EL ÁGORA
Nada detiene al nuevo imperialismo
¿Cuál soberanía? * En la realidad los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El proyecto político de la autodenominada 4T tiene un manejo a conveniencia del concepto de soberanía.
Imbuido en el populismo setentero de la época echeverrista, un falso nacionalismo se lleva hasta extremos chauvinistas y patrioteros para justificar su modelo social cerrado frente a un orbe globalizado que superó con mucho la idea de soberanía vigente en los países decimonónicos o de la primera mitad de la centuria pasada.
Esa idea trasnochada de que los Estados -gobierno, pueblo y territorio- se autodefinen, marcan fronteras casi medievales y que al exterior poco debe importar la vida cotidiana de una nación “independiente”, ya no funciona en el mundo contemporáneo e interrelacionado en el que vivimos.
El principio monárquico de soberanía pasó a la historia y sólo funciona en regímenes dictatoriales, donde hasta se prohíbe la salida de los ciudadanos.
México, a pesar de contar con el tratado de libre comercio más grande del mundo y tener relaciones con casi todas las naciones -salvo las pausadas por el tlatoani tabasqueño y sus obsesiones-, ha construido un sistema político autárquico donde un empoderado presidencialismo sin división de Poderes ni contrapesos constitucionales autónomos imposibilita la certeza jurídica a las inversiones extranjeras, además de disminuir su capacidad gubernativa a manos del crimen organizado, lo que provoca fricciones con los Estados Unidos, entre otros países.
La visión aldeana de mantener una economía en crisis para someter a un pueblo, condenarlo a la pobreza y crear una oligarquía partidista o burocrática -como en el estalinismo-, posibilita la expansión de la violencia y el crecimiento del narcotráfico, lo que alarma a la Casa Blanca; por ello considera a los barones de la droga como terroristas y anuncia su combate, aún en territorio nacional.
Ante esa amenaza, se saca del baúl de los recuerdos la letra del Himno Nacional y las monografías de los Niños Héroes, las que como estampitas del “detente” son escudo de la soberanía, se envuelven en el Lábaro Patrio y nos declaran país libre y soberano.
Sin embargo, en la realidad, los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones.
Las invasiones ya no son sólo militares, sino comerciales, ideológicas, informáticas y tecnológicas. Nada detiene al nuevo imperialismo.
Pero en el proyecto populista de la 4T, sólo interesa el control interno de la sociedad, aunque se renuncie a la gobernanza y se capitule en favor del crimen organizado.
Desde hace cuatro años, el Pentágono advirtió que más de la tercera parte del país estaba gobernado por el narcotráfico.
Su preocupación no era salvar al pueblo mexicano, sino el daño a la salud pública y a la seguridad nacional de los americanos.
Hubo oídos sordos y se rechazó la ayuda norteamericana, la cual, insisto, no es un beneficio nacional, sino protección a su población y sus intereses.
Llegó el republicano a la Casa Blanca y literalmente dobló al gobierno mexicano, al que consecuentó inicialmente en su propósito de menoscabar el Estado de Derecho, hasta que se puso en riesgo la actividad de las empresas gringas y se desbordó el trasiego de la droga.
Fueron muchas las advertencias del megalómano neoyorquino, al que siempre se le enfrentó con el consabido “mexicanos al grito de guerra…” y la defensa hipócrita de la soberanía decimonónica.
Como decían las abuelitas, “muy celosos de la honra, pero muy desentendidos del gasto”.
Se desgarraron las vestimentas cuando se descubrió circunstancialmente la intervención de la CIA en el desmantelamiento del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua y se aprestaron a quemar en leña verde a la gobernadora Maru Campos.
Omisos en la investigación propia, saben que muchas de las detenciones recientes de mafiosos y la desactivación de sus negocios han sido con información y supervisión de las agencias norteamericanas.
La connivencia con la maña está por encima de la seguridad de los mexicanos.
Otro factor que incomodó a Trump es la amenaza a las empresas trasnacionales que ven afectados sus intereses ante la falta de certeza jurídica por la sumisión del Poder Judicial.
Al T-MEC, que nos favorece, poco importa el concepto de soberanía y peligra su ratificación.
Son más traidores a la patria los que hacen una defensa a ultranza de autoridades infiltradas por el narcotráfico que quienes reconocen la necesidad de permitir la ayuda norteamericana.
No la hacen los gringos como madres de la caridad, sino por la defensa de sus intereses más allá de las fronteras y por ello sí son capaces de una intervención militar. Se los advirtieron.
EL ÁGORA
Ataques al periodo neoliberal para justificar los yerros del populismo
Alejados de la democracia imperfecta * Bajo advertencia no hay engaños: El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
En una década nos alejamos de la democracia imperfecta para convertirnos en un régimen híbrido, donde perduran cuestionables procesos electorales, hay fallas estructurales en Estado de Derecho, el funcionamiento del gobierno y se reducen las libertades ciudadanas.
El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit ubica a México en la posición 81 del ranking global, lo que significa que hemos descendido diez lugares en sólo siete años, al pasar de una calificación de 6.2 a 5.3.
Hoy, Uruguay tiene una democracia más sólida en América Latina.
Según ese índice, antes de la 4T había un sistema político más democrático y más libertades cívicas. En un régimen híbrido, donde nos clasifican ahora, las instituciones pierden eficiencia y credibilidad y se aproximan a los gobiernos autoritarios.
La narrativa oficial insiste en presentar al periodo neoliberal como el causante o fuente de todas nuestras tragedias y antítesis de la justicia social para justificar los yerros del populismo, propician la estigmatización de las clases económicamente poderosas como si el capital fuera la espoliadora de los obreros y buscan desaparecer a la clase media, ya que quieren mantener la pobreza como destino manifiesto.
En su interpretación maniquea de la realidad, crean enemigos ficticios para mantener vigente la lucha de clases y hacen todo lo posible por imponer políticas estatistas, donde un gobierno bonapartista aparenta estar por encima de los factores de la producción para dispensar el bienestar social y acotar las ambiciones empresariales, aunque se ahuyente la inversión.
Parecen no darse cuenta del fracaso del populismo setentero y el daño irreparable que provocó la “docena trágica”, donde el régimen arrebató a los emprendedores la función de generar riqueza para convertirse en pésimo patrón que mantuvo un obeso sector paraestatal y no generó un solo peso.
Hoy, como ayer, son malos administradores de aeropuertos, puertos, líneas aéreas, hoteles, ferrocarriles, bancos, farmacias, entre otras ramas productivas, como la construcción. Pero, tanto en los setentas como ahora, son la antítesis del Rey Midas, todo lo destruyen.
Su obtusa visión de la economía, su fracaso en el desarrollo del país y la solapada corrupción oficial los justifican mediante la concentración del poder político y la opacidad en la función pública.
Los abusos del poder ya no pueden ser frenados, porque perdió vigencia la figura del amparo y el Poder Judicial se ha vuelto protector de los gobernantes.
El embajador norteamericano Ronald D. Johnson fue claro: sin certeza jurídica y si no se combate la corrupción, no se concretará el nuevo T-MEC.
La cooptación del árbitro electoral tampoco es una buena señal de ejercicio democrático y es un retroceso en la vida social del país, ya que regresamos a las elecciones de Estado, donde el gobierno controla los procesos electorales para garantizar el triunfo de los candidatos oficiales y contener a la oposición.
El gran riesgo para México es que en el corto plazo abandonemos las simulaciones del régimen híbrido para convertirnos en un Estado autoritario.
APOSTILLA
Bajo el lema de siembra limones, cosecha dólares, Citrus Capital lanza innovadora fórmula de inversión que posibilite la producción del cítrico para exportación a ocho naciones, mediante pequeños accionistas que financien el 65 por ciento del producto en más de 500 hectáreas en Yucatán con rendimientos cercanos al 20 por ciento.
Invertir en pesos y generar rendimientos en dólares se posiciona como una alternativa para diversificar el emprendimiento.
Yermi Sutton, presidente de Cosecha Capital, presentó un modelo de inversión enfocado en la producción y exportación de limón persa.
Citrus Patrimonial -agroindustria con experiencia en producción, cosecha y exportación- estructura un modelo que opera a través de certificados con un valor inicial de 305 mil pesos, que representan 30 árboles de limón persa en un terreno de mil metros cuadrados.
Los inversionistas adquieren el 65 por ciento de las ventas de exportación totales, cuya producción se destina principalmente a exportación hacia Estados Unidos y mercados asiáticos.
El objetivo es ofrecer productos de inversión con alto valor agregado y potencial de rendimiento estimado del 18 por ciento, frente a alternativas como los Cetes o instrumentos tradicionales de ahorro.
Dado el ciclo natural del cultivo, los inversionistas comienzan a recibir utilidades a partir del quinto año.
EL ÁGORA
México nunca será campeón mundial
La triste realidad en el mundo de las patadas * La razón es simple: Los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El futbol, además de ser una actividad deportiva, lúdica y espectáculo de entretenimiento, es un negocio trasnacional que deja millones de dólares a los organizadores, no así a los gobiernos ni a los comerciantes locales.
A pesar de ser un país “pambolero”, no destacamos como potencia mundial en el balompié.
Es increíble que en una nación con más de 130 millones de habitantes no haya once pares de piernas que nos hagan competitivos en materia futbolera.
Desde ahí entramos con el pie izquierdo al mundo de las patadas.
Grandes escritores como Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano han dado testimonio no sólo de crónicas deportivas, sino de las implicaciones ideológicas, políticas y económicas que tiene el futbol, además de Juan Villoro que combina en sus libros la pasión del aficionado con el análisis sociológico del deporte más popular en el mundo.
Todos coinciden en que el origen paupérrimo de las grandes estrellas los hace destacar en la actividad profesional.
Fueron así figuras brasileñas y argentinas; “cracks” de la Europa del Este también sufrieron penurias que los obligaron a emigrar y destacar en el futbol occidental, recientemente el Medio Oriente y África exportan jugadores a las grandes corporaciones futbolísticas europeas.
México, como en el boxeo, dejó de crear ídolos que por su origen conservaran el hambre de triunfo y la necesidad de resaltar en el deporte.
Nos persigue el síndrome del “Jamaicón” Villegas, las jóvenes promesas no desean figurar allende las fronteras y tampoco tienen ya la necesidad del hambre de triunfo.
Mientras tanto, África exporta “N” cantidad de jugadores que incluso retribuyen a sus paisanos la mayor parte de sus ingresos y crean fideicomisos para la construcción de escuelas y hospitales, sabedores de las carencias ancestrales de sus connacionales.
Es el esfuerzo personal lo que los hace brillar. Allá como aquí no hay una política pública deportiva que forje campeones; los pocos jugadores mexicanos exportados han destacado por los “buscadores” de talento y la ambición económica de los equipos por obtener ganancias.
Pero, en la mayoría de los casos, nuestros internacionales, como el “Jamaicón”, regresan al poco tiempo.
México nunca será campeón mundial porque los gobiernos no han sabido incentivar a las futuras promesas de cualquier actividad deportiva y porque no hay un plan gubernamental que aliente, como en las grandes potencias, a los jóvenes con capacidades excepcionales.
Se acabaron los Hugo Sánchez o los “Chicharito” Hernández.
Difícil creer que en un país “pambolero” no haya una oncena que nos represente con dignidad.
Por eso también llegamos tarde al negocio del deporte de las patadas. En el próximo Mundial, México pondrá las obras y la infraestructura -insuficiente, mal hecha y tardía-, pero no recibirá nada a cambio.
Será la FIFA y las grandes empresas multinacionales las que se lleven todas las ganancias.
El gobierno tuvo ocho años para relanzarnos como país, pero no supo rescatar para sus gobernados un espectáculo que le diera pasajero olvido a sus problemas y penurias, además la esperanza de soñar con un quinto partido.
Extraños en su casa, los mexicanos serán testigos a distancia de la excelsa justa deportiva.
La televisión será su reducto en una Copa que no le dejará ni enseñanza ni beneficios.
Queda como asignatura pendiente el real fomento al deporte, no con efímeros torneos y la adaptación al trancazo de canchas deportivas que luego quedan abandonadas.
Es obligación del gobierno crear nuevos héroes deportivos que por orgullo nacional den identidad a una sociedad ávida de triunfos y entrar como pares al negocio del deporte de las patadas. Al menos en este Mundial, no será así.
APOSTILLA
Por consenso de todas las fuerzas políticas y acorde con la Reforma Política del gobierno federal de reducir gastos en las Cámaras de Diputados locales, el Congreso de Baja California aprobó la reducción de su Presupuesto a 52 millones 648 mil 055.99 pesos, lo que representa un ahorro significativo para el ejercicio 2026.
Este ajuste se implementa de manera anticipada y voluntaria, a pesar de que la resolución exige aplicarla hasta el 2027, donde además se realizarán modificaciones mayores para cumplir con el tope del 0.7% del presupuesto estatal.
La presidenta del Congreso, Michel Sánchez Allende -de Morena-, reconoció que, aunque existan diferencias con otras corrientes, hoy se sumaron al acuerdo como muestra de unidad y responsabilidad compartida en la fiscalización del recurso público.
Como se recordará, la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el Congreso de Baja California es el más caro del país.
EL ÁGORA
La amenaza de pasar de un régimen híbrido a uno autoritario
La autocracia electoral en México * Urge la necesidad de inculcar en los niños los hábitos de la higiene bucal, expresa Liliana Bueno, especialista en implantes y CEO de Dental Bueno
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La 4T no es muy dada a reconocer los informes de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, académicas o de la sociedad civil, sobre todo si son negativos o cuestionan las políticas públicas del régimen.
Tiene por norma descalificar a los autores, estigmatizar a las instituciones, niega las evidencias o habla de “los otros datos”, además de rechazar las conclusiones sin argumentos, imputar actitudes injerencistas e incluso utiliza testaferros para insinuar teorías conspiracionistas o se victimiza por imaginario “compló”.
Pero los hombres de poder hechos gobierno debieran revisar su actitud, no sólo para mejor la conducción del país y resolver verdaderamente los problemas nacionales, sino por elemental sentido de supervivencia.
Desde hace un sexenio, las instituciones mundiales que revisan los indicadores de vigencia del Estado de Derecho, democracia, justicia, transparencia, gobernanza y libertad de expresión, advirtieron del retroceso de México y la amenaza de pasar de un régimen híbrido a uno autoritario, como antesala del totalitarismo.
Ni hablar del enfado oficial cuando alertan del alejamiento de los estándares deseables en educación, salud, empleo, economía, verdadero bienestar o si realmente somos un país feliz.
De inmediato se cuestionan esos informes, se recurre al desgarramiento de vestiduras y al falaz argumento de los “otros datos”.
La 4T dinamitó el Estado de Derecho, alentó la polarización social, eliminó la división de Poderes con sumisos legisladores y ministros, instauró la opacidad en la administración pública, naturalizó la corrupción y claudicó la gobernabilidad ante el crimen organizado.
En el Informe de la Democracia 2026 del Instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, ubicaron a México como una autocracia electoral (Rusia o El Salvador), donde hay comicios sin garantía plena de integridad de las votaciones, así como insuficiente grado de ejercicio de las libertades políticas.
Defenestraron el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas y la advertencia del V-Dem, por lo que hay pocas esperanzas de que corrijan el rumbo de la política interior del país.
Pero, a pesar de los sueños megalómanos del tlatoani tabasqueño, no sobrevivirá su modelo dictatorial por un milenio.
En su libro “El sha o la desmesura del poder”, Ryszard Kapuscinski escribe: “La dictadura, aunque desprecia al pueblo, hace lo posible para ganarse su reconocimiento. A pesar del carecer de fundamento legal alguno, cuida mucho las apariencias de la legalidad… Además, le incomoda (aunque lo oculte cuidadosamente) la sensación de inseguridad.
“Por eso no escatima esfuerzos para probarse a sí misma y convencer a los demás de que cuenta con el apoyo y la aprobación incondicional del pueblo. Incluso si ese apoyo es mera apariencia, se sentirá satisfecha.
“¿Qué importa que sólo sean apariencias? El mundo de la dictadura está lleno de apariencias”.
Con el sha, Irán vivió pobreza y estancamiento a pesar del petróleo, pero Reza Pahlevi quiso vender la idea de un país en bonanza que el pueblo finalmente le cobró.
El periodista polaco revela: “Al sha lo perdió la vanidad. Se consideraba padre del pueblo y el pueblo se le enfrentó. A cualquier precio… quería restaurar la imagen… de un pueblo feliz, postrado ante su benefactor en actitud de agradecimiento. Pero olvidó que los pueblos exigen derechos, no gracia”.
Por supervivencia, deben cambiar el proyecto.
APOSTILLA
La falta de una política pública de prevención en la salud bucal provoca que el 95 por ciento de los mexicanos tenga caries o enfermedades periodontales, lo que representa gastos hasta por 9 mil 700 millones de dólares, cifra que podría destinarse a fomentar una cultura preventiva del cuidado dental.
La especialista en implantes y CEO de Dental Bueno -clínicas de alta especialidad-, Liliana Bueno, urgió en la necesidad de inculcar en los niños los hábitos de la higiene bucal, ya que los infantes no saben cepillarse los dientes.
Propuso hacer campañas preventivas -“niños libres de caries”- en las escuelas, aplicarles flúor y selladores de rosetas y fisuras.
Reveló que se necesita mucha educación dental, ya que los mexicanos van cada ocho años al dentista, mientras que la media mundial es de entre un año y año y medio.
Ese descuido puede provocar padecimientos pulmonares, cardiacos e incidir en el Alzheimer.
Mientras se cumplen esos propósitos de largo plazo, recomendó utilizar las nuevas tecnologías para regresar la vida digna y de calidad a los adultos de la tercera edad y no condenarlos a ver su dentadura en un vaso de agua todas las noches e invitó a los centros odontológicos a contar con laboratorios integrales que sumen tomógrafos y escáner de última generación para tener diagnósticos certeros.
La tecnología debe estar al servicio de la salud bucal.
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