El “vía crucis” de los conductores en la CDMX

El pan nuestro de cada día * Una gran odisea es tener movilidad en la zona metropolitana * Las pérdidas económicas de hora-hombre son cuantiosas

J. ADALBERTO VILLASANA

Cada traslado en la Ciudad de México y municipios conurbados es un viaje largo, lleno de aventuras, dificultades y peripecias, a menudo con un desenlace incierto, propio del poema épico griego sobre Odiseo, de Ulises. En el Mundial de Futbol, visitantes extranjeros contarán historias.

Los tiempos de traslado en la CDMX son altos, con promedios que oscilan entre 1.5 y 2.5 horas diarias en transporte público para muchos habitantes, superando las 2 horas para el 30% de los usuarios.

En auto, los trayectos suelen ser más rápidos, pero el tráfico intenso, especialmente en horas pico, puede duplicar los tiempos, con más de 180 horas perdidas al año.

El tiempo de traslado en la Ciudad de México en transporte público es de dos horas y media en promedio, pero en auto particular se estima que es de una hora a una hora y media, indicó Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte (AMTM).

Los puntos clave sobre movilidad en CDMX y municipios conurbados es la variabilidad por zona: El tiempo depende críticamente de dónde vives; zonas periféricas como Milpa Alta pueden tardar hasta 3 horas en llegar al centro.

En transporte público los usuarios pasan de alrededor de 88 minutos a 2.5 horas diarias en promedio.

En auto particular, aunque es menos tiempo en distancias largas, el tráfico en hora pico añade un promedio de 20 minutos extra para regresar a casa.

Las llamadas horas pico (de más intenso flujo vehicular): Los traslados pueden aumentar considerablemente, son entre las 6:00-9:00 y 18:00-21:00 horas.

En la capital mexicana, la contaminación atmosférica sigue representando un riesgo para la salud.

EN 2025 CADA PERSONA PERDIÓ 184 HORAS EN EL TRÁFICO

Especialista egresado de la Universidad Iberoamericana (Ibero) estima que habitantes de la CDMX pierden 8 días al año en tráfico. Y viene el Mundial de Futbol.

Incluso hay traslados de hasta 4 horas diarias, los cuales evidencian un problema de diseño urbano que podría agravarse con la llegada de miles de visitantes para la Copa del Mundo, advierte Rodrigo Bejarano, director general de Motum.

A unas semanas de que la Ciudad de México sea sede del Mundial de Futbol, hay un dato que resume el principal reto que enfrentará la capital: el ciudadano promedio pierde hasta 8 días al año en el tráfico, lo que equivale a cerca de 198 horas atrapado en traslados y hasta 4 horas diarias moviéndose por la ciudad.

Para Rodrigo Bejarano, experto en Arquitectura y Urbanismo egresado de la Universidad Iberoamericana y director general de Motum, este no es sólo un problema de saturación, sino de diseño.

El especialista, quien dirigió una conversación a estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Ibero, advierte que la Ciudad de México continúa planeándose bajo modelos que ya no responden a la realidad actual: “Estamos tratando de diseñar la ciudad como un sistema mecánico, cuando en realidad es un sistema vivo”.

Para el egresado, no se puede imponer cómo se moverán las personas, sino influir en sus decisiones. Esto se traduce en trayectos ineficientes, rutas poco claras y una movilidad que, lejos de optimizarse, se vuelve cada vez más caótica.

A días del Mundial, Bejarano dijo que la planeación de movilidad en torno al Estadio Azteca y otras sedes presenta fallas importantes:

Subestimación del flujo real de personas, al no tomar en cuenta a quienes acudirán sin boleto.

Rutas diseñadas con fallas, al no considerar el comportamiento real de los usuarios.

Saturación de puntos intermodales, en el que convergen distintos sistemas de transporte.

Falta de soluciones eficientes para la última milla, especialmente en zonas con cierres viales

“Pensar que con unos cuantos sistemas de transporte o micromovilidad se va a resolver el flujo de más de 100 mil personas es absurdo”, añade.

Además, señala que muchas de las rutas planteadas no serán utilizadas como se espera, ya que las personas buscarán caminos más directos, aunque no estén contemplados en el diseño oficial.

A IDENTIFICAR ALGUNAS ÁREAS DE MEJORA EN LA PLANEACIÓN DE LA CAPITAL

Diseñar con datos en tiempo real.

Fortalecer la micromovilidad como alternativa flexible.

Resolver la última milla en los trayectos.

Entender los patrones reales de origen-destino.

Reducir la dependencia del automóvil.

“La ciudad se sigue diseñando en papel, cuando hoy se está construyendo en tiempo real con datos y decisiones de los usuarios”, apunta.

Para Bejarano, es importante trabajar para regresar a las personas el tiempo que pierden en traslados. Ese tiempo impacta no sólo en la productividad, sino en la calidad de vida y el bienestar: “La ciudad no sólo mueve personas, también moldea en quiénes se convierten”.

MUNDIAL 2026 EXHIBE REZAGOS EN MOVILIDAD Y CONTAMINACIÓN EN CDMX

Aunque el verano, cuando se celebre el Mundial en CDMX, traerá mejor calidad del aire en la capital del país, el doctor David Heres advierte que el torneo exhibe rezagos estructurales: contaminación, estrés urbano, transporte obsoleto y vulnerabilidad ante lluvias que persistirán antes y después del evento.

A semanas de los partidos del Mundial de Futbol 2026 que se disputarán en la Ciudad de México, buena parte de la conversación pública se ha centrado en el impacto económico y turístico del evento.

Para el Dr. David Heres, experto adscrito al Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, el evento representa una oportunidad clave para evaluar las políticas públicas en movilidad y medio ambiente en la Ciudad de México, y también para evidenciar lo que no se ha hecho.

“El Mundial funciona como un punto de referencia para preguntarnos qué problemas hemos resuelto y cuáles siguen exactamente igual que hace décadas, cuando tuvieron lugar en México los torneos de 1970 y 1986”, señala el especialista.

Además, señala que existe abundante evidencia científica sobre los efectos de la mala calidad del aire en la salud física y mental. No sólo se agravan enfermedades respiratorias, también aumentan los niveles de estrés, irritabilidad y disminuye el rendimiento cognitivo y laboral.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Los traslados en la Ciudad de México son una odisea, tanto en transporte público como en auto.

Se ven escenas inverosímiles, desde autos sin placas con luces indicativas que violan reglamento, hasta momentos chuscos, en las horas de traslado.

Las pérdidas económicas de hora-hombre son cuantiosas.

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