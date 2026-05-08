Solicitar la detención provisional con fines de extradición no viola la soberanía

EU respeta el tratado que tiene firmado con México * El Tío Sam trae entre ojos a un florilegio de morenistas de andanzas, legisladores, funcionarios y gobernadores, todos con expedientes en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Todo se derrumbó.

Era chamaquita la abuela Elena la vez que llegó a galope tendido uno de sus tíos y rayando el caballo, desmontó para entrar corriendo a la casa y preguntar al papá de ella qué problema tenía Martín, otro de sus tíos, y contaba que su papá respondió: -Ya ninguno, está muerto -bueno, visto así, ya no tenía ningún problema (se había robado una chamaca, otro día le cuento).

DESESPERACIÓN

Algo anda mal. La Presidenta no es tonta y no siéndolo no se entienden algunas cosas que dice, a menos que las diga segura de que nosotros, los gallardos integrantes del peladaje nacional, somos tontos. Entonces, sí checa, pero anda mal.

La Mandataria declaró: “Estuve viendo algunas publicaciones, ‘están poniendo a la Presidenta entre la espada y la pared’, falso, en México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos”. ¡Ay, doñita!

Primero: sí está entre la espada yanqui y la pared macuspano-cuatrotera. Punto. Eso lo entiende cualquier tenochca debidamente destetado.

Segundo: ¿qué tiene que ver el problemón que es la solicitud de aprehensión y extradición del gobernador de Sinaloa, el tal Rocha Moya, más un ¡senador! (y un puñado de colaboradores-cómplices), con que en México decidimos los mexicanos? Nada.

Y tercero: eso de que en México decidimos las y los mexicanos, es frase de chamaca en asamblea estudiantil… ¡ah!, con razón. En México, el gobierno decide y hace lo que le da la gana y “los mexicanos y las mexicanas” no somos ni lo último en que piensa. Le importamos un pito.

Como a doña Sheinbaum ya le gusta oírse (desabrido placer solitario), refiriéndose a lo de la CIA en Chihuahua y los indiciados de Sinaloa, dijo: “(…) estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia”.

¡Dioses!, ¿de veras está tranquila?… que le tomen el pulso, que desayune antes de su Mañanera… que alguien haga algo. Imagínese al capitán del Titanic con el barco haciendo agua, decir “estoy tranquilo, sin ningún problema”. ¡Sálvese quien pueda!

Su explicación del por qué está así, sosiega y serena, es que se apresta a defender la soberanía. Como para jalarse los pelos.

Señito, si un país solicita la aprehensión con fines de extradición de mexicanos, acusados de narcos, está respetando la soberanía y el tratado que tienen firmado con nuestro país. Interpretarlo al revés es poner los bueyes tras de la carreta. Si esa fuera la lógica de la dama del bastón de juguete, en serio, algo andaría muy mal.

Pero no, no es así, ha quedado dicho, no es tonta, claro que entiende. Pero es muy mala mentirosa y en eso se nota mucho su carencia absoluta de oficio político.

Por nuestro lado, no nos hagamos tontos, todos sabemos que la señora sabe de las andanzas del Rocha Moya & Cía.; lo sabe por formar parte del cuatroteísmo y ahora, por tener acceso a la información de los servicios de inteligencia (espionaje), del gobierno. El problema es que también lo sabe el mundo.

PORFIRIO MUÑOZ LEDO LO SABÍA

En junio de 2022, ante la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, compuesta por 72 partidos políticos de 30 países, Porfirio Muñoz Ledo dijo:

“Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narco no es heredable (…), pretende heredar al sucesor un paquete de poder que combinaba la autoridad institucional, los recursos federales y el apoyo del crimen organizado (…). A México le ha explotado una bomba en el jardín, desde 2019 o 2020, México dejó la transición democrática y está iniciando una reversión autoritaria con un nuevo rey de la selva: el crimen organizado (…). Yo le llamo narco-Estado, yo le llamo narco-gobierno”.

No lo dijo un fifí conservador de derechas, amigo del neoliberalismo, no, lo dijo Muñoz Ledo, un señor que formó parte del gobierno en seis sexenios; tres veces diputado federal; una vez senador y otra, diputado del Congreso Constituyente de la CDMX.

Porfirio fue un fundador en 1986 de la Corriente Democrática del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, y junto con ellos y Heberto Castillo, fundador del PRD y su presidente de 1993 a 1996. Protagonista en la creación del IFE, hoy INE.

También presidente en 2006 del Consejo Consultivo del entonces candidato presidencial del PRD, el hoy Pejestorio. Cofundador de Morena y uno de los personajes centrales de la política mexicana por más de 70 años que el 1 de septiembre de 2018 puso la banda presidencial al ya Pejecutivo… y este señor siempre ingenioso, aparte de inteligentísimo, para referirse al gobierno cuatrotero, acuñó dos términos: narco-Estado, narco-gobierno. Y ya se les quedó.

Si doña Sheinbaum piensa que somos sus tarugos, está bien, sí somos, pero los representantes de 72 partidos políticos de 30 países no son sus mensos.

Y lo que dijo Muñoz Ledo en esa enorme reunión (y repitió en largas entrevistas), y publicó la prensa del mundo, lo sabe el Tío Sam. Y tampoco es su baboso.

La descarada defensa de doña Sheinbaum del Rocha Moya & Cía., con la coartada de que así defiende la soberanía nacional, es desesperación.

Sabe la señora del segundo piso, que los EU traen entre ojos a un florilegio de compañeros suyos de andanzas, legisladores, funcionarios y gobernadores, todos con expedientes en los EU por sus vínculos con el crimen organizado.

Y que si Rocha Moya, de 76 años de edad, acaba en manos de autoridades yanquis, va a soltar la sopa, toda la sopa, cualquier condena en su caso es cadena perpetua, y se le va como hilo de media su partido y claro, su gobierno. Lo sabe con precisión, no nos hagamos, señito.

El viernes 1 de mayo pasado hizo oficial la FGR que Rocha Moya está más limpio que un pañalito del Niño Jesús. Falta que la Casa Blanca se trague el cuento.

La Presidenta defiende lo indefendible y arriesga al país. Los yanquis no son dejados, pueden estallarnos el T-MEC al no ser socios de fiar, y meternos en un viacrucis de aranceles.

Mientras Sheinbaum defiende a su facción, ya cada vez más gente tararea aquella de Emmanuel: “Todo se derrumbó”.