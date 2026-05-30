¡Final de película! Azul Rey, el color del campeón

Joel Huiqui hace historia: Un entrenador joven que debuta y es campeón de Liga MX en sólo 7 partidos * El equipo de la Noria, hecho en CU: 30 partidos sin perder en el Estadio Olímpico, ahí se coronó en Concachampions y el Apertura 2026 de la Liga MX ante… ¡los Pumas!

ARMANDO GARCÍA

Definitivamente es inobjetable el título conseguido por Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026.

Para lograrlo, venció al 1 y 2 de la tabla general: Las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, en una final de película, en la propia casa del equipo universitario.

Parece que el equipo de la Noria es hecho en CU, pues ahí durante un año hizo propia esa casa, pues logró 29 partidos sin perder, superando el récord de los propios Pumas, ahí se coronó en la Concachampions y ahora obtiene en esa cancha su décima estrella al ser campeón en el Apertura 2026 y venciendo a los propios anfitriones, los Pumas, y con esto llegar a la marca de 30 partidos sin perder en el estadio Olímpico Universitario.

Desde el Clausura 2013 no había dos directores técnicos mexicanos en la final. En aquella ocasión fueron Miguel Herrera por América y Guillermo Vázquez Jr. por Cruz Azul. Ahora fueron Efraín Juárez por los Pumas y Joel Huiqui por la Máquina.

Rodolfo Rotondi pasó de villano a héroe, se sacó la espina de la final perdida ante el América y ahora fue el autor del gol del título cuando ya todo mundo cantaba los tiempos extra.

Otro que hace historia es Joel Huiqui, quien debuta como entrenador y en sólo siete partidos obtiene el campeonato. Para muchos Efraín Juárez es el técnico de la temporada, pero Huiqui es el entrenador de la liguilla, pues ganó 4 partidos y empató dos juegos. Se coronó sin conocer la derrota en la liguilla, ganó en el marcador global a sus tres contrincantes.

Un dato a resaltar es que al Atlas, Chivas y Pumas los venció como visitante. En casa la Máquina ganó uno y empató dos. Nada que refutarle.

Un hecho curioso es que jugó como local en el Cuauhtémoc, Azteca o Banorte y el Estadio Azul; fue un equipo errante, pero con un corazón gigante que salió avante ante la adversidad.

La Máquina logra su segundo título en sólo cinco años bajo el mando de Víctor Manuel Velázquez.

Un reconocimiento también a Iván Alonso, que bajo su proyecto deportivo logra cinco semifinales de manera consecutiva; de esas, dos fueron finales: la primera ante el América y la quinta ante los Pumas.

Ya había frutos, faltaba cristalizarlo con un título… y ya se logró. ¡Enhorabuena Cruz Azul! Y muchas felicidades a toda la afición celeste, que bien se lo merecen por tantos momentos amargos que no cabe mencionar.