una válvula de escape para la economía nacional y en un salvavidas para millones de familias en México.

Además de los puestos que vemos en vía pública, está la venta por catálogo y el que se realiza en redes sociales. Los torniquetes del STC Metro en la CDMX son el escenario del intercambio de mercancías y dinero.

De manera paralela personas y familias consumen en el comercio informal porque es económico y está al alcance de su bolsillo para satisfacer necesidades o gustos, aunque, en algunos casos se trate de mercancía “pirata”.

Estas son las dos caras del comercio informal, por un lado, es el sustento de millones de familias y por el otro la manera en la que otras adquieren productos a bajo costo.

La informalidad laboral en México alcanzó a 32.7 millones de personas -de acuerdo con datos del INEGI- en enero pasado, lo cual representa una tasa del 54.9% de la población ocupada, superior al 54.1% de enero de 2025.

Según el INEGI, el sector informal (micronegocios no registrados) empleó al 29.3% de la población ocupada. La informalidad se mantiene como el principal motor de creación de empleo.

En México, aproximadamente 3.5 millones de unidades económicas operan en la informalidad según datos del Censo Económico 2024 del INEGI. Esto representa el 64.3% del total de los negocios en el país, lo que indica un aumento en la informalidad en comparación con años anteriores.

El Centro de Opinión Pública UVM (2025) elaboró el estudio “Pulso de los mercados informales: consumo y demandas en el comercio no regulado. Universidad del Valle de México”, el cual revela que los jóvenes son importantes consumidores de comercio informal; 42% califica su calidad como buena, el 54% sospecha haber comprado mercancía pirata o réplicas; 29% admite haberlo hecho conscientemente.

Mientras que el 40% preferiría apoyar a productores mexicanos, pero comprará el producto más accesible, aunque sea de origen chino, y el 75% ha observado el incremento de mercancías de este tipo en su localidad.

Así, especialistas del COP UVM consideran que el comercio informal en México representa un fenómeno económico y social complejo que impacta en la percepción del entorno, de legalidad y en los hábitos de consumo.

Al analizar las dinámicas de compra, la valoración de la calidad de los productos y la creciente presencia de mercancías provenientes de China en el mercado nacional, se revelan datos del origen y las causas del comercio informal.

COMERCIO INFORMAL, MÁS QUE PARTE DEL PAISAJE

Al recorrer las calles, “la presencia del comercio informal es parte del paisaje cotidiano y se concentra principalmente en puntos de alta afluencia: 83% de la ciudadanía lo identifica en tianguis o mercados sobre ruedas, 80% en salidas del Metro o paraderos de autobús, 55% en calles principales y 53% en plazas públicas”, apunta el COP UVM.

“Respecto a su impacto en el entorno, las opiniones son mayoritariamente críticas: 89% considera que el comercio informal obstaculiza el libre tránsito y 85% opina que genera suciedad y basura.

Asimismo, 81% señala que esta actividad favorece prácticas de corrupción con las autoridades. Sin embargo, existe una dualidad en la percepción, puesto que 80% coincide en que representa una alternativa accesible de consumo y 53% reconoce que ofrece productos de calidad. Incluso, 92% coincide en que el comercio informal tiene la capacidad de reaccionar rápidamente para llevar a sus puestos productos novedosos o de tendencia.

El consumo en la informalidad es una práctica extendida: 94% de los encuestados ha adquirido algún producto en el comercio informal durante los últimos tres meses. Entre los artículos más comprados destacan dulces y bebidas (45%), ropa y calzado (32%), seguidos por electrónica (30%) y alimentos empacados (29%).

El estudio revela una marcada diferencia generacional en la intensidad de compra: por cada 10 productos que adquieren los adultos mayores (55 años o más), los jóvenes de 18 a 24 años adquieren 14 productos. Además, la percepción de calidad varía significativamente según la edad: mientras que 42% de los jóvenes de 18 a 34 años tiene una opinión favorable sobre estas mercancías, esta cifra cae a 29% en el grupo de mayores de 55 años.

En términos generales, 40% de la población reporta haber tenido algún problema con un producto adquirido en el mercado informal.

EL MERCADO DE LA PIRATERÍA Y LA PROCEDENCIA ILÍCITA

La ambigüedad rodea la compra de productos no originales: 54% declara que “tal vez” ha comprado mercancía pirata o réplicas sin estar seguro, 29% admite haberlo hecho conscientemente y 17% afirma nunca haber adquirido este tipo de productos.

El factor económico es la principal motivación, ya que 60% elige estos artículos por su precio significativamente menor, mientras que 25% prioriza el gusto por el diseño sin reparar en la autenticidad de la marca.

Existe también una sospecha constante sobre el origen de los productos: 78% opina que, al encontrar un artículo de marca original a un precio muy bajo en la informalidad, es probable que se trate de mercancía robada. En este sentido, 40% ha observado la venta de celulares presuntamente robados cerca de su domicilio, práctica que también se extiende a ropa (25%), artículos de higiene (20%) y juguetes (15%).

PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO, EL FENÓMENO

La irrupción de mercancías provenientes de China es notable para la ciudadanía: 75% ha percibido la presencia de estos productos en su lugar de residencia. Este cambio se reporta como evidente en la reconfiguración comercial, pues 53% observa nuevos negocios dedicados exclusivamente a estos artículos y 26% señala que establecimientos que antes vendían productos mexicanos ahora ofrecen mercancía china.

El impacto económico es motivo de preocupación: 91% considera que el ingreso de estos productos de bajo costo ha incrementado el comercio informal y 87% cree que está afectando directamente a los productores nacionales.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En este momento histórico el comercio informal es la válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para millones de familias.

Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos.

El otro punto es que los productos de origen chino, de bajo precio, dejan de lado lo producido en México, en perjuicio de las empresas nacionales.

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