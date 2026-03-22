¡De locura la gira Power Up de AC/DC!

La banda de rock and roll más grande del mundo hará explotar de éxtasis musical el GNP Seguros * Realizará tres magistrales conciertos los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026

ERIC GARCÍA

AC/DC, la legendaria banda con millones de discos vendidos, emociona a millones de fans por su esperada gira Power Up en suelo azteca.

El tour Power Up, nombre de su más reciente álbum de estudio, el cual alcanzó el puesto #1 en 21 países, hará las delicias de sus fans en Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

La banda se presentará en algunos de los estadios más grandes de todo el continente.

Realizará tres magistrales conciertos en el estadio GNP Seguros los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026.

UNA BANDA ROCKERA MUY INFLUYENTE

AC/DC dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia.

Son una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Su LP, Back In Black, es catalogado como el “álbum más vendido de cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido de cualquier artista”, con ventas globales que superan los 50 millones y contando.

AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003.

Pese al paso del tiempo, la banda sigue llenando estadios en varios continentes, vendiendo millones de discos anualmente y generando miles de millones de streams.

Para honrar su largo reinado como la banda de rock and roll más grande del mundo, AC/DC -con Angus Young en la guitarra principal, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney- está de vuelta para tocar ante su legión de dedicados fans, que crece año tras año.

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