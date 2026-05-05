SILENCIO ROTO
¡A temblar!
La exigencia de EU para que Rubén Rocha Moya sea detenido y entregado para ser sometido a un juicio no es un juego * Los villanos de la política y cosas peores: AMLO, Abelina López Rodríguez, Félix Salgado Macedonio, Bertha Rosalía Ahued Malpica, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Jorge Torres Torres, CNTE, Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez, Ruth Miriam González Silva…
EMMA ESPÍNDOLA
La noticia, por sus repercusiones, estremeció las estructuras políticas y gubernamentales mexicanas.
En más de una oficina de gobiernos estatales y del gabinete de la República, se pusieron a temblar.
Algún secretario de estado, gobernadores, senadores, diputados (federales y locales), presidentes municipales y mandos policiales ya caminan con las piernas temblorosas.
Y, sin duda, andan con un amargo sabor de boca que no los deja disfrutar los alimentos que consumen.
Eso sin descartar los efectos del sismo, que causaron severa intranquilidad en una popular finca de Palenque, Chiapas.
Porque en declaraciones y reportajes sobre supuestos vínculos entre el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el narcotráfico generaron una intensa controversia, especialmente durante 2024 y 2025.
Acusaciones provenientes, principalmente, de investigaciones periodísticas basadas en fuentes de la DEA y otras agencias estadounidenses.
Deben recordarse acusaciones de Financiamiento (2006 y 2018): Investigaciones periodísticas, incluyendo trabajos de ProPublica, DW e Insight Crime, donde señalaron que narcotraficantes del Cártel de Sinaloa entregaron millones de dólares a colaboradores de campaña de AMLO en 2006. Otro reportaje de The New York Times mencionó presuntos vínculos con el narco para la campaña de 2018.
Y que en diciembre de 2024 se presentó una denuncia penal en una fiscalía federal de Nueva York contra López Obrador por presuntamente haber financiado su campaña política y la de Claudia Sheinbaum con dinero del narcotráfico, basándose en declaraciones de la periodista Anabel Hernández.
El exmandatario ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico. Ha calificado las investigaciones de “falsas” y “calumniosas”, cuestionando la intervención de la DEA y defendiendo su soberanía nacional.
Debe tenerse presente aquella frase de “Abrazos no Balazos” y las reuniones con la mamá de Joaquín Guzmán (quien pidió no llamar El Chapo).
En el año 2019, AMLO declaró el fin de la “guerra contra el narco”, enfocándose en buscar la paz, una estrategia que fue criticada debido a las altas tasas de homicidios durante su gestión.
AMLO tuvo enfrentamientos públicos con medios como The New York Times y utilizó sus conferencias diarias para desestimar las acusaciones.
Sin dejar fuera del embrollo que funcionarios estadounidenses investigaron alegatos de que aliados de AMLO se reunieron con el crimen organizado y recibieron dinero, no se pudo establecer una conexión directa entre el presidente y los cárteles de la droga.
Ahora está claro que la exigencia del gobierno norteamericano para que Rubén Rocha Moya, gobernador sinaloense, sea detenido y entregado para ser sometido a un juicio en Estados Unidos, no es un juego.
El requerimiento, en el que se involucra a funcionarios y exfuncionarios, se sustenta en temas como:
Conspirar con el Cártel de Sinaloa, lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas, reuniones con líderes del crimen organizado, protección a mafiosos, participación (antes y después) de malandros para convertirlo en gobernador, y -por si fuera poco- entregar los mandos policiales estatales a la delincuencia.
Previo a conocerse el reclamo para que se capture a Rocha y sea enviado a tierras del Tío Sam, se conoció que le había sido retirada la visa.
Obviamente el gobernador amigo de Los Chapitos y de El Mayo Zambada lo negó.
Ahora dice que con el valor (¿?) y la dignidad (sic y recontrasic) que le caracteriza, habrá de demostrar la falta de sustento de esta calumnia.
Pues que use esos grandes valores para acudir a tierras gobernadas por Donald Trump y ante una Corte norteamericana presente argumentos para acreditar su inocencia.
Por lo pronto el gobierno mexicano está convulsionado y destacados políticos morenistas andan con el Jesús en la boca y tronándose los dedos porque la señal es clara: irán por otros involucrados.
Está claro que andan nerviosos, que perdieron la tranquilidad y el sueño porque saben que habrá otras denuncias y que incluso pueden venir por ellos.
Recurrentemente se han mencionado nombres como los de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, Mario Delgado Carrillo, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal, uno de los López Beltrán y más políticos, de haber recibido recursos económicos para financiar campañas políticas.
Tras la noticia, que tiene una gran profundidad, aunque se trate de minimizarla, hubo reacciones.
Al extitular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores se le quiso entrevistar y reiteradamente afirmó que no le gusta ni acostumbra dar declaraciones.
Conducta que será modificada de ser reclamado por la justicia del país del norte, porque le guste o no, tendría que declarar ante una Corte.
Porque es pública su relación con Hernán Bermúdez Requena, el llamado Comandante H, a quien nombró secretario de Seguridad Pública cuando gobernaba Tabasco.
Y el senador Enrique Inzunza Cázarez (ex secretario de gobierno con Rocha Moya), quien se desgañitaba para acusar de traición a la Patria a la gobernadora chihuahuense Maru Campos, repentinamente enmudeció.
Además, fue magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado.
Por supuesto que el silencio no fue generado por la prudencia, sino porque aparece encabezando la lista de funcionarios y exfuncionarios que se piden ser extraditados.
Dicen los malpensados que en tierras tamaulipecas gobernadas por Américo Villarreal resplandece la intranquilidad porque es vox populi que con dinero de Sergio Carmona (El Rey del Huachicol) se financió su llegada a la gubernatura.
En ese mismo entramado del financiamiento de campañas políticas con dinero del tráfico de hidrocarburos ha sido mencionado, involucrado y señalado públicamente Mario Delgado.
Al actual secretario de Educación Pública se le acusa de haber recibido millonarios recursos cuando era dirigente del Movimiento Regeneración Nacional para patrocinar maniobras políticas.
El golpe mediático también tuvo severas repercusiones en Palacio Nacional, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ulises Lara (fiscal de Asuntos Relevantes) afirma que el Gobierno de Estados Unidos no aporta evidencias contundentes contra Rubén Rocha Moya.
Aunque implícitamente acepta que sí hay pruebas para la detención.
Otros involucrados con Rocha son: Juan de Dios Gámez Mendívil, Enrique Díaz Vega (exsecretario de Finanzas de Sinaloa), Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras, sucesor de Almanza en la Policía de Investigación y conocido como El Cholo; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía de Culiacán.
Que el Departamento de Estado norteamericano haya acusado formalmente al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de trabajar con el grupo de Los Chapitos, es realmente grave.
Y que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York también involucre a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos al otro lado de la frontera a cambio de sobornos es más preocupante.
Debe recordarse que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura clara respecto a la estrategia contra el narcotráfico, rechazando la política de “guerra” de administraciones pasadas y enfocándose en la atención a las causas y la inteligencia.
Y que en su Estrategia Nacional de Seguridad apuesta por la inteligencia, la prevención, la justicia y “cero impunidad”.
Por lo pronto, el grupo selecto de políticos que están dominados por ánimos adversos se ven visiblemente acongojados.
Sólo queda esperar.
HISTORIAS
Largo y ardiente fin de semana por la convulsión política tras que, finalmente, el que se fue a La Chingada ordenó que Rubén Rocha Moya se ausentara del gobierno sinaloense.
Ahora vendrá una pantomima de que será investigado, pero puede adelantarse que será absuelto aquí, pero no perdonado en tierras norteamericanas. Porque de acuerdo a los aspectos judiciales, el gobernador con licencia debe ser detenido. Y, sea con prisión domiciliaria o físicamente en una cárcel mexicana, esperar un resultado final. Llama la atención el que ninguno de los otros ocho involucrados en la lista de quienes tuvieron complicidad con la delincuencia organizada haya sido detenido…. La actual presidenta municipal de Acapulco es Abelina López Rodríguez, quien fue reelecta para el periodo 2024-2027, anda acelerada porque sus consejeros le han sugerido que se suba para buscar ser mencionada como aspirante a la gubernatura y prácticamente ponerse al frente para que Esthela Damián Peralta no la tenga tan fácil. La alcaldesa acapulqueña ya fue diputada local y federal. Pero su figura no le alcanza como convertirse en sucesora de Evelyn. Por cierto que, a pesar del caluroso clima que impera en el estado de Guerrero, al senador Félix Salgado Macedonio no le calienta ni el sol. Pensaba que con la artimaña de las encuestas podría superar lo del nepotismo, pero todo hace indicar que una vez más se quedará con las ganas de llegar al palacio estatal en Chilpancingo… La diputada local por Morena Bertha Rosalía Ahued Malpica solicitó una licencia temporal para dejar cargo en el Congreso local de Veracruz, porque tras una escandalosa fiesta en España, donde se habla que gastó 7 millones de pesos, se convirtió en material para que las redes sociales la criticaran fuertemente… Los mal pensados dicen que en Baja California hubo mucho nerviosismo y que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no anda nada tranquila, pues en cualquier momento podrían venir noticias de sus vecinos que le retiraron la visa y podría convertirse en materia noticiosa de alto impacto. Esos especuladores, que tampoco están muy alejados de la realidad, sostienen que junto con su exesposo Jorge Torres Torres podrían ser un objetivo para las agencias investigadoras de los Estados Unidos. Sólo es cuestión de esperar uno días… En la celebración del Día del Trabajo, durante la ceremonia que encabezó la doctora Claudia Sheinbaum, hubo un excedente de alfombras. Los “líderes” sindicales se excedieron en elogios y muy lejos quedaron de expresar las preocupaciones y problemática que enfrenta la clase trabajadora. Dieron una verdadera demostración de servilismo. Y para nadie ha pasado inadvertido que la CNTE sigue con sus amenazas de organizar bloqueos y paros en las inmediaciones de los estadios de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, en donde habrá partidos futbolísticos del Mundial. Siguen empecinados en la fórmula que tanto éxito les ha dado: el chantaje… Siguen las especulaciones de muy pronto habrá más movimientos en el gabinete presidencial. Por lo pronto de habla de Secretarías como Educación Pública y Gobernación, y los motivos serían muy diferentes. En la SEP por el financiamiento de campañas con dinero sucio y en Bucareli porque no se descarta que Rosa Icela Rodríguez sea enviada como candidata a gobernar el estado de San Luis Potosí y convertirse en un auténtico dique para el Partido Verde Ecologista de México y evitar que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona consiga imponer a su esposa Ruth Miriam González Silva, senadora de la República, como sucesora.
SILENCIO ROTO
Telaraña de engaños y burlas
Escándalos sirven de tapadera para buscar el olvido de errores y actos delictivos * Los villanos de la política y cosas peores: Esthela Damián, Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, Ariadna Montiel, Simón Levy, Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares, Damián Alcázar, Layda Sansores, Segalmex, Salomón Jara…
EMMA ESPÍNDOLA
En la madeja de los enredos, la confabulación y las complicidades se conjugan para tener escenarios donde los engaños y la burla se empoderan.
Como protagonistas centrales en esa atmósfera predominan secretarías de Estado, gubernaturas, fiscalías, autoridades civiles y militares, corporaciones policiales, procuradores de justicia, agencias de investigación y políticos.
Abusos y actos ilegales alimentan el fortalecimiento de los enjuagues del libertinaje donde la inmunidad los exonera de culpabilidad.
La magnitud de las componendas es tan grave que genera privilegios para atropellar y excluir conductas que reciben el perdón oficial.
Usando artimañas burdas y sofisticadas, para revestir las trampas orquestadas, queda evidenciado que un escándalo sirve de tapadera para buscar el olvido de errores y actos delictivos.
Para alcanzar esos niveles, destacada importancia ocupa la mentira y el exceso de cinismo que desplaza el enjuiciamiento de las tropelías cometidas por servidores públicos.
Ejemplos:
Rocío Nahle García, gobernadora veracruzana, ironiza sobre un derrame de hidrocarburos que provoca severos daños ecológicos y que lesiona gravemente la fauna marina.
Como consecuencia, además, miles de familias que viven de la pesca salen perjudicados y, obviamente, impacta severamente en los consumidores de mariscos.
Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se dice engañado y para evadir responsabilidad cesa al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como al coordinador y al líder de Derrames y Residuos.
Motivo del despido: Ocultar información sobre la magnitud de la fuga de combustible, reportada inicialmente como menor a la real.
Teóricamente son investigados por la Fiscalía Federal tras ocultar un derrame de petróleo en el Golfo de México por el incidente que afectó cerca de 630 km de costa en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con más de 900 toneladas de residuos recolectados.
Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía y excanciller, figura como responsable del tráfico de influencia y peculado por haber ordenado a la embajadora de México en Reino Unido hospedar en la residencia oficial a uno de sus hijos.
Arropado por lujos y apapachos, el junior Ebrard Ramos provocó desvío de recursos públicos para atender un propósito de carácter privado. Pero Ebrard senior estima que la falta que se le imputa no es necesariamente reprochable.
Bertha María Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, se coloca en el ojo del huracán al reconocer que hubo dilación de 15 horas en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, donde también hubo extorsión.
César Gustavo Jáuregui Moreno, fiscal de Chihuahua, se entrampa en las declaraciones por la muerte de dos agentes de la CIA que murieron en la sierra de Chihuahua y quienes portaban uniformes de la policía local.
Pedro Ramón Oseguera Cervantes (director regional de la Agencia Estatal de Investigación) y Manuel Genaro Méndez Montes (escolta) también perdieron la vida.
Oficialmente eran dos agentes de la CIA identificados como Richard Leiter Johnston (36 años) y John Dudley Black (44 años), pero en realidad eran 4 los que participaron en una operación oficial.
Y existen testimonios fotográficos que involucran la presencia de elementos castrenses, aunque el gobierno federal -donde se incluye a la Presidencia de la República- niega tener conocimiento de que agencias extranjeras operen en territorio nacional.
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, es “invitada” (término eufemístico para hacerla comparecer) en el Senado de la República, que no tiene facultades para hacerlo.
Américo Villarreal, gobernador tamaulipeco, pregona que la entidad está en calma, pero siguen los decomisos de millones de hidrocarburos y el huachicol en todo su esplendor.
Mareado por el impudor de no ser llamado a cuentas, con un enorme descaro observa cómo se detiene a responsables de fraudes fiscales en donde la omisión también es complicidad.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inaugura y presume una ciclovía en Calzada de Tlalpan, donde los escombros y el material de construcción son testimonio de una obra inconclusa.
Total, lo importante son los reflectores y la simulación.
Gerardo Fernández Noroña se regocija de que su vástago cobre un elevado salario en la Comisión Federal de Electricidad (de un promedio de 18 mil pesos pasó a más de 100 mil mensuales).
Obviamente lo encuentra justificable.
Como se observa, la maraña y el contexto no deja dudas.
HISTORIAS
Esthela Damián deja la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para buscar la gubernatura del estado de Guerrero.
Esa acción sepulta las ambiciones del senador Félix Salgado Macedonio, quien ya se veía como sucesor de su hija Evelyn. Bien dicen que del plato a la boca, se cae la sopa… Entendible la tristeza del diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, porque -dicen expertos en la intriga- ya se frotaba las manos para meter la cuchara en el reparto de candidaturas al amparo de que su pareja sentimental Luisa María Alcalde era la presidenta de Morena, y él hacía gala de ser un gurú de grandes alturas… Con la llegada de Ariadna Montiel a dirigir el Movimiento Regeneración Nacional, hubo algarabía en el matrimonio formado por la diputada Dolores Padierna y el profesor René Bejarano, porque fueron quienes la formaron… Dice Simón Levy, a quien seguramente ya sueñan en los círculos del partido en el poder, que el gobierno norteamericano retiró las visas a los senadores, titular y suplente, Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares.
Y agrega que pronto habrá escándalo mayúsculo… Damián Alcázar (Jorge Damián Alcázar Castello) ya cambió su forma de andar y de hablar. El actor, que ha participado en El crimen del padre Amaro, Un mundo maravilloso, La ley de Herodes, El infierno, Satanás, y Las crónicas de Narnia, ya siente que tiene en la bolsa la candidatura para ser jefe delegacional en Coyoacán… Ahora sí que al Diablo con las encuestas. Layda Sansores ya decidió imponer, una disculpa, quise decir proponer, a Pablo Gutiérrez Lazarus (alcalde de Ciudad del Carmen) como candidato a la gubernatura sin importar lo que digan en las esferas del poder de Palacio Nacional.
Una vez más quiere demostrar que solamente sus chicharrones truenan… Pido por favor a quienes lean estas líneas no se vayan a reír o tener pensamientos dominados por la sospecha, pero por un “accidente” los archivos de Segalmex (donde AMLO tiene el récord de haber encubierto el mayor desfalco de que se tenga memoria) quedaron convertidos en cenizas al incendiarse las bodegas donde estaba los archivos del enorme fraude.
Lo bueno es que ahora sí podrá dormir tranquilo y quitado de la pena Ignacio Ovalle Fernández, quien era director de esa empresa cuando se concretó el quebranto económico… Salomón Jara tiene suficientes motivos para gritar a los 4 vientos que en Oaxaca todo marcha viento en popa. Aunque su secretario de Gobierno (Jesús Romero López) tenga una opinión diferente al haberse enterado de que un sobrino suyo fue asesinado en Juchitán. Tal vez sea cuestión de ópticas o de sentimientos que se borran por las jerarquías.
SILENCIO ROTO
Códigos de honor, desplazados por la injuria y la mentira
Ayer: Ideólogos y tribunos; hoy: Oportunistas y paleros * Los villanos de la política y cosas peores: CNTE, José Narro Céspedes, Lupita Bárcenas, Andrea Chávez, Américo Villarreal, Juan Pablo Penilla, Gilberto Herrera Ruiz, Pedro Haces…
EMMA ESPÍNDOLA
En una franca degradación de la política mexicana, los códigos de honor han sido desplazados por la injuria y la mentira.
Los ideólogos fueron suplantados por merolicos y farsantes que desconocen los principios básicos en la construcción democrática para alcanzar acuerdos.
Sustituyeron la pluralidad por el agandalle. Dejaron atrás la cultura y la educación, para darle paso a las tómbolas y la manipulación.
La elegancia y el porte quedaron alejados y relegados para ver llegar a los fantoches con vestimentas decorativas que usan para maniobrar electoralmente.
Hombres de elevada sabiduría y con ideas constructivas, han sido arrinconados para dar paso a los charlatanes, cuyo método para legitimarse es el chantaje.
Tribunos con lenguaje de excelencia y profundos contenidos discursivos, quedaron atrás para ver el arribo de quienes presumen ineptitud, se consumen en las tinieblas de la ignorancia y la incultura.
Los paleros y oportunistas del régimen están muy lejos de conocer y usar tesis del nivel que la Nación reclama.
Y no es cuestión de enfoques, ni de compromisos partidistas, simple y llanamente de revisar contenidos, esencias y valores supremos sin apasionamientos.
Para quienes nos favorecen con leer y analizar los contenidos de IMPACTO, en este espacio presentamos una breve síntesis de grandes pensadores, de diversas ideologías, cuya esencia debiera estar vigente.
Jesús Reyes Heroles (1921-1985) fue un ideólogo clave en la transición democrática de México, impulsando la pluralidad mediante la reforma política de 1977.
En sus frases destacan la democracia como un proceso gradual, la importancia del diálogo sobre la violencia, la necesidad de contrapesos y la legitimidad basada en la representación de minorías, reflejando su visión de una política basada en ideas.
“Es más fácil ser dogmático que negociador; ser intolerante que tolerante, es más fácil dividir que sumar”.
“La política es técnica de aproximación, no ciencia exacta”.
“La libertad se forma de libertades”.
“La luz del enfrentamiento de ideas, de su lucha, no deslumbra, ilumina”.
“Nada importa que ninguno quede excluido del derecho de votar, si muchos quedan sin la representación, que es el objeto del sufragio”.
“Con la fuerza de la política procuremos desterrar las causas que contribuyen a que se generen actitudes antisociales”.
Heberto Castillo Martínez (1928-1997) fue un ingeniero, político y líder de izquierda mexicano, destacado por su lucha por la justicia social, la democracia y la soberanía nacional. Su pensamiento vinculaba la democracia con la igualdad económica y la libertad.
“La libertad se alcanza en la igualdad de oportunidades, lo que supone el acceso a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a los servicios básicos para todos”.
“Hay que ver con los propios ojos, pero también con los ojos de los demás”.
“Que millones de mexicanas y mexicanos sostengamos el techo de nuestra democracia”. (Frase alusiva a su invento, la tridilosa, aplicada a la política).
“No podemos, no debemos hacer de la pluralidad el pretexto de querellas estériles interminables”.
“En la sociedad ideal como en la tridilosa, todas las partes deben contribuir a sostener la estructura”.
Diego Fernández de Cevallos, conocido como el “Jefe Diego” y figura clave del PAN, ha destacado por un estilo directo centrado en la ética, la participación ciudadana y la lucha por ideales, promoviendo una democracia activa en México.
Sus frases reflejan una visión de política de servicio, no de beneficio personal, enfatizando la responsabilidad de los jóvenes.
“Los jóvenes necesitan intervenir en la política, en serio y a fondo, sin mentiras, sin bromas, sin cobardías”.
Sobre la ética política: “Es importante involucrarse intensamente en la política. No se debe vivir de la política. Vivir de la política puede llevar a condicionar decisiones al futuro personal y familiar”.
Sobre el compromiso: “Trabajar en política es diferente a depender económicamente de ella”.
Menciona que la política debe hacerse “sin cobardías” y cuestiona la falta de lealtad en las estructuras partidistas.
Gilberto Rincón Gallardo, destacado político mexicano, defendió una democracia inclusiva, plural y basada en la igualdad, enfocándose en la defensa de las minorías y la justicia social.
Su lema principal durante la campaña del 2000, “Un voto diferente”, invitaba a cambiar el rumbo del país a través de la inclusión.
“Un voto diferente”: Lema que invitaba a cambiar, orientando la participación hacia un sector de minorías sin cabida en las opciones mayoritarias.
Rincón Gallardo impulsó una visión de la democracia que trasciende la simple mayoría, centrada en la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.
Pluralidad política: Defendió la necesidad de cauces equitativos para que todos los partidos y voces de la sociedad pudieran expresar sus posiciones políticas y sociales.
Democracia y Derechos Humanos: Sostuvo que la democracia es indisociable de la defensa de los derechos humanos y la igualdad, combatiendo la discriminación como un reto fundamental.
Como líder de izquierda democrática, su visión buscaba consolidar la transición democrática en México mediante el respeto a las leyes y las libertades fundamentales.
Porfirio Muñoz Ledo fue un pilar en la transición democrática mexicana, destacando por frases que enfatizaban la institucionalidad, la crítica al autoritarismo y la importancia de la historia, como: “Sin historia no hay memoria y tampoco democracia”.
Defendió la vía pacífica, el equilibrio de poderes y un cambio sustancial en la vida pública.
“Sin historia no hay memoria y tampoco democracia”.
“La democracia no sólo es tener más voz”.
“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
“El país necesita consensos”.
“Se puede tener el poder y no trascender en la historia, así como se puede pasar a la historia sin ostentar el poder”.
Otros grandes pensadores fueron: Enrique Olivares Santana, Carlos Sansores Pérez, Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, Demetrio Vallejo, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín y un sinfín de políticos profesionales.
De los actuales, no vale la pena mencionar a quienes como filosofía básica tienen convertirse en nuevos ricos, mentir y traicionar.
HISTORIAS
Caótico panorama el que se vislumbra para el Mundial de Fútbol: Maestros de la CNTE que amenazan con manifestarse durante la justa deportiva, el diputado José Narro Céspedes que amaga con movilizaciones por el pago injusto en el precio de garantía del frijol.
Obras retrasadas en el Metro y un servicio deficiente que incluye desperfectos que hacen caminar a los usuarios entre las vías, escaleras eléctricas que no funcionan, retraso en las obras del Gobierno de la Ciudad de México, protestas de vecinos del Estadio Banorte, transporte público deficiente y mucho más… Impactantes imágenes de Lupita Bárcenas (presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Puebla) desayunando en lujoso restaurante de París. Los terrenos que “gobierna” están enclavados en la Mixteca, donde reinan la pobreza y la desnutrición… Andrea Chávez, la senadora favorita de Adán Augusto López, ya pidió licencia para ir en busca de la gubernatura de Chihuahua.
Ahora queda claro que ese movimiento sí estuvo contemplado para que el tabasqueño dejara la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores… Al gobernador tamaulipeco Américo Villarreal se le vino encima la tormenta porque Juan Pablo Penilla (su exasesor y abogado de Ismael “El Mayo” Zambada) fue fichado por el gobierno norteamericano por colaborar con el Cártel del Noreste.
Las sospechas y rumores ya lo colocan (como se ha difundido profusamente) entre los investigados por agencias del país vecino. Un hecho que justifica por qué ha perdido la sonrisa… Gilberto Herrera Ruiz, diputado federal de Morena, denunció haber sido amenazado por Pedro Haces por haber revelado que CATEM (la central obrera que dirige el millonario y excéntrico legislador) está inmiscuida en un fraude multimillonario.
Así se llevan entre los pares que militan en el partido gobernante.
SILENCIO ROTO
Candidatos con negros antecedentes
Cargan con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Roberto Velasco Álvarez, Josefa González Blanco, Érika Pardo Rodríguez, Cuitláhuac García, Eduardo Pozos Pérez, Ismael Burgueño, Pemex, Salomón Jara, Clara Brugada…
EMMA ESPÍNDOLA
Aún no suena la campana para iniciar la carrera electoral para 2027 y los “suspirantes” ya están enloquecidos.
Trastornados por la búsqueda del poder y de la inmunidad que otorga el fuero, se muestran delirantes por un cargo de elección.
Falta más de un año para que deban realizarse las elecciones para diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, regidores y otros cargos más, y los que pretenden llegar están exaltados.
La renovación será de 17 gubernaturas, 2 mil 478 ayuntamientos (incluidas 16 alcaldías de la Ciudad de México) y Congresos locales a nivel nacional, 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura.
Pero de plano a los partidos políticos y a las esferas gubernamentales ya se le hizo bolas el engrudo.
Ambos construyen castillos en el aire. Tejen en el vacío y simulan bordar filigrana en el vacío.
En principio para la renovación de las 17 gubernaturas, cuando menos 27 senadores de la actual legislatura tienen la intención de competir por estos cargos.
Durante el proceso electoral del año venidero se incluyen más de la mitad de las entidades federativas del país:
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Actualmente 12 de esas entidades son gobernadas por Morena.
Justo para los militantes del Movimiento Regeneración Nacional el panorama implicará cargar con una herencia nada envidiable.
Los postulados llevarán a cuestas la falta de credibilidad por los vicios imperantes como corrupción, nepotismo, opacidad en el manejo de recursos económicos, falsedad en el desempeño de los cargos que ocupan, complicidades, enriquecimiento ilícito, incompetencia, extorsiones, lazos con organizaciones criminales…
En la maleta de inmoralidades también se incluyen los excesos y dispendios de los nuevos ricos.
Llevarán a cuestas cargar con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena.
A lo que deben agregarse las confrontaciones internas de militantes y grupos que se disputan el poder.
Personajes como Adán Augusto López, Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Índira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, David Monreal, Salomón Jara, Javier May, Arturo Ávila, Alejandro Armenta, Gerardo Fernández Noroña, Raúl Morón, los hermanos López Beltrán y otros de menor calibre, impactarán en la desconfianza del electorado.
Sin duda los candidatos a los cargos de elección popular podrían pagar el costo de los excesos y las burlas de que hacen gala gobernadores, legisladores y alcaldes en funciones.
Tampoco puede dejarse al olvido la violencia, los asesinatos, secuestros, cobros de piso y fraudes que enrarecen el ambiente electoral del próximo año.
Nada fácil de superar esos negros antecedentes, que no pueden borrarse con discursos y promesas, que navegan en la impunidad y la complicidad oficial.
Que Luisa María Alcalde Luján sean considerada por la militancia de Morena como una presidente ficticia y que sin pudor circule la versión de que las candidaturas se decidirán desde Palenque, Chiapas, no es cosa menor.
La quema de incienso para el guía moral que caprichosamente se empeña en presumir su poderío sin recato alguno, exhibe que la dirigencia nacional sólo ocupa el cargo decorativamente.
Esto hace tener presente que, para empezar, habría que recordarles los principios jurídicos de la razón de ser de las organizaciones partidistas.
Porque está plenamente establecido que la finalidad de los partidos políticos es actuar como entidades de interés público que promueven la participación ciudadana en la vida democrática.
Y que deben facilitar el acceso al ejercicio del poder público mediante el voto, y representar la voluntad popular para integrar los órganos de gobierno, basándose en sus principios e ideologías.
Entre sus objetivos principales se incluye canalizar las demandas y aspiraciones de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales.
Postular candidatos a cargos de elección popular a través de procesos electorales libres y democráticos.
Fomentar la cultura política, la educación cívica y la participación de los ciudadanos en la vida pública.
Contribuir a la integración de la representación nacional y local, facilitando la alternancia y el debate de ideas.
Porque según la Carta Magna y el marco legal electoral en México, los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento de la democracia, asegurando el cumplimiento de la paridad de género en sus candidaturas y la transparencia en su financiamiento.
Pero, en fin, habrá que esperar.
HISTORIAS
Con su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez se encuentra con la denuncia de Josefa González Blanco, exembajadora de México en el Reino Unido, por un desvío de recursos.
La señalada es Érika Pardo Rodríguez, a quien se acusa de haber manejado recursos a través de empresas fantasmas para el depósito de recursos económicos… Cuitláhuac García, ex gobernador veracruzano, ya pregona que será diputado federal.
Sólo que sea para cubrirlo por las tropelías cometidas en su administración… Por cierto que a propósito de tierras de esos lares, Eduardo Pozos Pérez, alcalde de Xico, echó la casa por ventana en una fiesta de superlujo para festejar el cumpleaños de su esposo. Nada de economías, al fin que la moda es el derroche… Por cierto que, pasada la Semana Santa, sigue el escándalo provocado por el alcalde morenista de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño. Porque en su portal oficial publicó una lista de costos que la Iglesia debía pagar al gobierno municipal por los eventos de la Cuaresma… Una lectora de estos espacios me hizo llegar un mensaje que motiva a la reflexión: Si Pemex es de todos los mexicanos, por qué a los cubanos se les regala la gasolina y a nosotros se nos vende a precios muy altos… En esa larga lista de familiares que Salomón Jara tiene incrustados en las nóminas del gobierno oaxaqueño y en el Poder Legislativo, sobresale su nuera Tania Caballero, quien tiene un sueldo de 31 mil pesos diarios. Eso aunado a la generosidad de tener en el catálogo de funcionarios a hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, yernos, compadres y amigos íntimos desempeñando cargos oficiales.
Por cierto, hace unas semanas hubo cambios en la Secretaría de Finanzas, salió Farid Acevedo y para mantener la misma filosofía y no perder el rumbo, llegó al cargo su sobrina Andrea Fabiola Acevedo… Gran entusiasmo priva en el ánimo de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por las obras en la Calzada de Tlalpan, aunque la irritación ciudadana siga en aumento por el caos que provocan. Está claro que por mucho serán más los afectados que los beneficiados, pero eso no importa.
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