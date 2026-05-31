“No están imputados” y “No vean TV Azteca”

La Primera Presidenta está jugando con lumbre * Pedir que la gente no vea la televisora del Ajusco, más que un intento de censura, es un ejercicio impúdico de desesperación * Citar a Maru Campos con fundamentación de indiciada, de posible responsable de un delito, es totalmente ilegal, pues la gobernadora de Chihuahua tiene fuero

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Jugando con lumbre.

Tío Néstor nos caía muy bien a los niños de la familia materno-toluqueña.

Decía tantas tonterías que nos retorcíamos de la risa.

Tía Lupita, su esposa, lo veía en silencio y nunca lo contradecía. Muda.

Ya largamente viuda, este menda le preguntó cómo había aguantado así los 48 años que estuvo casada con él. Respondió con resignación: -Ni lo oía, hijito, ni lo oía -sólo así.

MALA APUESTA

Siguiendo las enseñanzas del creador de ‘Abrazos, no balazos’ y ‘Me canso ganso’, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó primero ‘Queremos pruebas’ y el lunes 25 de mayo pasado, dos lemas que prometen batir todos los récords: ‘No están imputados’ (sí, clarito dijo la “i”) y ‘No vean TV Azteca’.

Empecemos por lo de TV Azteca. Mala apuesta. La doñita del bastón de caramelo, en su conferencia madrugadora, en televisión abierta según lo que reportan los canales oficiales -Canal Once, Canal 14 y Canal 22-, tiene una audiencia de un millón cien mil televidentes mensuales… MENSUALES… unos 37 mil diarios.

TV Azteca, en su noticiario nocturno, tiene una audiencia promedio DIARIA de 2.5 millones de personas y en sus programas deportivos, la cosa es de escándalo: hasta 45 millones por transmisión, datos de Nielsen-Ibope México, empresa que mide audiencias para que los anunciantes sepan dónde gastan su dinero, no son bromas.

La señito del segundo piso, aparte, tiene 300 mil de audiencia diaria en medios digitales según sus empleados, frente al millón 600 mil suscriptores de TV Azteca en YouTube y que el 50% de los “internautas” mexicanos en sitios web y redes sociales, ve programas de TV Azteca, según ComScore que hace lo mismo que Nielsen-Ibope. Apúrele doñita.

Pedir que la gente no vea TV Azteca más que un intento de censura es un ejercicio impúdico de desesperación.

De lo otro, lo de los no imputados, lo dijo refiriéndose a los citatorios a Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa, señalado por los EUA como cómplice del crimen organizado, citado por la FGR, a una “entrevista”, una platicadita de cuates).

Y a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, citada como testigo por lo de los agentes de la CIA que estuvieron en un operativo policial, pero la citan con fundamentación de indiciada, de posible responsable de un delito… y eso es ilegal, doña Maru tiene fuero. Es inagotable capacidad de los cuatroteros de meter la pata.

La escapatoria del tal Rocha Moya es que lo juzguen acá (con arresto domiciliario, para no darle molestias) y que salga inocente, cosa nada difícil (los jueces del Bienestar emitirían una resolución que sirva para canonizarlo); y así el Tío Sam no podría insistir en que se los manden porque nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo y el tratado de extradición lo especifica en su artículo 6, ‘Nom bis in Idem’, pusieron el latinajo, pero aclara: “No se concederá la extradición cuando el reclamado haya sido sometido a proceso o haya sido juzgado y condenado o absuelto por la Parte requerida por el mismo delito en que se apoye la solicitud de extradición”.

Que alguien se apiade de la doñita y le den copia del tratado subrayado con plumón amarillo.

Algo pasa con la Primera Mandataria. Se supone que es señora inteligente. Tal vez sea algo parecido al ridículo que hubiera hecho Albert Einstein si hubiera aceptado dirigir un equipo de futbol, cosa que no le propusieron y él no hubiera hecho, porque de tonto no tenía un pelo en su gran cabellera.

Como sea, la señora Sheinbaum aceptó el cargo y ahora nos toca apechugar a todos los gallardos integrantes del peladaje nacional.

El lunes 25 de mayo pasado anunció que su informe a dos años de su triunfo electoral, no lo presentará en el Zócalo, que será por televisión y que instalarán pantallas en todo el país.

La razón es muy simple: el Zócalo estará tomado por la FIFA.

“El Zócalo está lleno del Fan Fest Famoso. Es muy chiquito el espacio que queda y están trabajando. Entonces no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explica ella toda llena de gracias.

‘Tá bueno enterarnos del poder de la FIFA (¿y si lo hubiera anticipado?… o mejor, mucho mejor: que lo hubiera cancelado, total, nadie está que se le queman las habas por oírla… en fin, así son).

Y no le bastó esa explicación a la dama de Palacio, no, claro que no, agregó que es importante explicar el “contexto actual” ante lo que señaló es una “ofensiva mediática y defensa de la soberanía”, y remató: “En México decidimos los mexicanos”. ¡Chispas!… ¿lo creerá?… nosotros no.

Además, su insistencia en la soberanía es -otra vez- referirse a lo de los cuatro agentes de la CIA en el operativo en Chihuahua. Y tiene razón: de ninguna manera deben actuar en nuestro territorio agentes extranjeros… pero está tentando a Dios de paciencia.

Si sigue con esa cantaleta, el Tío Sam le va a recordar que desde 2022, le informó al entonces Pejecutivo que México era un nido de espías rusos, que le entregaron una lista con sus nombres y que no pasó nada ni ha pasado porque doña Sheinbaum tampoco ha puesto orden.

O sea: cuatro de la CIA dan para escándalo nacional y tratar de cobrarle la cuenta a la gobernadora de Chihuahua, mientras las docenas de espías de Putin, tan frescos. De veras, están jalándole los bigotes a un león.

Ya no sólo son los EUA los preocupados por los espías rusos en México, funcionarios británicos y franceses (nota del New York Times del 8 de diciembre pasado), han expresado su preocupación a nuestra Cancillería, por el notorio incremento de operaciones de desinformación de Rusia en medios digitales, para poner a los mexicanos contra los EUA y Europa. Y tampoco pasó nada.

Calcula mal la Presidenta: sólo en México no nos tomamos en serio tanto dislate. El Tío Sam, no, ese se toma todo muy en serio, por eso ha apresado a cinco presidentes y expresidentes de Latinoamérica: Manuel Noriega, de Panamá; Alfonso Portillo, de Guatemala; Rafael Callejas, de Honduras; Juan Orlando Hernández, también de Honduras; y Maduro, de Venezuela. Ahora van por Raúl Castro.

Presidenta, aunque no lo crea, está jugando con lumbre.