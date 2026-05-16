La transformación es posible cuando hay un gobierno que no se rinde: Azucena Cisneros

Participa la alcaldesa de Ecatepec en activación de operativos preventivos contra inundaciones en el Valle de México

ALFREDO IBÁÑEZ

“Ecatepec está pasando de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible cuando hay voluntad, inversión y un gobierno que no se rinde”, afirma la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

La presidenta municipal de Ecatepec participó en el Banderazo de Protocolo de Operación Conjunta para la Prevención de Inundaciones 2026, donde el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (Ocavm) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, activaron los operativos correspondientes.

Cisneros Coss dijo que este banderazo simboliza la coordinación metropolitana, la cual es necesario consolidar.

Desde 2025, el gobierno de Ecatepec puso en marcha el operativo Tormenta, en el que participan trabajadores de diversas áreas municipales, que realizan acciones preventivas previas, durante la atención de la emergencia y posteriores para brindar apoyo a los afectados.

Ecatepec también forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, implementado por los gobiernos federal y estatal, que canaliza recursos a municipios de esta región para obras y acciones, algunas en materia hídrica.

Entre las acciones preventivas que realiza Ecatepec ante las lluvias destacan jornadas de limpieza en barrancas y camellones, el operativo Rastrillo Social y el programa Recolección Nocturna de Basura Domiciliaria, con las que de enero a la fecha se recolectaron más de 55 mil toneladas de basura y desechos, lo que evita taponamientos de cauces y drenajes.

“Quienes gobernamos el Valle de México sabemos que cada ciclo de lluvias pone a prueba la capacidad del Estado para proteger a la gente. Proteger significa prevenir, coordinar y actuar antes de que la emergencia llegue”, asegura Cisneros Coss durante el evento.

Agrega: “Significa drenajes funcionales, infraestructura preparada y equipos operativos listos. Los equipos que hoy se entregan representan una herramienta fundamental. Pero detrás de cada equipo hay una decisión política de no improvisar frente al riesgo”.

Reitera que durante muchos años Ecatepec fue el rostro más visible del abandono hídrico en el Valle de México, lo que se reflejó en inundaciones durante cada temporada de lluvias. “Y justamente por eso, porque aquí los problemas se sintieron con más fuerza, hoy también es donde más se están resolviendo”, expresa.

Insistió que actualmente el municipio pasa de simbolizar la crisis hídrica a demostrar que la transformación es posible, gracias al apoyo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero no me cansaré de decirlo: vamos por el camino correcto. En Ecatepec, el cambio se ve en cada calle iluminada, en cada bache tapado, en cada toma de agua que se abre y sale el vital líquido”, dijo Cisneros Coss.

En el evento estuvieron presentes autoridades de los organismos de agua federal, estatal y de la CDMX, encabezados por Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del OCAVM, así como la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss; de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y el de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.