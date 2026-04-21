TEXTUAL-ES
Leer y comprender, el reto de México
Los resultados más recientes de la prueba PISA muestran un retroceso educativo en nuestro país * La transformación en la educación pública va más allá de que los estudiantes lean técnicamente, con puntos y comas
J. ADALBERTO VILLASANA
Se trata de que los estudiantes en México comprendan lo que leen y se apropien del conocimiento para transformar la realidad de su entorno y la del país.
El Día del Libro y la Rosa (23 de abril) siempre será un momento para reflexionar sobre la calidad de la educación.
Tiene la Nueva Escuela Mexicana el reto de pasar de la tecnificación enajenante de la educación pública a una que critique, refute y transforme la realidad del país. Pero se debe de pasar de que los alumnos lean mecánicamente a que comprendan los textos.
México participa en la prueba PISA de la OCDE desde su inicio en el año 2000. El resultado, desde entonces, ha sido constante, alrededor de la mitad de los alumnos de enseñanza básica no comprende lo que leen.
Esa primera evaluación reprobó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del modelo neoliberal, del PRI, iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid en la Presidencia de la República.
La situación no cambió con el PAN de Vicente Fox, a pesar de un Plan Nacional de Desarrollo, que en el papel se veía interesante, pero en la práctica faltaron operadores.
Con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto los cambios no fueron significativos.
MÉXICO: LECTURA EN NÚMEROS
Los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que, en México, ocho de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más, en 2025, leyeron al menos un libro, revista, periódico, historieta o página de Internet, foro o blog.
El grupo de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas lectoras de estos materiales (89.1%) y, por escolaridad, lo hizo la población con algún grado de educación superior (93.8%).
Del total de población alfabeta de 12 años y más (103.9 millones), 62.5% leyó libros; 45.7%, páginas de Internet, foros o blogs; 29.6%, revistas; 24.8%, periódicos, y 20.9%, historietas, cómics o mangas.
Y 83.5 millones de personas declararon leer redes sociales (Facebook, Whatsapp, X, entre otras); de ellas, 83.8% leyó también algún otro material Molec y 16.2% sólo redes sociales.
Mientras que el 7.9% de la población alfabeta de 12 años y más no leyó redes sociales ni algún material Molec: 8.4% de hombres y 7.3% de mujeres.
Según el tipo de materiales, del total de población alfabeta de 12 años y más, 62.5% leyó libros en los últimos 12 meses; 45.7 % declaró leer páginas de Internet, foros o blogs; 29.6% leyó revistas en los últimos tres meses; 24.8 % leyó periódicos en la última semana y 20.9 % señaló leer historietas, cómics o mangas.
LECTURA DE LIBROS
De acuerdo con el Molec 2025, del total de población lectora de 12 años y más, 79.0% leyó algún libro: 80.4 % de mujeres y 77.5 % de hombres. Según edad, los grupos de 12 a 24 y 25 a 39 años tuvieron un porcentaje superior a 80% de lectora(e)s de libros. La población con estudios de nivel superior reportó la lectura de libros en 88.9 por ciento.
Los tipos de libros más leídos por las mujeres fueron literatura (48.3%) y autoayuda (46.1 %); para los hombres, los específicos de alguna materia (39.0%) y de autoayuda (37.9 %).
En relación con el motivo de lectura, siete de cada 10 personas lectoras de libros declararon leer libros por gusto y tres de cada 10, por necesidad.
Respecto al formato, 81.3 % de las y los lectores leyó libros impresos; el porcentaje fue más alto entre las mujeres (85.3 %) que entre los hombres (76.7%). Asimismo, 33.3% de la población leyó en formato digital.
En cuanto a la forma de adquisición de libros, 38.0 % de las personas lectoras obtuvo el material regalado o prestado. Siguieron la compra de material nuevo (33.0%) y la descarga gratuita (23.0%).
LECTURA DE REVISTAS Y PERIÓDICOS
De la población lectora Molec, 38.8% de mujeres y 35.8% de hombres leyeron revistas en los últimos tres meses. Por grupos de edad, 42.8% de personas de 25 a 39 años se inclinó por este tipo de lectura. Siguieron los grupos de 40 a 59 años (39.2%) y de 60 años y más (37.6%).
Respecto a periódicos, 27.4 % de las mujeres y 35.8 % de los hombres leyeron alguno la última semana. El 56.0% leyó en formato digital y 45.5% en formato impreso. El rango de edad con mayor porcentaje de lectura de este material fue de 25 a 39 años, con 37.1 por ciento.
LECTURA EN REDES SOCIALES
De las 103.9 millones de personas alfabetas de 12 años y más, ocho de cada 10 personas declararon leer redes sociales (Facebook, WhatsApp, X, entre otras).
El mayor porcentaje de personas alfabetas lectoras de redes sociales lo obtuvo el grupo de 25 a 39 años, con 92.1% y el menor, el de 60 años y más, con 52.7 por ciento.
DICEN QUE ENTIENDEN LO QUE LEEN
Siete de cada 10 personas lectoras Molec afirmaron comprender la mayor parte o la totalidad de lo que leen.
En contraste, dos de cada 10 señalaron comprender la mitad y una de cada 10 indicó tener poca comprensión de su lectura.
¿SE COMPRENDE LO QUE SE LEE?
Los resultados más recientes de la prueba PISA (2022, publicados a finales de 2023) mostraron un retroceso educativo en México, situándolo en los últimos lugares entre los países de la OCDE.
México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, por debajo del promedio de la OCDE (472, 476 y 485 respectivamente).
Los resultados más recientes de la prueba PISA (aplicados en 2022 y analizados hacia 2024) muestran que México obtuvo 415 puntos en lectura, situándose significativamente por debajo del promedio de la OCDE (476 puntos). Sólo el 53% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel básico (Nivel 2 o superior), evidenciando un rezago crítico en comprensión lectora y competencias esenciales frente a otros miembros.
FCE: 25 PARA EL 25
El ambicioso proyecto “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica (FCE) para impulsar la lectura en las nuevas generaciones de América Latina, con la donación de 2.5 millones de libros, distribuidos gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La transformación en la educación pública va más allá de que los estudiantes lean técnicamente, con puntos y comas.
La finalidad es que comprendan lo que leen y se apropien del conocimiento que los lleve a transformarse, mejorar su entorno y ser agentes para mejorar su comunidad, barrio y país.
Para ser un país se lectores, empecemos por regalar un libro y una rosa, como parte de romper el círculo vicioso de pobreza-ignorancia y avanzar a uno virtuoso de conocimiento y bienestar.
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TEXTUAL-ES
Las dos caras del comercio informal
La válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para las familias * Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos
J. ADALBERTO VILLASANA
Se ha convertido el comercio informal en una válvula de escape para la economía nacional y en un salvavidas para millones de familias en México.
Además de los puestos que vemos en vía pública, está la venta por catálogo y el que se realiza en redes sociales. Los torniquetes del STC Metro en la CDMX son el escenario del intercambio de mercancías y dinero.
De manera paralela personas y familias consumen en el comercio informal porque es económico y está al alcance de su bolsillo para satisfacer necesidades o gustos, aunque, en algunos casos se trate de mercancía “pirata”.
Estas son las dos caras del comercio informal, por un lado, es el sustento de millones de familias y por el otro la manera en la que otras adquieren productos a bajo costo.
La informalidad laboral en México alcanzó a 32.7 millones de personas -de acuerdo con datos del INEGI- en enero pasado, lo cual representa una tasa del 54.9% de la población ocupada, superior al 54.1% de enero de 2025.
Según el INEGI, el sector informal (micronegocios no registrados) empleó al 29.3% de la población ocupada. La informalidad se mantiene como el principal motor de creación de empleo.
En México, aproximadamente 3.5 millones de unidades económicas operan en la informalidad según datos del Censo Económico 2024 del INEGI. Esto representa el 64.3% del total de los negocios en el país, lo que indica un aumento en la informalidad en comparación con años anteriores.
El Centro de Opinión Pública UVM (2025) elaboró el estudio “Pulso de los mercados informales: consumo y demandas en el comercio no regulado. Universidad del Valle de México”, el cual revela que los jóvenes son importantes consumidores de comercio informal; 42% califica su calidad como buena, el 54% sospecha haber comprado mercancía pirata o réplicas; 29% admite haberlo hecho conscientemente.
Mientras que el 40% preferiría apoyar a productores mexicanos, pero comprará el producto más accesible, aunque sea de origen chino, y el 75% ha observado el incremento de mercancías de este tipo en su localidad.
Así, especialistas del COP UVM consideran que el comercio informal en México representa un fenómeno económico y social complejo que impacta en la percepción del entorno, de legalidad y en los hábitos de consumo.
Al analizar las dinámicas de compra, la valoración de la calidad de los productos y la creciente presencia de mercancías provenientes de China en el mercado nacional, se revelan datos del origen y las causas del comercio informal.
COMERCIO INFORMAL, MÁS QUE PARTE DEL PAISAJE
Al recorrer las calles, “la presencia del comercio informal es parte del paisaje cotidiano y se concentra principalmente en puntos de alta afluencia: 83% de la ciudadanía lo identifica en tianguis o mercados sobre ruedas, 80% en salidas del Metro o paraderos de autobús, 55% en calles principales y 53% en plazas públicas”, apunta el COP UVM.
“Respecto a su impacto en el entorno, las opiniones son mayoritariamente críticas: 89% considera que el comercio informal obstaculiza el libre tránsito y 85% opina que genera suciedad y basura.
Asimismo, 81% señala que esta actividad favorece prácticas de corrupción con las autoridades. Sin embargo, existe una dualidad en la percepción, puesto que 80% coincide en que representa una alternativa accesible de consumo y 53% reconoce que ofrece productos de calidad. Incluso, 92% coincide en que el comercio informal tiene la capacidad de reaccionar rápidamente para llevar a sus puestos productos novedosos o de tendencia.
El consumo en la informalidad es una práctica extendida: 94% de los encuestados ha adquirido algún producto en el comercio informal durante los últimos tres meses. Entre los artículos más comprados destacan dulces y bebidas (45%), ropa y calzado (32%), seguidos por electrónica (30%) y alimentos empacados (29%).
El estudio revela una marcada diferencia generacional en la intensidad de compra: por cada 10 productos que adquieren los adultos mayores (55 años o más), los jóvenes de 18 a 24 años adquieren 14 productos. Además, la percepción de calidad varía significativamente según la edad: mientras que 42% de los jóvenes de 18 a 34 años tiene una opinión favorable sobre estas mercancías, esta cifra cae a 29% en el grupo de mayores de 55 años.
En términos generales, 40% de la población reporta haber tenido algún problema con un producto adquirido en el mercado informal.
EL MERCADO DE LA PIRATERÍA Y LA PROCEDENCIA ILÍCITA
La ambigüedad rodea la compra de productos no originales: 54% declara que “tal vez” ha comprado mercancía pirata o réplicas sin estar seguro, 29% admite haberlo hecho conscientemente y 17% afirma nunca haber adquirido este tipo de productos.
El factor económico es la principal motivación, ya que 60% elige estos artículos por su precio significativamente menor, mientras que 25% prioriza el gusto por el diseño sin reparar en la autenticidad de la marca.
Existe también una sospecha constante sobre el origen de los productos: 78% opina que, al encontrar un artículo de marca original a un precio muy bajo en la informalidad, es probable que se trate de mercancía robada. En este sentido, 40% ha observado la venta de celulares presuntamente robados cerca de su domicilio, práctica que también se extiende a ropa (25%), artículos de higiene (20%) y juguetes (15%).
PRODUCTOS DE ORIGEN CHINO, EL FENÓMENO
La irrupción de mercancías provenientes de China es notable para la ciudadanía: 75% ha percibido la presencia de estos productos en su lugar de residencia. Este cambio se reporta como evidente en la reconfiguración comercial, pues 53% observa nuevos negocios dedicados exclusivamente a estos artículos y 26% señala que establecimientos que antes vendían productos mexicanos ahora ofrecen mercancía china.
El impacto económico es motivo de preocupación: 91% considera que el ingreso de estos productos de bajo costo ha incrementado el comercio informal y 87% cree que está afectando directamente a los productores nacionales.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
En este momento histórico el comercio informal es la válvula de escape de la economía nacional y el salvavidas para millones de familias.
Acabar con el espejismo de la mejoría debe pasar por la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos que lleven a la formalidad a millones de mexicanos.
El otro punto es que los productos de origen chino, de bajo precio, dejan de lado lo producido en México, en perjuicio de las empresas nacionales.
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La salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa
Una juventud empoderada, pero sobrecargada por crisis globales, noticias constantes y estigma social * El homicidio de dos maestras en Michoacán y el de un estudiante del CCH Sur de la UNAM a manos de un compañero prenden la voz de alerta
J. ADALBERTO VILLASANA
Vemos sólo la punta del iceberg del delicado estado en que se encuentra la salud mental en México, principalmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
El homicidio de dos maestras en Michoacán, el de un estudiante del CCH Sur de la UNAM a manos de un compañero, señalan, puntualmente, un problema que hay que atender.
Qué hicimos, o qué, dejamos de hacer como sociedad para que las nuevas generaciones se encuentren en esta encrucijada de soledad, ansiedad, depresión y desesperación.
Expuestos a la “necesidad” de satisfactores artificiales y la urgencia de aceptación social, los deja vulnerables.
El 10% de los adolescentes de 12 a 17 años presentó malestar psicológico en los últimos 12 meses. La prevalencia de este problema de salud mental es mayor entre las mujeres jóvenes (13.2%) que en los hombres (6.9%), de acuerdo con la Encuesta de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.
Y, en 2023, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) detectó que 7% de los adolescentes de 10 a 19 años tenían síntomas depresivos.
Hay que reconocer que la salud mental en México enfrenta una crisis silenciosa. Actualmente, aproximadamente el 30% de la población sufre algún trastorno, resaltando que la depresión y ansiedad son los más comunes. Recordemos que la pandemia aumentó un 25% estos casos, los cuales se enfocan gravemente a jóvenes y niños.
Ahora, persisten retos como el estigma social, la falta de presupuesto y la escasez de profesionales, por lo que el 80% de los afectados está sin atención.
Se estimaron más de 18 millones de personas con trastornos mentales en 2021.
El panorama se complica porque México cuenta con menos de 0.4 psiquiatras y 1.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes, muy por debajo de las recomendaciones internacionales.
Otro indicador del problema se dio en octubre de 2025, con el informe “La salud mental de la Generación Z en México” de UNICEF, el cual muestra a una juventud empoderada, pero sobrecargada por crisis globales, noticias constantes y estigma social. Aunque las y los jóvenes mexicanos son más optimistas que sus pares en otros países, más del 70% se siente abrumado y más del 50% ha necesitado ayuda psicológica.
VIOLENCIA EXTREMA EN ESCUELAS NACE DEL ACOSO COTIDIANO
El doctor Hugo Alberto Yam, del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana (Ibero), apunta que, la violencia psicológica -como burlas, humillaciones y aislamiento- es mucho más frecuente en las escuelas que los ataques extremos y puede escalar si no se detecta y atiende a tiempo.
En relación al asesinato de dos profesoras por parte de un estudiante de secundaria en Michoacán llamo a no centrar la discusión únicamente en episodios extremos, sino en las formas de violencia más comunes que ocurren todos los días dentro de las escuelas.
Advirtió que los ataques letales, aunque impactantes, son poco frecuentes en comparación con la violencia psicológica cotidiana, que suele pasar inadvertida y normalizarse: “La forma más común no es la violencia extrema, sino la violencia psicológica: burlas, humillaciones y apodos ofensivos son mucho más frecuentes que las agresiones físicas”.
Indicó que se estima que alrededor de 6 de cada 10 estudiantes han sido objeto de burlas o comentarios para ridiculizarlos, según la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En contraste, la violencia física escolar afecta a 2 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021.
Esto, explicó Yam, muestra que el problema más extendido es la violencia psicológica, la cual puede escalar si no se detecta a tiempo: “Estamos hablando de una violencia cotidiana que suele normalizarse, y que puede escalar si no se detecta a tiempo”.
Aunque los ataques extremos siguen siendo estadísticamente poco frecuentes, el académico reconoció que sí existe un incremento relativo de la violencia en entornos escolares. Datos de la Secretaría de Salud muestran que el número de menores atendidos en hospitales por violencia física escolar se duplicó entre 2010 y 2024.
El especialista también explica que la percepción de aumento de violencia se ve influida por la rapidez con la que circula la información y la cobertura mediática.
Actualmente, señala, los casos se difunden más rápido, tienen mayor alcance y, en algunos casos, los agresores buscan reconocimiento o se inspiran en otros eventos, lo que puede generar un llamado “efecto contagio”.
Sin embargo, aclara que la exposición mediática por sí sola no provoca conductas violentas, sino que estas responden a una combinación compleja de factores personales, familiares, escolares y sociales.
En el contexto del debate abierto tras el caso de Michoacán, el académico también descartó que endurecer penas o juzgar a menores como adultos sea una solución efectiva.
“La evidencia muestra de manera consistente que el endurecimiento de las penas no reduce la incidencia de conductas violentas en adolescentes”, añade Yam.
Este posicionamiento coincide con otros análisis realizados desde la Universidad Iberoamericana, que han advertido que aumentar castigos no reduce la violencia entre jóvenes y que es necesario atender las causas estructurales, la salud mental y los factores de riesgo.
El anuncio del gobierno federal de una estrategia nacional de salud mental para estudiantes, tras el caso de Michoacán, fue considerado positivo por el especialista, aunque subraya que estas acciones deben diseñarse con enfoque preventivo.
De este caso en la preparatoria Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anuncia un programa de salud mental en secundarias y preparatorias.
Así que son necesarias acciones como protocolos reales de prevención en escuelas, sistemas de alerta temprana, equipos interdisciplinarios, presencia de profesionales de salud mental, participación de estudiantes y familias.
“La violencia es sistémica, no se debe a un solo factor, y por eso su prevención debe abordarse desde distintos frentes”, apunta el doctor Hugo Alberto Yam.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La prevención no debe recaer únicamente en las escuelas, sino que debe involucrar a todas las esferas sociales. Debemos responder al cuestionamiento ¿Qué hicimos o dejamos de hacer como sociedad? Para que nuestras nuevas generaciones se encuentren en esta situación.
En este tema se debe involucrar la familia, profesores y autoridades escolares, así como los tres niveles de gobierno.
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TEXTUAL-ES
Rueda el mundo entre guerras y discriminación
El Mundial de Futbol 2026, el más político y controvertido de la historia * Uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos y su política antimigratoria afecta a países participantes
J. ADALBERTO VILLASANA
Hablamos del juego y se nos olvida que el mundo está en guerra y la migración es criminalizada, cuando es algo natural de las especies. Así es la Era Trump, la pesadilla americana que tiene repercusiones en el planeta.
Se acerca la Copa del Mundo 2026, con Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones y los aeropuertos estadounidenses están custodiados por agentes migratorios de la ICE, que se ha convertido en el terror de propios y extraños, por los abusos de autoridad en contra de personas, sólo por su apariencia física, sin importar el origen, el cual luego se sabe que son estadounidenses de nacimiento y algunos de ellos de pueblos originarios.
Se está lejos del llamado “sueño americano” y el continente vive la misma pesadilla que todo el mundo: Criminalización de la migración y ataques a países de todo el orbe.
En América como continente se destaca la invasión a Venezuela y la entrega de su petróleo a las empresas estadounidenses y, más recientemente, el endurecimiento del bloqueo a Cuba.
ACOSO A CUBA SE INTENSIFICA
Hay que subrayar que el gobierno de Donald Trump (2017-2021) endureció el bloqueo económico a Cuba, revirtiendo el deshielo de la era Obama con más de 240 medidas coercitivas. Estas acciones incluyeron sanciones energéticas, restricciones severas a remesas y viajes, y la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
Entre las acciones clave durante la era Trump están:
- Sanciones económicas y energéticas: Restricciones financieras directas a empresas militares cubanas como GAESA. Se bloquearon petroleros que abastecían a la isla, estrangulando el suministro energético.
- Restricciones de viajes y turismo: Prohibición de cruceros, vuelos comerciales a ciudades fuera de La Habana y eliminación de los viajes educativos “pueblo a pueblo”.
- Remesas: Limitación severa al envío de remesas familiares y prohibición de transacciones con empresas financieras cubanas vinculadas al ejército.
- Lista de terrorismo: Reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado en enero de 2021.
- Título III de la Ley Helms-Burton: Activación de este título, permitiendo demandas en Cortes estadounidenses contra empresas extranjeras que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas en Cuba.
El objetivo explícito es presionar económicamente al gobierno cubano, para generar una crisis de divisas y combustible en la isla.
EL MUNDO EN GUERRA Y EL BALÓN RUEDA
Este 2026 se celebra en América del Norte el Mundial de Fútbol 2026, pero FIFA (organismo rector del balompié profesional) ha decidido voltear la mirada para otro lado, cuando Estados Unidos mantiene presencia militar o participación directa/indirecta en múltiples conflictos armados, principalmente enfocados en el Medio Oriente y el apoyo a aliados en Europa del Este, con una participación en aproximadamente 6 a 8 conflictos militares conocidos públicamente.
Los principales frentes actuales incluyen:
Siria: Aproximadamente 900 soldados estadounidenses permanecen en el país, principalmente colaborando con fuerzas aliadas para combatir los remanentes de ISIS.
Yemen: Apoyo activo al gobierno central contra los rebeldes hutíes, enfocados en proteger la navegación comercial en el Mar Rojo.
Somalia: Presencia militar para entrenar y ayudar a las fuerzas gubernamentales somalíes contra el grupo rebelde Al Shabab.
Ucrania: Provisión significativa de financiamiento y armamento (más de 175,000 millones de dólares) en la guerra contra Rusia, aunque sin tropas de combate directo.
Oriente Medio (Israel/Palestina): Apoyo militar directo y logístico a Israel en la zona de conflicto.
Oriente Medio (Irán): Tensiones elevadas con presencia de portaaviones y contingentes militares en la región del Golfo.
Lo anterior sólo por citar algunos ejemplos. Donald Trump ha implementado una economía de guerra en el nuevo orden mundial que pretende imponer desde que inició su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos.
MIGRACIÓN DE MEXICANOS
Actualmente se fortalecen los consulados de México en Estados Unidos, como lo informó la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha invertido más de 31 mdp para atender a 2 mil 334 mexicanos; los recursos provienen del sorteo “México con M de Migrante” que realizó la Lotería Nacional el 15 de septiembre de 2025 en homenaje a las y los mexicanos que viven en EU.
A través de las páginas Mi Consulado www.miconsulado.sre.gob.mx y la Línea de Apoyo Consular www.gob.mx/apoyoconsular se otorga -las 24 horas del día, los 7 días de la semana- servicio gratuito y confidencial a los connacionales que viven del otro lado de la frontera.
Son 53 consulados los que se fortalecen en Estados Unidos, ya que la labor principal es la atención a las y los mexicanos que viven en el país vecino, por lo que, en casi tres meses, se han invertido 31 millones 750 mil 859 pesos que han permitido atender a 2 mil 334 connacionales.
“Estamos constantemente fortaleciendo los consulados en comunicación. Y frente a alguna denuncia, atendiéndose si hay maltrato. Tenemos usuarios simulados, ha habido varios compañeros de la Agencia de Transformación Digital que han ido a pedir servicios sin saber quiénes son. Ahí encuentran si realmente los están atendiendo bien, si no los están atendiendo bien”, ha dicho.
Recordó que había una idea del pasado neoliberal de que “los consulados eran para hacer relaciones públicas en Estados Unidos”, no para atender a nuestros hermanos migrantes.
ARLEQUINES LATINOAMERICANOS
Para marzo de 2026, la administración de Donald Trump consolidó una alianza en Latinoamérica denominada “Escudo de las Américas”.
Se dice que está centrada en el combate al narcotráfico y la reducción de la influencia china.
Los principales países aliados incluyen Argentina (Javier Milei), El Salvador (Nayib Bukele), Ecuador (Daniel Noboa), Paraguay (Santiago Peña) y República Dominicana (Luis Abinader).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Se jugará el Mundial de Fútbol 2026, que será el más político y controvertido de la historia, porque uno de los países anfitriones tiene presencia militar en varios frentes bélicos; su política antimigratoria afecta a países participantes. Se responde a los intereses económicos.
La calidez y la hospitalidad de los mexicanos será el sol que hará brillar el Mundial.
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