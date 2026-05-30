DEPORTES
¡Final de película! Azul Rey, el color del campeón
Joel Huiqui hace historia: Un entrenador joven que debuta y es campeón de Liga MX en sólo 7 partidos * El equipo de la Noria, hecho en CU: 30 partidos sin perder en el Estadio Olímpico, ahí se coronó en Concachampions y el Apertura 2026 de la Liga MX ante… ¡los Pumas!
ARMANDO GARCÍA
Definitivamente es inobjetable el título conseguido por Cruz Azul en el Torneo Apertura 2026.
Para lograrlo, venció al 1 y 2 de la tabla general: Las Chivas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, en una final de película, en la propia casa del equipo universitario.
Parece que el equipo de la Noria es hecho en CU, pues ahí durante un año hizo propia esa casa, pues logró 29 partidos sin perder, superando el récord de los propios Pumas, ahí se coronó en la Concachampions y ahora obtiene en esa cancha su décima estrella al ser campeón en el Apertura 2026 y venciendo a los propios anfitriones, los Pumas, y con esto llegar a la marca de 30 partidos sin perder en el estadio Olímpico Universitario.
Desde el Clausura 2013 no había dos directores técnicos mexicanos en la final. En aquella ocasión fueron Miguel Herrera por América y Guillermo Vázquez Jr. por Cruz Azul. Ahora fueron Efraín Juárez por los Pumas y Joel Huiqui por la Máquina.
Rodolfo Rotondi pasó de villano a héroe, se sacó la espina de la final perdida ante el América y ahora fue el autor del gol del título cuando ya todo mundo cantaba los tiempos extra.
Otro que hace historia es Joel Huiqui, quien debuta como entrenador y en sólo siete partidos obtiene el campeonato. Para muchos Efraín Juárez es el técnico de la temporada, pero Huiqui es el entrenador de la liguilla, pues ganó 4 partidos y empató dos juegos. Se coronó sin conocer la derrota en la liguilla, ganó en el marcador global a sus tres contrincantes.
Un dato a resaltar es que al Atlas, Chivas y Pumas los venció como visitante. En casa la Máquina ganó uno y empató dos. Nada que refutarle.
Un hecho curioso es que jugó como local en el Cuauhtémoc, Azteca o Banorte y el Estadio Azul; fue un equipo errante, pero con un corazón gigante que salió avante ante la adversidad.
La Máquina logra su segundo título en sólo cinco años bajo el mando de Víctor Manuel Velázquez.
Un reconocimiento también a Iván Alonso, que bajo su proyecto deportivo logra cinco semifinales de manera consecutiva; de esas, dos fueron finales: la primera ante el América y la quinta ante los Pumas.
Ya había frutos, faltaba cristalizarlo con un título… y ya se logró. ¡Enhorabuena Cruz Azul! Y muchas felicidades a toda la afición celeste, que bien se lo merecen por tantos momentos amargos que no cabe mencionar.
DEPORTES
¡Penal para el América!
¿Por qué siempre aparecen en partidos del América en liguillas? * Carlos Hermosillo pone el dedo en la llaga y señala que siempre hay polémica con las Águilas * “¿Acaso no pueden ganar sin ella?”, añade el Grandote de Cerro Azul
ERIC GARCÍA
Carlos Hermosillo, uno de los exjugadores de Cruz Azul y América, nuevamente generado mucho debate, luego del primer enfrentamiento entre las Águilas y Pumas en la Liguilla del Clausura 2026.
Quien debutara como jugador en el equipo de Coapa, no se ha guardado nada contra dicho club y ahora lanzó un cuestionamiento importante cuando se trata del América en las liguillas.
Durante una de las transmisiones de Fox Sports, Hermosillo afirma que cuando se trata del América en las liguillas siempre debe existir alguna polémica.
El exjugador de la Máquina Celeste también deja claro que, por ejemplo, al equipo de la Noria pueden ayudarle en instancias finales, pero al América lo hacen en la definición por el título, cuestionando si América no puede ganar un juego sin que haya sospechas de ayudas.
“¿Por qué siempre hay polémica en los partidos del América en liguilla? ¿Por qué no pueden ganar un partido sin tener polémica? Esa parte no la entiendo. Yo respeto mucho a la institución, pero en los triunfos del América, más en liguilla, siempre hay polémica. A Cruz Azul a lo mejor lo ayudan en estos partidos (de cuartos), pero al América es en las finales”.
A pesar de que Carlos Hermosillo es un jugador que salió de la cantera del América, se siente más identificado con Cruz Azul, algo que él ha dicho abiertamente, recordando que es una leyenda de la Máquina.
Aunque suele criticar al equipo de las Águilas, también ha mostrado que tiene respeto por el club, donde fue campeón de Liga MX en cinco ocasiones, siendo una de las grandes piezas para que el América fuera tan arrollador en la década de los 80s.
DEPORTES
Alejandro Burillo, el empresario visionario
Exdueño del Atlante y cercano a la FMF y Televisa * Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90
ERIC GARCÍA
Alejandro Burillo Azcárraga, un importante empresario e influyente directivo del fútbol en México, fallece a los 74 años de edad. La noticia llegó de la mano de Fernando Schwartz, director de Comunicación Estratégica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien lamentó el deceso.
“El Güero fue un gran guía. Amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y fútbol grandes historias”, escribió en sus redes.
Burillo Azcárraga, primo y un hombre muy cercano a Emilio Azcárraga Jean, dueño del América, estuvo a punto de completar la venta de Chivas a Televisa en la década de los 90. También fue la persona que le abrió las puertas a Javier Aguirre, actual entrenador de la selección mexicana, en su primera etapa al frente del equipo tricolor en 2001.
“El Güero” fue el responsable de que la selección mexicana contara con un espacio de entrenamiento adecuado a sus necesidades. Gracias a él, el equipo nacional se mudó del Centro de Capacitación, cercano al Estadio Azteca, al Centro de Alto Rendimiento (CAR), al sur de la capital. Así, desde 2003, el CAR se convirtió en el hogar del equipo tricolor, cuando la FMF adquirió el terreno de 117 mil metros cuadrados que era propiedad del Atlante.
Más allá de ser la mente detrás de este cambio, su huella también había quedado grabada en el fútbol mexicano desde 1998, cuando su empresa, ABA Sport, fue la encargada de uniformar a la agrupación para el Mundial de Francia.
También Alejandro Burillo fue el fundador de Casa Lamm, una escuela de arte y cultura, y de Grupo Pegaso, un emporio en el mundo deportivo que nació en 1996. Tras la creación de esta última empresa, amplió sus actividades a áreas como las telecomunicaciones y la hotelería. Fue la cabeza del Consejo de Fútbol de Grupo Televisa, propiedad de Azcárraga, y se mantuvo como directivo hasta el 2000, cuando le vendió sus acciones.
En 2007, como dueño del Atlante, trasladó al equipo de la Ciudad de México a Cancún, donde celebró uno de sus grandes triunfos cuando los Potros de Hierro se coronaron campeones del Torneo Apertura 2007.
Se le recordará, sobre todo, por la creación de Mextenis, una organización que promueve eventos deportivos en el país y empujó el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebra cada año en Acapulco.
Desde que compró los derechos de la competición en 2001, el torneo ganó un gran prestigio y se posicionó como un referente dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Por sus pistas han desfilado importantes figuras como Rafael Nadal, David Ferrer, Novak Djokovic y Venus Williams.
El Güero, que se consideraba un “empresario capitalista con sentido social”, aseguraba que sus proyectos buscaban traerle un beneficio a la sociedad.
Burillo fue también galardonado por la Real Academia Española (RAE) con el Premio Nieto López en 2002, “por su relevante labor en pro de la lengua española”.
Distintas personalidades del mundo deportivo reaccionaron a su deceso. Paco Gabriel de Anda, exfutbolista y analista de la cadena ESPN, lo describió como una “entrañable persona, visionario y exitoso empresario”.
El periodista deportivo David Faitelson habló de su papel en el fútbol mexicano y en el Atlante hace más de 20 años. “Representó una época del fútbol mexicano muy distinta, afortunadamente, a la que vive hoy”, escribió en X.
La FMF también expresó sus condolencias: “Extendemos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a su familia y amigos en este difícil momento”.
Descanse en paz Alejandro Burillo Azcárraga.
DEPORTES
¡Escándalo en la NFL!
Polémica investigación del Gobierno de Estados Unidos * El Departamento de Justicia analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en EU
ERIC GARCÍA
Se destapa una gran olla en la NFL con la que sería, hasta la fecha, el mayor escrutinio de la historia por parte del gobierno federal contra la liga por las decisiones tomadas en cuanto a la transmisión de partidos vía streaming, ante la sospecha de incurrir en prácticas anticompetitivas.
Según información revelada por The Wall Street Journal el pasado jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación en contra de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) con relación a la migración de la transmisión de partidos de la TV convencional a las plataformas de streaming.
Fue en el mes de febrero que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reveló que se revisaba minuciosamente el desplazamiento de la transmisión de partidos del futbol americano a plataformas digitales.
La liga, por su parte, asegura que el 87% de sus partidos se transmite vía cadenas televisivas.
¿PROBLEMA PARA LA NFL?
Resulta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza si la NFL ha violado las leyes antimonopolio que rigen en Estados Unidos.
La FCC indica que los partidos de 2025 se transmitieron vía 10 plataformas diferentes, lo que crearía un perjuicio a los usuarios de unos 1,500 dólares por ver todos los partidos.
Es importante resaltar que las autoridades no sólo investigan a la NFL, sino que también han pedido informes a otras ligas deportivas estadounidenses como la NBA, la NHL y la MLB, pero el foco se centra en el futbol americano, ya que es la liga con mayor audiencia a nivel nacional.
A LA ESPERA DE LA INVESTIGACIÓN
De momento, esto no es más que la apertura de una investigación sobre un caso realmente complejo, por lo que no hay alguna determinación sobre si hay o no una infracción de las leyes antimonipolio y de radiodifusión de los eventos deportivos… pero de entrada sí hay escándalo deportivo.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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