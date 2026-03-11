Adame-Trejo, de la rivalidad mediática al ring

Lo voy a mandar a terapia intensiva, advierte “El Cazafantasmas” * La gente está conmigo, está con el Golden Boy, expresa el famoso actor y conductor

ERIC GARCÍA

La primera edición de Ring Royale promete una combinación de deporte y espectáculo, pero uno de los enfrentamientos que más expectativa ha generado es el que protagonizarán Alfredo Adame y Carlos Trejo, dos figuras que durante años han mantenido una rivalidad mediática que ahora llegará al ring.

Previo a la pelea, que se realizará el 15 de marzo en la Arena Monterrey, muchos seguidores del evento se preguntan cuáles son las características físicas de ambos rivales, desde su edad hasta su estatura y peso, datos que pueden influir en el combate.

La expectativa alrededor del enfrentamiento también creció luego de que en febrero de 2026, al sur de la Ciudad de México, se realizara la alfombra roja y la presentación oficial de los peleadores que participarán en la función inaugural de Ring Royale.

El evento incluirá seis combates de boxeo, algunos de ellos disputados con careta y otros sin ella, además del uso de guantes de 14 onzas, en una velada pensada para mezclar entretenimiento con deporte.

Entre todos los enfrentamientos programados, el choque entre el actor y conductor Alfredo Adame y el llamado “Cazafantasmas” Carlos Trejo se perfila como uno de los más mediáticos.

Durante la presentación del evento, Trejo lanzó fuertes declaraciones contra su rival, elevando aún más la tensión alrededor de la pelea.

“Quería que fuera una pelea de MMA, pero no quisieron. En el ring somos dos y lo voy a desmembrar. Lo voy a mandar a terapia intensiva. La placa que trae voy a hacer que le parta el cerebro”, enfatizó Trejo.

Ante estas palabras, Adame respondió defendiendo su trayectoria y asegurando que cuenta con el respaldo del público.

“No creo eso de que está muy dividido. No, la gente está conmigo, está con el Golden Boy. Y por algo, porque yo me lo he ganado con 38 años de trayectoria limpia, con todas las de la ley, con talento y excelencia, dando siempre lo mejor de mí. Este (Carlos Trejo), ‘¿Qué ha hecho?’”, añade.

DATOS PARA TOMAR EN CUENTA

Alfredo Adame nació el 10 de junio de 1958, por lo que actualmente tiene 67 años.

El actor y conductor tiene una estatura reportada de entre 1.80 y 1.82 metros, además de un peso aproximado de 85 kilogramos, de acuerdo con distintos reportes públicos.

Estas características lo colocan como un rival de complexión similar a la de Trejo dentro del ring.

Carlos Trejo nació el 21 de julio de 1963, por lo que actualmente tiene 62 años.

El escritor e investigador paranormal tiene una estatura aproximada de 1.81 metros, prácticamente la misma altura que su oponente.

En redes sociales se especula que pesa 81 kilogramos.

¿DUELO ESPECTACULAR?

La rivalidad entre Adame y Trejo ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo mexicano, con enfrentamientos verbales que se han extendido durante años.

Por ello, su combate en Ring Royale se perfila como uno de los momentos más esperados de la función que se realizará en Monterrey, donde ambos finalmente se enfrentarán dentro del ring frente al público. ¡Hagan sus apuestas, señoras y señores!