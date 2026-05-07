PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Una tras otra!
Los nexos de morenistas con el crimen organizado surgen como fuentes brotantes * Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia * El director de Servicios Públicos de Huixquilucan, Edomex, Julio César Zepeda Montoya, toma sus vacaciones y deja sin el servicio de recolección de basura a colonos y vecinos
ALFREDO IBÁÑEZ
El gobierno de México y Morena atraviesan por uno de sus peores momentos, las evidencias y señalamientos directos de sus nexos con el crimen organizado son cada vez mayores.
Los casos en los que políticos o funcionarios están al servicio de organizaciones criminales salen a la luz pública todos los días.
Lo más reciente es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al que le imputa delitos relacionados con armas y narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del “hermano” cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la ira del gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Como es su costumbre, la Mandataria recurrió al sentimiento nacionalista y sostuvo que la detención provisional con fines de extradición emitida por ese país viola la soberanía porque se carece de pruebas.
A partir de ahí el discurso de las demás instancias y personajes políticos ha sido el mismo. Se han metido al terreno legaloide, donde argumentan -una y otra vez- que no está fundamentada la petición y que la soberanía no se negocia.
Más que defender la soberanía nacional, lo que hacen es proteger a presuntos delincuentes, han ignorado las acusaciones directas contra Rocha Moya, lo mismo de jefes del narcotráfico, de organizaciones de abogados y de políticos opositores respecto a que tiene vínculos con organizaciones criminales.
Además, el gobernador con licencia es una persona con derechos y obligaciones como cualquier mexicano, porque ya hasta el fuero perdió, pero de ninguna manera es el pueblo como para gritar a los cuatro vientos que su extradición sería violar la soberanía nacional.
No nos hagamos bolas, lo que les duele es que son exhibidos como un gobierno y un partido proclive a encubrir a presuntos narcotraficantes.
Son diversas las acusaciones que pesan contra Rocha Moya en el sentido de que tiene nexos con el narcotráfico, de haber recibido cantidades millonarias del crimen organizado para financiar su campaña, por lo que la FGR, en lugar de fungir como su tapadera, debería desquitar el millonario presupuesto que tiene, ponerse a trabajar e iniciar una investigación alterna a la de Estados Unidos y llevarlo ante la justicia.
Ciertamente es mucho pedir, porque la fiscal Ernestina Godoy Ramos hace lo que le dictan desde Palacio Nacional y en estos momentos la consigna es gritar pruebas, pruebas, para proteger con el manto de la impunidad a Rubén Rocha.
Conocida la tenacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emplea la presión comercial contra el gobierno de México para generar cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que Rocha sea finalmente encarcelado.
Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia.
El panorama es sombrío para los narcopolíticos, la presión externa apenas empieza y -como puede advertirse- va en ascenso.
PRESIÓN DE LA CASA BLANCA
Recientemente la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el cual establece que la administración de Trump priorizará acciones bilaterales para obligar a sus países socios a incautar precursores y frenar la producción.
Asimismo, exige a México mejores resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Expuso que buscará que las autoridades mexicanas lleven a cabo más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas para acabar con la capacidad de los cárteles del narcotráfico porque representan una amenaza para el territorio estadounidense.
Añadió que aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas como China, India y Canadá, además de Colombia y México, adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.
La estrategia estadounidense indica que el gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control, y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo.
Estados Unidos sigue firme en su objetivo de combatir el narcotráfico, para ello sostuvo que usará todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos destinados a Estados Unidos.
JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA DEJA MAL PARADO AL GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN
Avisos parroquiales. En Huixquilucan, Edomex, se le está haciendo costumbre al director de Servicios Públicos, Julio César Zepeda Montoya, tomarse sus vacaciones y dejar sin el servicio de recolección de basura a los habitantes de las colonias populares y las zonas tradicionales.
La falta de atención a sus labores, que no de su quincena, deja mal parado al gobierno que representa, y por lo visto no le importa para nada el compromiso de trabajar 24/7 como lo hace la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, quien gracias a su trabajo y resultados coloca a su municipio como un referente a nivel nacional.
No es la primera vez que Zepeda Montoya, sin aviso alguno, suspende el servicio, por lo que colonos y vecinos exhortan a la alcaldesa Contreras Carrasco tomar cartas en el asunto.
PUNTO… Y SEGUIMOS
La Luz del Mundo “iluminó” a la FGR
El líder espiritual Naasón Joaquín García, exonerado de toda culpa * Vargas del Villar, con alta aprobación ciudadana * Tres mujeres, un camino… en Ecatepec, Edomex
ALFREDO IBÁÑEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) se colocó del lado del líder espiritual mundial de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien pese a ser señalado desde 2019 de abuso sexual infantil y de enriquecimiento ilícito, lo exoneró de toda culpa al pronunciarse por no ejercer la acción penal.
Hoy esa dependencia, que una y otra vez insistió en protegerlo y por cerrar el caso tendrá que reabrir la investigación, así se lo ordenó un juez federal de Jalisco.
Cabe recordar que Naasón Joaquín García, junto con sus familiares y amigos cercanos, la élite de esa organización, son señalados de establecer una compleja red de abuso sexual infantil.
Pese a la serie de acusaciones en su contra, por muchos años libraron la acción de la justicia debido a los nexos que tienen con políticos de alto nivel del país.
Su red de influencia llegó hasta la FGR, la cual mostró un interés obscuro y de manera inexplicable el año pasado decidió no ejercer la acción penal.
El nivel de corrupción gubernamental y la inclinación por hacer trato con los delincuentes es cada vez más manifiesta. Los titulares de esa dependencia, encargadas de investigar los delitos y procurar justicia de manera eficaz, hacen lo contrario, protegen a los delincuentes e ignoran los hechos, e incluso persiguen a las víctimas.
Como contraste de la turbia actuación de la FGR, están las acciones emprendidas por las autoridades de Estados Unidos, las cuales -con cargos similares a las que se le señalan en México- de entrada le dieron a Naasón Joaquín García 17 años de cárcel, pero además lo tienen acorralado con otras acusaciones que pudieran llevarlo a permanecer de por vida tras las rejas.
En México, como ya sabemos, lo perdonaron, lo exoneraron. Pues bien, recientemente un juez federal ordenó poner fin al “carpetazo”, por lo que la fiscal Ernestina Godoy Ramos tiene otro caso que resolver, los expedientes sobre su escritorio se acumulan y hasta ahora toda queda en declaraciones.
Como dijera mi abuelita, “queremos hechos, no palabras”.
ENRIQUE VARGAS, CON ACEPTACIÓN DEL ELECTORADO
En el Estado de México las precampañas de cara a las elecciones del 2027 están en marcha.
Como ya es costumbre, para evadir un posible llamado de atención de las autoridades electorales, los diferentes partidos políticos se las ingenian para hacer labor proselitista sin caer en delitos electorales.
En Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, ha incrementado notablemente sus actividades, pese a que su trabajo es permanente y de muchos años, lo que le ha valido la aceptación del electorado.
En estos momentos no hay quién le haga sombra, literalmente va solo, en caballo de hacienda, para ocupar una vez más la alcaldía de ese municipio por tercera ocasión.
Es innegable su trabajo, su liderazgo, sólo que hay varios factores a considerar, uno de ellos es el papel que quiera jugar Morena en ese municipio.
Por lo visto, y ante los hechos, el partido guinda ve con desdén a la población de esa localidad.
No se puede soslayar el poder electoral, político y económico de ese partido; está más que mostrado y demostrado que es una auténtica máquina para ganar elecciones, pues tiene la Presidencia de la República, 24 gubernaturas, la mayoría en ambas Cámaras, y por si lo anterior fuera poco, también tienen al INE y al TEPJF, máximas instancias para validar los ganadores de las elecciones.
Es la principal fuerza política en el país, lo mismo le ha arrebatado gobiernos municipales y estatales al PRI que al PAN, de manera que tiene con qué para hacer un mejor papel. De ellos depende.
POR SUS RESULTADOS AZUCENA CISNEROS PUEDE REPETIR EN ECATEPEC
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, en poco tiempo ha logrado transformar a ese municipio, de manera paulatina se reduce la grave marginación e inseguridad que por años prevaleció bajo administraciones pasadas.
Su trabajo es la carta de presentación para buscar, si es que ella quiere, la reelección al cargo; el apoyo del electorado es manifiesto, sólo que hay una o dos piedras en el camino a las que tendrá que prestarles atención.
La alcaldesa por Morena tiene diversos rivales políticos, lo mismo del PAN que del PRI, los cuales prácticamente están en extinción en esa localidad, por lo que no representan ningún riesgo, pero las que podrían quitarle el sueño son sus propias compañeras de partido.
La dirigente del partido guinda en el Estado de México, Luz María Hernández, no quita el dedo del renglón, está en la pelea por la presidencia municipal, goza del respaldo de importantes sectores de la población.
El otro frente es la diputada local Zaira Cedillo Silva, quien tiene apoyo manifiesto del palacio de gobierno estatal.
Azucena Cisneros, como públicamente se pudo constatar, juega en el equipo del senador Higinio Martínez Miranda, el cual de manera reiterada se confronta con la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Esa cercanía con Martínez Miranda en su momento le facilitó su ascenso a la presidencia municipal, pero ahora que están en pleito ambos bandos podría restarle fuerza y contrariar sus aspiraciones de reelegirse en el cargo.
El poder cambió de manos y Zaira Cedillo está del lado de quien toma las decisiones.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Inseguridad brilla más en México que el propio Mundial de Futbol 2026
La muerte de dos presuntos oficiales instructores de EU y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y la balacera en Teotihuacán prenden la alerta * Horacio Duarte e Higinio Martínez calientan la plaza del Estado de México al tener la disputa cantada con el apoyo de sus corrientes: el secretario de Gobierno con la cargada oficial y el senador morenista con sus Mexiquenses de Corazón
ALFREDO IBÁÑEZ
Faltan menos de dos meses para el arranque del Mundial y la inseguridad en México es preocupante.
Pese al esfuerzo del gobierno federal por revertir esa situación, las organizaciones criminales y los homicidios dolosos ganan terreno.
Los ojos del mundo están puestos en el país, saben de la existencia y operación del narcotráfico, de la guerra entre los grupos rivales, por lo que están pendientes de lo que ocurre.
La incertidumbre está presente, los elevados niveles de criminalidad son una pésima carta de recomendación.
México, una y otra vez, es noticia. Hace uno días volvió a ocupar importante espacio en los medios de comunicación nacionales e internacionales debido a la muerte de dos presuntos oficiales instructores de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, cuando retornaban de un operativo de destrucción de un laboratorio clandestino de drogas, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Pasaron muchas horas para que las autoridades responsables, como la gobernadora panista Maru Campos, señalara que se trató de un accidente.
Presuntamente la unidad en la que viajaban derrapó y se precipitó a un barranco de más de 200 metros de profundidad, a la altura de la comunidad de Polanco Morelos.
Según reportes, tres de los ocupantes salieron disparados y el cuarto perdió la vida calcinado.
Generalmente este tipo de percances se difunde de manera amplia, sobre todo porque se trató de dos ciudadanos estadounidenses, por cierto, cuya estancia en el país no está claro; sin embargo, esta vez dependencias como la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) guardaron silencio.
Minimizaron el hecho e incluso no se mencionó el nombre de las víctimas de Estados Unidos, no obstante, la noticia trascendió.
El discurso inmediato de parte del fiscal de Justicia de Chihuahua fue que los estadounidenses estaban haciendo “labores de entrenamiento, asesoramiento y cursos en el intercambio habitual”.
Hayan participado o no en el operativo, eran agentes o instructores, lo cierto es que el deceso de los cuatro tripulantes de la unidad se dio en el marco de la destrucción de seis laboratorios clandestinos diseminados en un predio de más de 100 hectáreas que se le atribuye al Cártel de Sinaloa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó del caso al argumentar que no tenía conocimiento ni había otorgado autorización para los trabajos de entrenamiento conjunto entre la Fiscalía de Chihuahua y personal de la embajada de los Estados Unidos en territorio chihuahuense.
Culpó a la gobernadora panista Maru Campos de falta de comunicación y recordó que “la relación es federal, no es estatal. Ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”.
Todavía no se digería la noticia de los cuatro muertos, cuando una más impactó a la opinión pública: un sujeto armado atacó a balazos a los visitantes de las Pirámides de Teotihuacán.
Disparó indiscriminadamente desde la Pirámide de la Luna y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense, además de lesionar a seis turistas.
El agresor, tras atacar a los visitantes de la zona arqueológica, se quitó la vida. Entre los heridos están dos colombianos, una mujer de nacionalidad rusa y otra canadiense. En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.
Con esas cartas de presentación, aunado a los 331 homicidios dolosos que se perpetraron el fin de semana que comprende del 17 al 19 de este mes, definitivamente la imagen del país no es nada halagadora.
EL DUELO DE LA DOBLE H
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, ya tiene contendiente para las elecciones a la gubernatura del 2029.
Aunque todavía falta mucho tiempo, el senador Higinio Martínez se apuntó para suceder a la maestra Delfina Gómez Álvarez.
El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo estatal de Mexiquenses de Corazón, agrupación que encabeza y que está conformada por legisladores locales y federales, alcaldes y líderes sociales.
Ahí fue ovacionado por sus seguidores, quienes durante su discurso no se cansaron de gritar “¡gobernador!, ¡gobernador!”.
No sólo se dejó querer, sino que además soltó varias consignas con destino claro a Palacio de Gobierno de Plaza de Los Mártires, una de ellas fue: “Nadie puede impedirnos el derecho, la obligación de soñar, de trabajar, por un Estado de México justo, libre, democrático, no hay fuerza humana que lo consiga, así venga de la misma sangre política de los presentes, nunca lo lograrán, nunca podrán detenernos”.
Con amplia trayectoria en la política y conocedor de las debilidades de sus alumnos, la gobernadora y el secretario de Gobierno, sentenció: “Nunca pudieron en 50 años de actividad política detenerme y nunca han podido en 50 años detenernos”.
“Si no pudieron, no podrán el día de hoy hacerlo”, enfatiza el líder de la corriente morenista Mexiquenses de Corazón.
Higinio Martínez y su grupo van por la gubernatura y por el presupuesto millonario de 410,341 millones 615 mil 262 pesos. La disputa entre morenistas está cantada. ¡Hagan sus apuestas y cierren las puertas señores!
PUNTO… Y SEGUIMOS
Tres años y no llega el cambio prometido
De nada sirven los cambios en el gabinete mexiquense, pues los premiados sólo disfrutan del erario público * El grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar
ALFREDO IBÁÑEZ
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, llevó a cabo diversos cambios en su gabinete.
El más importante fue el relevo en la Secretaría de Salud, la cual estaba en manos de Macarena Montoya Olvera y que ahora ocupa Celina Castañeda de la Lanza.
Por cierto, dicha funcionaria está ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a ese partido que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el discurso ha defenestrado hasta el cansancio, pero que en los hechos no toca, le guarda respeto y que a estas alturas huele a complicidad.
El ejemplo más claro es Alfredo del Mazo Maza, a quien señalaban de corrupto y más por ser cercano a Enrique Peña Nieto, la amenaza de investigarlo y de llevarlo a la cárcel fue su bandera en su campaña electoral… y ya ven, nada ha pasado, al contrario, le hacen reconocimientos a su padre.
Con estos hechos suma fuerza de que ya estaba pactado de que Alfredo del Maza entregaría la gubernatura mexiquense.
Otro ejemplo: Alejandra del Moral, quien en campaña electoral afirmó que lo peor del PRI estaba en Morena… y cae más rápido una habladora que una coja, pues Del Moral Vela por sus intereses y ya se sumó al movimiento transformador.
Así que lo del PRIAN es pura demagogia.
Retomando a Celina Castañeda, la nueva adquisición y flamante refuerzo de Gómez Álvarez, trabajó en la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, de 2017 a 2021, y se desempeñó como coordinadora del Programa Estatal de Medicina Paliativa dentro de la Secretaría de Salud estatal.
Qué rápido olvidó la gobernadora Delfina Gómez los señalamientos incendiarios que lanzó una y otra vez en contra del PRI y del exgobernador priísta, a quien acusaba de ser fiel heredero y representante del Grupo Atlacomulco, aquel que se mantuvo casi 100 años en el poder y al que en campaña le gustaba llamar el “árbol de la corrupción”.
Bueno, pues como parte de esa corrupción, de eso que llamó la “herencia maldita”, es su nueva secretaria de Salud, Celina Castañeda de la Lanza.
Los acuerdos que hace la gobernadora con el PRI, en vísperas de las elecciones del 2027, comienzan a manifestarse.
Tan mal anda su gobierno que busca a toda costa establecer alianzas de cara a las elecciones del próximo año, por lo visto no importa con quién sea, máxime que aquellos que creía sus incondicionales, es decir, los partidos Del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), le salieron respondones y exigen mayores espacios de poder.
Cabe destacar que la gestión de Gómez Álvarez suma por lo menos siete cambios importantes, entre ellos las Secretarías del Agua, Educación y la de Movilidad, ésta última, lejos de dar solución a la serie de problemas, como es el transporte público de pasajeros, los deja crecer.
La proliferación de unidades pirata sigue y con ellas el número de delitos cometidos a bordo de ellas.
La incapacidad del gobierno estatal es preocupante. Cómo es posible que en la entidad circulen como si nada más de 700 mil unidades de pasajeros irregulares, piratas como se les denomina.
Pero está claro que son votos y dinero, mucho dinero, cuyo destino se desconoce, eso podría explicar tanta impunidad.
Para ejemplificar más el caso, es necesario señalar que el parque vehicular en orden, es decir, aquellos que tienen concesión, asciende apenas a 170 mil.
Si bien fue herencia de los gobiernos del PRI, con casi tres años de gobierno debe notarse el cambio que prometieron, pero no, su sello es la falta de resultados.
Frente a ese escenario, de nada sirve que la gobernadora Gómez haga cambios en su gabinete, pues en la práctica lo que hacen los premiados es disfrutar una temporada del erario público, saben que no tienen la capacidad para el cargo, entonces hacen como que trabajan, pero finalmente dejan una serie de problemas, sólo que más agravados, en perjuicio de casi 17 millones de mexiquenses.
En septiembre próximo el gobierno de Morena va a cumplir tres años en el poder, llegará a la mitad del sexenio y no se le conoce una sola obra de alto impacto, que beneficie a la población en general.
Tampoco hay evidencias que esté trabajando en la construcción de hospitales, universidades, escuelas de nivel básico, menos en carreteras, porque las que hay están literalmente destrozadas.
Su política de gobierno se resume en la entrega y eso a medias, de programas sociales, dádivas y no precisamente para quienes más lo necesitan, sino para aquellos que son afines al partido guinda.
Otro distintivo más es la riña permanente, la disputa por el poder, todos contra todos.
El secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, desde el inicio de la actual gestión está en campaña, una y otra vez se confronta con su mentor político, aquel que le dio varios espacios en Texcoco, el senador Higinio Martínez Miranda.
Primero le arrebató el control en el Congreso local, palomeó e impuso a los legisladores que simpatizan con sus ambiciones, posteriormente hizo lo mismo con los alcaldes.
Ahora de cara a las elecciones del 2027, con las que se renovarán las 125 presidencias municipales y el Congreso local, Duarte Olivares está metido de lleno en los preparativos, sabe que aquellos a los que él proponga más tarde serán sus aliados y le servirán para buscar el gobierno estatal, pues su ambición es ser gobernador mexiquense, aunque de forma oficial, pues en la práctica ya lo es.
Como puede advertirse, el grupo en el poder en el Estado de México, el llamado Texcoco, riñe de manera constante, antepone sus ambiciones personales y se olvida de gobernar.
Las confrontaciones entre alcaldes morenistas es permanente, las acusaciones por ilícitos están a la orden del día, la rebatinga por el poder entre Higinio Martínez y Horacio Duarte es crónica.
En los próximos meses seguramente se van a incentivar las ambiciones y los pleitos, en tanto los mexiquenses siguen a la espera del gobierno sin corrupción e ineptitud que prometió la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Que así sea por el bien de millones de mexiquenses.
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