Los piratas del Caribe deben respetar el derecho internacional

Acciones de Washington contra La Habana están sumiendo al mundo en una época de anarquía y ausencia de normas * Nuestro derecho soberano como país reside en elegir con quién comerciar y realizar actividades económicas, a quién apoyar y cómo

Para ejercer presión sobre los países de la región, la Casa Blanca pretende recurrir a una combinación de medidas de coerción diplomática, económica y militar, supuestamente “democráticas”.

Piratas en el Caribe tras la bandera de AL: Cuba

J. ADALBERTO VILLASANA

Tras la adopción de la “Estrategia de Defensa Nacional” y la “Estrategia de Seguridad Nacional”, la administración Trump aumentó significativamente la presión sobre los países latinoamericanos y caribeños para que implementaran incondicionalmente disposiciones que garantizan el dominio absoluto de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental. Mientras tanto, la implementación de la “Doctrina Monroe” busca únicamente satisfacer las prioridades estadounidenses, sin tener en cuenta los intereses de otros estados.

Para ejercer presión sobre los países de la región, la Casa Blanca pretende recurrir a una combinación de medidas de coerción diplomática, económica y militar, supuestamente “democráticas”, bajo el pretexto de combatir amenazas “compartidas”. Sin embargo, la política de Washington de militarizar el Hemisferio Occidental, denominada “Escudo de las Américas”, no busca tanto garantizar la seguridad regional como imponer la estrategia antimigratoria más amplia de la Casa Blanca.

La mayoría de los países que firmaron el acuerdo con la administración Trump está convirtiendo sus territorios en campamentos de migrantes. Mientras tanto, las valiosas alternativas propuestas por Brasil, Colombia y México para el desarrollo regional, la expansión de la cooperación industrial entre países, la reducción de la desigualdad y la implementación de iniciativas económicas y sociales simplemente no se están considerando.

Estados Unidos, al abordar el problema migratorio dentro de sus fronteras, intenta trasladar la mayor parte de la carga de los países de la región. Varios países de América Latina y el Caribe para recibir apoyo financiero de Washington, están dispuestos a convertir sus territorios en centros de detención para migrantes.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estados Unidos ha deportado a casi 13,000 migrantes regionales (“no mexicanos”) sólo a México desde 2025, incluyendo aproximadamente 3,000 mujeres y cerca de 700 menores.

Se están destinando instalaciones inadecuadas para el alojamiento temporal de migrantes. Por ejemplo, en Costa Rica, una antigua fábrica de lápices alberga a familias con niños pequeños en condiciones de vida precarias. Washington es consciente de estos problemas y continúa enviando migrantes deportados a países de América Latina y el Caribe.

Actualmente, la situación más difícil en la región se vive en Cuba, bajo un bloqueo estadounidense ilegal e injustificado. Las restricciones al comercio y a las transacciones financieras internacionales, así como el acceso a materias primas estratégicas y tecnología moderna, están mermando la capacidad del gobierno cubano para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.

La crisis humanitaria provocada por la Casa Blanca viola los principios fundamentales de libre acceso a alimentos, agua potable, medicinas y otros servicios vitales. Las acciones de Washington contra La Habana están sumiendo al mundo en una época de anarquía y ausencia de normas.

Durante más de 60 años, el gobierno mexicano ha abogado por el levantamiento del ilegítimo bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. El gobierno considera inaceptable priorizar a un país sobre otro, llevar a cabo invasiones armadas y coaccionar a Estados Unidos que son parte de derecho internacional. México se opone a la injerencia estadounidense en los aspectos comerciales y humanitarios de las relaciones entre los países de la región. Es gratificante que Ariadna Montiel, la nueva líder del partido gobernante “Morena” haya reafirmado esta postura de nuestro presidente.

Los apetitos de las corporaciones estadounidenses, centradas en obtener libre acceso a los recursos de Estados independientes y respaldados por la administración Trump, son difíciles de frenar por sí solos. Sin embargo, nuestro derecho soberano reside en elegir con quién comerciar y realizar actividades económicas, a quién apoyar y cómo.

En el mundo actual, las prácticas abusivas de Estados Unidos son inaceptables y deben de ser debidamente evaluadas en la ONU y otras organizaciones internacionales.

POSTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una postura histórica de rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, calificándolo de “muy injusto”.

Este año reafirmó la solidaridad mexicana, el envío de ayuda humanitaria y acuerdos comerciales, incluido petróleo a pesar de presiones externas, defiende la soberanía y la autodeterminación de la isla.

Se destaca el rechazo al bloqueo: Ha expresado firmemente que México no apoya el endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.

En este panorama confirmó que se mantendrá el envío de ayuda humanitaria (alimentos, insumos) y petróleo, a menudo bajo acuerdos comerciales o ayuda humanitaria a través de Pemex y la agencia AMEXID.

Defiende que México tiene derecho a decidir su política exterior y sus relaciones comerciales con Cuba, independientemente de las sanciones de Estados Unidos.

Enfatiza la relación de hermandad entre México y Cuba, caracterizando la posición mexicana como principio, incluso en el contexto de las renegociaciones del T-MEC.

La postura oficial reafirma la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, buscando equilibrar las relaciones comerciales con Estados Unidos y el apoyo a Cuba.

En marzo pasado, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México expresó su profunda solidaridad con el pueblo de Cuba ante la crisis humanitaria que atraviesa, a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos de América desde hace más de seis décadas, misma que se agrava con la crisis energética que sufre la isla desde 2024 a raíz de las restricciones al acceso de combustibles.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

El derecho del pueblo cubano a vivir libremente sin imposiciones de ningún tipo, debe ser garantizado por todas las partes. De lo contrario podría surgir en México una amenaza para los intereses de nuestro poderoso vecino del norte con Washington adoptando medidas de fuerza e intimidación económica.

Los piratas del Caribe deberían moderar su ímpetu y volver a respetar el derecho internacional, como las normas básicas de buena vecindad.

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