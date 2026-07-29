Mexicable Línea 3, una gran obra de infraestructura y movilidad muy importante para Naucalpan

Este moderno sistema de transporte, otro legado de Isaac Montoya Márquez * Reducirá significativamente los tiempos de traslado para miles de habitantes que diariamente se desplazan a sus centros de trabajo y estudio * Con un avance superior al 75 por ciento, la obra fortalecerá la conectividad, el acceso a oportunidades y el desarrollo de más de 60 comunidades del municipio

EL TOPO

La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75 por ciento y se consolida como una de las obras de infraestructura y movilidad más importantes para Naucalpan.

Este moderno sistema de transporte beneficiará diariamente a alrededor de 40 mil personas, al ofrecer una alternativa segura, eficiente y sustentable para conectar las zonas altas del municipio con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación Cuatro Caminos.

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, reconoce la visión y el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al impulsar la primera gran obra de movilidad de su administración, un proyecto que transformará la vida cotidiana de miles de familias naucalpenses.

Destaca que el teleférico presenta un avance significativo y que ya es visible la instalación de postes y estructuras que delinean el recorrido del sistema.

De acuerdo con el programa de obra, la construcción civil concluirá durante el presente año y la puesta en operación del sistema está prevista para los primeros meses de 2027, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante un transporte moderno y de alta capacidad.

DE GRAN BENEFICIO PARA NAUCALPENSES

El Mexicable Línea 3 beneficiará a más de 60 comunidades, mejorará la movilidad de la población y brindará una opción de transporte digna, rápida y segura para miles de personas que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, estudio o realizan diversas actividades.

Como parte de los avances de la obra, ya se han instalado más de la mitad de los 62 postes que sostendrán el sistema a lo largo de un recorrido superior a 9.5 kilómetros, infraestructura que fortalecerá la conectividad de aproximadamente 700 mil habitantes de la región con viajes más eficientes y seguros.

Asimismo, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de una más en Alce Blanco, lo que permitirá aumentar la cobertura del servicio y beneficiar a un mayor número de usuarios.

El alcalde Montoya Márquez ha destacado que esta obra refleja la sensibilidad del Gobierno del Estado de México para acercar opciones de movilidad seguras, económicas y amigables con el medio ambiente a las familias que habitan en zonas de difícil acceso y con pendientes pronunciadas.

La prioridad del Gobierno del Estado de México y del Gobierno Municipal de Naucalpan es consolidar un sistema de transporte digno, eficiente y seguro que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y fortalezca el desarrollo del municipio.

Con la entrada en operación del Mexicable, el recorrido completo se realizará en aproximadamente 27 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado de quienes actualmente invierten cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos.

La Línea 3 contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, sistema de videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio, ofreciendo un servicio moderno, cómodo y con altos estándares de seguridad.

Además de mejorar la movilidad, este sistema contribuirá al cuidado del medio ambiente.

Sus cabinas son 10 por ciento más ligeras que modelos similares, lo que reduce el consumo de energía, mientras que los materiales utilizados en su fabricación son reutilizables y reciclables, fortaleciendo el carácter sustentable del proyecto.

Con esta obra estratégica, Naucalpan avanza hacia un nuevo modelo de movilidad que acercará oportunidades de empleo, educación y servicios a miles de familias, al tiempo que impulsará el desarrollo social y económico del municipio mediante una infraestructura moderna, eficiente y de largo alcance.

LAS ESTACIONES

El Mexicable Línea 3 estará integrado por las siguientes estaciones:

* Mexipuerto Cuatro Caminos.

* Alce Blanco.

* Lázaro Cárdenas.

* El Molinito.

* San Antonio Zomeyucan.

* Centenario.

* La Tolva.

* Parque La Hormiga.

* Izcalli Chamapa.

* Benito Juárez.

* Lomas del Cadete.