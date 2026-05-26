Raciel Pérez promueve la paz y la prevención del delito en Tlalnepantla

Arranca de manera oficial el Canje de Armas 2026 * El alcalde da inicio al programa de desarme más importante del Estado de México * El módulo de atención operará de manera voluntaria, anónima y pacífica en la explanada municipal * Los artefactos entregados serán destruidos de forma inmediata por personal del Ejército Mexicano a cambio de un estímulo económico

EL TOPO

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, en coordinación con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Gobierno del Estado de México, encabeza el arranque oficial del programa Canje de Armas 2026 en el municipio.

El objetivo central de esta iniciativa es retirar de los hogares aquellos artefactos que pongan en riesgo la integridad de las familias, promoviendo una cultura de paz, prevención del delito y disminución de la violencia de manera voluntaria y totalmente anónima.

Durante el acto protocolario, se informó que en 2025 ciudadanas, ciudadanos y gobierno de Tlalnepantla lograron el segundo lugar en todo el Estado de México en canjear armas y juguetes bélicos por dinero, con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Se confirmó que, en esta etapa, el módulo de recepción está instalado en la plaza cívica frente al Palacio Municipal, donde la ciudadanía podrá acudir con la certeza de que no se realizará investigación alguna sobre el origen del armamento ni se solicitarán datos personales.

El proceso consiste en la entrega del artefacto, su valuación conforme a un tabulador oficial y la posterior entrega de un incentivo económico o en especie, garantizando un trámite ágil, transparente y seguro para todos los asistentes.

Representantes del gobierno estatal destacaron el compromiso de Tlalnepantla por sumarse activamente a las estrategias conjuntas de seguridad pública.

Se subrayó que cada arma destruida representa un accidente potencial menos en las comunidades y un avance en la reconstrucción del tejido social.

Tras la recepción y valoración de los primeros artículos, elementos de las Fuerzas Armadas procedieron a su inutilización inmediata mediante cortes mecánicos en el mismo sitio, a la vista de los ciudadanos y las autoridades presentes.

El módulo ubicado en la explanada municipal tendrá el siguiente horario de atención: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; sábados, de 10:00 a 14:00 horas, del 25 al 30 de mayo y del 01 al 06 de junio de 2026.