ESPECTÁCULOS
¡De locura la gira Power Up de AC/DC!
La banda de rock and roll más grande del mundo hará explotar de éxtasis musical el GNP Seguros * Realizará tres magistrales conciertos los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026
ERIC GARCÍA
AC/DC, la legendaria banda con millones de discos vendidos, emociona a millones de fans por su esperada gira Power Up en suelo azteca.
El tour Power Up, nombre de su más reciente álbum de estudio, el cual alcanzó el puesto #1 en 21 países, hará las delicias de sus fans en Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.
La banda se presentará en algunos de los estadios más grandes de todo el continente.
Realizará tres magistrales conciertos en el estadio GNP Seguros los días 7, 11 y 15 de abril de este 2026.
UNA BANDA ROCKERA MUY INFLUYENTE
AC/DC dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia.
Son una de las bandas de rock más influyentes de la historia, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.
Su LP, Back In Black, es catalogado como el “álbum más vendido de cualquier banda” y el “tercer álbum más vendido de cualquier artista”, con ventas globales que superan los 50 millones y contando.
AC/DC fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll® en 2003.
Pese al paso del tiempo, la banda sigue llenando estadios en varios continentes, vendiendo millones de discos anualmente y generando miles de millones de streams.
Para honrar su largo reinado como la banda de rock and roll más grande del mundo, AC/DC -con Angus Young en la guitarra principal, el vocalista Brian Johnson, el guitarrista rítmico Stevie Young, el baterista Matt Laug y el bajista Chris Chaney- está de vuelta para tocar ante su legión de dedicados fans, que crece año tras año.
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ESPECTÁCULOS
¡Todo listo para el festival musical más esperado de México!
El Vive Latino 2026 se celebrará el 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros * Participarán más de 60 bandas, encabezadas por Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill y Los Fabulosos Cadillacs * Se suman Amanda Miguel, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares
ERIC GARCÍA
El Festival Vive Latino 2026, uno de los encuentros musicales más importantes de América Latina, regresa con una nueva edición que reunirá a decenas de artistas nacionales e internacionales durante dos días en la Ciudad de México.
La edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se celebrará el sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto que desde hace años se ha convertido en la sede habitual del evento.
Miles de fanáticos se darán cita para disfrutar de una programación que mezcla rock, pop, rap, música alternativa y propuestas emergentes del continente.
Entre los nombres más destacados del lineup figuran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Cypress Hill, John Fogerty, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, Enanitos Verdes, Enjambre, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Dread Mar-I, Banda Machos y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros.
Además de los conciertos, el Vive Latino ofrecerá actividades culturales y de entretenimiento, como espacios de comedia, lucha libre, proyecciones y experiencias interactivas. Contará con cinco escenarios principales, además de áreas especiales como la Carpa Intolerante y la Carpa Little Caesars.
El cuadrilátero del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá al festival con gladiadores como Soberano, Templario, Kemonito y Máscara Dorada.
También regresará la Casa Comedy, con presentaciones de standuperos como Daniel Sosa, Alexa Zuart, Gianni Pex, Isabel Fernández y Rulo Matías. Mercadillo y zona de ONGs
El Mercadillo Vive Latino reunirá proyectos de diseño, arte, moda y música independiente. Además, el festival contará con una zona dedicada a organizaciones sociales y ambientales para promover distintas causas entre los asistentes.
PAULINA RUBIO, DANNA, AMANDA MIGUEL, EMMANUEL Y MIJARES SE SUMAN AL VL 2026
A tan sólo unos días de que se lleve a cabo el festival musical Vive Latino 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, los organizadores del evento dieron a conocer que Amanda Miguel, Dr. Shenka, Paulina Rubio, Danna, Emmanuel y Mijares se presentarán en uno de los escenarios, el próximo 15 de marzo.
Los organizadores destacaron la presencia de la cantante argentina Amanda Miguel, reconocida por su voz característica en la balada hispana, mientras que el vocalista de la banda Panteón Rococó, Dr. Shenka aportará la energía que lo distingue como referente del rock y el ska mexicano.
El dúo Emmanuel-Mijares promete revivir clásicos del pop en español con espectáculos reconocidos por su teatralidad y repertorios que han acompañado a diversas generaciones.
Danna, representante del pop actual que suma una puesta en escena dinámica e interactiva. Por último, Paulina Rubio, ofrecerá una actuación que reafirmará su estatus como figura esencial del género.
Así que todo está listo para disfrutar el festival musical más esperado del año.
ESPECTÁCULOS
Sergio Mayer, genio y figura…
Escándalo por darle más importancia a su interés personal que su labor legislativa * Es de sabios cambiar de opinión: el actor se arrepiente de pedir licencia en el Congreso * Morena le suspende sus derechos políticos al famoso actor y productor
EL TOPO
Es de sabios cambiar de opinión y el diputado federal Sergio Mayer señala que está arrepentido de entrar a La Casa de los Famosos de la cadena Telemundo en Estados Unidos.
La estancia de Mayer dentro de “La casa” Telemundo no está siendo como lo pensó.
Así lo confesó dentro del reality después de varios episodios violentos protagonizados por diversos integrantes, incluso el diputado federal ya se arrepintió de haber dejado su trabajo en el Congreso para entrar al proyecto de televisión.
Mientras eso pasa en el reality de Telemundo, Morena ya suspendió los derechos políticos de Mayer.
Y es que la Comisión de Honestidad del partido Morena señala que el que Mayer haya pedido licencia como diputado federal para entrar a “La casa” generó un “impacto negativo a la imagen del movimiento”.
El famoso actor, quien ya estuvo antes en este formato del reality en la primera edición en México y en el pasado en “Big Brother”, confiesa que estaba arrepentido de haber pedido permiso en su trabajo como diputado para ingresar a “La casa”, donde se le ha ofrecido contenido de baja calidad al público.
El también productor, de 59 años de edad, ya hizo un llamado para frenar la violencia que se ha dado dentro del programa.
“Esto se está desbordando, a mí en lo personal, haber dejado mi trabajo, el Congreso, para … y poder decir que yo dejé, y no por mí, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que esto es un concepto maravilloso, y la gente no tiene por qué estar tragando, les estamos dando de tragar basura, y utilizo el término tragar porque se lo estamos embutiendo”, añade.
El también actor y productor les recordó que no es la casa de nadie, que sólo son invitados, e hizo un llamado para reflexionar sobre las discusiones que se han salido de control.
“Nos estamos confundiendo, esta no es nuestra casa, de ninguno, es lo que quiero platicar, acá estamos de invitados, y si le vamos a faltar el respeto a una casa a donde nos invitan; yo no sé los demás”, agrega.
Cabe señalar que Laura Zapata, Lupita Jones, el cantante Eduardo Antonio y el influencer Kunno son algunos de los integrantes de la edición 2026.
ESPECTÁCULOS
‘El Malo del Bronx’ ya está en el Cielo
Wille Colón, un ícono de la salsa, fallece a los 75 años de edad * Su obra llevó las historias de la calle latina de Nueva York a la memoria musical de varias generaciones
ERIC GARCÍA
¿Quién no ha escuchado la canción de Simón, “El gran varón”?, uno de los grandes hits de Willie Colón, un ícono de la salsa, quien pierde la vida a los 75 años de edad.
Dio voz al que murió en la sala de un hospital, en el verano del 86. A ese que enfermó de una extraña enfermedad y nadie lloró.
Cantó igual a aquella que no tenía talento, pero era tan buena moza, con buen cuerpo, mírala, mírala, muy poderosa en televisión.
Y junto a Rubén Blades contó, en tres perfectos actos, la historia de un matón de esquina que, sorpresas que da la vida, murió en una calle cualquiera, lejos del ‘tumbao’ con el que un día lo vieron pasar.
Así fue Willie Colón, un narrador de historias de los parias. Desde el South Bronx, en Nueva York, los hizo protagonistas e inmortalizó sus historias hasta volverlas parte de la memoria colectiva global.
Colón tuvo la dicha de fallecer en paz rodeado de sus seres queridos y su familia agradeció las muestras de apoyo.
Unas horas antes de su partida, Blades había informado que Colón se encontraba hospitalizado en Nueva York tras ser trasladado de urgencia por un aparente problema respiratorio.
“Le envío mis deseos de una pronta recuperación”, escribió entonces, al sumarse a las muestras de apoyo dirigidas a quien fue su colaborador y amigo de décadas.
Dijo que más adelante, “con calma”, escribirá sobre su legado, que calificó como vital para la música.
William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950 en el South Bronx, Nueva York, hijo de padres puertorriqueños.
Le decían “El Malo del Bronx” por la dureza que proyectaba desde joven en las calles donde creció, una imagen que convirtió en identidad artística y que quedó sellada con “El malo” (1967), su álbum debut junto a Héctor Lavoe.
En su etapa como intérprete, Colón grabó “El gran varón”, escrita por Omar Alfanno, y “Talento de televisión”, que alcanzaron amplia difusión en América Latina y entre el público hispano en EU, consolidando su voz como una de las más reconocibles del género.
EMBLEMÁTICO MÚSICO
Willie Colón fue un emblemático trombonista, compositor e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’.
Tras conocerse la noticia, la reacción de los admiradores de Colón, exintegrante de las legendarias Estrellas de Fania, y de los amantes de la salsa no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y condolencias a la familia.
Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.
Descanse en paz Willie Colón, “El gran varón”.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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