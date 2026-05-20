NACIONAL
Somos el gobierno que decidió recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente: Ale Rojo
En la Cuauhtémoc se gobierna con resultados * Ante diputadas y diputados en el Congreso-CDMX, la alcaldesa defiende las acciones de su administración en materia de seguridad, recuperación del espacio público, empleo, cuidados y combate a la corrupción * “Somos el gobierno del cómo sí”, afirma la alcaldesa Rojo de la Vega
EL TOPO
Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Gobierno y Políticas Públicas; y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo responde a cuestionamientos de diputados locales sobre seguridad, comercio en vía pública, espacio público, programas sociales, servicios urbanos y transparencia.
La alcaldesa sostuvo que su gobierno decidió enfrentar problemas que durante años fueron ignorados en la Cuauhtémoc.
“Somos el gobierno del cómo sí, que decidió dejar de administrar inercias para empezar a recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente”, añade.
Rojo de la Vega Piccolo afirma que en la alcaldía existen 13 mil 553 registros en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), mientras que distintos grupos aseguran controlar cerca de 40 mil puestos informales en las calles.
La alcaldesa reitera que mantendrá acciones para recuperar banquetas y vialidades, luego de liberar más de 65 mil metros de vía pública y retirar más de 96 mil kilogramos de estructuras metálicas ilegales.
Ale Rojo informa que más de 3 mil 200 franeleros han sido remitidos ante el MP y destacó que la alcaldía impulsó la iniciativa para endurecer sanciones contra extorsionadores, misma que posteriormente fue aprobada como ley.
Reporta la edil que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la bolsa de trabajo de la alcaldía atendió a más de 713 personas buscadoras de empleo y actualmente hay 362 vacantes activas.
Señala que actualmente enfrenta 582 juicios laborales heredados de administraciones anteriores, de los cuales 369 cuentan con laudo y representan una carga superior a los 72 mdp, aunque aclaró que esto no ha detenido la operación de servicios públicos ni programas prioritarios.
En materia de cuidados y atención a mujeres, la edil señala que la Cuauhtémoc cuenta con 18 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que atienden a cerca de 850 niñas y niños, además del CADAM para personas adultas mayores y un centro comunitario para personas con discapacidad.
También destaca la operación de la Tarjeta Violeta, la red de lactarios impulsada por la alcaldía y el fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género.
“Cuidar también es gobernar. Para nosotras los Cendi no son un trámite administrativo. Son espacios donde madres y padres dejan lo más importante que tienen: sus hijas e hijos”, señala.
Alessandra Rojo también respondió a cuestionamientos relacionados con los tótems informativos instalados en la demarcación, precisando que no representaron gasto para el presupuesto público y forman parte de una estrategia de orientación ciudadana, atención de emergencias e iluminación urbana rumbo al Mundial 2026.
Además, afirma que la alcaldía ha atendido puntualmente auditorías y requerimientos de órganos fiscalizadores relacionados con el ejercicio presupuestal 2025.
“No le tenemos miedo a la fiscalización. Somos probablemente una de las alcaldías más auditadas del país y seguimos dando la cara, entregando información y trabajando todos los días”, afirma la alcaldesa del “corazón de la Ciudad de México” que late más que nunca.
NACIONAL
Huixquilucan, un municipio seguro para los transportistas: Vargas del Villar
Líderes brindan su total apoyo al legislador panista * Acción Nacional es un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Líderes del transporte público de pasajeros reconocen el trabajo que se hace en Huixquilucan, Estado de México, desde hace once años, que ha permitido tener un municipio más seguro.
Ante su gran trabajo, este gremio reitera su apoyo a Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, para acompañarlo en sus proyectos de trabajo para los próximos años.
“Agradecemos el apoyo que hemos recibido por parte de las autoridades municipales y del senador Vargas, a quien nos sumamos para fortalecer el proyecto Huixquilucan, trabajando de la mano para que a todos nos vaya mejor”, coincidieron.
También mencionaron que mientras en otros municipios el tema de la inseguridad en el transporte es difícil, en Huixquilucan la movilidad y seguridad se han atendido de manera eficaz, lo que permite que los usuarios transiten en mejores condiciones.
En su momento, Vargas del Villar reiteró a los transportistas de diferentes rutas que cruzan por Huixquilucan, que desde la Tribuna más alta del país seguirá defendiendo a México y al municipio para mantener los niveles de bienestar que se han alcanzado en favor de las familias.
“Les pido seguir trabajando por el bien de Huixquilucan, cuyo gobierno ha sido el mejor calificado por ser una administración cercana y de trabajo”, añade.
El senador por el Estado de México pidió a los transportistas seguir ofreciendo un servicio de calidad a los usuarios, al tiempo que agradeció el apoyo que este sector le ha dado durante estos once años de gobierno municipal panista, ahora encabezado por Romina Contreras.
“Tener un gobierno como el que hay en Huixquilucan se puede llevar a todo el Estado de México”, asevera.
Enrique Vargas dijo que Huixquilucan seguirá siendo gobernado por Acción Nacional, un partido que ha demostrado cómo llevar un buen gobierno y con rendición de cuentas.
“Hay equipo Vargas por muchos años más”, puntualiza el vicecoordinador de los senadores panistas.
NACIONAL
Delfina Gómez y Raciel Pérez, unidos por la rehabilitación del Periférico Norte
Ponen la muestra de un trabajo conjunto y supervisan de manera directa las labores para tener una imagen renovada * Gobierno del Estado de México y Tlalnepantla han trabajado durante varios meses de manera coordinada para mejorar la infraestructura en 8.87 kilómetros, se intervinieron 4 cuerpos de 3 carriles cada uno que corresponden al municipio * OPDM y la CAEM trabajaron en 7 kilómetros por cuerpo, logrando limpiar 28 kilómetros de tuberías y retirar 1,800 metros cúbicos de azolve * Se realizó el retiro de 40 toneladas de residuos urbanos y se culminó con la Mega Jornada de Limpieza que atendió 31,000 m² de áreas verdes
EL TOPO
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, y Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, llevaron a cabo la supervisión de los trabajos integrales de la rehabilitación de Periférico Norte y constataron que cada acción se ejecutó con la máxima calidad para entregar una vialidad totalmente renovada y segura.
Esta revisión forma parte de la estrategia conjunta que el gobierno estatal y municipios han desarrollado durante varios meses para lograr la rehabilitación total de 8.87 kilómetros del Boulevard Manuel Ávila Camacho, desde el límite con Naucalpan hasta la colindancia con Cuautitlán Izcalli.
Se intervino una superficie conformada por cuatro cuerpos de tres carriles cada uno, tanto en carriles centrales como laterales.
Como parte de los trabajos preventivos y de infraestructura que se ejecutaron previamente a lo largo de este periodo de meses, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), aprovechó los cierres programados por la Junta de Caminos y en plena coordinación con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), intervino ambos sentidos de la vialidad desde el tramo de Mundo E hasta el Lago de Guadalupe.
Esta labor acumuló un total de 7 kilómetros atendidos por cuerpo en carriles laterales y centrales, se realizó el desazolve preventivo de 28 kilómetros de líneas de drenaje y el retiro de 1,800 metros cúbicos de azolve, una acción fundamental para mejorar el flujo pluvial y mitigar riesgos de inundaciones ante la proximidad de la temporada de lluvias.
Aunado a las tareas de la red hidráulica, Tlalnepantla implementó un operativo de limpieza pesada en el que intervinieron 12 unidades de carga, distribuidas específicamente en nueve camiones compactadores y tres unidades de tres y media toneladas.
A través de este despliegue, las cuadrillas municipales levantaron y retiraron de la vía pública un total de 40 toneladas de residuos sólidos urbanos, se despejaron las zonas de rodamiento y los acotamientos para agilizar el tránsito vehicular y elevar los estándares de salubridad en la zona.
Para coronar este esfuerzo sostenido y asegurar que la vialidad quede en óptimas condiciones, la Administración Pública Municipal participó, con el Gobierno del Estado, en una Mega Jornada de Limpieza de Periférico, para dar tras las obras hidráulicas un rescate estético definitivo.
Durante esta jornada específica se obtuvieron resultados contundentes: el desmalezado de 31,000 metros cuadrados de áreas verdes, el encalado de 1,591 piezas de árboles, la poda de 438 árboles y el derribo de cinco piezas que representaban un riesgo, lo que derivó en la recolección final de 26.92 toneladas de desechos verdes.
El remozamiento de esta última fase incluyó labores de balizado, aplicación de pintura y la rehabilitación de puentes peatonales utilizados diariamente por la ciudadanía, complementado con la reparación de banquetas y el mantenimiento integral de las áreas comunes.
Con la ejecución ordenada y por etapas de este plan de rescate urbano firmemente respaldado por las autoridades estatales y municipales, el Gobierno de Tlalnepantla cumple con el compromiso de entregar vialidades modernas, seguras y limpias, para consolidar entornos dignos que elevan de forma directa la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.
NACIONAL
La transformación es posible cuando hay un gobierno que no se rinde: Azucena Cisneros
Participa la alcaldesa de Ecatepec en activación de operativos preventivos contra inundaciones en el Valle de México
ALFREDO IBÁÑEZ
“Ecatepec está pasando de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible cuando hay voluntad, inversión y un gobierno que no se rinde”, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
La presidenta municipal de Ecatepec participó en el Banderazo de Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, donde el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, activaron los operativos correspondientes.
Cisneros Coss dijo que este banderazo simboliza la coordinación metropolitana, la cual es necesario consolidar.
Desde 2025, el gobierno de Ecatepec puso en marcha el operativo Tormenta, en el que participan trabajadores de diversas áreas municipales, que realizan acciones preventivas previas, durante la atención de la emergencia y posteriores para brindar apoyo a los afectados.
Ecatepec también forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, implementado por los gobiernos federal y estatal, que canaliza recursos a municipios de esta región para obras y acciones, algunas en materia hídrica.
Entre las acciones preventivas que realiza Ecatepec ante las lluvias destacan jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria, con las que de enero a la fecha se recolectaron más de 55 mil toneladas de basura y desechos, lo que evita taponamientos de cauces y drenajes.
“Quienes gobernamos el Valle de México sabemos que cada ciclo de lluvias pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a la gente. Proteger significa prevenir, coordinar y actuar antes de que la emergencia llegue”, asegura Cisneros Coss durante el evento.
Agrega: “Significa drenajes funcionales, infraestructura preparada y equipos operativos listos. Los equipos que hoy se entregan representan una herramienta fundamental. Pero detrás de cada equipo hay una decisión política de no improvisar frente al riesgo”.
Reitera que durante muchos años Ecatepec fue el rostro más visible del abandono hídrico en el Valle de México, lo que se reflejó en inundaciones durante cada temporada de lluvias. “Y justamente por eso, porque aquí los problemas se sintieron con más fuerza, hoy también es donde más se están resolviendo”, expresa.
Insistió que actualmente el municipio pasa de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible, gracias al apoyo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
“Sabemos que falta mucho por hacer, pero no me cansaré de decirlo: vamos por el camino correcto. En Ecatepec, el cambio se ve en cada calle iluminada, en cada bache tapado, en cada toma de agua que se abre y sale el vital líquido”, dijo Cisneros Coss.
En el evento estuvieron presentes autoridades de los organismos de agua federal, estatal y de la CDMX, encabezados por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del OCAVM, así como la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y el de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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