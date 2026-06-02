Consentidos del sistema patean el pesebre

Fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI, y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció * Los villanos de la política y cosas peores: Zenyazen Escobar García, Banco del Bienestar, Andy López Beltrán…

EMMA ESPÍNDOLA

Al escuchar los discursos llenos de odio y de rencor, vienen las reflexiones.

Porque en los mensajes donde el reclamo y la estigmatización para anclarse en el pasado, está el valor de eludir responsabilidades del presente.

Ahí es donde está la sentencia del juicio que un día llegará.

Usan términos para denigrar, deshonrar y agraviar. Ha sido moda y bandera referirse al neoliberalismo, a los gobiernos neoliberales.

Desprecio a regímenes que fueron constructores de infraestructura hospitalaria, educativa, en todos sus niveles, científica, económica, red de transportes, de un sistema de comunicación y de instituciones que han sido destruidas impunemente.

Acusaciones en contra de un Estado de Derecho que validó y dio razón de ser a un proceso democrático en el que se legalizó y garantizó la presencia de expresiones políticas que fortalecieron la participación de grupos políticos opositores al régimen.

En tiempos presentes, ha florecido un resentimiento de quienes nacieron, crecieron y se desarrollaron en esos periodos neoliberales que ahora son aborrecidos.

La mayoría de ellos fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI (cuando era un partido-aplanadora) y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció.

Incluso se ha llegado a legitimar a quienes, desde el poder, combatieron y buscaron exterminar a los disidentes. Es el caso de Manuel Bartlett Díaz, quien cuando fungía como secretario de Gobernación desató una persecución criminal en contra de sus antagonistas.

Fue él, quien con la llamada “caída del sistema” validó un triunfo que sigue figurando como un fraude electoral histórico.

Con el tiempo se convertiría en senador de la República y miembro del gabinete integrado por sus enemigos, porque nunca los consideró adversarios.

Quienes fueron beneficiados y beneficiarios de reformas políticas para garantizar el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, muestran la verdadera esencia de su razón de ser.

Ahora, sin pudor alguno, han pulverizado los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para llenarse la boca de falsedades, las alforjas y los bolsillos de millonarias fortunas.

Esos impúdicos se formaron educativa, económica y políticamente al amparo de un sistema y un Estado que fue tolerante con una deshonestidad exhibida desde su etapa juvenil.

Habrá que esperar el juicio de la historia que, desde ahora, los ubica en la mediocridad y en la falsedad que encubren con una palabrería y mensajes donde el principal valor es el cinismo.

Simplemente hay que imaginarse cuáles serán sus gestos y sus actitudes cuando sean echados del poder y en las disertaciones oficiales se haga mención de los narcogobiernos.

Cuando en las proclamas de tribunas legislativas y ceremonias oficiales, los oradores se refieran los tiempos en que zánganos y arribistas gozaron de la impunidad.

Así como sorpresivamente llegaron a las esferas del poder, habrá un tiempo en que la conciencia ciudadana los desplace y remita a las cañerías donde se incubaron.

Los refranes son frases breves de origen popular que transmiten sabiduría, consejos o moralejas. Expresiones picarescas y folclóricas que ilustran y describen.

Exploran la dualidad de la memoria, el olvido y la forma de ser. Muestran, con palabras, el inmenso poder de la sabiduría popular que enseñan lecciones fundamentales de vida.

Jean Paul Richter afirma: “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”.

El tiempo no ha podido borrar las imágenes de AMLO cuando, sonriente y afectuoso, fue a saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí también caben Adán Augusto López y “La Barredora”, y recuerda el proverbio: “Dime con quién andas y te diré quién eres”:

Mismo que advierte que las compañías y amistades definen o reflejan la personalidad y los valores de una persona.

José Saramago sostiene: “Hay que mantener y transmitir la memoria, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.

Destacan las acusaciones del gobierno norteamericano en contra de Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por estar ligados con “la maña”.

Casualmente lo que se tiene como reflejo social, al ser indiferentes con los estragos ocasionados por Hugo López-Gatell, a quien popularmente se conoce como “El Doctor Muerte”, que con negligencia y frases absurdas se condujo en la pandemia.

Inaceptable y como una burla para los mexicanos se consideró que López-Gatell fuera nombrado representante de México ante la OMS, un cargo inexistente que fuera creado para protegerlo.

Otra máxima describe: El hábito no hace al monje. Es decir que el aspecto externo de las personas no siempre coincide con su interior.

Para ejemplificar debe tomarse en cuenta que diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios que de la noche a la mañana aparecieron investidos de valiosas joyas, adquirieron ropa en tiendas de alta gama, comieron y viajaron como nunca se imaginaron.

Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la denominada “dato protegido”, Diana Karina Barreras, de quienes se ha documentado que poseen un guardarropa y accesorios de marcas exclusivas, cuyo valor supera los $4’000,000 no son un prietito en el arroz.

Sobran los militantes de Morena que han provocado polémica por contrastar con el discurso de austeridad que tanto pregonan, pero en realidad hacen lo contrario.

Incluso en los postulados de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en los principios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se divulgó vivir en una medianía que muchos ignoran y rechazan.

Obviamente no pueden quedarse fuera los ostentosos propietarios de mansiones millonarias, como el diputado Arturo Ávila, el senador Gerardo Fernández Noroña, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora Sasil de León, el senador Óscar Cantón Zetina, la diputada morenista Cynthia Iliana López Castro y muchos otros.

La lista es más larga que la Cuaresma.

Entre los proverbios no puede ignorarse el que dice: A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Lo cual remite a la cantaleta de la democracia y la soberanía, donde se excluyen las acciones de embarques de hidrocarburos y de alimentos para apoyar el régimen cubano.

O condenar a los españoles que hace siglos conquistaron a México y exonerar a Raúl Castro por un crimen cometido hace 30 años.

Mas no puede dejarse fuera de estos apotegmas el que precisa: Dime de qué presumes y te diré de qué careces.

En ese axioma bien puede ubicarse a aquellos que alardean precisamente de lo que no tienen.

Lo cual remite a la mayor tesis de Andrés Manuel López Obrador en su embustero y falso discurso donde proclamaba: No robar, no mentir, no traicionar.

El mismo AMLO presumía de vivir con 200 pesos en el bolsillo y ahora habita una mansión que el “pueblo bueno y sabio” no tiene.

Por eso quienes fustigan al pasado, deben tener presente que: Palabra o piedra suelta, no tiene vuelta.

HISTORIAS

Zenyazen Escobar García es un diputado federal veracruzano que generó un escándalo mayúsculo, no porque se le haya hecho agua la canoa o hundido una lancha, sino por el incendio de un costoso yate.

Por cierto en la embarcación se celebraban ruidosas y elegantes fiestas con “invitadas” que trabajan en oficinas del gobierno estatal… Funcionarios del Banco del Bienestar fueron inhabilitados por saquear cuentas bancarias. Raro, porque además deberían estar en la cárcel por rateros.

Un letrero en las sucursales de esa institución bancaria dice que el efectivo y los valores están protegidos por sistemas de alarma. Pero se les olvidó cortarles las uñas a quienes manejan recursos de “ayudas sociales”… Cargando mochilas donde esconde sus fracasos, Andy López Beltrán ya se piensa diputado federal y coordinador de la mayoría morenista en la próxima Legislatura.

Con sus antecedentes, seguramente llegará a dividir y no a mantener unida a la fracción parlamentaria.