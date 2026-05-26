Huellas de la Transformación, el legado de Isaac Montoya

Llegan a San José de los Leones con trabajos de rehabilitación profunda * El alcalde reafirma el compromiso de su administración por consolidar un gobierno cercano a la gente, orientado al bien común y enfocado en revertir los años de abandono

EL TOPO

Para dar continuidad a la recuperación de espacios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez entregó la Huella de la Transformación número 76 en la calle Prolongación San Miguel #91, de la colonia San José de los Leones 1ª sección, donde se realizaron trabajos de rehabilitación profunda para mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.

Acompañado de vecinos, autoridades auxiliares y servidores públicos municipales, el alcalde reafirma el compromiso de su administración por consolidar un gobierno cercano a la gente, orientado al bien común y enfocado en revertir los años de abandono que sufrieron las comunidades naucalpenses. La intervención en la colonia abarcó desde mejoras en infraestructura, hasta servicios de limpieza profunda.

Al agradecer el respaldo de vecinos, destaca que el programa insignia de su gestión nace como una respuesta urgente ante las carencias heredadas. “Nos entregaron un legado maldito de quienes decidieron darle la espalda al pueblo de Naucalpan y dejar excluido al 70% de las y los vecinos, gobernando sólo para unos cuantos. Como el primer presidente municipal que con orgullo y dignidad surge de las colonias, tengo el deber aún mayor de sacar adelante a nuestras comunidades, a las que antes sólo se les destinaban las sobras; hoy, a esas comunidades se les destinan las obras”, añade.

A este evento asistió el profesor Simón Mondragón, ante quien enfatizó la sinergia que existe entre el gobierno municipal, el Estado de México y la Federación. Como prueba de esta coordinación institucional, refirió que la construcción de la Línea 3 del Mexicable es una obra de infraestructura masiva y de punta que ya registra un avance superior al 70 por ciento.

“Prometieron tranvías, trolebuses y Mexibús, pero ninguno cumplió hasta que llegó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al Estado de México. Hoy el Mexicable es una realidad”, apunta el alcalde.

En desarrollo económico, el Mexicable ofrece mayor conectividad entre comunidades y un fuerte impulso al comercio local, permitiendo que las viviendas cercanas a las estaciones puedan emprender negocios y actividades económicas formales.

En materia de seguridad, Isaac Montoya enfatizó una reestructuración de los cuadrantes locales para garantizar una mayor presencia policial en la zona y presentó un balance del estado de la fuerza municipal, destacando que, el año pasado se incorporaron 100 nuevos policías egresados de la Academia y para este año se proyecta la integración de 200 elementos adicionales bajo un modelo de policía de proximidad y verdadera vocación de servicio. También confirmó que más de 150 elementos han sido dados de baja o suspendidos por actuar en contra de la ciudadanía.

Con estas acciones, es innegable que el programa insignia Huellas de Transformación es un legado del alcalde Isaac Montoya Márquez para la historia de Naucalpan, Estado de México.