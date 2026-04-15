Candidatos con negros antecedentes

Cargan con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena * Los villanos de la política y cosas peores: Roberto Velasco Álvarez, Josefa González Blanco, Érika Pardo Rodríguez, Cuitláhuac García, Eduardo Pozos Pérez, Ismael Burgueño, Pemex, Salomón Jara, Clara Brugada…

EMMA ESPÍNDOLA

Aún no suena la campana para iniciar la carrera electoral para 2027 y los “suspirantes” ya están enloquecidos.

Trastornados por la búsqueda del poder y de la inmunidad que otorga el fuero, se muestran delirantes por un cargo de elección.

Falta más de un año para que deban realizarse las elecciones para diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, regidores y otros cargos más, y los que pretenden llegar están exaltados.

La renovación será de 17 gubernaturas, 2 mil 478 ayuntamientos (incluidas 16 alcaldías de la Ciudad de México) y Congresos locales a nivel nacional, 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura.

Pero de plano a los partidos políticos y a las esferas gubernamentales ya se le hizo bolas el engrudo.

Ambos construyen castillos en el aire. Tejen en el vacío y simulan bordar filigrana en el vacío.

En principio para la renovación de las 17 gubernaturas, cuando menos 27 senadores de la actual legislatura tienen la intención de competir por estos cargos.

Durante el proceso electoral del año venidero se incluyen más de la mitad de las entidades federativas del país:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Actualmente 12 de esas entidades son gobernadas por Morena.

Justo para los militantes del Movimiento Regeneración Nacional el panorama implicará cargar con una herencia nada envidiable.

Los postulados llevarán a cuestas la falta de credibilidad por los vicios imperantes como corrupción, nepotismo, opacidad en el manejo de recursos económicos, falsedad en el desempeño de los cargos que ocupan, complicidades, enriquecimiento ilícito, incompetencia, extorsiones, lazos con organizaciones criminales…

En la maleta de inmoralidades también se incluyen los excesos y dispendios de los nuevos ricos.

Llevarán a cuestas cargar con el desprestigio de robar, mentir y traicionar, contraviniendo los principios que tanto ha presumido Morena.

A lo que deben agregarse las confrontaciones internas de militantes y grupos que se disputan el poder.

Personajes como Adán Augusto López, Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Índira Vizcaíno, Alfredo Ramírez Bedolla, David Monreal, Salomón Jara, Javier May, Arturo Ávila, Alejandro Armenta, Gerardo Fernández Noroña, Raúl Morón, los hermanos López Beltrán y otros de menor calibre, impactarán en la desconfianza del electorado.

Sin duda los candidatos a los cargos de elección popular podrían pagar el costo de los excesos y las burlas de que hacen gala gobernadores, legisladores y alcaldes en funciones.

Tampoco puede dejarse al olvido la violencia, los asesinatos, secuestros, cobros de piso y fraudes que enrarecen el ambiente electoral del próximo año.

Nada fácil de superar esos negros antecedentes, que no pueden borrarse con discursos y promesas, que navegan en la impunidad y la complicidad oficial.

Que Luisa María Alcalde Luján sean considerada por la militancia de Morena como una presidente ficticia y que sin pudor circule la versión de que las candidaturas se decidirán desde Palenque, Chiapas, no es cosa menor.

La quema de incienso para el guía moral que caprichosamente se empeña en presumir su poderío sin recato alguno, exhibe que la dirigencia nacional sólo ocupa el cargo decorativamente.

Esto hace tener presente que, para empezar, habría que recordarles los principios jurídicos de la razón de ser de las organizaciones partidistas.

Porque está plenamente establecido que la finalidad de los partidos políticos es actuar como entidades de interés público que promueven la participación ciudadana en la vida democrática.

Y que deben facilitar el acceso al ejercicio del poder público mediante el voto, y representar la voluntad popular para integrar los órganos de gobierno, basándose en sus principios e ideologías.

Entre sus objetivos principales se incluye canalizar las demandas y aspiraciones de la población para que sean consideradas en la toma de decisiones gubernamentales.

Postular candidatos a cargos de elección popular a través de procesos electorales libres y democráticos.

Fomentar la cultura política, la educación cívica y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

Contribuir a la integración de la representación nacional y local, facilitando la alternancia y el debate de ideas.

Porque según la Carta Magna y el marco legal electoral en México, los partidos políticos son esenciales para el funcionamiento de la democracia, asegurando el cumplimiento de la paridad de género en sus candidaturas y la transparencia en su financiamiento.

Pero, en fin, habrá que esperar.

HISTORIAS

Con su llegada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez se encuentra con la denuncia de Josefa González Blanco, exembajadora de México en el Reino Unido, por un desvío de recursos.

La señalada es Érika Pardo Rodríguez, a quien se acusa de haber manejado recursos a través de empresas fantasmas para el depósito de recursos económicos… Cuitláhuac García, ex gobernador veracruzano, ya pregona que será diputado federal.

Sólo que sea para cubrirlo por las tropelías cometidas en su administración… Por cierto que a propósito de tierras de esos lares, Eduardo Pozos Pérez, alcalde de Xico, echó la casa por ventana en una fiesta de superlujo para festejar el cumpleaños de su esposo. Nada de economías, al fin que la moda es el derroche… Por cierto que, pasada la Semana Santa, sigue el escándalo provocado por el alcalde morenista de Tijuana, Baja California, Ismael Burgueño. Porque en su portal oficial publicó una lista de costos que la Iglesia debía pagar al gobierno municipal por los eventos de la Cuaresma… Una lectora de estos espacios me hizo llegar un mensaje que motiva a la reflexión: Si Pemex es de todos los mexicanos, por qué a los cubanos se les regala la gasolina y a nosotros se nos vende a precios muy altos… En esa larga lista de familiares que Salomón Jara tiene incrustados en las nóminas del gobierno oaxaqueño y en el Poder Legislativo, sobresale su nuera Tania Caballero, quien tiene un sueldo de 31 mil pesos diarios. Eso aunado a la generosidad de tener en el catálogo de funcionarios a hijas, hijos, sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, yernos, compadres y amigos íntimos desempeñando cargos oficiales.

Por cierto, hace unas semanas hubo cambios en la Secretaría de Finanzas, salió Farid Acevedo y para mantener la misma filosofía y no perder el rumbo, llegó al cargo su sobrina Andrea Fabiola Acevedo… Gran entusiasmo priva en el ánimo de Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por las obras en la Calzada de Tlalpan, aunque la irritación ciudadana siga en aumento por el caos que provocan. Está claro que por mucho serán más los afectados que los beneficiados, pero eso no importa.