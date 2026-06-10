NACIONAL
¡Aguas con Azucena Cisneros! La alcaldesa combatiente contra el robo de agua en Ecatepec
Por instrucciones de la presidenta municipal se aseguran más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, afirma que administraciones municipales anteriores fueron omisas en el combate al robo del agua e incluso sujetos fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido que revendían a la población.
En conferencia de prensa, informa que en Ecatepec combaten el huachicol del agua con acciones, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, además de 10 personas presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reitera.
Agrega que lograron documentar el “modus operandi” de algunas personas dedicadas a este ilícito, quienes se hacían pasar por trabajadores municipales y perforaban las tuberías para conectar la toma clandestina que ocultaban en negocios.
Relata que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I y en noviembre del 2025 aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.
“Perforaban las tuberías como si fueran dueños de la red. En enero, en la colonia Valle de Aragón, detuvimos a una persona que fue encontrada dentro de un registro de SAPASE perforando un tubo con herramientas. No era trabajador de la dependencia. Desviaban agua a negocios”, dijo.
Menciona que la semana pasada fueron detenidas cinco personas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo 2, donde detectaron una toma clandestina de la que sustraían el agua ilegalmente.
Cisneros Coss destaca que para combatir el robo, venta y transporte ilegal de agua potable implementó el año pasado el operativo Neptuno con alrededor de 300 elementos del Mando Unificado, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, mediante el cual aseguraron nueve tomas clandestinas y un pozo entero.
Añade que las colonias atendidas fueron San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.
Expresa que la mayoría de los casos señalados fueron detectados por denuncias ciudadanas, por lo que el gobierno municipal continuará con operativos y cero tolerancia para acabar con el robo del líquido.
“No importa si te haces pasar por funcionario, si dices que recibiste órdenes o si escondes la toma en un negocio. En Ecatepec, el que roba agua va al Ministerio Público. El agua no es negocio de unos cuantos”, recalca de manera categórica.
NACIONAL
¿Sigue siendo la prensa el llamado Cuarto Poder?
Al gobierno no se le aplaude, se le exige transparencia y rendición de cuentas * No olvidemos que México sigue siendo uno de los países más letales para la prensa, con 176 periodistas asesinados de 2000 a la fecha, según ha documentado Artículo 19 * Al formarnos como periodistas se nos enseñó a hacer las preguntas difíciles, incómodas
ELVA NARCIA
En la cobertura de conflictos armados, solía ser común llevar de manera visible, en el auto o en la ropa, la leyenda PRENSA, un blindaje y una forma de decir: “Soy periodista, no dispare”.
Desde hace ya algunos años, esa misma leyenda visible te hace blanco: Blanco de ataques, blanco de denostación, blanco de amenazas, burlas, desaparición forzada… muerte.
No olvidemos que México sigue siendo uno de los países más letales para la prensa, con 176 periodistas asesinados de 2000 a la fecha, según ha documentado Artículo 19.
Al formarnos como periodistas se nos enseñó a hacer las preguntas difíciles, incómodas.
Al gobierno no se le aplaude, se le exige transparencia, rendición de cuentas; no aceptas regalos ni favores para evitar compromisos, la amistad con las personas en el poder No es incondicional. Ética, le dicen.
Con la presencia de la Inteligencia Artificial, cierta forma de hacer periodismo se hizo más cómoda, más ágil, más veloz. Largos documentos te los resume la IA en fracción de segundos, te hace gráficos, cuadros comparativos, revisión histórica de datos. Tú pides y la IA lo hace. Todavía aprendiendo, todavía perfeccionándose, pero ya no hay marcha atrás.
En ese contexto ¿en dónde quedan las y los periodistas?
Millones de personas tienen hoy en día acceso a celulares, a Internet, a la Inteligencia Artificial, a redes sociales y al poder de construir una “verdad”. Además, es el tiempo de influencers y de creadores de contenido.
En ese mar de información ¿hay aún lugar para un periodismo serio?
Back to basics. Regresar a los principios básicos, al periodismo de a pie, a ese que sale a las calles a reportear, a hablar con la fuente, a verificar, a contar la historia desde el lugar de los hechos.
Más que un cuarto poder, un contrapeso del poder… ¿Quiénes, hoy en día, detentan ese poder?
NACIONAL
Ricardo Salinas Pliego alza la mano para la Presidencia de México
De llegar a “la grande”, reduciría el gasto gubernamental para generar mayor eficiencia en la administración pública y liberar recursos para otras áreas * Las propuestas fiscales del empresario se dan en un contexto marcado por su prolongada disputa con el Servicio de Administración Tributaria
ARMANDO GARCÍA
Ricardo Salinas Pliego expuso una serie de propuestas económicas y de gobierno que aplicaría en caso de llegar a la Presidencia de México.
Entre ellas destacan una reducción drástica del gasto público, cambios en los programas sociales y una disminución importante de impuestos para trabajadores y empresas.
Durante una entrevista con la periodista Adela Micha, el fundador de Grupo Salinas afirma que una de sus primeras decisiones sería reducir el gasto gubernamental para generar mayor eficiencia en la administración pública y liberar recursos para otras áreas.
Salinas Pliego señala que México necesita un gobierno más eficiente y menos costoso. Desde su perspectiva, una reducción del gasto público permitiría impulsar la economía y mejorar las condiciones para la inversión y el crecimiento.
Su propuesta contempla disminuir significativamente los recursos destinados a la operación gubernamental para evitar gastos que considera innecesarios.
El empresario asegura que mantendría los programas sociales existentes, aunque con modificaciones para focalizar los apoyos únicamente en personas que realmente los requieran.
Ricardo Salinas sostiene que los recursos públicos deben dirigirse a sectores vulnerables, mientras que quienes tienen capacidad económica deberían depender menos de los apoyos gubernamentales.
Otro de los puntos centrales de su propuesta consiste en disminuir la carga fiscal para trabajadores y empresas. De acuerdo con Salinas, una menor recaudación permitiría que los ciudadanos conserven una mayor parte de sus ingresos y se incentive la actividad económica.
Detalla que una persona con ingresos de 10 mil pesos podría conservar hasta nueve mil pesos si se aplicara una reducción importante en el pago de impuestos.
“El que gana 10 mil, que se lleve nueve mil. En lugar de pagar 40 por ciento, pagar sólo el 10”, añade.
Las declaraciones que más reacciones generaron fueron las relacionadas con el empleo en el sector público.
El fundador del Grupo Salinas afirma que reduciría parte de la estructura burocrática al considerar que existen áreas que frenan la productividad y el crecimiento económico.
Sus comentarios provocan debate en redes sociales y entre analistas, quienes cuestionan el impacto que una medida de esa magnitud podría tener en el empleo y en el funcionamiento de las instituciones públicas.
Las propuestas del empresario forman parte de una visión enfocada en la reducción del tamaño del Estado, menores impuestos y una mayor participación de la iniciativa privada en la economía nacional.
Las propuestas fiscales del empresario se dan en un contexto marcado por su prolongada disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A finales de enero de 2026, Grupo Salinas acordó el pago de 32 mil 132 millones de pesos para saldar sus adeudos fiscales, tras un fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este desembolso, que incluyó un pago inicial de 10 mil 400 millones de pesos, puso fin a más de 15 años de litigios y tensiones con la Hacienda pública mexicana.
NACIONAL
Gobierno del Edomex debe intervenir en el caso Conalep de Huixquilucan
La Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, debe atender las demandas estudiantiles para solucionar el conflicto
TOM ROMA
En los sangrientos hechos ocurridos en el Conalep de Huixquilucan, es innegable que el Gobierno del Estado de México debe intervenir para darle solución a las demandas estudiantiles.
Así como intervino el gobierno mexiquense en el desbordamiento del Río La Coyotera, sería bueno que también participara y escuchara los reclamos de alumnos, a través de la Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel.
De entrada, el Gobierno de Huixquilucan afirma que coadyuvará en las investigaciones que sean necesarias para determinar o deslindar las responsabilidades de ley y reitera su compromiso de mantener un territorio tranquilo y en paz.
También la administración encabezada por Romina Contreras iniciará una investigación ante la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad.
Cabe resaltar que la intervención de la policía municipal fue a petición de las autoridades escolares del Conalep, por lo que inmediatamente los oficiales municipales se trasladaron al sitio para asistir a las autoridades educativas; sin embargo, en el exterior, las unidades y los elementos fueron agredidos con piedras y golpes.
Se detuvo a tres jóvenes identificados como “Brayan “N”, Ángel Adrián “N” y José Miguel “N”, quienes fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Cometidos por Adolescentes en Tlalnepantla, por el delito de lesiones y daños a los bienes.
El gobierno municipal señala que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la que determine las responsabilidades, conforme a la ley.
Es de resaltar que los propios alumnos señalan que la escuela opera como centro penitenciario, además de cobrar 15 pesos por usar los baños… y a ciertas horas. Lo que denuncian los estudiantes es muy grave.
El gobierno de Romina Contreras estableció comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación del Edomex, a efecto de que atiendan, de manera inmediata, las denuncias y quejas realizadas por varios meses, por estudiantes y padres de familia respecto a la conducción de este plantel educativo, toda vez que pertenece al sistema estatal, lo que había derivado en la solicitud de la remoción de la dirección del mismo.
Por si no lo saben, hace apenas 7 meses, en noviembre del año pasado, la presidenta municipal Romina Contreras entregó cincuenta pupitres y dirigió la rehabilitación integral de la infraestructura en el Conalep 198 “Huixquilucan” de San Juan Bautista, esto en el marco del programa “Acción por la Educación”.
Si el origen de la molestia estudiantil es la directora, Yazmín Lizbeth Vargas González, ¿por qué no removerla y asunto concluido? Miguel Ángel Hernández Espejel, secretario de Educación, tiene la palabra.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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