TEXTUAL-ES
Las dos caras del comercio informal
La válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para las familias * Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos
J. ADALBERTO VILLASANA
Se ha convertido el comercio informal en una válvula de escape para la economía nacional y en un salvavidas para millones de familias en México.
Además de los puestos que vemos en vía pública, está la venta por catálogo y el que se realiza en redes sociales. Los torniquetes del STC Metro en la CDMX son el escenario del intercambio de mercancías y dinero.
De manera paralela personas y familias consumen en el comercio informal porque es económico y está al alcance de su bolsillo para satisfacer necesidades o gustos, aunque, en algunos casos se trate de mercancía “pirata”.
Estas son las dos caras del comercio informal, por un lado, es el sustento de millones de familias y por el otro la manera en la que otras adquieren productos a bajo costo.
La informalidad laboral en México alcanzó a 32.7 millones de personas -de acuerdo con datos del INEGI- en enero pasado, lo cual representa una tasa del 54.9% de la población ocupada, superior al 54.1% de enero de 2025.
Según el INEGI, el sector informal (micronegocios no registrados) empleó al 29.3% de la población ocupada. La informalidad se mantiene como el principal motor de creación de empleo.
En México, aproximadamente 3.5 millones de unidades económicas operan en la informalidad según datos del Censo Económico 2024 del INEGI. Esto representa el 64.3% del total de los negocios en el país, lo que indica un aumento en la informalidad en comparación con años anteriores.
El Centro de Opinión Pública UVM (2025) elaboró el estudio “Pulso de los mercados informales: consumo y demandas en el comercio no regulado. Universidad del Valle de México”, el cual revela que los jóvenes son importantes consumidores de comercio informal; 42% califica su calidad como buena, el 54% sospecha haber comprado mercancía pirata o réplicas; 29% admite haberlo hecho conscientemente.
Mientras que el 40% preferiría apoyar a productores mexicanos, pero comprará el producto más accesible, aunque sea de origen chino, y el 75% ha observado el incremento de mercancías de este tipo en su localidad.
Así, especialistas del COP UVM consideran que el comercio informal en México representa un fenómeno económico y social complejo que impacta en la percepción del entorno, de legalidad y en los hábitos de consumo.
Al analizar las dinámicas de compra, la valoración de la calidad de los productos y la creciente presencia de mercancías provenientes de China en el mercado nacional, se revelan datos del origen y las causas del comercio informal.
COMERCIO INFORMAL, MÁS QUE PARTE DEL PAISAJE
Al recorrer las calles, “la presencia del comercio informal es parte del paisaje cotidiano y se concentra principalmente en puntos de alta afluencia: 83% de la ciudadanía lo identifica en tianguis o mercados sobre ruedas, 80% en salidas del Metro o paraderos de autobús, 55% en calles principales y 53% en plazas públicas”, apunta el COP UVM.
“Respecto a su impacto en el entorno, las opiniones son mayoritariamente críticas: 89% considera que el comercio informal obstaculiza el libre tránsito y 85% opina que genera suciedad y basura.
Asimismo, 81% señala que esta actividad favorece prácticas de corrupción con las autoridades. Sin embargo, existe una dualidad en la percepción, puesto que 80% coincide en que representa una alternativa accesible de consumo y 53% reconoce que ofrece productos de calidad. Incluso, 92% coincide en que el comercio informal tiene la capacidad de reaccionar rápidamente para llevar a sus puestos productos novedosos o de tendencia.
El consumo en la informalidad es una práctica extendida: 94% de los encuestados ha adquirido algún producto en el comercio informal durante los últimos tres meses. Entre los artículos más comprados destacan dulces y bebidas (45%), ropa y calzado (32%), seguidos por electrónica (30%) y alimentos empacados (29%).
El estudio revela una marcada diferencia generacional en la intensidad de compra: por cada 10 productos que adquieren los adultos mayores (55 años o más), los jóvenes de 18 a 24 años adquieren 14 productos. Además, la percepción de calidad varía significativamente según la edad: mientras que 42% de los jóvenes de 18 a 34 años tiene una opinión favorable sobre estas mercancías, esta cifra cae a 29% en el grupo de mayores de 55 años.
En términos generales, 40% de la población reporta haber tenido algún problema con un producto adquirido en el mercado informal.
EL MERCADO DE LA PIRATERÍA Y LA PROCEDENCIA ILÍCITA
La ambigüedad rodea la compra de productos no originales: 54% declara que “tal vez” ha comprado mercancía pirata o réplicas sin estar seguro, 29% admite haberlo hecho conscientemente y 17% afirma nunca haber adquirido este tipo de productos.
El factor económico es la principal motivación, ya que 60% elige estos artículos por su precio significativamente menor, mientras que 25% prioriza el gusto por el diseño sin reparar en la autenticidad de la marca.
Existe también una sospecha constante sobre el origen de los productos: 78% opina que, al encontrar un artículo de marca original a un precio muy bajo en la informalidad, es probable que se trate de mercancía robada. En este sentido, 40% ha observado la venta de celulares presuntamente robados cerca de su domicilio, práctica que también se extiende a ropa (25%), artículos de higiene (20%) y juguetes (15%).
PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO, EL FENÓMENO
La irrupción de mercancías provenientes de China es notable para la ciudadanía: 75% ha percibido la presencia de estos productos en su lugar de residencia. Este cambio se reporta como evidente en la reconfiguración comercial, pues 53% observa nuevos negocios dedicados exclusivamente a estos artículos y 26% señala que establecimientos que antes vendían productos mexicanos ahora ofrecen mercancía china.
El impacto económico es motivo de preocupación: 91% considera que el ingreso de estos productos de bajo costo ha incrementado el comercio informal y 87% cree que está afectando directamente a los productores nacionales.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En este momento histórico el comercio informal es la válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para millones de familias.
Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos.
El otro punto es que los productos de origen chino, de bajo precio, dejan de lado lo producido en México, en perjuicio de las empresas nacionales.
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La salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa
Una juventud empoderada, pero sobrecargada por crisis globales, noticias constantes y estigma social * El homicidio de dos maestras en Michoacán y el de un estudiante del CCH Sur de la UNAM a manos de un compañero prenden la voz de alerta
J. ADALBERTO VILLASANA
Vemos sólo la punta del iceberg del delicado estado en que se encuentra la salud mental en México, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El homicidio de dos maestras en Michoacán, el de un estudiante del CCH Sur de la UNAM a manos de un compañero, señalan, puntualmente, un problema que hay que atender.
Qué hicimos, o qué, dejamos de hacer como sociedad para que las nuevas generaciones se encuentren en esta encrucijada de soledad, ansiedad, depresión y desesperación.
Expuestos a la “necesidad” de satisfactores artificiales y la urgencia de aceptación social, los deja vulnerables.
El 10% de los adolescentes de 12 a 17 años presentó malestar psicológico en los últimos 12 meses. La prevalencia de este problema de salud mental es mayor entre las mujeres jóvenes (13.2%) que en los hombres (6.9%), de acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.
Y, en 2023, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) detectó que 7% de los adolescentes de 10 a 19 años tenían síntomas depresivos.
Hay que reconocer que la salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa. Actualmente, aproximadamente el 30% de la población sufre algún trastorno, resaltando que la depresión y ansiedad son los más comunes. Recordemos que la pandemia aumentó un 25% estos casos, los cuales se enfocan gravemente a jóvenes y niños.
Ahora, persisten retos como el estigma social, la falta de presupuesto y la escasez de profesionales, por lo que el 80% de los afectados está sin atención.
Se estimaron más de 18 millones de personas con trastornos mentales en 2021.
El panorama se complica porque México cuenta con menos de 0.4 psiquiatras y 1.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de las recomendaciones internacionales.
Otro indicador del problema se dio en octubre de 2025, con el informe “La salud mental de la Generación Z en México” de UNICEF, el cual muestra a una juventud empoderada, pero sobrecargada por crisis globales, noticias constantes y estigma social. Aunque las y los jóvenes mexicanos son más optimistas que sus pares en otros países, más del 70% se siente abrumado y más del 50% ha necesitado ayuda psicológica.
VIOLENCIA EXTREMA EN ESCUELAS NACE DEL ACOSO COTIDIANO
El doctor Hugo Alberto Yam, del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana (Ibero), apunta que, la violencia psicológica -como burlas, humillaciones y aislamiento- es mucho más frecuente en las escuelas que los ataques extremos y puede escalar si no se detecta y atiende a tiempo.
En relación al asesinato de dos profesoras por parte de un estudiante de secundaria en Michoacán llamo a no centrar la discusión únicamente en episodios extremos, sino en las formas de violencia más comunes que ocurren todos los días dentro de las escuelas.
Advirtió que los ataques letales, aunque impactantes, son poco frecuentes en comparación con la violencia psicológica cotidiana, que suele pasar inadvertida y normalizarse: “La forma más común no es la violencia extrema, sino la violencia psicológica: burlas, humillaciones y apodos ofensivos son mucho más frecuentes que las agresiones físicas”.
Indicó que se estima que alrededor de 6 de cada 10 estudiantes han sido objeto de burlas o comentarios para ridiculizarlos, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En contraste, la violencia física escolar afecta a 2 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021.
Esto, explicó Yam, muestra que el problema más extendido es la violencia psicológica, la cual puede escalar si no se detecta a tiempo: “Estamos hablando de una violencia cotidiana que suele normalizarse, y que puede escalar si no se detecta a tiempo”.
Aunque los ataques extremos siguen siendo estadísticamente poco frecuentes, el académico reconoció que sí existe un incremento relativo de la violencia en entornos escolares. Datos de la Secretaría de Salud muestran que el número de menores atendidos en hospitales por violencia física escolar se duplicó entre 2010 y 2024.
El especialista también explica que la percepción de aumento de violencia se ve influida por la rapidez con la que circula la información y la cobertura mediática.
Actualmente, señala, los casos se difunden más rápido, tienen mayor alcance y, en algunos casos, los agresores buscan reconocimiento o se inspiran en otros eventos, lo que puede generar un llamado “efecto contagio”.
Sin embargo, aclara que la exposición mediática por sí sola no provoca conductas violentas, sino que estas responden a una combinación compleja de factores personales, familiares, escolares y sociales.
En el contexto del debate abierto tras el caso de Michoacán, el académico también descartó que endurecer penas o juzgar a menores como adultos sea una solución efectiva.
“La evidencia muestra de manera consistente que el endurecimiento de las penas no reduce la incidencia de conductas violentas en adolescentes”, añade Yam.
Este posicionamiento coincide con otros análisis realizados desde la Universidad Iberoamericana, que han advertido que aumentar castigos no reduce la violencia entre jóvenes y que es necesario atender las causas estructurales, la salud mental y los factores de riesgo.
El anuncio del gobierno federal de una estrategia nacional de salud mental para estudiantes, tras el caso de Michoacán, fue considerado positivo por el especialista, aunque subraya que estas acciones deben diseñarse con enfoque preventivo.
De este caso en la preparatoria Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia un programa de salud mental en secundarias y preparatorias.
Así que son necesarias acciones como protocolos reales de prevención en escuelas, sistemas de alerta temprana, equipos interdisciplinarios, presencia de profesionales de salud mental, participación de estudiantes y familias.
“La violencia es sistémica, no se debe a un solo factor, y por eso su prevención debe abordarse desde distintos frentes”, apunta el doctor Hugo Alberto Yam.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La prevención no debe recaer únicamente en las escuelas, sino que debe involucrar a todas las esferas sociales. Debemos responder al cuestionamiento ¿Qué hicimos o dejamos de hacer como sociedad? Para que nuestras nuevas generaciones se encuentren en esta situación.
En este tema se debe involucrar la familia, profesores y autoridades escolares, así como los tres niveles de gobierno.
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Rueda el mundo entre guerras y discriminación
El Mundial de Futbol 2026, el más político y controvertido de la historia * Uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos y su política antimigratoria afecta a países participantes
J. ADALBERTO VILLASANA
Hablamos del juego y se nos olvida que el mundo está en guerra y la migración es criminalizada, cuando es algo natural de las especies. Así es la Era Trump, la pesadilla americana que tiene repercusiones en el planeta.
Se acerca la Copa del Mundo 2026, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y los aeropuertos estadounidenses están custodiados por agentes migratorios de la ICE, que se ha convertido en el terror de propios y extraños, por los abusos de autoridad en contra de personas, sólo por su apariencia física, sin importar el origen, el cual luego se sabe que son estadounidenses de nacimiento y algunos de ellos de pueblos originarios.
Se está lejos del llamado “sueño americano” y el continente vive la misma pesadilla que todo el mundo: Criminalización de la migración y ataques a países de todo el orbe.
En América como continente se destaca la invasión a Venezuela y la entrega de su petróleo a las empresas estadounidenses y, más recientemente, el endurecimiento del bloqueo a Cuba.
ACOSO A CUBA SE INTENSIFICA
Hay que subrayar que el gobierno de Donald Trump (2017-2021) endureció el bloqueo económico a Cuba, revirtiendo el deshielo de la era Obama con más de 240 medidas coercitivas. Estas acciones incluyeron sanciones energéticas, restricciones severas a remesas y viajes, y la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Entre las acciones clave durante la era Trump están:
- Sanciones económicas y energéticas: Restricciones financieras directas a empresas militares cubanas como GAESA. Se bloquearon petroleros que abastecían a la isla, estrangulando el suministro energético.
- Restricciones de viajes y turismo: Prohibición de cruceros, vuelos comerciales a ciudades fuera de La Habana y eliminación de los viajes educativos “pueblo a pueblo”.
- Remesas: Limitación severa al envío de remesas familiares y prohibición de transacciones con empresas financieras cubanas vinculadas al ejército.
- Lista de terrorismo: Reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado en enero de 2021.
- Título III de la Ley Helms-Burton: Activación de este título, permitiendo demandas en Cortes estadounidenses contra empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas en Cuba.
El objetivo explícito es presionar económicamente al gobierno cubano, para generar una crisis de divisas y combustible en la isla.
EL MUNDO EN GUERRA Y EL BALÓN RUEDA
Este 2026 se celebra en América del Norte el Mundial de Fútbol 2026, pero FIFA (organismo rector del balompié profesional) ha decidido voltear la mirada para otro lado, cuando Estados Unidos mantiene presencia militar o participación directa/indirecta en múltiples conflictos armados, principalmente enfocados en el Medio Oriente y el apoyo a aliados en Europa del Este, con una participación en aproximadamente 6 a 8 conflictos militares conocidos públicamente.
Los principales frentes actuales incluyen:
Siria: Aproximadamente 900 soldados estadounidenses permanecen en el país, principalmente colaborando con fuerzas aliadas para combatir los remanentes de ISIS.
Yemen: Apoyo activo al gobierno central contra los rebeldes hutíes, enfocados en proteger la navegación comercial en el Mar Rojo.
Somalia: Presencia militar para entrenar y ayudar a las fuerzas gubernamentales somalíes contra el grupo rebelde Al Shabab.
Ucrania: Provisión significativa de financiamiento y armamento (más de 175,000 millones de dólares) en la guerra contra Rusia, aunque sin tropas de combate directo.
Oriente Medio (Israel/Palestina): Apoyo militar directo y logístico a Israel en la zona de conflicto.
Oriente Medio (Irán): Tensiones elevadas con presencia de portaaviones y contingentes militares en la región del Golfo.
Lo anterior sólo por citar algunos ejemplos. Donald Trump ha implementado una economía de guerra en el nuevo orden mundial que pretende imponer desde que inició su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos.
MIGRACIÓN DE MEXICANOS
Actualmente se fortalecen los consulados de México en Estados Unidos, como lo informó la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha invertido más de 31 mdp para atender a 2 mil 334 mexicanos; los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante” que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025 en homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.
A través de las páginas Mi Consulado www.miconsulado.sre.gob.mx y la Línea de Apoyo Consular www.gob.mx/apoyoconsular se otorga -las 24 horas del día, los 7 días de la semana- servicio gratuito y confidencial a los connacionales que viven del otro lado de la frontera.
Son 53 consulados los que se fortalecen en Estados Unidos, ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino, por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.
“Estamos constantemente fortaleciendo los consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien”, ha dicho.
Recordó que había una idea del pasado neoliberal de que “los consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos”, no para atender a nuestros hermanos migrantes.
ARLEQUINES LATINOAMERICANOS
Para marzo de 2026, la administración de Donald Trump consolidó una alianza en Latinoamérica denominada “Escudo de las Américas”.
Se dice que está centrada en el combate al narcotráfico y la reducción de la influencia china.
Los principales países aliados incluyen Argentina (Javier Milei), El Salvador (Nayib Bukele), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y República Dominicana (Luis Abinader).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Se jugará el Mundial de Fútbol 2026, que será el más político y controvertido de la historia, porque uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos; su política antimigratoria afecta a países participantes. Se responde a los intereses económicos.
La calidez y la hospitalidad de los mexicanos será el sol que hará brillar el Mundial.
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Mexicanos: Felices, aunque duela
Gracias a los vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano * El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar
J. ADALBERTO VILLASANA
Tienen los mexicanos una idiosincrasia especial, su ADN los lleva a decirse felices siempre, porque, como dice la canción: También de dolor se canta, cuando llorar no se puede.
Es difícil encontrar en México a una persona que reconozca su depresión; se es feliz, aunque sea por molestar.
El World Happiness Report 2026 coloca a México en el decimosegundo lugar de los países donde la gente vive más feliz, sin embargo, una gran cantidad de la población expresa que vive en un entorno inseguro, como lo registra la ENSU del INEGI, o bien, sufre para completar el gasto de la alimentación familiar.
Recordemos que, para empezar este año, la depresión representó una crisis de salud pública en México, afecta a más del 5% de la población adulta, con estimaciones que señalan hasta 3.6 millones de adultos con este trastorno. La prevalencia es más alta en mujeres y se reporta una alta incidencia en jóvenes (12%-40% con síntomas de ansiedad/depresión).
Hay que señalar que las mujeres son el parámetro de la situación familiar, por lo cual registran más depresión.
El estado actual de la economía global, las políticas del gobierno y los intereses son los principales factores para el aumento del costo de la vida en México para 2026, razones por las que 38% de los mexicanos consideraron que su nivel de vida disminuirá.
El estudio Costo de vida 2025, realizado por Ipsos (empresa de investigación de mercados), apunta que, el 18% de los encuestados dice que este año su nivel de vida disminuirá, el 20% cree que sus ingresos bajarán, mientras que 65% cree que los impuestos aumentarán. Para 76% de los mexicanos los precios en general se elevarán.
Ahora bien, en contraparte, el World Happiness Report 2026 colocó a México en el lugar 12 del ranking global de felicidad, con una calificación de 6.972 en evaluación de vida. El reporte ubica a Finlandia en la primera posición, seguida de Islandia y Dinamarca, mientras Costa Rica aparece en el cuarto sitio y marca la mejor posición histórica para un país de América Latina.
El estudio, elaborado con datos de Gallup y coordinado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford, mide la felicidad a partir de la Escalera de Cantril, una pregunta en la que las personas califican su vida del 0 al 10.
MÉXICO ENTRA AL TOP 15 DE FELICIDAD Y EL ESTUDIO EXPLICA LA CAUSA
De acuerdo con el World Happiness Report 2026, México forma parte del grupo de países con mayores niveles de felicidad en el mundo.
La explicación parece sencilla, la mayoría de los mexicanos es feliz no sólo por la economía, sus satisfactores son: lazos sociales fuertes y, actualmente, usa las redes sociodigitales, como herramienta de conexión, no sólo de consumo, de tal manera que ante la adversidad el saber que familiares y amigos gozan de salud y se encuentran bien, le da tranquilidad. Su entorno social impacta directamente en cómo se percibe la vida.
REDES SOCIALES Y JÓVENES, EN EL CENTRO DEL INFORME MUNDIAL SOBRE LA FELICIDAD 2026
El especialista de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Gerardo Leyva, considera que, el bienestar se vincula con la interacción social y la confianza.
La forma en que las personas se relacionan, y cada vez más, cómo lo hacen en entornos digitales, está en el centro del Informe Mundial de la Felicidad 2026. El análisis de este año pone especial atención en las y los jóvenes, su participación en la vida social y el impacto del uso de redes sociales en su bienestar.
“El informe de 2026 está enfocado en el tema de la relación con las redes sociales, su uso y el bienestar, particularmente en las personas jóvenes”, explica el doctor Gerardo Leyva, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana, en el marco del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra cada 20 de marzo.
En cuanto a los resultados más recientes del ranking, el Informe Mundial de la Felicidad 2026 confirma que México se mantiene entre los países con mayores niveles de bienestar a nivel global, aunque con un ligero ajuste en su posición. Tras haber alcanzado el décimo lugar en 2025, el país se ubica ahora alrededor del sitio 12, lo que refleja más una reconfiguración del ranking internacional que un deterioro interno.
Esta posición lo mantiene dentro del grupo de naciones con mejor evaluación de vida, impulsado en buena medida por la fortaleza de sus vínculos familiares y comunitarios, factores que el propio reporte identifica como centrales para explicar la felicidad.
MÉXICO: ESTABILIDAD EN EL RANKING
Leyva explicó que los niveles de felicidad en México se han mantenido relativamente estables en los últimos años, mientras que otros países han registrado descensos, lo que ha modificado las posiciones en el ranking internacional y permitió a nuestro país ubicarse en la décima posición en 2025.
El académico señala que varios países industrializados han perdido posiciones en los últimos años, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón e Italia, lo que ha influido en la reconfiguración del ranking global de felicidad. El reporte se construye a partir del promedio de tres años, lo que tiende a suavizar las variaciones.
“La felicidad es fundamentalmente algo que responde a la manera como nos vinculamos con los demás”, indica el académico, al destacar que la calidad de estas relaciones incide en la experiencia de vida.
Para el especialista, medir la felicidad no es un ejercicio anecdótico, sino una herramienta clave para la política pública.
“El bienestar radica en la gente. No se puede confiar únicamente en indicadores indirectos”, afirmó, al subrayar la necesidad de incorporar la experiencia de vida de las personas en la toma de decisiones.
El Reporte Mundial de la Felicidad 2026 reabre una discusión central: En un mundo atravesado por las redes sociales, la felicidad no sólo depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive, se convive y se construyen vínculos.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En el pueblo de México prevalece el sentimiento de ser feliz, aunque duela, al tener vínculos afectivos fuertes en la familia y amigos, las adversidades pasan a segundo plano: La inseguridad, el desempleo, los altos precios de los insumos básicos, se sobrepasan cuando la familia está unida, hay un plato en la mesa y se tiene un techo para dormir.
Se guarda la tristeza y se sonríe, difícilmente un mexicano reconoce la depresión.
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