NACIONAL
La transformación educativa llega a todos los rincones de Naucalpan: Isaac Montoya
Encabeza el alcalde y el secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández, entrega de obras en el Conalep 188 * El GEM beneficia a Naucalpan al dignificar los espacios educativos y garantizar una mejor calidad de enseñanza * Señala Montoya Márquez que invertir en la educación transforma mentes, fomenta la empatía comunitaria y apuesta por el humanismo
EL TOPO
En la colonia Mártires de Río Blanco, el alcalde Isaac Montoya Márquez y el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, entregan obras de infraestructura en el plantel Conalep 188 Naucalpan II; todo un esfuerzo conjunto, reflejo de que la transformación educativa está llegando a rincones antes eran ignorados, un hecho que calificó como motivo de celebración.
El alcalde destaca el trabajo y sensibilidad de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por dignificar los espacios educativos y garantizar una mejor calidad de enseñanza, y subraya que contar con dos grandes maestros que conocen a fondo las comunidades desde la base, ha sido de gran beneficio para Naucalpan. Ejemplo de ello, se han rescatado tres escuelas que se encontraban en el abandono.
Los trabajos realizados a través de la Secretaría de Educación consistieron en la construcción de una cisterna, un muro de contención y la rehabilitación de jardineras, acciones que requirieron una inversión de 396 mil pesos.
El presidente municipal enfatiza que con el programa La Escuela es Nuestra, se está realizando una labor histórica por la educación en Naucalpan y afirma que invertir en la educación transforma mentes, fomenta la empatía comunitaria y apuesta por el humanismo.
Montoya Márquez, al referirse a la Universidad Nacional Rosario Castellanos, recordó la crítica de los sectores neoliberales hacia el proyecto. Sin embargo, celebra que hoy la institución cuenta con una matrícula de 1,064 alumnos y se consolida como una alternativa real para la juventud. Además, el plantel registra una tasa cero de deserción y avanza con paso firme en las diez carreras prometidas.
El alcalde anuncia que ya inició la cuenta regresiva para la llegada del Mexicable, una de las estaciones quedará muy cerca del Conalep Naucalpan II, mientras que otra conectará con el Conalep Naucalpan I, en la zona alta de Valle Dorado. Esta obra garantizará traslados más rápidos y seguros, mejorando la calidad de vida de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal administrativo de ambas instituciones.
Señala que esta entrega forma parte de un esfuerzo integral en el municipio, donde la actual administración estatal ya ha atendido 17 planteles educativos, acumulando una inversión histórica de 90 millones 342 mil pesos.
El titular de la Secretaría de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, anuncia una inversión histórica de cerca de 100 millones de pesos destinados a infraestructura, mobiliario y sistemas de captación de agua en escuelas de la entidad, al destacar que la educación es una prioridad central de la presente administración.
Subraya que, bajo este gobierno, los apoyos están llegando de manera directa a los planteles para garantizar espacios dignos para niños y jóvenes. Asimismo, resalta la coordinación con el gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través del programa “La Escuela es Nuestra”, el cual proyecta beneficiar a cada escuela al menos en tres ocasiones durante el presente sexenio.
Las autoridades informaron que ya se tienen programadas 10 escuelas más para ser intervenidas en 2026, con un presupuesto asignado de 38 millones 228 mil pesos. Entre estos proyectos destaca la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza, un nuevo modelo educativo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En Naucalpan 130 escuelas están siendo atendidas actualmente a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”.
A la entrega de estas obras también asistió el diputado local del Distrito 30 de Naucalpan, Israel Espíndola López.
NACIONAL
¡Aguas con Azucena Cisneros! La alcaldesa combatiente contra el robo de agua en Ecatepec
Por instrucciones de la presidenta municipal se aseguran más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles
ALFREDO IBÁÑEZ
Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, afirma que administraciones municipales anteriores fueron omisas en el combate al robo del agua e incluso sujetos fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido que revendían a la población.
En conferencia de prensa, informa que en Ecatepec combaten el huachicol del agua con acciones, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, además de 10 personas presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.
“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reitera.
Agrega que lograron documentar el “modus operandi” de algunas personas dedicadas a este ilícito, quienes se hacían pasar por trabajadores municipales y perforaban las tuberías para conectar la toma clandestina que ocultaban en negocios.
Relata que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I y en noviembre del 2025 aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.
“Perforaban las tuberías como si fueran dueños de la red. En enero, en la colonia Valle de Aragón, detuvimos a una persona que fue encontrada dentro de un registro de SAPASE perforando un tubo con herramientas. No era trabajador de la dependencia. Desviaban agua a negocios”, dijo.
Menciona que la semana pasada fueron detenidas cinco personas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo 2, donde detectaron una toma clandestina de la que sustraían el agua ilegalmente.
Cisneros Coss destaca que para combatir el robo, venta y transporte ilegal de agua potable implementó el año pasado el operativo Neptuno con alrededor de 300 elementos del Mando Unificado, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, mediante el cual aseguraron nueve tomas clandestinas y un pozo entero.
Añade que las colonias atendidas fueron San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.
Expresa que la mayoría de los casos señalados fueron detectados por denuncias ciudadanas, por lo que el gobierno municipal continuará con operativos y cero tolerancia para acabar con el robo del líquido.
“No importa si te haces pasar por funcionario, si dices que recibiste órdenes o si escondes la toma en un negocio. En Ecatepec, el que roba agua va al Ministerio Público. El agua no es negocio de unos cuantos”, recalca de manera categórica.
NACIONAL
En Tlalnepantla se impulsa a ‘Mujeres con Bienestar’
Entrega de 10 mil tarjetas y anuncio de nuevo programa de clínicas de salud * El evento estuvo encabezado por el alcalde Raciel Pérez Cruz y por el secretario estatal del Bienestar, Juan Carlos González Romero
EL TOPO
En un acto de profunda justicia social encaminado a consolidar el respaldo integral a las jefas de familia, el Gobierno del Estado de México, impulsado firmemente por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, consolidó de manera exitosa la entrega de 10 mil tarjetas del programa “Mujeres con Bienestar” en Tlalnepantla, en un lapso de tan solo dos días.
El evento protocolario estuvo encabezado por el presidente de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, y por el secretario del Bienestar del Gobierno del Estado de México, Juan Carlos González Romero, quienes reafirmaron el compromiso absoluto de la administración estatal para transformar las condiciones de vida de la población femenina y dignificar sus hogares de manera directa y sin intermediarios.
El alcalde Pérez Cruz mencionó que, “nos sentimos de fiesta y desde aquí enviamos un afectuoso abrazo y saludo a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Gracias a la política social de la Cuarta Transformación, se está generando inclusión y se están generando oportunidades para todas y para todos”.
“Reciban un afectuoso saludo de nuestra gobernadora Delfina Gómez. Hoy terminamos una gira muy importante en el Estado de México, un mes de muchos eventos, donde entregamos nada más 500,000 tarjetas de mujeres con bienestar, un apoyo directo para quienes más se lo merecen”, expresó el secretario del Bienestar.
‘CLÍNICAS DE SALUD, EL BIENESTAR CONTIGO’
El Gobierno del Estado de México anunció la próxima implementación del innovador programa denominado “Clínicas de Salud, el Bienestar Contigo”, una iniciativa de la mandataria estatal Delfina Gómez Álvarez orientada a garantizar el acceso universal y gratuito a la salud de calidad.
Este nuevo esquema integral brindará consultas médicas para una mujer y tres beneficiarios menores de edad, así como medicina gratuita, servicio de oftalmología, dos pares de lentes a cada beneficiario anuales; y seis exámenes de laboratorio por año por beneficiario.
Para asegurar la correcta ejecución territorial de esta magna política sanitaria y expandir sus alcances en beneficio de la comunidad, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz fue el primero en levantar la mano para coordinar esfuerzos con el estado.
Confirmó que el ayuntamiento de Tlalnepantla brindará dos espacios físicos idóneos para el establecimiento de dos “Clínicas de Salud, el Bienestar Contigo” dentro de la demarcación.
Es así como el alcalde Raciel Pérez Cruz trabaja en pro del bienestar de los naucalpenses.
NACIONAL
¿Sigue siendo la prensa el llamado Cuarto Poder?
Al gobierno no se le aplaude, se le exige transparencia y rendición de cuentas * No olvidemos que México sigue siendo uno de los países más letales para la prensa, con 176 periodistas asesinados de 2000 a la fecha, según ha documentado Artículo 19 * Al formarnos como periodistas se nos enseñó a hacer las preguntas difíciles, incómodas
ELVA NARCIA
En la cobertura de conflictos armados, solía ser común llevar de manera visible, en el auto o en la ropa, la leyenda PRENSA, un blindaje y una forma de decir: “Soy periodista, no dispare”.
Desde hace ya algunos años, esa misma leyenda visible te hace blanco: Blanco de ataques, blanco de denostación, blanco de amenazas, burlas, desaparición forzada… muerte.
No olvidemos que México sigue siendo uno de los países más letales para la prensa, con 176 periodistas asesinados de 2000 a la fecha, según ha documentado Artículo 19.
Al formarnos como periodistas se nos enseñó a hacer las preguntas difíciles, incómodas.
Al gobierno no se le aplaude, se le exige transparencia, rendición de cuentas; no aceptas regalos ni favores para evitar compromisos, la amistad con las personas en el poder No es incondicional. Ética, le dicen.
Con la presencia de la Inteligencia Artificial, cierta forma de hacer periodismo se hizo más cómoda, más ágil, más veloz. Largos documentos te los resume la IA en fracción de segundos, te hace gráficos, cuadros comparativos, revisión histórica de datos. Tú pides y la IA lo hace. Todavía aprendiendo, todavía perfeccionándose, pero ya no hay marcha atrás.
En ese contexto ¿en dónde quedan las y los periodistas?
Millones de personas tienen hoy en día acceso a celulares, a Internet, a la Inteligencia Artificial, a redes sociales y al poder de construir una “verdad”. Además, es el tiempo de influencers y de creadores de contenido.
En ese mar de información ¿hay aún lugar para un periodismo serio?
Back to basics. Regresar a los principios básicos, al periodismo de a pie, a ese que sale a las calles a reportear, a hablar con la fuente, a verificar, a contar la historia desde el lugar de los hechos.
Más que un cuarto poder, un contrapeso del poder… ¿Quiénes, hoy en día, detentan ese poder?
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Cría cuervos y te pondrán en aprietos
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