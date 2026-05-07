¡Una tras otra!

Los nexos de morenistas con el crimen organizado surgen como fuentes brotantes * Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia * El director de Servicios Públicos de Huixquilucan, Edomex, Julio César Zepeda Montoya, toma sus vacaciones y deja sin el servicio de recolección de basura a colonos y vecinos

ALFREDO IBÁÑEZ

El gobierno de México y Morena atraviesan por uno de sus peores momentos, las evidencias y señalamientos directos de sus nexos con el crimen organizado son cada vez mayores.

Los casos en los que políticos o funcionarios están al servicio de organizaciones criminales salen a la luz pública todos los días.

Lo más reciente es la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, al que le imputa delitos relacionados con armas y narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del “hermano” cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que desató la ira del gobierno de México, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Como es su costumbre, la Mandataria recurrió al sentimiento nacionalista y sostuvo que la detención provisional con fines de extradición emitida por ese país viola la soberanía porque se carece de pruebas.

A partir de ahí el discurso de las demás instancias y personajes políticos ha sido el mismo. Se han metido al terreno legaloide, donde argumentan -una y otra vez- que no está fundamentada la petición y que la soberanía no se negocia.

Más que defender la soberanía nacional, lo que hacen es proteger a presuntos delincuentes, han ignorado las acusaciones directas contra Rocha Moya, lo mismo de jefes del narcotráfico, de organizaciones de abogados y de políticos opositores respecto a que tiene vínculos con organizaciones criminales.

Además, el gobernador con licencia es una persona con derechos y obligaciones como cualquier mexicano, porque ya hasta el fuero perdió, pero de ninguna manera es el pueblo como para gritar a los cuatro vientos que su extradición sería violar la soberanía nacional.

No nos hagamos bolas, lo que les duele es que son exhibidos como un gobierno y un partido proclive a encubrir a presuntos narcotraficantes.

Son diversas las acusaciones que pesan contra Rocha Moya en el sentido de que tiene nexos con el narcotráfico, de haber recibido cantidades millonarias del crimen organizado para financiar su campaña, por lo que la FGR, en lugar de fungir como su tapadera, debería desquitar el millonario presupuesto que tiene, ponerse a trabajar e iniciar una investigación alterna a la de Estados Unidos y llevarlo ante la justicia.

Ciertamente es mucho pedir, porque la fiscal Ernestina Godoy Ramos hace lo que le dictan desde Palacio Nacional y en estos momentos la consigna es gritar pruebas, pruebas, para proteger con el manto de la impunidad a Rubén Rocha.

Conocida la tenacidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien emplea la presión comercial contra el gobierno de México para generar cambios en la Estrategia Nacional de Seguridad, pero todo apunta a que es cuestión de tiempo para que Rocha sea finalmente encarcelado.

Según expertos en la materia, la detención de Rocha Moya será la llave que abra la puerta para que políticos de Morena o de la oposición, ligados al narco, sean presentados ante la justicia.

El panorama es sombrío para los narcopolíticos, la presión externa apenas empieza y -como puede advertirse- va en ascenso.

PRESIÓN DE LA CASA BLANCA

Recientemente la Casa Blanca dio a conocer su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el cual establece que la administración de Trump priorizará acciones bilaterales para obligar a sus países socios a incautar precursores y frenar la producción.

Asimismo, exige a México mejores resultados en el combate a los cárteles del narcotráfico.

Expuso que buscará que las autoridades mexicanas lleven a cabo más decomisos de precursores químicos y drogas sintéticas para acabar con la capacidad de los cárteles del narcotráfico porque representan una amenaza para el territorio estadounidense.

Añadió que aprovechará sus compromisos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir que naciones de origen y tránsito de drogas como China, India y Canadá, además de Colombia y México, adopten marcos similares para supervisar los embarques de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

La estrategia estadounidense indica que el gobierno también encabezará esfuerzos globales de programación y control, y hará que los países tomen acciones agresivas contra las entidades y los individuos que trafiquen con drogas ilícitas, tanto cultivadas como sintéticas, junto con sus precursores, sustancias relacionadas y equipo.

Estados Unidos sigue firme en su objetivo de combatir el narcotráfico, para ello sostuvo que usará todas las herramientas disponibles para asegurar que los países de origen tomen medidas creíbles para detener la producción y el tráfico de drogas y químicos destinados a Estados Unidos.

JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA DEJA MAL PARADO AL GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN

Avisos parroquiales. En Huixquilucan, Edomex, se le está haciendo costumbre al director de Servicios Públicos, Julio César Zepeda Montoya, tomarse sus vacaciones y dejar sin el servicio de recolección de basura a los habitantes de las colonias populares y las zonas tradicionales.

La falta de atención a sus labores, que no de su quincena, deja mal parado al gobierno que representa, y por lo visto no le importa para nada el compromiso de trabajar 24/7 como lo hace la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, quien gracias a su trabajo y resultados coloca a su municipio como un referente a nivel nacional.

No es la primera vez que Zepeda Montoya, sin aviso alguno, suspende el servicio, por lo que colonos y vecinos exhortan a la alcaldesa Contreras Carrasco tomar cartas en el asunto.