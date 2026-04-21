Leer y comprender, el reto de México

Los resultados más recientes de la prueba PISA muestran un retroceso educativo en nuestro país * La transformación en la educación pública va más allá de que los estudiantes lean técnicamente, con puntos y comas

J. ADALBERTO VILLASANA

Se trata de que los estudiantes en México comprendan lo que leen y se apropien del conocimiento para transformar la realidad de su entorno y la del país.

El Día del Libro y la Rosa (23 de abril) siempre será un momento para reflexionar sobre la calidad de la educación.

Tiene la Nueva Escuela Mexicana el reto de pasar de la tecnificación enajenante de la educación pública a una que critique, refute y transforme la realidad del país. Pero se debe de pasar de que los alumnos lean mecánicamente a que comprendan los textos.

México participa en la prueba PISA de la OCDE desde su inicio en el año 2000. El resultado, desde entonces, ha sido constante, alrededor de la mitad de los alumnos de enseñanza básica no comprende lo que leen.

Esa primera evaluación reprobó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) del modelo neoliberal, del PRI, iniciado en 1982 con Miguel de la Madrid en la Presidencia de la República.

La situación no cambió con el PAN de Vicente Fox, a pesar de un Plan Nacional de Desarrollo, que en el papel se veía interesante, pero en la práctica faltaron operadores.

Con Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto los cambios no fueron significativos.

MÉXICO: LECTURA EN NÚMEROS

Los resultados del Módulo sobre Lectura (Molec) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelan que, en México, ocho de cada 10 personas alfabetas de 12 años y más, en 2025, leyeron al menos un libro, revista, periódico, historieta o página de Internet, foro o blog.

El grupo de 12 a 24 años presentó el mayor porcentaje de personas lectoras de estos materiales (89.1%) y, por escolaridad, lo hizo la población con algún grado de educación superior (93.8%).

Del total de población alfabeta de 12 años y más (103.9 millones), 62.5% leyó libros; 45.7%, páginas de Internet, foros o blogs; 29.6%, revistas; 24.8%, periódicos, y 20.9%, historietas, cómics o mangas.

Y 83.5 millones de personas declararon leer redes sociales (Facebook, Whatsapp, X, entre otras); de ellas, 83.8% leyó también algún otro material Molec y 16.2% sólo redes sociales.

Mientras que el 7.9% de la población alfabeta de 12 años y más no leyó redes sociales ni algún material Molec: 8.4% de hombres y 7.3% de mujeres.

Según el tipo de materiales, del total de población alfabeta de 12 años y más, 62.5% leyó libros en los últimos 12 meses; 45.7 % declaró leer páginas de Internet, foros o blogs; 29.6% leyó revistas en los últimos tres meses; 24.8 % leyó periódicos en la última semana y 20.9 % señaló leer historietas, cómics o mangas.

LECTURA DE LIBROS

De acuerdo con el Molec 2025, del total de población lectora de 12 años y más, 79.0% leyó algún libro: 80.4 % de mujeres y 77.5 % de hombres. Según edad, los grupos de 12 a 24 y 25 a 39 años tuvieron un porcentaje superior a 80% de lectora(e)s de libros. La población con estudios de nivel superior reportó la lectura de libros en 88.9 por ciento.

Los tipos de libros más leídos por las mujeres fueron literatura (48.3%) y autoayuda (46.1 %); para los hombres, los específicos de alguna materia (39.0%) y de autoayuda (37.9 %).

En relación con el motivo de lectura, siete de cada 10 personas lectoras de libros declararon leer libros por gusto y tres de cada 10, por necesidad.

Respecto al formato, 81.3 % de las y los lectores leyó libros impresos; el porcentaje fue más alto entre las mujeres (85.3 %) que entre los hombres (76.7%). Asimismo, 33.3% de la población leyó en formato digital.

En cuanto a la forma de adquisición de libros, 38.0 % de las personas lectoras obtuvo el material regalado o prestado. Siguieron la compra de material nuevo (33.0%) y la descarga gratuita (23.0%).

LECTURA DE REVISTAS Y PERIÓDICOS

De la población lectora Molec, 38.8% de mujeres y 35.8% de hombres leyeron revistas en los últimos tres meses. Por grupos de edad, 42.8% de personas de 25 a 39 años se inclinó por este tipo de lectura. Siguieron los grupos de 40 a 59 años (39.2%) y de 60 años y más (37.6%).

Respecto a periódicos, 27.4 % de las mujeres y 35.8 % de los hombres leyeron alguno la última semana. El 56.0% leyó en formato digital y 45.5% en formato impreso. El rango de edad con mayor porcentaje de lectura de este material fue de 25 a 39 años, con 37.1 por ciento.

LECTURA EN REDES SOCIALES

De las 103.9 millones de personas alfabetas de 12 años y más, ocho de cada 10 personas declararon leer redes sociales (Facebook, WhatsApp, X, entre otras).

El mayor porcentaje de personas alfabetas lectoras de redes sociales lo obtuvo el grupo de 25 a 39 años, con 92.1% y el menor, el de 60 años y más, con 52.7 por ciento.

DICEN QUE ENTIENDEN LO QUE LEEN

Siete de cada 10 personas lectoras Molec afirmaron comprender la mayor parte o la totalidad de lo que leen.

En contraste, dos de cada 10 señalaron comprender la mitad y una de cada 10 indicó tener poca comprensión de su lectura.

¿SE COMPRENDE LO QUE SE LEE?

Los resultados más recientes de la prueba PISA (2022, publicados a finales de 2023) mostraron un retroceso educativo en México, situándolo en los últimos lugares entre los países de la OCDE.

México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias, por debajo del promedio de la OCDE (472, 476 y 485 respectivamente).

Los resultados más recientes de la prueba PISA (aplicados en 2022 y analizados hacia 2024) muestran que México obtuvo 415 puntos en lectura, situándose significativamente por debajo del promedio de la OCDE (476 puntos). Sólo el 53% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel básico (Nivel 2 o superior), evidenciando un rezago crítico en comprensión lectora y competencias esenciales frente a otros miembros.

FCE: 25 PARA EL 25

El ambicioso proyecto “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica (FCE) para impulsar la lectura en las nuevas generaciones de América Latina, con la donación de 2.5 millones de libros, distribuidos gratuitamente 2.5 millones de libros a jóvenes de 15 a 30 años de 14 países de América Latina.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La transformación en la educación pública va más allá de que los estudiantes lean técnicamente, con puntos y comas.

La finalidad es que comprendan lo que leen y se apropien del conocimiento que los lleve a transformarse, mejorar su entorno y ser agentes para mejorar su comunidad, barrio y país.

Para ser un país se lectores, empecemos por regalar un libro y una rosa, como parte de romper el círculo vicioso de pobreza-ignorancia y avanzar a uno virtuoso de conocimiento y bienestar.

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