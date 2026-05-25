NACIONAL
Latido Joven, un espacio que busca la construcción de la Ciudad de México
“No queremos sobrevivir a la ciudad, queremos vivirla”, el mensaje que sonó en el Monumento a la Revolución * El encuentro sirvió también para visibilizar inquietudes compartidas por una generación que enfrenta problemas como inseguridad, falta de vivienda accesible, precariedad laboral y abandono urbano, pero que también busca participar activamente en las soluciones
EL TOPO
“No queremos sobrevivir a la ciudad, queremos vivirla”, fue el mensaje que reunió este domingo 24 de mayo a cientos de jóvenes en el Monumento a la Revolución, durante el arranque de Latido Joven.
Este espacio es impulsado por jóvenes que buscan involucrarse en la construcción de una Ciudad de México con mejores oportunidades, espacios públicos recuperados y condiciones más dignas para desarrollarse.
El encuentro sirvió también para visibilizar inquietudes compartidas por una generación que enfrenta problemas como inseguridad, falta de vivienda accesible, precariedad laboral y abandono urbano, pero que también busca participar activamente en las soluciones.
Este movimiento juvenil ya está en redes sociales, descrito como una organización activista juvenil de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.
La iniciativa vincularía directamente la participación ciudadana con el fin de integrar jóvenes de las distintas colonias de la demarcación en dinámicas de “activismo y voluntariado”.
El anuncio del movimiento se difundió en todas las redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok y X), donde a través de varias publicaciones externaron el lema “No queremos sobrevivir la ciudad, queremos vivirla”, sin añadir alguna otra información adicional.
También aparece un breve video publicado en Instagram, en donde se señala la frase “Nos acostumbramos demasiado. Vivir con miedo. A callarnos. A sobrevivir. Pero hay algo que ya despertó”, sin mencionar algún otro dato.
NACIONAL
La Cuauhtémoc tiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad: Ale Rojo
Reinaugura la llamada Fuente del Hongo del Parque España * “Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa la alcaldesa
REBECA MARÍN
Fotos: Martín Aguilar
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, reinaugura la llamada Fuente del Hongo, instalada en 1924, pero desde hace décadas no funcionaba y estaba deteriorada.
Con la fuente ya suman 68 espacios rehabilitados durante la presente administración.
“Este es el número 68, la Fuente del Hongo, me dicen que hace cien se hizo esta fuente y hay vecinos que me comentan que llevan 60 años viviendo aquí y que nunca la han visto funcionar”, añade.
Cabe señalar que la fuente fue reconstruida, debido a que las raíces ya habían destruido la estructura.
Se renovó el sistema de bombeo, se incorporaron los mosaicos originales que sobrevivieron al tiempo, se cambió cableado, tuberías, pintura, se reconstruyeron las banquetas, entre otros trabajos.
Rojo de la Vega Piccolo informa que la rehabilitación de la fuente se realiza gracias a una asociación público-privada.
Al realizar un balance de acciones en esta colonia, la edil informa que su gobierno ha desazolvado 64 coladeras, podado 100 árboles y derribado 14 más en estado de deterioro.
Asimismo, han tapado 118 baches y reparado 16 banquetas; y como parte del programa ‘Brilla Cuauhtémoc’ (en el que se han atendido 40 mil luminarias en toda la demarcación, ya sea instalando nuevas, reparando dañadas o reconectando algunas) hay 744 luminarias encendidas más en la Condesa.
Alessandra Rojo de la Vega destaca que, pese a operar con un presupuesto reducido, su administración mantiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad.
“Nos dan presupuesto para 600 mil habitantes, no para los millones de personas que transitan todos los días, que trabajan, que desgastan nuestros parques y nuestras plazas. De los cinco mil millones que nos asignan, 62 por ciento se va en nómina y otro tanto ya está etiquetado para agua y luz. Aun así, cada peso que llega se ve reflejado en las calles y en los parques”, explica Rojo de la Vega.
Me da mucho orgullo recuperar espacios, porque con el poco presupuesto no nos alcanzaría, pero sí nos alcanza con la voluntad de la gente, con las ganas de vecinas y vecinos, con las ganas de nuestra directora, señala.
“Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa.
Respecto al Mundial de Futbol 2026, la también activista y feminista informa que está en una mesa de trabajo con el gobierno central debido a que le solicitaron instalar un festival futbolero en Plaza Garibaldi.
Indica la alcaldesa que están en proceso de análisis, pero señala que las autoridades deben garantizar la seguridad y la protección civil en Garibaldi y en otros espacios de la demarcación, como la Zona Rosa o colonias como Roma, Condesa, Hipódromo o San Rafael.
NACIONAL
Azucena Cisneros y colonos transforman la parte alta de Ecatepec
Autoridades aportaron material por instrucción de la alcaldesa y vecinos mano de obra para cambiar la red de drenaje, pavimentación de vialidades y construcción de escaleras en Almárcigo Norte y Área Nueva
ALFREDO IBÁÑEZ
Gracias al trabajo “hombro a hombro” del gobierno de Ecatepec y los vecinos de las colonias Almárcigo Norte y Área Nueva se realizaron obras en vialidades que benefician a más de tres mil personas.
Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, el gobierno municipal entregó materiales de construcción (cemento, grava y arena) a vecinos de calle Polotlán para el cambio de la red de drenaje, la pavimentación de 48 metros de largo por 7.5 metros de ancho y la construcción de escaleras, mientras que en calle Atenco se construyeron escaleras y en Cerrada de Prolongación Acambay se pavimentó un andador de aproximadamente 50 metros.
Las obras permiten la movilidad de la población en la parte alta de Ecatepec, donde los vecinos se ven obligados a utilizar veredas o barrancas para subir y bajar.
Cisneros Coss señaló que la obra en calle Polotlán se tardó en concluir “un año de lo pesado que fue, hoy se ve ya terminado (…), sólo los que viven aquí saben lo que significaba vivir en aquella condición, fue muy difícil y es recuperar la dignidad de los vecinos”.
En el lugar, la presidenta municipal anunció: “vengo a comprometerme más” para realizar obras y acciones en favor de la gente.
Juan Salgado, responsable de la obra, destacó que con la pala y la revoltura “aquí sí se trabajó hombro a hombro (…), que durante 40 años no se había hecho”. Dicha calle también beneficia a alumnos y padres de familia del Jardín de Niños Moctezuma Xocoyotzin.
La alcaldesa y vecinos recorrieron las calles hasta llegar a supervisar las escaleras que se construyeron en calle Atenco y el andador en Prolongación Acambay.
Moisés Arenas, representante de la Unidad Territorial Comunitaria (UTC) 41, destacó que las obras en las calles Polotlán y Atenco permitirán que las y los vecinos no tengan que caminar hasta tres kilómetros para llegar de una avenida a otra, ya que les permitirá literalmente atravesar las vialidades.
Hay que destacar que como sello de las nuevas obras se pintaron con colores llamativos las escaleras y las jardineras.
NACIONAL
Farhad Martínez Acosta, en la mira de la Contraloría de Jalisco
A meses de asumir el cargo como director general de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda, una denuncia ciudadana lo señala de incurrir en posibles actos de extorsión y abuso de poder
ILDEFONSO GARCÍA
La situación del actual director general de Fiscalización de la Secretaría de la Hacienda del Gobierno de Jalisco, Farhad Martínez Acosta, entró oficialmente bajo revisión luego de que la Contraloría del Estado admitiera una denuncia ciudadana por presuntos actos de abuso de poder, extorsión, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
El expediente fue registrado con el folio 26904, con lo que el órgano interno de control deberá iniciar diligencias, requerir información oficial y analizar el actuar del funcionario estatal.
Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención en torno al caso no sólo son las acusaciones presentadas, sino las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales y la ausencia de la declaración inicial correspondiente a su cargo actual dentro del Gobierno de Jalisco.
De acuerdo con documentación pública, Farhad Martínez Acosta trabajó entre 2021 y 2024 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), particularmente en el área jurídica en Jalisco, donde tenía funciones vinculadas con asuntos penales y representación del fisco federal en procesos judiciales.
En marzo de 2025 presentó su declaración de conclusión de encargo tras dejar el SAT; sin embargo, distintos señalamientos advierten que no aparece registrada públicamente la declaración inicial correspondiente a su nuevo puesto como director general de Fiscalización estatal, obligación considerada fundamental dentro de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La omisión ha generado cuestionamientos sobre la congruencia y actualización de su información patrimonial, especialmente por tratarse de un funcionario encargado precisamente de tareas de fiscalización y supervisión administrativa.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es su presunta participación como representante legal del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (Fojal) en la denuncia presentada en enero de 2025 relacionada con el supuesto fraude de las Villas Panamericanas.
Con la admisión formal del expediente, la Contraloría estatal podrá revisar declaraciones patrimoniales y de intereses, analizar posibles conflictos de interés, verificar el procedimiento de nombramiento del funcionario y determinar si existen responsabilidades administrativas o incluso conductas constitutivas de delito.
La resolución de la investigación será determinante para conocer si las acusaciones derivan en sanciones administrativas, inhabilitaciones o posibles denuncias penales ante las autoridades competentes.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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