Adame-Trejo, de la rivalidad mediática al ring
Lo voy a mandar a terapia intensiva, advierte “El Cazafantasmas” * La gente está conmigo, está con el Golden Boy, expresa el famoso actor y conductor
ERIC GARCÍA
La primera edición de Ring Royale promete una combinación de deporte y espectáculo, pero uno de los enfrentamientos que más expectativa ha generado es el que protagonizarán Alfredo Adame y Carlos Trejo, dos figuras que durante años han mantenido una rivalidad mediática que ahora llegará al ring.
Previo a la pelea, que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, muchos seguidores del evento se preguntan cuáles son las características físicas de ambos rivales, desde su edad hasta su estatura y peso, datos que pueden influir en el combate.
La expectativa alrededor del enfrentamiento también creció luego de que en febrero de 2026, al sur de la Ciudad de México, se realizara la alfombra roja y la presentación oficial de los peleadores que participarán en la función inaugural de Ring Royale.
El evento incluirá seis combates de boxeo, algunos de ellos disputados con careta y otros sin ella, además del uso de guantes de 14 onzas, en una velada pensada para mezclar entretenimiento con deporte.
Entre todos los enfrentamientos programados, el choque entre el actor y conductor Alfredo Adame y el llamado “Cazafantasmas” Carlos Trejo se perfila como uno de los más mediáticos.
Durante la presentación del evento, Trejo lanzó fuertes declaraciones contra su rival, elevando aún más la tensión alrededor de la pelea.
“Quería que fuera una pelea de MMA, pero no quisieron. En el ring somos dos y lo voy a desmembrar. Lo voy a mandar a terapia intensiva. La placa que trae voy a hacer que le parta el cerebro”, enfatizó Trejo.
Ante estas palabras, Adame respondió defendiendo su trayectoria y asegurando que cuenta con el respaldo del público.
“No creo eso de que está muy dividido. No, la gente está conmigo, está con el Golden Boy. Y por algo, porque yo me lo he ganado con 38 años de trayectoria limpia, con todas las de la ley, con talento y excelencia, dando siempre lo mejor de mí. Este (Carlos Trejo), ‘¿Qué ha hecho?’”, añade.
DATOS PARA TOMAR EN CUENTA
Alfredo Adame nació el 10 de junio de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años.
El actor y conductor tiene una estatura reportada de entre 1.80 y 1.82 metros, además de un peso aproximado de 85 kilogramos, de acuerdo con distintos reportes públicos.
Estas características lo colocan como un rival de complexión similar a la de Trejo dentro del ring.
Carlos Trejo nació el 21 de julio de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.
El escritor e investigador paranormal tiene una estatura aproximada de 1.81 metros, prácticamente la misma altura que su oponente.
En redes sociales se especula que pesa 81 kilogramos.
¿DUELO ESPECTACULAR?
La rivalidad entre Adame y Trejo ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo mexicano, con enfrentamientos verbales que se han extendido durante años.
Por ello, su combate en Ring Royale se perfila como uno de los momentos más esperados de la función que se realizará en Monterrey, donde ambos finalmente se enfrentarán dentro del ring frente al público. ¡Hagan sus apuestas, señoras y señores!
Tlalnepantla, un referente en la formación de futuros campeones
El alcalde Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social * Jesús Ramírez, campeón mundial Sub-17, imparte la conferencia magistral “Límites y desafíos” * El edil Pérez Cruz acerca a la juventud del municipio la experiencia del técnico monarca en Perú 2005 * El gobierno municipal garantiza espacios formativos en el Teatro Centenario para dotar de mentalidad ganadora a las infancias rumbo al Mundial de Futbol
EL TOPO
El campeón mundial Sub-17, Jesús “Chucho” Ramírez, visita el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.
En el Teatro Centenario ofreció la conferencia “Límites y desafíos”, como parte de las acciones que el gobierno que encabeza Raciel Pérez Cruz emprende para acercar el deporte a las juventudes.
Este encuentro formativo, impulsado por el alcalde en el marco del próximo Mundial 2026, tiene como objetivo fortalecer la mentalidad, el carácter y la disciplina de nuestras infancias y juventudes mediante procesos estructurados y de largo plazo para alcanzar el éxito internacional.
Durante la ponencia, Chucho Ramírez compartió la metodología que llevó a México al campeonato mundial Sub-17.
Subraya el técnico campeón que el triunfo es resultado de la planeación y no de la improvisación.
Con esta iniciativa, el gobierno municipal que encabeza Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso de utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, para generar espacios de aprendizaje que inspiren a las nuevas generaciones.
Es así como Tlalnepantla, Estado de México, se consolida como un referente en la formación de futuros campeones, de cara al próximo Mundial de Futbol.
El rostro del estadio Banorte
El reestreno será el 28 de marzo ante Portugal * El monumento deportivo, renovado, pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial
ARMANDO GARCÍA
El Estadio Azteca, hoy llamado Banorte por el Mundial de Futbol 2026, está a punto de escribir un nuevo capítulo en su legendaria historia. Tras meses de intensos trabajos de modernización para cumplir con las exigencias de la FIFA de cara a la Copa del Mundo, el Coloso de Santa Úrsula muestra sus avances más significativos.
La noticia que más ha emocionado a los fanáticos es la colocación final del césped, el cual ya luce un verde intenso, aunque todavía se encuentra en proceso de nivelación para alcanzar la uniformidad y los estándares de élite requeridos para el fútbol internacional de primer nivel.
Las autoridades del estadio Banorte han aclarado que la remodelación no estará terminada en su totalidad para el próximo mes de marzo. Las obras de infraestructura pesada han concluido, pero los detalles finos en áreas clave como el restaurante panorámico, la zona de prensa de última generación y los sectores premium continuarán en proceso. No obstante, las calificaciones y los accesos principales estarán completamente habilitados para garantizar una experiencia segura y cómoda para los aficionados que ya agotaron el boletaje.
El gran reestreno del recinto será el próximo sábado 28 de marzo, cuando la Selección Mexicana reciba a la Selección de Portugal en un duelo amistoso que ha generado una expectación sin precedentes. Este partido no sólo servirá como la reinauguración oficial del Azteca, sino también como la prueba de fuego definitiva para evaluar el comportamiento del nuevo terreno de juego y los flujos de acceso antes del inicio de la justa mundialista, donde el estadio hará historia al ser sede por tercera ocasión.
El interior del estadio también ha sufrido cambios drásticos en su estética y funcionalidad. Se han renovado los vestidores y los túneles de acceso al campo, buscando que la tecnología y la comodidad se fusionen con la mística que rodea al lugar donde Pelé y Maradona se consagraron.
La prioridad es asegurar que la cancha sea una alfombra impecable para el despliegue técnico de ambos combinados.
La logística para este encuentro ya está en marcha, en donde el pitazo inicial será a las 19:00 horas y marcará el regreso del fútbol profesional al sur de la capital tras un largo período de silencio, devolviéndole a la afición su templo máximo justo en la recta final de la preparación rumbo al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.
El Estadio Banorte se prepara para un lleno histórico que servirá de preámbulo perfecto para el verano de 2026. Los ojos del mundo volverán a posarse sobre este monumento deportivo que, renovado pero fiel a su esencia, busca demostrar por qué sigue siendo la catedral del fútbol mundial.
El México contra Portugal será mucho más que un amistoso; será la celebración de que el gigante está de vuelta y más moderno que nunca.
Dulce venganza de los Seattle Seahawks al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra
Suma su segundo título en la NFL al vencer 29-13 * El coach Mike MacDonald logra que los Halcones se coronen campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye
ERIC GARCÍA
Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones de la NFL, luego de vencer 29-13 a New England Patriots en el Super Bowl LX que se llevó a cabo en Santa Clara, California.
Con el triunfo sumó su segundo trofeo Vince Lombardi en su historia, cobrando revancha del duelo perdido en la temporada 2014.
El coach Mike MacDonald logró que los Halcones se coronaran campeones de la NFL en una temporada histórica con figuras crecientes como Jason Myers y Drake Maye.
Este domingo 8 de febrero pasado, el Levi’s Stadium de Santa Clara se convirtió en el escenario de la edición número 60 del Super Bowl, en la que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrentaron ante una audiencia global que supera los 120 millones de personas.
Tras más de dos horas de juego, el marcador quedó 29-13, y con ello Seattle se convirtió en el campeón de esta temporada.
Otro de los momentos más emblemáticos de la gran final de la NFL fue el show de medio tiempo, que en esta oportunidad estuvo liderada por el puertorriqueño Bad Bunny, quien con su álbum DtMf puso a bailar a los miles de aficionados.
Luego de la aparición de Lionel Messi en la edición de 2024 y David Beckham junto a la estrella de la NBA James Harden en 2025, la presente edición contó con personalidades del mundo deportivo.
El exmariscal de campo y una de las leyendas de la NFL, Peyton Manning, dijo presente por segundo año consecutivo y se sumó a la exnúmero 1 del mundo en el tenis femenino, Serena Williams.
Incluso, la reconocida cantante Sabrina Carpenter y la actriz Emma Stone se estrenaron en los comerciales del Super Bowl.
CUMPLIERON EXPECTATIVAS Y PRONÓSTICOS
Mike MacDonald llevó a los Halcones Marinos a coronarse campeones de la NFL, se llevaron el trofeo Vince Lombardi de la edición 60 del Super Bowl.
Tras una jornada ampliamente dominada por Seattle, cumplieron con las expectativas y pronósticos del partido.
Con un marcador 29-13 conquistaron el segundo anillo en la historia de los Seahawks.
Es así como Seahawks toma revancha de los Patriots en el Super Bowl LX, luego del duelo perdido en la temporada 2014.
