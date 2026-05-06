VACOn todo Enrique Vargas por Huixquilucan

Gobernar bien y dar resultados, su gran ventaja electoral * ¿Habrá alguien que puede competir contra un modelo que ya demostró funcionar en un municipio que es referente a nivel nacional?

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, es un valioso activo del panismo que tiene su peso político.

Mantiene la cercanía con la ciudadanía, escucha peticiones y las plasma en iniciativas porque tiene la convicción de servir a mexiquenses y a todos los mexicanos.

Gracias a su gran trabajo legislativo, fue reconocido como Legislador del Año en los Premios Lidera al presentar en el Senado de la República más de 130 iniciativas, lo que demuestra que tiene un estilo de hacer política que apuesta por la constancia y la construcción técnica.

Vargas del Villar logra colocarse como el legislador más activo de su bancada y el segundo a nivel nacional entre todas las fuerzas políticas.

Es un dato que revela, más allá de lo cuantitativo, su gran estrategia: incidir en la agenda pública desde la propuesta, incluso en un escenario donde la oposición enfrenta márgenes acotados.

Es de resaltar que en tiempos donde la política suele construirse sobre discursos, el caso de Enrique Vargas plantea una incómoda realidad para muchos: cuando hay resultados, el margen de ataque se reduce.

El municipio de Huixquilucan se ha convertido en un referente nacional sin demasiado ruido mediático, dando una lección a todos de cómo un modelo de gobierno puede sostenerse en el tiempo sin depender de improvisaciones. Y es innegable que ese modelo tiene un origen claro: la administración que encabezó Vargas.

Sus resultados como legislador pasan de la percepción a una realidad gracias a unas finanzas ordenadas, inversión constante y mejoras en seguridad. Estos sí son datos, no como los otros.

El senador panista pasa de los dichos a los hechos, pues los antecedentes pesan más que cualquier discurso.

Ante lo antes expuesto, no sorprende que rumbo a 2027 su nombre vuelva a posicionarse con naturalidad.

No hay necesidad de construir una candidatura desde cero cuando ya existe una historia administrativa que lo respalda.

Mientras en otros municipios los cambios de gobierno implican retrocesos o rupturas, en Huixquilucan se ha mantenido una línea de trabajo clara bajo la actual administración de Romina Contreras Carrasco.

Huixquilucan genera y transmite estabilidad, también reduce incertidumbre política, algo que valoran tanto ciudadanos como inversionistas… y más en estos tiempos porque sin certeza jurídica no hay inversiones.

Desde la Cámara Alta, Vargas del Villar sigue acumulando capital político. Su actividad legislativa y su presencia dentro de su bancada panista lo mantienen vigente en la agenda pública, sin perder el vínculo con su base territorial.

La pregunta que ronda en las calles de Huixquilucan es si alguien puede competir contra un modelo que ya demostró funcionar… y es que cuando la política deja de ser promesa y se convierte en resultados, la contienda cambia de nivel… y es ahí cuando Enrique Vargas se impone por el gran peso político que tiene gracias a que sigue manteniendo la cercanía con la ciudadanía.