NACIONAL
Denuncian blindaje en favor de María Elena Ríos
Andrea Monserrat sostiene que la figura pública de Ríos Ortiz ha servido como un escudo mediático, afirmando que mientras a ella se le niega la justicia, la activista goza de una protección institucional que impide que rinda cuentas ante la ley
ILDEFONSO LÓPEZ
Andrea Monserrat, víctima de una agresión física y sexual perpetrada por María Elena Ríos Ortiz, denunció un blindaje que ha paralizado su proceso legal durante casi un año y medio.
La denunciante señala que, pese a existir pruebas videográficas del ataque ocurrido el 19 de diciembre de 2024 en un hospital de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia han sido omisos.
“Si hubiera sido al revés (si algo le hubiera hecho), yo estaría en la cárcel. En ese mismo rato me linchan mesiánicamente y ya estaría pagando una condena. Pero como ella tiene un cargo y, luego, con lo que pasó se hizo activista, está casi blindada”, señaló Monserrat en una entrevista con un medio nacional.
Monserrat sostiene que la figura pública de Ríos Ortiz ha servido como un escudo mediático, afirmando que mientras a ella se le niega la justicia, la activista goza de una protección institucional que impide que rinda cuentas ante la ley.
El testimonio detalla que Monserrat fue golpeada y humillada por la activista, su hermana y sus escoltas.
La agresión escaló en la vía pública, donde la joven fue despojada de su ropa interior y fue víctima de abuso sexual, resultando en lesiones graves en sus partes íntimas.
Andrea subraya que, durante toda la agresión, estuvo presente la MP Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien -a pesar de su cargo y de presenciar directamente las agresiones- no intervino ni brindó auxilio alguno.
La brutalidad sólo terminó cuando policías vestidos de civil intervinieron para salvar la vida de la joven, cuestionando la saña de los atacantes.
Actualmente el proceso judicial por abuso sexual, tentativa de secuestro, lesiones y discriminación, se encuentra detenido por el juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá.
La víctima acusa que el juzgador ha paralizado el caso exigiendo notificaciones presenciales en domicilios donde la activista no es localizada, facilitando así la evasión de la justicia.
Monserrat recalca que esta impunidad se ha visto reforzada por narrativas digitales donde la activista se presenta como víctima, revirtiendo los hechos, a pesar de que la joven se encontraba sola y en condiciones de vulnerabilidad frente al equipo de seguridad de Ríos Ortiz al momento del altercado.
Andrea Monserrat critica el sesgo ideológico de las instituciones que debían protegerla, mencionando que incluso la Secretaría de las Mujeres, bajo la previa gestión de Citlalli Hernández, optó por “no victimizar” a Ríos Ortiz en lugar de investigar las agresiones denunciadas.
La joven hace un llamado a las nuevas autoridades para que el caso se revise sin favoritismos políticos, exigiendo que el activismo de María Elena Ríos no sea utilizado como una credencial de impunidad para ejercer violencia y para que, por primera vez, se garantice el derecho a la justicia para las víctimas que no cuentan con plataformas mediáticas.
NACIONAL
¡Un festival a toda madre en la Cuauhtémoc!
El dolor de las madres buscadoras también nos duele, expresa Ale Rojo * Seis mil personas asistieron al festejo musical, en donde más de 10 artistas pusieron a bailar a las mamás de la alcaldía ubicada en el “corazón de la Ciudad de México”
EL TOPO
La explanada de la alcaldía Cuauhtémoc se llenó de energía este fin de semana con más de 6 mil personas que acudieron al evento “A Toda Madre Fest”, el festejo organizado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo para celebrar el Día de las Madres con música sonidera y baile.
Desde temprano comenzaron a llegar familias completas, principalmente madres acompañadas de hijas, hijos y amigas, quienes abarrotaron la explanada para disfrutar de una noche que se extendió hasta la madrugada.
En un escenario 360° se presentaron agrupaciones y sonideros como Los Juniors, Siboney, Berraco, Silver Sound, Latin Sound, Los Yes-Yes, Los Telez, Grupo Fragancia y Los Mondragón, que pusieron a bailar a cientos de personas durante varias horas.
ALE ROJO, SOLIDARIA CON LAS MADRES BUSCADORAS
En medio del evento, Rojo de la Vega Piccolo tomó el micrófono para dedicar un mensaje a las madres buscadoras del país.
“Ninguna mamá debería sentirse sola, porque su dolor también nos duele. Y mientras haya una madre buscando a su hijo, este país no puede acostumbrarse”, expresa la alcaldesa ante los asistentes.
Durante la noche también pidió a las y los jóvenes valorar el tiempo con sus madres y no dejar pasar la oportunidad de abrazarlas y acompañarlas.
El festival formó parte de las actividades organizadas por la alcaldía para llevar eventos gratuitos a las colonias y recuperar espacios públicos como puntos de convivencia para las familias de Cuauhtémoc.
NACIONAL
La seguridad alimentaria es el sustento de la paz social: Raciel Pérez
El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, inaugura nueva Cocina del Bienestar en el oriente para fortalecer la alimentación de las familias * El programa busca proteger la economía de las familias vulnerables * Las instalaciones fortalecen la infraestructura social del municipio, garantizando transparencia en el uso de los recursos públicos
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, encabeza la puesta en marcha de una nueva Cocina del Bienestar en el Oriente del municipio, reafirmando el compromiso de su administración de combatir la inseguridad alimentaria mediante acciones directas que beneficien el bolsillo de las familias.
Pérez Cruz menciona que “la Cocina del Bienestar en esta zona no es una concesión, sino el cumplimiento de un derecho humano. Hoy se tiene un gobierno que entiende que la seguridad alimentaria es la base de la paz social”.
Este nuevo espacio se integra a la red de comedores municipales que ofrecen raciones de comida balanceada bajo altos estándares de calidad, convirtiéndose en un apoyo fundamental para sectores prioritarios como adultas y adultos mayores, niñas, niños y personas que han visto afectados sus ingresos por la situación económica actual.
Durante el evento inaugural, el alcalde puntualiza que la ubicación estratégica de esta cocina en el Oriente responde a la necesidad de descentralizar los servicios y llevar el bienestar social a donde más se requiere.
El presidente enfatiza que su gestión no descansará en la tarea de dignificar la vida de las familias de Tlalnepantla.
Afirma Raciel Pérez que cada peso del presupuesto municipal es invertido en programas que generan un impacto real y positivo en la mesa de los hogares, lo que consolida un gobierno cercano, transparente y con un profundo sentido de responsabilidad humana.
NACIONAL
Empresarios denuncian extorsión desde estructuras ambientales
Describen una red de cobros ilegales en el Estado de México
ILDEFONSO GARCÍA
Una presunta red de cobros ilegales a empresarios, que operaría desde áreas vinculadas a la regulación ambiental en el Estado de México, ha comenzado a perfilarse como uno de los esquemas de presión económica más extendidos en la entidad, de acuerdo con testimonios directos de afectados.
La mecánica, descrita por múltiples fuentes consultadas bajo condición de anonimato, es constante: pagos mensuales obligatorios a cambio de evitar inspecciones (bajo normas caducas, ambiguas y a criterio particular), sanciones administrativas, multas o clausuras, con montos de los 65 mil a los 100 mil pesos por unidad económica, aunque en casos específicos pueden escalar hasta los 500 mil y 2.5 millones de pesos.
Los giros alcanzados son diversos: gasolineras, empresas gaseras, centros de verificación vehicular, constructoras, laboratorios, proveedores, minas, tiraderos e incluso pequeños negocios del sector alimenticio. como son tortillerías.
“Si no pagas, te realizan inspecciones mal fundamentadas y que no puedes pelear en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) o no te dan licencias o autorizaciones no obstante haber cumplido con todo. Y si te inspeccionan y te encuentran algo, de todas formas terminas pagando aún más por procedimientos administrativos que nunca ganas”, resume uno de los empresarios consultados.
EL TAMAÑO DEL ESQUEMA
Como ejemplo, los cobros que se pagan en promedio son 100 mil pesos mensuales como cuota obligatoria. Bajo los montos señalados, los propios empresarios estiman que los cobros podrían alcanzar mínimo a 17 millones de pesos mensuales por sector industrial.
En un periodo de dos años, la cifra acumulada superaría los 400 millones de pesos por cada tipo de empresa, pero que ya en conjunto podría superar los 4,500 millones de pesos.
Se trata de recursos que, por su naturaleza, no siguen canales institucionales ni dejan rastro contable.
ESTRUCTURA SEÑALADA
Los testimonios recabados coinciden en señalar que los cobros no son aislados, sino parte de una estructura organizada que involucraría tanto a funcionarios como a operadores externos.
Entre los nombres mencionados por los denunciantes aparece como orquestador José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el territorio mexiquense y aspirante a la gubernatura.
Asimismo, refieren a Raúl Piña Horta, adscrito a la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas, y al director de Emisiones de la Atmósfera, Carlos Solares, área clave en los procesos de supervisión ambiental.
De acuerdo con las versiones, también existirían intermediarios encargados de coordinar los cobros y transmitir instrucciones a los empresarios.
Hasta el momento, ninguna de las personas señaladas ha emitido una respuesta pública a estas acusaciones.
PRESIÓN INSTITUCIONAL Y RIESGO EMPRESARIAL
Para los afectados, el problema no es únicamente económico. La incertidumbre operativa de las empresas se ha convertido en una constante.
Empresas que cumplen con requisitos legales aseguran verse obligadas a destinar recursos adicionales para evitar sanciones que consideran discrecionales.
Esto, advierten, reduce márgenes, frena inversiones y coloca a varios negocios al borde de la inviabilidad.
El patrón descrito es equiparado por algunos empresarios con esquemas de extorsión del crimen organizado, aunque en este caso, señalan, la presión provendría desde instancias formales.
TRASFONDO POLÍTICO
Las denuncias emergen en un momento clave: la antesala de un nuevo proceso electoral en la entidad.
Algunos de los empresarios consultados consideran que el flujo de recursos podría estar vinculado a la creación de mecanismos de financiamientos paralelos del Partido Verde. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada por autoridades ni respaldada por investigaciones oficiales.
El contexto se vuelve más relevante ante los recientes movimientos políticos y la reconfiguración de alianzas entre partidos.
SILENCIO INSTITUCIONAL
Hasta ahora, el gobierno encabezado por la morenista Delfina Gómez no ha fijado una postura pública frente a esta situación, argumentando que no hay denuncias ante la fiscalía, sin embargo, afectados señalan que alistan denuncias formales, pero temen ser objeto de represalias ante la participación de instituciones de gobierno del estado en dicho esquema de corrupción.
Especialistas en temas de transparencia y combate a la corrupción advierten que, de confirmarse estos hechos, se trataría de un esquema de muy alto impacto que comprometería no solo la actividad económica, sino también la confianza en las instituciones regulatorias.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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