NACIONAL
VACOn todo Enrique Vargas por Huixquilucan
Gobernar bien y dar resultados, su gran ventaja electoral * ¿Habrá alguien que puede competir contra un modelo que ya demostró funcionar en un municipio que es referente a nivel nacional?
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, es un valioso activo del panismo que tiene su peso político.
Mantiene la cercanía con la ciudadanía, escucha peticiones y las plasma en iniciativas porque tiene la convicción de servir a mexiquenses y a todos los mexicanos.
Gracias a su gran trabajo legislativo, fue reconocido como Legislador del Año en los Premios Lidera al presentar en el Senado de la República más de 130 iniciativas, lo que demuestra que tiene un estilo de hacer política que apuesta por la constancia y la construcción técnica.
Vargas del Villar logra colocarse como el legislador más activo de su bancada y el segundo a nivel nacional entre todas las fuerzas políticas.
Es un dato que revela, más allá de lo cuantitativo, su gran estrategia: incidir en la agenda pública desde la propuesta, incluso en un escenario donde la oposición enfrenta márgenes acotados.
Es de resaltar que en tiempos donde la política suele construirse sobre discursos, el caso de Enrique Vargas plantea una incómoda realidad para muchos: cuando hay resultados, el margen de ataque se reduce.
El municipio de Huixquilucan se ha convertido en un referente nacional sin demasiado ruido mediático, dando una lección a todos de cómo un modelo de gobierno puede sostenerse en el tiempo sin depender de improvisaciones. Y es innegable que ese modelo tiene un origen claro: la administración que encabezó Vargas.
Sus resultados como legislador pasan de la percepción a una realidad gracias a unas finanzas ordenadas, inversión constante y mejoras en seguridad. Estos sí son datos, no como los otros.
El senador panista pasa de los dichos a los hechos, pues los antecedentes pesan más que cualquier discurso.
Ante lo antes expuesto, no sorprende que rumbo a 2027 su nombre vuelva a posicionarse con naturalidad.
No hay necesidad de construir una candidatura desde cero cuando ya existe una historia administrativa que lo respalda.
Mientras en otros municipios los cambios de gobierno implican retrocesos o rupturas, en Huixquilucan se ha mantenido una línea de trabajo clara bajo la actual administración de Romina Contreras Carrasco.
Huixquilucan genera y transmite estabilidad, también reduce incertidumbre política, algo que valoran tanto ciudadanos como inversionistas… y más en estos tiempos porque sin certeza jurídica no hay inversiones.
Desde la Cámara Alta, Vargas del Villar sigue acumulando capital político. Su actividad legislativa y su presencia dentro de su bancada panista lo mantienen vigente en la agenda pública, sin perder el vínculo con su base territorial.
La pregunta que ronda en las calles de Huixquilucan es si alguien puede competir contra un modelo que ya demostró funcionar… y es que cuando la política deja de ser promesa y se convierte en resultados, la contienda cambia de nivel… y es ahí cuando Enrique Vargas se impone por el gran peso político que tiene gracias a que sigue manteniendo la cercanía con la ciudadanía.
NACIONAL
Mejor calidad de vida y garantizar vialidades seguras, la prioridad de Isaac Montoya
El alcalde de Naucalpan, Estado de México, continúa con el rescate de calles históricamente deterioradas * La administración del presidente municipal realiza la rehabilitación de la calle Sigma Sur, en la colonia San Rafael Chamapa 4ª. sección tras años en el olvido * Se resuelve un problema de raíz, las fugas de agua constantes que habían “destrozado” la vía y socavones derivados de una red hidráulica obsoleta
EL TOPO
A fin de elevar la calidad de vida de las familias naucalpenses y garantizar vialidades seguras, el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, concluyó la rehabilitación de la calle Sigma Sur perteneciente a la 4ª sección de la colonia San Rafael Chamapa, donde se sustituyó la red hidráulica obsoleta y se repuso la superficie con concreto premezclado tipo MR-45, intervención que respondió al deterioro extremo de la vialidad, afectada durante años por fugas constantes y socavones.
La intervención que, representó una inversión aproximada de un millón de pesos, responde a una demanda histórica de vecinos que padecían el deterioro extremo de la carpeta asfáltica y constantes hundimientos provocados por fallas en la red hidráulica. Hoy, gracias a la planeación estratégica y a la utilización de materiales de alta resistencia en esta nueva obra, se ha resuelto el problema de fondo, garantizando que no vuelvan a padecer estas complicaciones.
Debido a que Sigma Sur es una arteria vital que conecta zonas importantes, el trabajo fue coordinado directamente por el Organismo Municipal del Agua (OAPAS). La prioridad fue atacar la raíz del problema: las fugas de agua que habían “destrozado” la vía y socavones.
En presencia de vecinos, autoridades auxiliares destacaron que estas acciones forman parte del plan de rescate urbano del municipio para mejorar el bienestar de las familias, es una reconstrucción profunda para que la obra dure muchos años.
Montoya Márquez señala que su administración ha mantenido un recorrido constante por el territorio para resolver problemáticas históricamente acumuladas; problemas que nunca antes habían sido atendidos. En ese sentido, calificó el caso de la calle Sigma Sur como un ejemplo paradigmático de este cambio.
El alcalde recalca que el deterioro en dicha vía era un conflicto recurrente: año tras año se presentaban fugas que obligaban a romper el pavimento recién reparado para intervenir las tuberías. Criticó que estas fallas eran el resultado de trabajos de pésima calidad realizados por administraciones pasadas.
El alcalde enfatiza que las obras entregadas no sólo buscan dignificar el entorno urbano, sino enviar un mensaje profundo: en este gobierno, primero van los últimos, porque proviene de estas colonias, asegurando que su origen le otorga un conocimiento de causa real sobre las luchas de la comunidad. Afirma que, a pesar de su cargo, mantiene los pies en la tierra y su compromiso intacto con quienes más lo necesitan.
Definitivamente Montoya Márquez está comprometido con el bienestar de naucalpenses y una pequeña muestra es evitar las fugas y socavones, además de optimizar significativamente el suministro de agua potable para toda la zona.
NACIONAL
Raciel Pérez, comprometido con la seguridad y la paz social
El alcalde de Tlalnepantla, Edomex, moderniza módulos de vigilancia para fortalecer la seguridad de proximidad * El presidente municipal impulsa la rehabilitación total de los espacios policiales en Rosario y Viveros de la Loma para garantizar una atención ciudadana digna y eficiente
EL TOPO
Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla, Estado de México, reafirma su compromiso con la seguridad y la paz social al encabezar la modernización integral de los módulos de vigilancia en diversas zonas del municipio.
Bajo una visión de proximidad y cercanía, el alcalde ha instruido que estos espacios no sólo sean puntos de presencia policial, sino centros operativos dignos y equipados tecnológicamente para mejorar la vigilancia en colonias y fraccionamientos, lo que permite que los elementos de seguridad brinden una respuesta inmediata a las demandas de las familias.
En el módulo de vigilancia de la unidad habitacional Rosario 1, Pérez Cruz supervisa una serie de acciones técnicas especializadas que transformaron este espacio de 279 metros cuadrados.
Además del trazo y nivelación con equipo topográfico, se ejecutaron demoliciones de aplanados y muros dañados para dar paso a una nueva cimentación con zapatas, dalas y castillos de concreto.
El proyecto integral incluyó el suministro y colocación de mobiliario sanitario, instalaciones hidro-sanitarias y eléctricas completamente nuevas, así como trabajos de impermeabilización en azotea y la colocación de domos para optimizar la iluminación natural y garantizar un entorno operativo de excelencia para la corporación.
Asimismo, en el fraccionamiento Viveros de la Loma se llevó a cabo una intervención profunda en el módulo de vigilancia local.
Las labores destacaron por la fabricación e instalación de una escalera metálica con descansos y una techumbre a base de postes PTR y lámina galvanizada, proporcionando una estructura sólida y funcional.
Para asegurar la operatividad permanente, Raciel Pérez instruyó la construcción de una cisterna de 5 mil litros protegida por una losa de concreto de alta resistencia, además de la instalación de ventanas, puertas de seguridad calibre 18 y un sistema integral de luminarias, voz y datos que facilitan la labor de vigilancia vecinal.
El alcalde Pérez Cruz destaca que estas acciones están enmarcadas en una política de recuperación de espacios públicos y fortalecimiento institucional.
NACIONAL
Nora Arias, ratificada en la dirigencia del PRD-CDMX
El TEPJF reconoce estatuto, documentos básicos, nombramientos e integración de órganos de dirección
ERIC GARCÍA
La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió confirmar las determinaciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), y con ello ratificar la integración de la dirigencia de la diputada Nora Arias Contreras, así como la conformación de los distintos órganos del PRD-CDMX.
“Este resultado fortalece la vida interna del Partido de la Revolución Democrática y reafirma nuestro compromiso con las instituciones electorales de la Ciudad de México.
“Reconocemos el trabajo de quienes, con responsabilidad y compromiso, han sostenido las tareas del PRD-CDMX en las alcaldías”, manifestó la también coordinadora del PRD en el Congreso de la Ciudad de México.
Lo anterior sucedió durante la sesión de la Sala Regional del TEPJF, donde por mayoría de sus integrantes, se ratificó a Arias Contreras como presidenta del instituto político en mención.
“Seguimos trabajando con unidad, cercanía y resultados, para servir a la gente y defender las causas que dieron origen al PRD.
“Enhorabuena a todas y todos los militantes y simpatizantes del PRD-CDMX”, publicó en sus redes sociales la presidenta Nora Arias, tras el fallo del Tribunal Electoral.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
VACOn todo Enrique Vargas por Huixquilucan
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