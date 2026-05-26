NACIONAL
Huellas de la Transformación, el legado de Isaac Montoya
Llegan a San José de los Leones con trabajos de rehabilitación profunda * El alcalde reafirma el compromiso de su administración por consolidar un gobierno cercano a la gente, orientado al bien común y enfocado en revertir los años de abandono
EL TOPO
Para dar continuidad a la recuperación de espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez entregó la Huella de la Transformación número 76 en la calle Prolongación San Miguel #91, de la colonia San José de los Leones 1ª sección, donde se realizaron trabajos de rehabilitación profunda para mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.
Acompañado de vecinos, autoridades auxiliares y servidores públicos municipales, el alcalde reafirma el compromiso de su administración por consolidar un gobierno cercano a la gente, orientado al bien común y enfocado en revertir los años de abandono que sufrieron las comunidades naucalpenses. La intervención en la colonia abarcó desde mejoras en infraestructura, hasta servicios de limpieza profunda.
Al agradecer el respaldo de vecinos, destaca que el programa insignia de su gestión nace como una respuesta urgente ante las carencias heredadas. “Nos entregaron un legado maldito de quienes decidieron darle la espalda al pueblo de Naucalpan y dejar excluido al 70% de las y los vecinos, gobernando sólo para unos cuantos. Como el primer presidente municipal que con orgullo y dignidad surge de las colonias, tengo el deber aún mayor de sacar adelante a nuestras comunidades, a las que antes sólo se les destinaban las sobras; hoy, a esas comunidades se les destinan las obras”, añade.
A este evento asistió el profesor Simón Mondragón, ante quien enfatizó la sinergia que existe entre el gobierno municipal, el Estado de México y la Federación. Como prueba de esta coordinación institucional, refirió que la construcción de la Línea 3 del Mexicable es una obra de infraestructura masiva y de punta que ya registra un avance superior al 70 por ciento.
“Prometieron tranvías, trolebuses y Mexibús, pero ninguno cumplió hasta que llegó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al Estado de México. Hoy el Mexicable es una realidad”, apunta el alcalde.
En desarrollo económico, el Mexicable ofrece mayor conectividad entre comunidades y un fuerte impulso al comercio local, permitiendo que las viviendas cercanas a las estaciones puedan emprender negocios y actividades económicas formales.
En materia de seguridad, Isaac Montoya enfatizó una reestructuración de los cuadrantes locales para garantizar una mayor presencia policial en la zona y presentó un balance del estado de la fuerza municipal, destacando que, el año pasado se incorporaron 100 nuevos policías egresados de la Academia y para este año se proyecta la integración de 200 elementos adicionales bajo un modelo de policía de proximidad y verdadera vocación de servicio. También confirmó que más de 150 elementos han sido dados de baja o suspendidos por actuar en contra de la ciudadanía.
Con estas acciones, es innegable que el programa insignia Huellas de Transformación es un legado del alcalde Isaac Montoya Márquez para la historia de Naucalpan, Estado de México.
NACIONAL
Preocupante que México ‘esté en pañales’ en uso de la Inteligencia Artificial: Enrique Vargas
Aún no se sabe con certeza cómo impactará a la humanidad * “Estoy muy alarmado por lo que se viene en los próximos años. Tenemos que estar listos”, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, advierte que México se encuentra “en pañales” en el uso y regulación de la Inteligencia Artificial (IA), mientras que en otros países ya existen empresas que operan sin la intervención de un solo ser humano.
Esta situación, dijo, lo mantiene preocupado y alarmado, por lo que ha decidido involucrarse en el tema para impulsar un marco regulatorio que permita enfrentar los retos que se avecinan.
Vargas del Villar señala que el uso de la Inteligencia Artificial es preocupante porque aún no se sabe con certeza cómo impactará a la humanidad.
“Tenemos que entrarle todos, es un tema que se está estudiando para poder estar conscientes de lo que viene en los próximos años”, añade.
Enrique Vargas ejemplifica que hoy en día es posible generar una conversación con voces idénticas a las reales en cuestión de minutos, incluso simulando diálogos de hasta media hora.
También se pueden crear programas audiovisuales que parecen casi perfectos, lo que demuestra que la tecnología apenas está comenzando y exige mayor conciencia social.
“En la humanidad siempre hay un antes y un después. Lo que se viene en los próximos años es fuertísimo”, advierte.
IA REDUCE FLOTILLA DE TRABAJADORES EN EMPRESAS
Relata el legislador panista el caso de una empresa que contaba con 14 trabajadores y que, tras implementar sistemas de Inteligencia Artificial, redujo su plantilla a sólo dos personas: un coordinador y un asistente.
De acuerdo con Vargas, las inteligencias artificiales se comunican diariamente para optimizar procesos, lo que ha provocado despidos masivos en algunas compañías.
Por ello el senador panista insiste en que México está muy atrasado en esta materia y debe prepararse para los cambios que traerá la tecnología.
Vargas del Villar también alerta de que la delincuencia ya utiliza Inteligencia Artificial para sus actividades, lo que incrementa la urgencia de contar con programas sólidos de regulación y prevención.
“Ya hay fábricas que trabajan con IA sin un solo foco encendido y sin presencia humana. Mientras tanto, en México estamos en pañales”, lamenta.
Vargas del Villar afirma que seguirá informando sobre este tema, pues considera que el país enfrenta una recesión económica fuerte y, sin preparación, la pérdida de empleos será aún más grave.
“Estoy muy preocupado y alarmado por lo que se viene en los próximos años. Tenemos que estar listos”, asevera el vicecoordinador de los senadores panistas.
NACIONAL
Raciel Pérez promueve la paz y la prevención del delito en Tlalnepantla
Arranca de manera oficial el Canje de Armas 2026 * El alcalde da inicio al programa de desarme más importante del Estado de México * El módulo de atención operará de manera voluntaria, anónima y pacífica en la explanada municipal * Los artefactos entregados serán destruidos de forma inmediata por personal del Ejército Mexicano a cambio de un estímulo económico
EL TOPO
El presidente municipal Raciel Pérez Cruz, en coordinación con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Gobierno del Estado de México, encabeza el arranque oficial del programa Canje de Armas 2026 en el municipio.
El objetivo central de esta iniciativa es retirar de los hogares aquellos artefactos que pongan en riesgo la integridad de las familias, promoviendo una cultura de paz, prevención del delito y disminución de la violencia de manera voluntaria y totalmente anónima.
Durante el acto protocolario, se informó que en 2025 ciudadanas, ciudadanos y gobierno de Tlalnepantla lograron el segundo lugar en todo el Estado de México en canjear armas y juguetes bélicos por dinero, con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.
Se confirmó que, en esta etapa, el módulo de recepción está instalado en la plaza cívica frente al Palacio Municipal, donde la ciudadanía podrá acudir con la certeza de que no se realizará investigación alguna sobre el origen del armamento ni se solicitarán datos personales.
El proceso consiste en la entrega del artefacto, su valuación conforme a un tabulador oficial y la posterior entrega de un incentivo económico o en especie, garantizando un trámite ágil, transparente y seguro para todos los asistentes.
Representantes del gobierno estatal destacaron el compromiso de Tlalnepantla por sumarse activamente a las estrategias conjuntas de seguridad pública.
Se subrayó que cada arma destruida representa un accidente potencial menos en las comunidades y un avance en la reconstrucción del tejido social.
Tras la recepción y valoración de los primeros artículos, elementos de las Fuerzas Armadas procedieron a su inutilización inmediata mediante cortes mecánicos en el mismo sitio, a la vista de los ciudadanos y las autoridades presentes.
El módulo ubicado en la explanada municipal tendrá el siguiente horario de atención: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas; sábados, de 10:00 a 14:00 horas, del 25 al 30 de mayo y del 01 al 06 de junio de 2026.
NACIONAL
La Cuauhtémoc tiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad: Ale Rojo
Reinaugura la llamada Fuente del Hongo del Parque España * “Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa la alcaldesa
REBECA MARÍN
Fotos: Martín Aguilar
Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, reinaugura la llamada Fuente del Hongo, instalada en 1924, pero desde hace décadas no funcionaba y estaba deteriorada.
Con la fuente ya suman 68 espacios rehabilitados durante la presente administración.
“Este es el número 68, la Fuente del Hongo, me dicen que hace cien se hizo esta fuente y hay vecinos que me comentan que llevan 60 años viviendo aquí y que nunca la han visto funcionar”, añade.
Cabe señalar que la fuente fue reconstruida, debido a que las raíces ya habían destruido la estructura.
Se renovó el sistema de bombeo, se incorporaron los mosaicos originales que sobrevivieron al tiempo, se cambió cableado, tuberías, pintura, se reconstruyeron las banquetas, entre otros trabajos.
Rojo de la Vega Piccolo informa que la rehabilitación de la fuente se realiza gracias a una asociación público-privada.
Al realizar un balance de acciones en esta colonia, la edil informa que su gobierno ha desazolvado 64 coladeras, podado 100 árboles y derribado 14 más en estado de deterioro.
Asimismo, han tapado 118 baches y reparado 16 banquetas; y como parte del programa ‘Brilla Cuauhtémoc’ (en el que se han atendido 40 mil luminarias en toda la demarcación, ya sea instalando nuevas, reparando dañadas o reconectando algunas) hay 744 luminarias encendidas más en la Condesa.
Alessandra Rojo de la Vega destaca que, pese a operar con un presupuesto reducido, su administración mantiene un ritmo constante de obras y acciones en beneficio de la comunidad.
“Nos dan presupuesto para 600 mil habitantes, no para los millones de personas que transitan todos los días, que trabajan, que desgastan nuestros parques y nuestras plazas. De los cinco mil millones que nos asignan, 62 por ciento se va en nómina y otro tanto ya está etiquetado para agua y luz. Aun así, cada peso que llega se ve reflejado en las calles y en los parques”, explica Rojo de la Vega.
Me da mucho orgullo recuperar espacios, porque con el poco presupuesto no nos alcanzaría, pero sí nos alcanza con la voluntad de la gente, con las ganas de vecinas y vecinos, con las ganas de nuestra directora, señala.
“Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresa.
Respecto al Mundial de Futbol 2026, la también activista y feminista informa que está en una mesa de trabajo con el gobierno central debido a que le solicitaron instalar un festival futbolero en Plaza Garibaldi.
Indica la alcaldesa que están en proceso de análisis, pero señala que las autoridades deben garantizar la seguridad y la protección civil en Garibaldi y en otros espacios de la demarcación, como la Zona Rosa o colonias como Roma, Condesa, Hipódromo o San Rafael.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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