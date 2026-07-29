NACIONAL
Mexicable Línea 3, una gran obra de infraestructura y movilidad muy importante para Naucalpan
Este moderno sistema de transporte, otro legado de Isaac Montoya Márquez * Reducirá significativamente los tiempos de traslado para miles de habitantes que diariamente se desplazan a sus centros de trabajo y estudio * Con un avance superior al 75 por ciento, la obra fortalecerá la conectividad, el acceso a oportunidades y el desarrollo de más de 60 comunidades del municipio
EL TOPO
La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75 por ciento y se consolida como una de las obras de infraestructura y movilidad más importantes para Naucalpan.
Este moderno sistema de transporte beneficiará diariamente a alrededor de 40 mil personas, al ofrecer una alternativa segura, eficiente y sustentable para conectar las zonas altas del municipio con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la estación Cuatro Caminos.
Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, reconoce la visión y el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al impulsar la primera gran obra de movilidad de su administración, un proyecto que transformará la vida cotidiana de miles de familias naucalpenses.
Destaca que el teleférico presenta un avance significativo y que ya es visible la instalación de postes y estructuras que delinean el recorrido del sistema.
De acuerdo con el programa de obra, la construcción civil concluirá durante el presente año y la puesta en operación del sistema está prevista para los primeros meses de 2027, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante un transporte moderno y de alta capacidad.
DE GRAN BENEFICIO PARA NAUCALPENSES
El Mexicable Línea 3 beneficiará a más de 60 comunidades, mejorará la movilidad de la población y brindará una opción de transporte digna, rápida y segura para miles de personas que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, estudio o realizan diversas actividades.
Como parte de los avances de la obra, ya se han instalado más de la mitad de los 62 postes que sostendrán el sistema a lo largo de un recorrido superior a 9.5 kilómetros, infraestructura que fortalecerá la conectividad de aproximadamente 700 mil habitantes de la región con viajes más eficientes y seguros.
Asimismo, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de una más en Alce Blanco, lo que permitirá aumentar la cobertura del servicio y beneficiar a un mayor número de usuarios.
El alcalde Montoya Márquez ha destacado que esta obra refleja la sensibilidad del Gobierno del Estado de México para acercar opciones de movilidad seguras, económicas y amigables con el medio ambiente a las familias que habitan en zonas de difícil acceso y con pendientes pronunciadas.
La prioridad del Gobierno del Estado de México y del Gobierno Municipal de Naucalpan es consolidar un sistema de transporte digno, eficiente y seguro que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población y fortalezca el desarrollo del municipio.
Con la entrada en operación del Mexicable, el recorrido completo se realizará en aproximadamente 27 minutos, reduciendo considerablemente los tiempos de traslado de quienes actualmente invierten cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos.
La Línea 3 contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, sistema de videovigilancia, conexión inalámbrica a internet y sistema de audio, ofreciendo un servicio moderno, cómodo y con altos estándares de seguridad.
Además de mejorar la movilidad, este sistema contribuirá al cuidado del medio ambiente.
Sus cabinas son 10 por ciento más ligeras que modelos similares, lo que reduce el consumo de energía, mientras que los materiales utilizados en su fabricación son reutilizables y reciclables, fortaleciendo el carácter sustentable del proyecto.
Con esta obra estratégica, Naucalpan avanza hacia un nuevo modelo de movilidad que acercará oportunidades de empleo, educación y servicios a miles de familias, al tiempo que impulsará el desarrollo social y económico del municipio mediante una infraestructura moderna, eficiente y de largo alcance.
LAS ESTACIONES
El Mexicable Línea 3 estará integrado por las siguientes estaciones:
* Mexipuerto Cuatro Caminos.
* Alce Blanco.
* Lázaro Cárdenas.
* El Molinito.
* San Antonio Zomeyucan.
* Centenario.
* La Tolva.
* Parque La Hormiga.
* Izcalli Chamapa.
* Benito Juárez.
* Lomas del Cadete.
NACIONAL
¡Aguas en Atizapán de Zaragoza! Colapsa bomba de Vallescondido
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
NACIONAL
Ale Rojo, comprometida en Blindar Cuauhtémoc
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
NACIONAL
Romina Contreras puntea el 61 Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes
Lo acompaña en la primera posición Héctor Santana, edil de Bahía de Banderas, Nayarit * En la tercera posición se ubica Manuel Meza Muñiz, alcalde sustituto de Escobedo, Nuevo León
EL TOPO
La alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras Carrasco; el edil de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, y el presidente sustituto de Escobedo, Nuevo León, Manuel Meza Muñiz, son los ediles municipales mejor evaluados del país, de acuerdo con la edición de junio del Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes de CE Research, el cual evalúa el desempeño de las autoridades gubernamentales en ciudades con menos de 600 mil habitantes.
Santana y Contreras registraron 63% de aprobación, la más alta, en la evaluación de satisfacción ciudadana en rubros como seguridad, servicios de alumbrado y limpia, pavimentación, agua potable, infraestructura y percepción de corrupción.
Meza, al igual que los ediles de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez; de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Farah; de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga; de Metepec, Estado de México, Fernando Flores; y de Campeche, Campeche, Biby Rabelo, registraron 62%.
Para cerrar el Top 10 aparecen la alcaldesa de Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo, Yensunni Martínez, y la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo, Angy Estefanía Mercado, ambas con 61% de aprobación, aunque este porcentaje se extiende hasta la decimocuarta posición del ranking.
En contraste, Lorena Alfaro, de Irapuato, Guanajuato; Javier Torres, de Fresnillo, Zacatecas; Riult Rivera, de Colima, Colima; Juan Miguel Ramírez, de Celaya, Guanajuato; y Luis Daniel Serrano, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, son los ediles peor evaluados en este mes.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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