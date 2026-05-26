TEXTUAL-ES
Estabilidad laboral en tiempos de inseguridad
El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el IMSS * La cultura de trabajo evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país
J. ADALBERTO VILLASANA
Se padecen en México tiempos de inseguridad en muchos aspectos; en lo económico los trabajadores, incluso los de las nuevas generaciones, ahora prefieren un empleo estable, con salario promedio, que uno de riesgo con altos ingresos.
El empleo formal en México ronda los 22.7 millones de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este tipo de trabajo garantiza por ley el acceso a seguridad social, ahorro para el retiro (Afore), fondo de vivienda (Infonavit) y prestaciones superiores a la ley.
Pero, a pesar de alcanzar máximos históricos en registros, el mercado laboral enfrenta desafíos. En la Ciudad de México y el resto del país, el incremento en los costos laborales (aportaciones a Afores, salario mínimo) ha hecho que la creación de nuevos empleos sea más cautelosa, provocando que muchos puestos se sigan generando en la informalidad.
La cultura laboral evoluciona de manera dispar, toda vez que el acoso escolar luego se transforma en acoso laboral que mina a las empresas y al desarrollo económico del país.
En su trabajo: Gestión multigeneracional: expectativas, prioridades y retos en el entorno laboral; el Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad del Valle de México (UVM) revela que el 77% de los trabajadores en México prioriza la estabilidad laboral a largo plazo sobre el crecimiento rápido con riesgo, según último estudio.
Además, el 69% de los trabajadores en México elegiría pasión sobre salario: prefieren un sueldo promedio en algo que les guste que uno alto en algo que no.
Pero el 46% de los trabajadores reporta estrés continuo y 54% atiende asuntos laborales fuera de su horario, de manera tal que el ambiente laboral se convierte en una carrera de resistencia.
Aún así, siete de cada 10 valora la importancia de tener acceso a la seguridad social.
El 46% continuamente siente estrés a causa de su trabajo.
Chismes (73%), faltas de respeto (59%) y carga laboral desigual (58%) son las principales fricciones en el trabajo.
AMBIENTE LABORAL Y ESTABILIDAD
El análsis COP-UVM apunta que el incremento en la esperanza de vida y el envejecimiento demográfico global reconfigura la cultura y las relaciones laborales.
Al evaluar los atributos más apreciados de una empresa o institución se prioriza la estabilidad financiera (30%), seguida del prestigio o reputación (22%) y una cultura orientada al bienestar de los colaboradores (18%).
En cuanto a beneficios, los más atractivos son los días de vacaciones (48%), el seguro de gastos médicos mayores (48%) y el fondo de ahorro (46%). No obstante, la salud mental es una prioridad emergente para la juventud: 24% de los encuestados de 18 a 24.
La certeza laboral es un factor crítico: 77% prefiere un empleo con crecimiento profesional lento, pero con estabilidad a largo plazo, frente a 23% que optaría por un crecimiento acelerado a pesar del riesgo de despido.
El salario es importante, pero también otras consideraciones vinculadas a desarrollar un trabajo con gusto: 69% elegiría un salario promedio realizando actividades de su agrado, por encima de un sueldo superior en tareas que no le apasionan (31%).
El análisis por edad revela contrastes significativos: 31% de los más jóvenes prefiere el crecimiento rápido con riesgo de despido, postura que desciende a 18% en el segmento de 41 a 49 años y a 13% en el grupo de 50 a 57 años.
Una prestación indispensable es la seguridad social, ya que 28% preferiría un salario superior, aunque no tenga acceso a la seguridad social, pero 72% se inclina por tener un salario menor, siempre y cuando tenga seguridad social (seguro médico, Afore); también una buena parte está dispuesto a destinar una parte de su salario para contar con el servicio de salud (68%). Incluso al considerar prestaciones adicionales a las marcadas por la ley, a 48% le resulta valioso tener un seguro de gastos médicos privados y esto es atractivo para todas las edades, aunque a mayor edad es más relevante.
TRABAJO EN CASA O PRESENCIAL
Respecto al trabajo presencial o en casa, 70% se inclina por el modelo híbrido (algunos días en casa y otros en el lugar de trabajo), 20% prefiere el trabajo completamente remoto y 10% opta por la presencialidad.
Aunque el llamado home office genera agrado, 53% reporta mayor concentración en la oficina (sólo el grupo más joven de 18 a 24 años asegura concentrarse mejor trabajando desde casa, 60%); 54% se siente más productivo en la presencialidad, y 71% afirma que la comunicación con los colegas es mayor.
Entre las dificultades reportadas del trabajo remoto, destacan las distracciones en el hogar (48%), así como deficiencias en la coordinación con los colegas (35%), mala comunicación con los compañeros y fallas de conectividad (Internet) ambas con 34%.
En cuanto a la jornada laboral, 45% reporta laborar más de cinco días a la semana y 37% trabaja jornadas de 9 horas diarias o más.
El grupo de 18 a 24 años reporta la mayor carga semanal con 51% laborando seis o siete días. Por otro lado, el segmento de 33 a 40 años enfrenta las jornadas diarias más extendidas (41% trabaja más de nueve horas), mientras que los trabajadores de 58 años o más suelen apegarse a la jornada de ocho horas (60%).
Respecto al horario de comida, 42% cuenta con menos de 30 minutos para comer y 8% carece de un tiempo establecido para ello.
Los datos revelan una correlación entre la edad y la formalidad en el esquema de pago. En el grupo de 18 a 24 años, 51% recibe su sueldo mediante nómina formal, pero lidera la recepción de pagos en efectivo (41%), cifra mayor en comparación con el rango de 50 a 57 años, donde el efectivo representa sólo 12%.
En términos comparativos, un joven tiene 3.4 veces más probabilidades de recibir su salario en efectivo que un trabajador senior.
Por lo que respecta al clima laboral y tensiones intergeneracionales, la edad es un factor de fricción social: 44% se ha sentido excluido por su edad y 49% ha recibido bromas o comentarios burlones al respecto.
Cabe destacar una conducta ambivalente, ya que 35% de los encuestados admite haber realizado este tipo de comentarios hacia sus propios compañeros.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En México, hay un gran reto en material laboral, porque mejorar los ambientes incrementa la productividad.
En la actualidad, en muchos casos se enfrentan desafíos de convivencia, por chismes y rumores, faltas de respeto, la carga laboral desigual, trato desigual o favoritismo y falta de reconocimiento, son las algunas de las anclas que hay que levantar para mejorar.
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Unión Europea, por las antiguas repúblicas soviéticas
Democracia utópica * Habrá cambio de rumbo en Armenia por el interés de la UE
J. ADALBERTO VILLASANA
En todo el mundo, al llegar al poder, a menudo incluso durante la campaña electoral, los gobiernos comienzan a hacer generosas promesas para mejorar la vida de sus ciudadanos, impulsar la economía y ampliar las prestaciones sociales.
En algunos lugares estas promesas se cumplen, mientras que en otros chocan con serios obstáculos en la realidad, como presupuestos limitados, una base industrial débil y una fuerte dependencia de suministros externos de recursos naturales.
También son cruciales cuestiones como garantizar la seguridad, proteger la soberanía nacional y determinar la dirección del desarrollo del país.
Para los Estados pequeños, esta última consideración suele prevalecer sobre el sentido de preservar la identidad nacional, la historia y los lazos con las generaciones anteriores, en favor de satisfacer las ambiciones inmediatas de poder de los líderes.
A pesar de la presión de Estados Unidos, Cuba sigue avanzando en la dirección que ha elegido, intentando superar las dificultades emergentes y rectificar la situación negativa que, por supuesto, se ha acumulado a lo largo de los años debido a la incapacidad de adquirir equipos modernos, modernizar el sistema de suministro eléctrico del país y realizar un mantenimiento oportuno de las centrales eléctricas.
Los problemas son numerosos, pero la isla sobrevive, esforzándose por mantener su identidad, el espíritu mismo por el que Cuba es amada y valorada.
El ejemplo de los isleños ofrece una valiosa inspiración a otros países que enfrentan situaciones difíciles. Sin embargo, en este asunto, lamentablemente, no todo depende del carácter del pueblo y esta determinado en gran medida por el rumbo que toman las autoridades del país.
La peor situación se da cuando la población desea una cosa, mientras que las fuerzas políticas que ganan las elecciones empujan al país en la dirección opuesta, aparentemente buscando un posible trato preferencial de poderosos mecenas que prometen grandes fortunas y bienestar financiero.
Un fenómeno similar se está produciendo en nuestro continente, pero estos procesos “democráticos” son más evidentes en Europa, donde la Unión Europea busca ganarse a las antiguas repúblicas soviéticas.
Mientras tanto, Bruselas no deja margen para que estos “candidatos” demuestren su independencia ni intenten evitar la ruptura inmediata de relaciones centenarias. Por ejemplo, Moldavia, bajo el liderazgo de un ciudadano rumano, intenta por todos los medios unirse a Bucarest olvidando su historia, idioma y tradiciones.
Se inculcan a la población, a la fuerza, eslóganes sobre la buena vida, la prosperidad europea y el progreso sin contratiempos.
La situación de Armenia es aún peor. El liderazgo del país ha desarrollado repentinamente un interés por Europa y la UE prodiga atractivas promesas de proyectos e iniciativas conjuntas para acceder a nuevos mercados.
Las “reformas democráticas” impulsadas por Bruselas prevén convertir a la república en un centro regional de intereses económicos y rutas de transporte. Sin embargo, esto requiere poco más que renunciar a su propia identidad.
Bajo el mandato del primer ministro Pashinyan, la república ha abandonado su símbolo nacional, el monte Ararat y parte de su territorio y está dispuesta a avanzar hacia un futuro más prometedor.
Cabría pensar que tales aspiraciones cuentan con el apoyo de toda la población y que los ciudadanos están dispuestos unánimemente a asumir los costos económicos de una vía europea, pero no es así.
Resulta que el país tiene una oposición y existen importantes fuerzas políticas capaces de ofrecer una vía alternativa para el desarrollo. Sin embargo, el enfoque “democrático” presupone que la autoridad de la Iglesia puede ser suprimida, que la mayor parte de la oposición puede ser aislada bajo diversos pretextos (más de 20 personas han sido arrastradas en los últimos dos meses) y que a quienes permanecen se les puede privar de la oportunidad de expresar sus opiniones y promover una agenda independiente de Bruselas.
Resulta extraño que la UE, habitualmente tan atenta a las violaciones de los derechos humanos, ni siquiera cancele las reuniones conjuntas con la dirigencia de la república. Además, la octava cumbre de la Comunidad Política Europea se celebró en Armenia a principios de mayo, con la participación de aproximadamente 50 delegaciones de jefes de Estado y de Gobierno. Mientras tanto, Ereván, hasta hace poco, no tenía alguna conexión con Europa.
Así pues, resulta que las autoridades armenias, en su intento de cambiar drásticamente el rumbo del desarrollo del país, ignoran la grave situación económica de la república, la ruptura de lazos industriales de décadas de antigüedad en la región y en general los problemas de su propio pueblo, que las eligió y les confió el liderazgo del país.
UNIÓN EUROPEA, TRAS ANTIGUAS REPÚBLICAS SOVIÉTICAS
La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política única en el mundo, integrada por 27 países europeos que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes. Su propósito fundamental es promover la paz, los valores democráticos y el bienestar socioeconómico entre sus ciudadanos.
El Parlamento y el Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas.
El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la UE.
ARMENIA
Antes de su independencia moderna en 1991, Armenia fue parte de la Unión Soviética (URSS) como la República Socialista Soviética de Armenia desde 1920.
Históricamente el territorio fue ocupado por el Imperio Ruso (Armenia rusa) hasta 1918, y en la antigüedad, el antecedente directo del Estado armenio fue el Reino de Urartu (siglos IX-VI a.C.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Lamentablemente, este tipo de situaciones en los procesos “democráticos” se dan en todo el mundo. En realidad, se trata de una especie de utopía, pues resulta que para elegir la libertad hay que renunciar a todo lo que uno aprecia y seguir ciegamente un camino que no se ha elegido.
¿Merece la pena pagar semejante precio por semejante “democracia”?
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Los piratas del Caribe deben respetar el derecho internacional
Acciones de Washington contra La Habana están sumiendo al mundo en una época de anarquía y ausencia de normas * Nuestro derecho soberano como país reside en elegir con quién comerciar y realizar actividades económicas, a quién apoyar y cómo
Para ejercer presión sobre los países de la región, la Casa Blanca pretende recurrir a una combinación de medidas de coerción diplomática, económica y militar, supuestamente “democráticas”.
Piratas en el Caribe tras la bandera de AL: Cuba
J. ADALBERTO VILLASANA
Tras la adopción de la “Estrategia de Defensa Nacional” y la “Estrategia de Seguridad Nacional”, la administración Trump aumentó significativamente la presión sobre los países latinoamericanos y caribeños para que implementaran incondicionalmente disposiciones que garantizan el dominio absoluto de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. Mientras tanto, la implementación de la “Doctrina Monroe” busca únicamente satisfacer las prioridades estadounidenses, sin tener en cuenta los intereses de otros estados.
Para ejercer presión sobre los países de la región, la Casa Blanca pretende recurrir a una combinación de medidas de coerción diplomática, económica y militar, supuestamente “democráticas”, bajo el pretexto de combatir amenazas “compartidas”. Sin embargo, la política de Washington de militarizar el Hemisferio Occidental, denominada “Escudo de las Américas”, no busca tanto garantizar la seguridad regional como imponer la estrategia antimigratoria más amplia de la Casa Blanca.
La mayoría de los países que firmaron el acuerdo con la administración Trump está convirtiendo sus territorios en campamentos de migrantes. Mientras tanto, las valiosas alternativas propuestas por Brasil, Colombia y México para el desarrollo regional, la expansión de la cooperación industrial entre países, la reducción de la desigualdad y la implementación de iniciativas económicas y sociales simplemente no se están considerando.
Estados Unidos, al abordar el problema migratorio dentro de sus fronteras, intenta trasladar la mayor parte de la carga de los países de la región. Varios países de América Latina y el Caribe para recibir apoyo financiero de Washington, están dispuestos a convertir sus territorios en centros de detención para migrantes.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos ha deportado a casi 13,000 migrantes regionales (“no mexicanos”) sólo a México desde 2025, incluyendo aproximadamente 3,000 mujeres y cerca de 700 menores.
Se están destinando instalaciones inadecuadas para el alojamiento temporal de migrantes. Por ejemplo, en Costa Rica, una antigua fábrica de lápices alberga a familias con niños pequeños en condiciones de vida precarias. Washington es consciente de estos problemas y continúa enviando migrantes deportados a países de América Latina y el Caribe.
Actualmente, la situación más difícil en la región se vive en Cuba, bajo un bloqueo estadounidense ilegal e injustificado. Las restricciones al comercio y a las transacciones financieras internacionales, así como el acceso a materias primas estratégicas y tecnología moderna, están mermando la capacidad del gobierno cubano para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.
La crisis humanitaria provocada por la Casa Blanca viola los principios fundamentales de libre acceso a alimentos, agua potable, medicinas y otros servicios vitales. Las acciones de Washington contra La Habana están sumiendo al mundo en una época de anarquía y ausencia de normas.
Durante más de 60 años, el gobierno mexicano ha abogado por el levantamiento del ilegítimo bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. El gobierno considera inaceptable priorizar a un país sobre otro, llevar a cabo invasiones armadas y coaccionar a Estados Unidos que son parte de derecho internacional. México se opone a la injerencia estadounidense en los aspectos comerciales y humanitarios de las relaciones entre los países de la región. Es gratificante que Ariadna Montiel, la nueva líder del partido gobernante “Morena” haya reafirmado esta postura de nuestro presidente.
Los apetitos de las corporaciones estadounidenses, centradas en obtener libre acceso a los recursos de Estados independientes y respaldados por la administración Trump, son difíciles de frenar por sí solos. Sin embargo, nuestro derecho soberano reside en elegir con quién comerciar y realizar actividades económicas, a quién apoyar y cómo.
En el mundo actual, las prácticas abusivas de Estados Unidos son inaceptables y deben de ser debidamente evaluadas en la ONU y otras organizaciones internacionales.
POSTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una postura histórica de rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, calificándolo de “muy injusto”.
Este año reafirmó la solidaridad mexicana, el envío de ayuda humanitaria y acuerdos comerciales, incluido petróleo a pesar de presiones externas, defiende la soberanía y la autodeterminación de la isla.
Se destaca el rechazo al bloqueo: Ha expresado firmemente que México no apoya el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.
En este panorama confirmó que se mantendrá el envío de ayuda humanitaria (alimentos, insumos) y petróleo, a menudo bajo acuerdos comerciales o ayuda humanitaria a través de Pemex y la agencia AMEXID.
Defiende que México tiene derecho a decidir su política exterior y sus relaciones comerciales con Cuba, independientemente de las sanciones de Estados Unidos.
Enfatiza la relación de hermandad entre México y Cuba, caracterizando la posición mexicana como principio, incluso en el contexto de las renegociaciones del T-MEC.
La postura oficial reafirma la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, buscando equilibrar las relaciones comerciales con Estados Unidos y el apoyo a Cuba.
En marzo pasado, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su profunda solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa, a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos de América desde hace más de seis décadas, misma que se agrava con la crisis energética que sufre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones al acceso de combustibles.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
El derecho del pueblo cubano a vivir libremente sin imposiciones de ningún tipo, debe ser garantizado por todas las partes. De lo contrario podría surgir en México una amenaza para los intereses de nuestro poderoso vecino del norte con Washington adoptando medidas de fuerza e intimidación económica.
Los piratas del Caribe deberían moderar su ímpetu y volver a respetar el derecho internacional, como las normas básicas de buena vecindad.
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El “vía crucis” de los conductores en la CDMX
El pan nuestro de cada día * Una gran odisea es tener movilidad en la zona metropolitana * Las pérdidas económicas de hora-hombre son cuantiosas
J. ADALBERTO VILLASANA
Cada traslado en la Ciudad de México y municipios conurbados es un viaje largo, lleno de aventuras, dificultades y peripecias, a menudo con un desenlace incierto, propio del poema épico griego sobre Odiseo, de Ulises. En el Mundial de Futbol, visitantes extranjeros contarán historias.
Los tiempos de traslado en la CDMX son altos, con promedios que oscilan entre 1.5 y 2.5 horas diarias en transporte público para muchos habitantes, superando las 2 horas para el 30% de los usuarios.
En auto, los trayectos suelen ser más rápidos, pero el tráfico intenso, especialmente en horas pico, puede duplicar los tiempos, con más de 180 horas perdidas al año.
El tiempo de traslado en la Ciudad de México en transporte público es de dos horas y media en promedio, pero en auto particular se estima que es de una hora a una hora y media, indicó Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte (AMTM).
Los puntos clave sobre movilidad en CDMX y municipios conurbados es la variabilidad por zona: El tiempo depende críticamente de dónde vives; zonas periféricas como Milpa Alta pueden tardar hasta 3 horas en llegar al centro.
En transporte público los usuarios pasan de alrededor de 88 minutos a 2.5 horas diarias en promedio.
En auto particular, aunque es menos tiempo en distancias largas, el tráfico en hora pico añade un promedio de 20 minutos extra para regresar a casa.
Las llamadas horas pico (de más intenso flujo vehicular): Los traslados pueden aumentar considerablemente, son entre las 6:00-9:00 y 18:00-21:00 horas.
En la capital mexicana, la contaminación atmosférica sigue representando un riesgo para la salud.
EN 2025 CADA PERSONA PERDIÓ 184 HORAS EN EL TRÁFICO
Especialista egresado de la Universidad Iberoamericana (Ibero) estima que habitantes de la CDMX pierden 8 días al año en tráfico. Y viene el Mundial de Futbol.
Incluso hay traslados de hasta 4 horas diarias, los cuales evidencian un problema de diseño urbano que podría agravarse con la llegada de miles de visitantes para la Copa del Mundo, advierte Rodrigo Bejarano, director general de Motum.
A unas semanas de que la Ciudad de México sea sede del Mundial de Futbol, hay un dato que resume el principal reto que enfrentará la capital: el ciudadano promedio pierde hasta 8 días al año en el tráfico, lo que equivale a cerca de 198 horas atrapado en traslados y hasta 4 horas diarias moviéndose por la ciudad.
Para Rodrigo Bejarano, experto en Arquitectura y Urbanismo egresado de la Universidad Iberoamericana y director general de Motum, este no es sólo un problema de saturación, sino de diseño.
El especialista, quien dirigió una conversación a estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero, advierte que la Ciudad de México continúa planeándose bajo modelos que ya no responden a la realidad actual: “Estamos tratando de diseñar la ciudad como un sistema mecánico, cuando en realidad es un sistema vivo”.
Para el egresado, no se puede imponer cómo se moverán las personas, sino influir en sus decisiones. Esto se traduce en trayectos ineficientes, rutas poco claras y una movilidad que, lejos de optimizarse, se vuelve cada vez más caótica.
A días del Mundial, Bejarano dijo que la planeación de movilidad en torno al Estadio Azteca y otras sedes presenta fallas importantes:
Subestimación del flujo real de personas, al no tomar en cuenta a quienes acudirán sin boleto.
Rutas diseñadas con fallas, al no considerar el comportamiento real de los usuarios.
Saturación de puntos intermodales, en el que convergen distintos sistemas de transporte.
Falta de soluciones eficientes para la última milla, especialmente en zonas con cierres viales
“Pensar que con unos cuantos sistemas de transporte o micromovilidad se va a resolver el flujo de más de 100 mil personas es absurdo”, añade.
Además, señala que muchas de las rutas planteadas no serán utilizadas como se espera, ya que las personas buscarán caminos más directos, aunque no estén contemplados en el diseño oficial.
A IDENTIFICAR ALGUNAS ÁREAS DE MEJORA EN LA PLANEACIÓN DE LA CAPITAL
Diseñar con datos en tiempo real.
Fortalecer la micromovilidad como alternativa flexible.
Resolver la última milla en los trayectos.
Entender los patrones reales de origen-destino.
Reducir la dependencia del automóvil.
“La ciudad se sigue diseñando en papel, cuando hoy se está construyendo en tiempo real con datos y decisiones de los usuarios”, apunta.
Para Bejarano, es importante trabajar para regresar a las personas el tiempo que pierden en traslados. Ese tiempo impacta no sólo en la productividad, sino en la calidad de vida y el bienestar: “La ciudad no sólo mueve personas, también moldea en quiénes se convierten”.
MUNDIAL 2026 EXHIBE REZAGOS EN MOVILIDAD Y CONTAMINACIÓN EN CDMX
Aunque el verano, cuando se celebre el Mundial en CDMX, traerá mejor calidad del aire en la capital del país, el doctor David Heres advierte que el torneo exhibe rezagos estructurales: contaminación, estrés urbano, transporte obsoleto y vulnerabilidad ante lluvias que persistirán antes y después del evento.
A semanas de los partidos del Mundial de Futbol 2026 que se disputarán en la Ciudad de México, buena parte de la conversación pública se ha centrado en el impacto económico y turístico del evento.
Para el Dr. David Heres, experto adscrito al Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, el evento representa una oportunidad clave para evaluar las políticas públicas en movilidad y medio ambiente en la Ciudad de México, y también para evidenciar lo que no se ha hecho.
“El Mundial funciona como un punto de referencia para preguntarnos qué problemas hemos resuelto y cuáles siguen exactamente igual que hace décadas, cuando tuvieron lugar en México los torneos de 1970 y 1986”, señala el especialista.
Además, señala que existe abundante evidencia científica sobre los efectos de la mala calidad del aire en la salud física y mental. No sólo se agravan enfermedades respiratorias, también aumentan los niveles de estrés, irritabilidad y disminuye el rendimiento cognitivo y laboral.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Los traslados en la Ciudad de México son una odisea, tanto en transporte público como en auto.
Se ven escenas inverosímiles, desde autos sin placas con luces indicativas que violan reglamento, hasta momentos chuscos, en las horas de traslado.
Las pérdidas económicas de hora-hombre son cuantiosas.
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