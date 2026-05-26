Estabilidad laboral en tiempos de inseguridad

El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS * La cultura de trabajo evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país

J. ADALBERTO VILLASANA

Se padecen en México tiempos de inseguridad en muchos aspectos; en lo económico los trabajadores, incluso los de las nuevas generaciones, ahora prefieren un empleo estable, con salario promedio, que uno de riesgo con altos ingresos.

El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este tipo de trabajo garantiza por ley el acceso a seguridad social, ahorro para el retiro (Afore), fondo de vivienda (Infonavit) y prestaciones superiores a la ley.

Pero, a pesar de alcanzar máximos históricos en registros, el mercado laboral enfrenta desafíos. En la Ciudad de México y el resto del país, el incremento en los costos laborales (aportaciones a Afores, salario mínimo) ha hecho que la creación de nuevos empleos sea más cautelosa, provocando que muchos puestos se sigan generando en la informalidad.

La cultura laboral evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país.

En su trabajo: Gestión multigeneracional: expectativas, prioridades y retos en el entorno laboral; el Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad del Valle de México (UVM) revela que el 77% de los trabajadores en México prioriza la estabilidad laboral a largo plazo sobre el crecimiento rápido con riesgo, según último estudio.

Además, el 69% de los trabajadores en México elegiría pasión sobre salario: prefieren un sueldo promedio en algo que les guste que uno alto en algo que no.

Pero el 46% de los trabajadores reporta estrés continuo y 54% atiende asuntos laborales fuera de su horario, de manera tal que el ambiente laboral se convierte en una carrera de resistencia.

Aún así, siete de cada 10 valora la importancia de tener acceso a la seguridad social.

El 46% continuamente siente estrés a causa de su trabajo.

Chismes (73%), faltas de respeto (59%) y carga laboral desigual (58%) son las principales fricciones en el trabajo.

AMBIENTE LABORAL Y ESTABILIDAD

El análsis COP-UVM apunta que el incremento en la esperanza de vida y el envejecimiento demográfico global reconfigura la cultura y las relaciones laborales.

Al evaluar los atributos más apreciados de una empresa o institución se prioriza la estabilidad financiera (30%), seguida del prestigio o reputación (22%) y una cultura orientada al bienestar de los colaboradores (18%).

En cuanto a beneficios, los más atractivos son los días de vacaciones (48%), el seguro de gastos médicos mayores (48%) y el fondo de ahorro (46%). No obstante, la salud mental es una prioridad emergente para la juventud: 24% de los encuestados de 18 a 24.

La certeza laboral es un factor crítico: 77% prefiere un empleo con crecimiento profesional lento, pero con estabilidad a largo plazo, frente a 23% que optaría por un crecimiento acelerado a pesar del riesgo de despido.

El salario es importante, pero también otras consideraciones vinculadas a desarrollar un trabajo con gusto: 69% elegiría un salario promedio realizando actividades de su agrado, por encima de un sueldo superior en tareas que no le apasionan (31%).

El análisis por edad revela contrastes significativos: 31% de los más jóvenes prefiere el crecimiento rápido con riesgo de despido, postura que desciende a 18% en el segmento de 41 a 49 años y a 13% en el grupo de 50 a 57 años.

Una prestación indispensable es la seguridad social, ya que 28% preferiría un salario superior, aunque no tenga acceso a la seguridad social, pero 72% se inclina por tener un salario menor, siempre y cuando tenga seguridad social (seguro médico, Afore); también una buena parte está dispuesto a destinar una parte de su salario para contar con el servicio de salud (68%). Incluso al considerar prestaciones adicionales a las marcadas por la ley, a 48% le resulta valioso tener un seguro de gastos médicos privados y esto es atractivo para todas las edades, aunque a mayor edad es más relevante.

TRABAJO EN CASA O PRESENCIAL

Respecto al trabajo presencial o en casa, 70% se inclina por el modelo híbrido (algunos días en casa y otros en el lugar de trabajo), 20% prefiere el trabajo completamente remoto y 10% opta por la presencialidad.

Aunque el llamado home office genera agrado, 53% reporta mayor concentración en la oficina (sólo el grupo más joven de 18 a 24 años asegura concentrarse mejor trabajando desde casa, 60%); 54% se siente más productivo en la presencialidad, y 71% afirma que la comunicación con los colegas es mayor.

Entre las dificultades reportadas del trabajo remoto, destacan las distracciones en el hogar (48%), así como deficiencias en la coordinación con los colegas (35%), mala comunicación con los compañeros y fallas de conectividad (Internet) ambas con 34%.

En cuanto a la jornada laboral, 45% reporta laborar más de cinco días a la semana y 37% trabaja jornadas de 9 horas diarias o más.

El grupo de 18 a 24 años reporta la mayor carga semanal con 51% laborando seis o siete días. Por otro lado, el segmento de 33 a 40 años enfrenta las jornadas diarias más extendidas (41% trabaja más de nueve horas), mientras que los trabajadores de 58 años o más suelen apegarse a la jornada de ocho horas (60%).

Respecto al horario de comida, 42% cuenta con menos de 30 minutos para comer y 8% carece de un tiempo establecido para ello.

Los datos revelan una correlación entre la edad y la formalidad en el esquema de pago. En el grupo de 18 a 24 años, 51% recibe su sueldo mediante nómina formal, pero lidera la recepción de pagos en efectivo (41%), cifra mayor en comparación con el rango de 50 a 57 años, donde el efectivo representa sólo 12%.

En términos comparativos, un joven tiene 3.4 veces más probabilidades de recibir su salario en efectivo que un trabajador senior.

Por lo que respecta al clima laboral y tensiones intergeneracionales, la edad es un factor de fricción social: 44% se ha sentido excluido por su edad y 49% ha recibido bromas o comentarios burlones al respecto.

Cabe destacar una conducta ambivalente, ya que 35% de los encuestados admite haber realizado este tipo de comentarios hacia sus propios compañeros.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

En México, hay un gran reto en material laboral, porque mejorar los ambientes incrementa la productividad.

En la actualidad, en muchos casos se enfrentan desafíos de convivencia, por chismes y rumores, faltas de respeto, la carga laboral desigual, trato desigual o favoritismo y falta de reconocimiento, son las algunas de las anclas que hay que levantar para mejorar.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10