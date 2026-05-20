Somos el gobierno que decidió recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente: Ale Rojo

En la Cuauhtémoc se gobierna con resultados * Ante diputadas y diputados en el Congreso-CDMX, la alcaldesa defiende las acciones de su administración en materia de seguridad, recuperación del espacio público, empleo, cuidados y combate a la corrupción * “Somos el gobierno del cómo sí”, afirma la alcaldesa Rojo de la Vega

EL TOPO

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales; Gobierno y Políticas Públicas; y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo responde a cuestionamientos de diputados locales sobre seguridad, comercio en vía pública, espacio público, programas sociales, servicios urbanos y transparencia.

La alcaldesa sostuvo que su gobierno decidió enfrentar problemas que durante años fueron ignorados en la Cuauhtémoc.

“Somos el gobierno del cómo sí, que decidió dejar de administrar inercias para empezar a recuperar el orden, la seguridad y la confianza de la gente”, añade.

Rojo de la Vega Piccolo afirma que en la alcaldía existen 13 mil 553 registros en el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip), mientras que distintos grupos aseguran controlar cerca de 40 mil puestos informales en las calles.

La alcaldesa reitera que mantendrá acciones para recuperar banquetas y vialidades, luego de liberar más de 65 mil metros de vía pública y retirar más de 96 mil kilogramos de estructuras metálicas ilegales.

Ale Rojo informa que más de 3 mil 200 franeleros han sido remitidos ante el MP y destacó que la alcaldía impulsó la iniciativa para endurecer sanciones contra extorsionadores, misma que posteriormente fue aprobada como ley.

Reporta la edil que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 la bolsa de trabajo de la alcaldía atendió a más de 713 personas buscadoras de empleo y actualmente hay 362 vacantes activas.

Señala que actualmente enfrenta 582 juicios laborales heredados de administraciones anteriores, de los cuales 369 cuentan con laudo y representan una carga superior a los 72 mdp, aunque aclaró que esto no ha detenido la operación de servicios públicos ni programas prioritarios.

En materia de cuidados y atención a mujeres, la edil señala que la Cuauhtémoc cuenta con 18 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que atienden a cerca de 850 niñas y niños, además del CADAM para personas adultas mayores y un centro comunitario para personas con discapacidad.

También destaca la operación de la Tarjeta Violeta, la red de lactarios impulsada por la alcaldía y el fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de género.

“Cuidar también es gobernar. Para nosotras los Cendi no son un trámite administrativo. Son espacios donde madres y padres dejan lo más importante que tienen: sus hijas e hijos”, señala.

Alessandra Rojo también respondió a cuestionamientos relacionados con los tótems informativos instalados en la demarcación, precisando que no representaron gasto para el presupuesto público y forman parte de una estrategia de orientación ciudadana, atención de emergencias e iluminación urbana rumbo al Mundial 2026.

Además, afirma que la alcaldía ha atendido puntualmente auditorías y requerimientos de órganos fiscalizadores relacionados con el ejercicio presupuestal 2025.

“No le tenemos miedo a la fiscalización. Somos probablemente una de las alcaldías más auditadas del país y seguimos dando la cara, entregando información y trabajando todos los días”, afirma la alcaldesa del “corazón de la Ciudad de México” que late más que nunca.