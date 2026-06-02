SILENCIO ROTO
Consentidos del sistema patean el pesebre
Fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI, y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció * Los villanos de la política y cosas peores: Zenyazen Escobar García, Banco del Bienestar, Andy López Beltrán…
EMMA ESPÍNDOLA
Al escuchar los discursos llenos de odio y de rencor, vienen las reflexiones.
Porque en los mensajes donde el reclamo y la estigmatización para anclarse en el pasado, está el valor de eludir responsabilidades del presente.
Ahí es donde está la sentencia del juicio que un día llegará.
Usan términos para denigrar, deshonrar y agraviar. Ha sido moda y bandera referirse al neoliberalismo, a los gobiernos neoliberales.
Desprecio a regímenes que fueron constructores de infraestructura hospitalaria, educativa, en todos sus niveles, científica, económica, red de transportes, de un sistema de comunicación y de instituciones que han sido destruidas impunemente.
Acusaciones en contra de un Estado de Derecho que validó y dio razón de ser a un proceso democrático en el que se legalizó y garantizó la presencia de expresiones políticas que fortalecieron la participación de grupos políticos opositores al régimen.
En tiempos presentes, ha florecido un resentimiento de quienes nacieron, crecieron y se desarrollaron en esos periodos neoliberales que ahora son aborrecidos.
La mayoría de ellos fueron militantes, funcionarios y protegidos del PRI (cuando era un partido-aplanadora) y ahora en Morena, el partido político gobernante, atacan a quien los enriqueció.
Incluso se ha llegado a legitimar a quienes, desde el poder, combatieron y buscaron exterminar a los disidentes. Es el caso de Manuel Bartlett Díaz, quien cuando fungía como secretario de Gobernación desató una persecución criminal en contra de sus antagonistas.
Fue él, quien con la llamada “caída del sistema” validó un triunfo que sigue figurando como un fraude electoral histórico.
Con el tiempo se convertiría en senador de la República y miembro del gabinete integrado por sus enemigos, porque nunca los consideró adversarios.
Quienes fueron beneficiados y beneficiarios de reformas políticas para garantizar el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, muestran la verdadera esencia de su razón de ser.
Ahora, sin pudor alguno, han pulverizado los tres Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para llenarse la boca de falsedades, las alforjas y los bolsillos de millonarias fortunas.
Esos impúdicos se formaron educativa, económica y políticamente al amparo de un sistema y un Estado que fue tolerante con una deshonestidad exhibida desde su etapa juvenil.
Habrá que esperar el juicio de la historia que, desde ahora, los ubica en la mediocridad y en la falsedad que encubren con una palabrería y mensajes donde el principal valor es el cinismo.
Simplemente hay que imaginarse cuáles serán sus gestos y sus actitudes cuando sean echados del poder y en las disertaciones oficiales se haga mención de los narcogobiernos.
Cuando en las proclamas de tribunas legislativas y ceremonias oficiales, los oradores se refieran los tiempos en que zánganos y arribistas gozaron de la impunidad.
Así como sorpresivamente llegaron a las esferas del poder, habrá un tiempo en que la conciencia ciudadana los desplace y remita a las cañerías donde se incubaron.
Los refranes son frases breves de origen popular que transmiten sabiduría, consejos o moralejas. Expresiones picarescas y folclóricas que ilustran y describen.
Exploran la dualidad de la memoria, el olvido y la forma de ser. Muestran, con palabras, el inmenso poder de la sabiduría popular que enseñan lecciones fundamentales de vida.
Jean Paul Richter afirma: “La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados”.
El tiempo no ha podido borrar las imágenes de AMLO cuando, sonriente y afectuoso, fue a saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ahí también caben Adán Augusto López y “La Barredora”, y recuerda el proverbio: “Dime con quién andas y te diré quién eres”:
Mismo que advierte que las compañías y amistades definen o reflejan la personalidad y los valores de una persona.
José Saramago sostiene: “Hay que mantener y transmitir la memoria, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”.
Destacan las acusaciones del gobierno norteamericano en contra de Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, por estar ligados con “la maña”.
Casualmente lo que se tiene como reflejo social, al ser indiferentes con los estragos ocasionados por Hugo López-Gatell, a quien popularmente se conoce como “El Doctor Muerte”, que con negligencia y frases absurdas se condujo en la pandemia.
Inaceptable y como una burla para los mexicanos se consideró que López-Gatell fuera nombrado representante de México ante la OMS, un cargo inexistente que fuera creado para protegerlo.
Otra máxima describe: El hábito no hace al monje. Es decir que el aspecto externo de las personas no siempre coincide con su interior.
Para ejemplificar debe tomarse en cuenta que diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y funcionarios que de la noche a la mañana aparecieron investidos de valiosas joyas, adquirieron ropa en tiendas de alta gama, comieron y viajaron como nunca se imaginaron.
Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la denominada “dato protegido”, Diana Karina Barreras, de quienes se ha documentado que poseen un guardarropa y accesorios de marcas exclusivas, cuyo valor supera los $4’000,000 no son un prietito en el arroz.
Sobran los militantes de Morena que han provocado polémica por contrastar con el discurso de austeridad que tanto pregonan, pero en realidad hacen lo contrario.
Incluso en los postulados de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en los principios del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se divulgó vivir en una medianía que muchos ignoran y rechazan.
Obviamente no pueden quedarse fuera los ostentosos propietarios de mansiones millonarias, como el diputado Arturo Ávila, el senador Gerardo Fernández Noroña, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, la senadora Sasil de León, el senador Óscar Cantón Zetina, la diputada morenista Cynthia Iliana López Castro y muchos otros.
La lista es más larga que la Cuaresma.
Entre los proverbios no puede ignorarse el que dice: A buen entendedor, pocas palabras bastan.
Lo cual remite a la cantaleta de la democracia y la soberanía, donde se excluyen las acciones de embarques de hidrocarburos y de alimentos para apoyar el régimen cubano.
O condenar a los españoles que hace siglos conquistaron a México y exonerar a Raúl Castro por un crimen cometido hace 30 años.
Mas no puede dejarse fuera de estos apotegmas el que precisa: Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
En ese axioma bien puede ubicarse a aquellos que alardean precisamente de lo que no tienen.
Lo cual remite a la mayor tesis de Andrés Manuel López Obrador en su embustero y falso discurso donde proclamaba: No robar, no mentir, no traicionar.
El mismo AMLO presumía de vivir con 200 pesos en el bolsillo y ahora habita una mansión que el “pueblo bueno y sabio” no tiene.
Por eso quienes fustigan al pasado, deben tener presente que: Palabra o piedra suelta, no tiene vuelta.
HISTORIAS
Zenyazen Escobar García es un diputado federal veracruzano que generó un escándalo mayúsculo, no porque se le haya hecho agua la canoa o hundido una lancha, sino por el incendio de un costoso yate.
Por cierto en la embarcación se celebraban ruidosas y elegantes fiestas con “invitadas” que trabajan en oficinas del gobierno estatal… Funcionarios del Banco del Bienestar fueron inhabilitados por saquear cuentas bancarias. Raro, porque además deberían estar en la cárcel por rateros.
Un letrero en las sucursales de esa institución bancaria dice que el efectivo y los valores están protegidos por sistemas de alarma. Pero se les olvidó cortarles las uñas a quienes manejan recursos de “ayudas sociales”… Cargando mochilas donde esconde sus fracasos, Andy López Beltrán ya se piensa diputado federal y coordinador de la mayoría morenista en la próxima Legislatura.
Con sus antecedentes, seguramente llegará a dividir y no a mantener unida a la fracción parlamentaria.
SILENCIO ROTO
Gobierno acorralado
En el marco del Mundial de Futbol 2026 están las amenazas de manifestaciones de la CNTE y madres buscadoras * También debe considerarse la propagación de violencia criminal en diversas entidades federativas
EMMA ESPÍNDOLA
La cuenta regresiva para la fiesta futbolera mundialista corre irremediablemente y a la vista del concierto internacional, México proyecta incertidumbre.
En el panorama que ofrece la justa deportiva, no hay festividad, gozo o entusiasmo.
Los escenarios que se divulgan son preocupantes por la imagen que circula y se difunde.
Personal de las embajadas acreditadas en territorio nacional, grupos de inteligencia extranjeros y medios informativos internacionales, trasmiten los aconteceres que impactan en el país.
Queda claro que las representaciones diplomáticas rinden diariamente un informe de todo lo que sucede.
Sin llegar al pesimismo, la visión imperante es la de un gobierno que se encuentra acorralado por los hechos que suceden todos los días.
Y es que, al examinarse el catálogo de acontecimientos, el horizonte no es nada alentador.
Mezclados conforman una imagen explosiva y que, en forma irreparable, se torna preocupante y que impacta en los terrenos turísticos.
Emblemáticamente destaca la tensa relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos que aparentan cordialidad, pero en la realidad ofrece una tensión creciente.
También debe considerarse la propagación de violencia criminal en diversas entidades federativas.
Una crispación social que va en aumento por los conflictos político electorales generados por el partido gobernante y los gobiernos de oposición que no pueden ser excluidos.
La plaga de sucesos incluye la etiqueta de un narcogobierno y los trascendidos que se derivan del escándalo generado por gobiernos estatales y municipales.
En ese rubro los acontecimientos registrados en Sinaloa, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y el Estado de México impactan severamente.
Deben sumarse los bloqueos de carreteras y autopistas, que impiden el libre tránsito vehicular.
Sin descartar las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que amaga con un paro nacional y el bloqueo de accesos a los estadios futboleros en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
En síntesis, un boicot usado como chantaje.
Además del anuncio de las madres buscadoras de desaparecidos que advierten que habrán de manifestarse durante el evento deportivo internacional que tendrá la atención mundial de lo que acontezca.
El anuncio del Sindicato de Controladores Aéreos que emplaza a huelga a menos de dos semanas de la Copa del Mundo 2026.
Porque la ceremonia de inauguración del Mundial se llevará a cabo el jueves 11 de junio. El evento iniciará a las 11:30 a.m. (hora del Centro de México), con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Megamarchas de productores agrícolas y transportistas que intimidan a las autoridades con organizar concentraciones que, sin duda, impactarán en terrenos informativos y publicitarios en las imágenes que se difundan.
Principalmente en los países de las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial.
Mas no debe descartarse a la mayoría de las 195 naciones que integran el orbe y que, sabido es, estarán pendientes de todo lo que suceda en torno a la competencia deportiva.
Tampoco puede, ni debe, dejarse fuera la información que la CIA, la DEA, el FBI y las misiones diplomáticas remitan a sus gobiernos, sobre todo el panorama imperante en México.
Los desplazamientos en poblaciones indígenas en los estados de Chiapas, Durango y Guerrero, también son preocupantes.
Incluyan ustedes, lectores de IMPACTO, los fraudes cibernéticos con la venta del boletaje.
La repentina aparición de una epidemia como el Ébola y que es una amenaza en el terreno sanitario.
Particularmente habrá un observatorio minucioso en la Ciudad de México, donde las calamidades imperantes son desdeñadas y no se vislumbra el impacto negativo que ofrecen.
No son pocas las dificultades que nutren la larga lista de una problemática que ha sido minimizada y tampoco se le ha dado la dimensión que debiera tener preocupado a los gobiernos federales y locales.
Vea usted un breve resumen.
Es tiempo de lluvias y en el Aeropuerto Internacional, a donde arribarán los deportistas y los millones de visitantes que tanto se presumen, las filtraciones de lluvia son más abundantes que en tierras donde los campesinos esperan ver caer el agua.
Las obras de la terminal aérea están inconclusas, a pesar de las archimillonarias cifras tan cacareadas.
El transporte público es ineficiente, un desastre mayúsculo que no tiene solución alguna.
Obras viales inconclusas, aunque ya se hayan hecho relumbrantes inauguraciones para que los funcionarios aparezcan en la foto.
Un Sistema de Transporte Colectivo (Metro) donde las escaleras eléctricas no funcionan, se registran incendios, interrupciones en las corridas de los trenes y hay un caos imperante.
El Tren Interurbano que sale de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y no que no está exento de accidentes y descomposturas.
La Ciclovía en la que se invirtieron carretadas millonarias y que, sin dudarlo, no será usada por los turistas porque de los millones de turistas que se anuncian ni el 5 por ciento la utilizarán para transportarse, pero que redujo los carriles para que circulen automóviles.
A la incertidumbre debe agregarse la catástrofe y el azote de los motociclistas que circulan en la capital del país y que son peor que una epidemia.
Esa calamidad incluye accidentes diarios donde hay muertos y heridos, verlos que circulan en sentido contrario, invaden áreas peatonales, se pasan altos, son agresivos con transeúntes y automovilistas, conducen sin equipo protector y de manera irresponsable transportan infantes.
Los visitantes extranjeros y nacionales podrán ver en toda su potencialidad la piratería de artículos y prendas deportivas que se expenden a precios exorbitantes.
En el Centro Histórico y las inmediaciones del estadio que cada dos horas cambia de nombre (Azteca, Banorte, Ciudad de México y lo que se les ocurra) el comercio ambulante y un ejército de revendedores que buscan ganarse en un día recursos inimaginables.
Claro está que sin olvidar ni dejar fuera la gigantesca colección de baches que superan los cráteres de la Luna.
La inseguridad que prevalece no puede ignorarse ni dejarse fuera, a lo que debe sumarse la preocupación de que grupos delictivos busquen asaltar o estafar a los visitantes.
Sin descartar las arbitrariedades y la prepotencia de los uniformados que se esmeran en agredir a la ciudadanía.
Los desperfectos y mal funcionamiento del Tren Ligero tampoco están exentos del azote imperante.
Además del infortunio que significa el uso de las mal llamadas peseras (eufemismo) conducidas por personas agresivas, mal vestidas, que se ufanan de violar todo el contenido del reglamento de tránsito.
Y desde ahora es terrible la renta de inmuebles que superan el costo de un departamento en la 5ª Avenida de Nueva York o un piso en ciudades como Madrid o París.
Un tránsito insoportable, aunque Clara Brugada, jefa de Gobierno, recomiende a los habitantes de la ciudad capital que no salgan de sus casas para mejorar la vialidad.
Como verá usted, el paquete es grande, a pesar de que indudablemente aquí no han sido mencionados un gran número de acontecimientos que agravan la situación.
Toda esa problemática tiene arrinconado al gobierno.
SILENCIO ROTO
Zozobra y panorama tormentoso
Hechos violentos empañan los pronósticos, a lo que debe sumarse las amenazas y las acciones provenientes del exterior * Los villanos de la política y cosas peores: Julieta Ramírez, Evangelina Moreno, Ismael Burgueño Ruiz, Fiscalía General de la República, Rubén Rocha Moya, Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, Clara Luz Flores, Jorge Reyes, Juan José Sierra, Martha Elba Dávila Pérez, David Monreal, Américo Villarreal, Isabel Díaz Ayuso…
EMMA ESPÍNDOLA
Contaminado por la violencia y la zozobra, el panorama del proceso electoral del próximo año navega en aguas turbulentas.
El furor imperante hace vislumbrar una intranquilidad
provocada por la furia de grupos criminales y políticos que enturbian el orden social en gran parte de las entidades federativas.
Hechos violentos empañan los pronósticos, a lo que debe sumarse las amenazas y las acciones provenientes del exterior.
La crispación involucra ambiciones desmedidas de quienes, violando los tiempos oficiales, se encuentran en campañas y disputas que son ignoradas por las autoridades.
Motivos de casos graves que generan la conmoción interior en el país son los ataques armados y las amenazas en comunidades donde la población es desplazada.
Frente a las acciones que trastornan la vida cotidiana de amplios sectores de la sociedad, en diversos escenarios predomina el silencio.
Bien define Miguel de Unamuno cuando precisa: A veces el silencio es la peor mentira.
Inexplicablemente, en el estado de Michoacán impera un mutismo funesto ante la violencia que flagela a la sociedad.
Trágicos acontecimientos que suceden no trascienden en una entidad donde la población tiene que vivir atrincherada para salvaguardarse y ponerse a salvo.
En gran parte de los 113 municipios, el temor por crímenes, balaceras, amenazas, cobro de piso, extorsiones, secuestros y trasiego de drogas, los habitantes deben permanecer ocultos por el sigilo.
La población debe permanecer casi en la clandestinidad ante la desastrosa realidad.
Hay ciudades como Pátzcuaro, Morelia, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y Quiroga, donde prácticamente se vive un Estado de Sitio.
Los habitantes tienen que vivir usualmente refugiados, para evitar ser víctimas.
En la realidad, sin que sea una orden oficial, diariamente enfrentan lo que equivale a un Toque de Queda porque después de cierta hora deben permanecer atrincherados en sus hogares.
A fin de no verse involucrados en balaceras, viven bajo la prohibición de transitar libremente por las calles.
Pero en esa trama de terror que ensombrece no están exentas entidades como Estado de México, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Colima, Campeche, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Ciudad de México y Quintana Roo.
Y para gobernadores como Delfina Gómez, Evelyn Salgado, Salomón Jara, Javier May, Alfredo Ramírez Bedolla, Layda Sansores, Américo Villarreal, Rocío Nahle, Alejandro Armenta Mier, Margarita González Sarabia, Samuel García, Clara Brugada y otros más, no sucede nada.
Para la mayoría de ellas y ellos, los choques entre grupos criminales son parte de un proceso natural.
Los efectos de esos acontecimientos, que además impactan en el mundial futbolero que está en puerta, son un mal presagio para el proceso electoral que se vivirá el año próximo.
No valorar o rechazar la realidad, equivale a una complicidad que empaña los pronósticos de una jornada electoral en donde el abstencionismo puede convertirse en el punto central.
Todavía existe la esperanza de que los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) pudieran conjugarse para alcanzar la certeza de conseguir una mediana tranquilidad, porque resolver la problemática no se ve cómo.
Sobre la mesa está el panorama de los escenarios. Habrá que esperar para ver si hay respuestas.
HISTORIAS
La senadora Julieta Ramírez y la diputada Evangelina Moreno son protagonistas de una ruda confrontación en Baja California en la búsqueda de la candidatura para suceder a Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Un match de pesos completos, aunque haya un peso mosca como el doctor Ismael Burgueño Ruiz (presidente municipal de Tijuana) que invierte fuerte sumas económicas para promoverse como una tercera opción. Bueno, también los de baja estatura tienen el sueño de algún día crecer… Que la Fiscalía General de la República haya abierto la investigación sobre la “narcoelección” y el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén, más bien parece un distractor para evitar que Rubén Rocha Moya tenga que comparecer ante juzgados estadounidenses.
Debe recordarse que Cuén (quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa) fue privado de la vida en el sitio donde estaba Ismael “El Mayo” Zambada, aunque las autoridades estatales quisieron inventar que se le privó de la vida en una gasolinera donde querían robarle su automóvil… La guerra que sostienen “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, bandas criminales que dominan el estado de Guerrero, no ha sido un argumento válido para que el senador Félix Salgado Macedonio haga algún pronunciamiento.
Al igual que su hija, la gobernadora Evelyn, recurren al argumento de que “calladitos se ven más bonitos”… Clara Luz Flores renunció a la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para buscar la candidatura a gobernadora de Nuevo León. Su más fuerte adversaria es Tatiana Clouthier Carrillo (hija del célebre “Maquío”) y se pronostica un verdadero choque de trenes. Hagan sus apuestas… Brillante, único, es Jorge Reyes (presidente municipal de Pachuca, Hidalgo). Envilecido por sentirse “popular”, amenazó (vía WhatsApp) a su equipo de trabajo con despedirlos si no dan “like” y comparten sus publicaciones en redes sociales. Dejarlos sin empleo es la fórmula para difundir la imagen de un mediocre funcionario a quien la sociedad repudia… Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no pudo ser más claro: La extorsión mantiene de rodillas a los empresarios de México. Sólo entre los meses de enero y marzo, casi 3 mil víctimas y 17 entidades sufren ese cáncer social. Pero dicen las autoridades federales que todo está en calma… Para Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial en Aguascalientes, agarrar la fiesta es cuestión suprema. Durante su estancia en la Feria de San Marcos “agarró la jarra” con singular alegría, pero como se negó a pagar la cuenta del consumo que hizo (obviamente bebidas que desbordaron su felicidad) fue arrestada por la policía. Sobra decir que -para no cubrir la deuda- hizo gala de despampanante cargo… David Monreal, gobernador de Zacatecas, logró unificar a los productores de frijol para que participen en una marcha. El pequeño detalle es que la manifestación fue en su contra por la represión de que fueron objeto. En verdad ni cómo ayudarlo… En este espacio se ha precisado la desmedida ansiedad del gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal, por promover su figura para enviar mensajes de popularidad que no tiene. Pues bien, resulta que mediante “empresas fantasma”, facturas apócrifas, medios de comunicación inexistentes y códigos QR se realizan grandes sumas de dinero. Aunque a lo mejor es una exageración señalarlo, porque las pruebas testimoniales apenas cuantifican que lo gastado es de ¡300 millones de pesos! Una verdadera bicoca para tan egregio personaje que ha visto pasar el tráfico de hidrocarburos por sumas que superan los miles de millones de pesos… Fuerte y drástica fue la crítica para Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Comunidad de Madrid, durante su estancia en México. Aunque nadie diga nada por los 588 millones de pesos (según oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores) que se donaron al gobierno de Cuba para reforzar el programa “Sembrando Vida”.
SILENCIO ROTO
La política en comedia teatral
Con vulgaridad dan la espalda al pueblo y al carajo las reglas de Ariadna Montiel * Los villanos de la política y cosas peores: Tatiana Clouthier Carrillo, Julieta Ramírez, Andrea Chávez Treviño, Ricardo Monreal, Tony Flores Guerra, Salomón Jara, Ana Miriam Ramos Villarreal…
EMMA ESPÍNDOLA
Ahora que Ariadna Montiel, como nueva dirigente del Movimiento Renovación Nacional (Morena), ha fijado las reglas, vienen los retos.
En principio advirtió que los candidatos a cargos de elección popular para el año 2027 deben tener un historial “impecable”.
Luego que deben ser mujeres y hombres con principios, valores, honestos y con un compromiso real con el pueblo.
Pero fue más allá y puntualizó: Lo que está en juego es la autoridad moral y política para llegar al poder.
Válidos esos argumentos justo en los momentos en que un torbellino convulsiona las entrañas del partido político en el poder.
Más aún, cuando en la escena figuran y destacan personajes que con vulgaridad y cinismo dominan las marquesinas del poder.
Intolerantes en grado máximo, algunos políticos y servidores públicos mexicanos han convertido la política en una comedia teatral.
Mediante burlas y expresiones manifiestas de vulgaridad, exhiben no sólo la mediocridad y las limitaciones, sino que se burlan y dan la espalda a quienes los encumbraron: El pueblo.
Repito, esos protagónicos actores han convertido en una burda comedia teatral a la política mexicana.
Involucrados en el vodevil, los protagonistas de escándalos que involucran a miembros de Morena incluyen acusaciones de ligas con bandas criminales, corrupción, lujos excesivos, nepotismo y nexos con el “huachicol fiscal”, afectando la imagen de “honestidad” y “austeridad moral” del partido.
Gobernadores, legisladores y funcionarios conjugan conductas y acciones que los colocan al margen de la ley, pero esencialmente contravienen esos principios que la dirigente nacional morenista fija como requisitos indispensables.
Figuras clave como Layda Sansores, Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López, Enrique Inzunza Cázarez, Arturo Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Ovalle Fernández y más, pero mucho más, ejemplifican los casos que ya no tienen remedio.
Curiosamente la mayoría de ellos es allegada al círculo íntimo de AMLO y han sido señalados por enriquecimiento inexplicable y redes de empresas fachada.
Corrupción y lujos se han exhibido por militantes mediante mansiones, camionetas de alto valor, ropa costosa y viajes, alejados de la Austeridad Republicana tan pregonada.
Más allá del discurso, un buen político debe combinar ética inquebrantable, empatía, resiliencia y vocación de servicio.
Es crucial la capacidad de comunicación, la escucha activa, la visión estratégica para resolver problemas y la honestidad para generar confianza ciudadana.
Pero la realidad los avasalla. Yeraldine Bonilla Valverde (gobernadora sustituta en Sinaloa) fue exhibida públicamente por Rubén Rocha Moya como mesera de una fonda y suertuda de haber ganado en una tómbola un cargo de elección.
Layda Sansores acude a un estadio de béisbol y ante una rechifla generalizada, le responde al público con una seña obscena.
El senador Enrique Inzunza, quien actualmente es destacado por sus presuntas ligas con bandas criminales, es exhibido en fotografías donde aparece desnudo y acosando sexualmente a una juez, cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Adán Augusto López: Se le ha implicado en una red de transferencias millonarias, incluyendo empresas señaladas por el SAT como fantasmas, sin reportar recursos en sus declaraciones.
Andrés Manuel López Beltrán fue colocado en el escrutinio público por viajes y actividades señaladas por presunto tráfico de influencias.
Uno de los casos mejor documentados ocurrió en el gobierno municipal de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, entre 2013 y 2015, cuando a través de Rocío García Pérez, entonces directora del DIF, fue denunciada por exigir a sus subordinados entregar una parte de sus salarios en efectivo para un programa sin registros.
Recordar, además: Enrique Vázquez Navarro, diputado de Morena que fue exhibido mientras festejaba en el club nocturno “Lío Ibiza”, uno de los más caros y exclusivos de Europa; Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública, fue exhibido de vacaciones en el lujoso hotel Pousada de Lisboa, en Portugal.
Ricardo Monreal, diputado de Morena, fue captado tomando un costoso desayuno en el restaurante del hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid.
Sergio Mayer, diputado de Morena, se quejó a través de sus redes sociales de que al llegar a Europa su tarjeta de American Express fue suspendida.
Miguel Ángel Yunes Linares en el exclusivo club de playa Conca del Sogno, en Italia. Daniel Asaf Manjarrez, diputado de Morena y exfuncionario en el gobierno de AMLO, fue visto también en el Hotel Okura de Tokio junto a Andrés Manuel López Beltrán.
Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena y como presidente de la Cámara de Diputados, tomó vuelo a Nueva York en primera clase y su esposa diputada federal del PT Diana Karina Barreras, también conocida como “dato protegido”, con ropa y joyas con un valor superior a los 4 millones de pesos.
Difícil resumir en este espacio el comportamiento generalizado de quienes, de apegarse a lo expresado por la dirigente nacional de Morena, podrían estar en los cargos que presumen.
HISTORIAS
Cercana la canícula, temporada de extremas temperaturas calientes, la renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo para buscar la gubernatura de Nuevo León eleva los termómetros en tierras regias.
La sinaloense quiere sustituir a Samuel García, quien por cierto vive momentos álgidos por una denuncia interpuesta en la FGR… La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenó medidas cautelares contra la senadora Julieta Ramírez exigiendo el retiro de propaganda y publicidad personalizada en vía pública y redes sociales, tras denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada de su imagen en Baja California.
Considerando esa referencia, Andrea Chávez Treviño, senadora por Chihuahua y protegida de Adán Augusto, también podría verse en el mismo caso… Dice Ricardo Monreal que la vinculación entre el poder político y el poder criminal debe separarse. Ojalá lo escuchen sus compañeros señalados por esas acciones. Quizá en Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Colima, Oaxaca, Veracruz y otras entidades no cayeron muy bien esas afirmaciones… Tony Flores Guerra, diputado local en el Congreso del Estado de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), fue registrado por Morena para las próximas elecciones locales. Es el mismo que presume un Lamborghini con costo superior a los 7 millones de pesos y tiene acusaciones de abuso sexual en Estados Unidos y ha generado gran controversia en México por su estilo de vida… Ridículo inocultable que Salomón Jara, gobernador oaxaqueño, no tenga la capacidad, la educación y la cultura para mencionar con exactitud una frase histórica de Benito Juárez.
Penosa realidad para quienes lo eligieron, más allá de la cúpula del partido que lo encumbró… Ana Miriam Ramos Villarreal tomó protesta como alcaldesa de Culiacán, en sustitución de Juan de Dios Gómez, incluido en la lista de autoridades norteamericanas por estar involucrado con los narcos. Para estar a tono, fue balconeada por antes ser una humilde cajera. Así se las gastan.
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